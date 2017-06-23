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Номер извещения
31705095622
Уникальный номер закупки
17/2.2/0006230/ДШельф
Наименование закупки
Поставка ЗИП для насосов НД6МЭ100.270
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 06:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60 доб. 65171
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
n_rybakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбакова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
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Поставка ЗИП для насосов НД6МЭ100.270
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 02:00 GMT +323.06.2017 02:0023.06.2017 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705095622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для насосов НД6МЭ100.270Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 07:0023.06.2017 07:0023.06.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705095622Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП для насосов НД6МЭ100.270Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Подведение итогов не позднее
11.07.2017 12:0011.07.2017 12:0011.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705095622Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП для насосов НД6МЭ100.270Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП для насосов НД6МЭ100.270
Начальная цена
1 066 613,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
46.7
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 20
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Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
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Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 4
Кол-во: 4
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