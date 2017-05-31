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Номер извещения
31705095621
Уникальный номер закупки
17/2.2/0032405/ТомскГП
Наименование закупки
Поставка вентилей манометрических для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 06:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-72
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
rudkovskiyav@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудковский Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вентилей под манометры для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 10:00 GMT +331.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705095621Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентилей под манометры для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705095621Дата и время вскрытия заявок Поставка вентилей под манометры для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 14:0006.06.2017 14:0006.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705095621Подведение итогов не позднее Поставка вентилей под манометры для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентилей под манометры для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
260 794,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
28.14.11.120
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 40
Кол-во: 10
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