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Номер извещения
31705095946
Уникальный номер закупки
17/2.2/0025658/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка пескоструйной установки УПС-342-62 по Перечню оборудования не требующего монтажа на 2017 год ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 08:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ловцов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Установка пескоструйная УПС-342-62 для сухой очистки металлических поверхностей в комлекте с сосудом для абразива, загрузочным у
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 08:00 GMT +331.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705095946Дата и время окончания срока приема заявок Установка пескоструйная УПС-342-62 для сухой очистки металлических поверхностей в комлекте с сосудом для абразива, загрузочным уг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 08:0031.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705095946Дата и время вскрытия заявок Установка пескоструйная УПС-342-62 для сухой очистки металлических поверхностей в комлекте с сосудом для абразива, загрузочным уг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Подведение итогов не позднее
27.06.2017 22:0027.06.2017 22:0027.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705095946Подведение итогов не позднее Установка пескоструйная УПС-342-62 для сухой очистки металлических поверхностей в комлекте с сосудом для абразива, загрузочным уг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201727.06.2017 22:0027.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705095946Подведение итогов не позднее Установка пескоструйная УПС-342-62 для сухой очистки металлических поверхностей в комлекте с сосудом для абразива, загрузочным уг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка пескоструйная УПС-342-62 для сухой очистки металлических поверхностей в комлекте с сосудом для абразива, загрузочным у
Начальная цена
2 246 926,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
28.49.12.120
28.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 12
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