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Номер извещения
31705095283
Уникальный номер закупки
17/2.2/0027899/ТГУхта
Наименование закупки
Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (062/17/2.2/0027899/ТГУхта/12.05.17/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.05.2017 16:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-20-61
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герб Светлана Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
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Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 09:00 GMT +307.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705095283Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 09:0007.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705095283Дата и время вскрытия заявок Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705095283Подведение итогов не позднее Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705095283Подведение итогов не позднее Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
2 281 837,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
58.19.19.190
58.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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