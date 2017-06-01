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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705096810
Уникальный номер закупки
17/2.1/0029740/Гперсонал
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению ПП "1С:Предприятие"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
Почтовый адрес
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
Контактный телефон
+7 499 940-99-32
Факс
+7 499 940-99-45
Адрес электронной почты
U.Mihailova@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Юлия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, 1-ая Магистральная 11/2
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сопровождению ПП "1С:Предприятие"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 12:00 GMT +301.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705096810Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению ПП "1С:Предприятие"г. Москва, 1-ая Магистральная 11/2
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 13:0001.06.2017 13:0001.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705096810Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению ПП "1С:Предприятие"г. Москва, 1-ая Магистральная 11/2
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 17:0014.06.2017 17:0014.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705096810Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению ПП "1С:Предприятие"г. Москва, 1-ая Магистральная 11/2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению ПП "1С:Предприятие"
Начальная цена
525 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром Персонал"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Персонал"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Наметкина, д.16
123290, Российская Федерация, Москва, 1-я Магистральная, 11/2
62.01
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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