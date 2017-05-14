Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (062/17/2.2/0027899/ТГУхта/12.05.17/ЗЭПГОС)

    Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (062/17/2.2/0027899/ТГУхта/12.05.17/ЗЭПГОС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705095283Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705095283

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0027899/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (062/17/2.2/0027899/ТГУхта/12.05.17/ЗЭПГОС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.05.2017 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    062-17-2.2-0027899_СМСП_Документация.rar

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герб Светлана Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги в области издательской деятельности прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 09:00 GMT +307.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705095283Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 09:0007.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705095283Дата и время вскрытия заявок Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705095283Подведение итогов не позднее Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705095283Подведение итогов не позднее Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    2 281 837,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    58.19.19.190

    Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    58.19

    Виды издательской деятельности прочие

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электротехнический справочник. Издание 5-е /Алиев И.И./"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Электроустановки во взрывопожароопасных зонах / Г.И. Смелков, В.Н. Черкасов, В.Н. Веревкин, В.А. Пехотиков, А.И. Рябиков. Под общей редакцией Г.И. Смелкова /"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, кондиционирования / Кокорин О.Я. /"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Требование к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Утверждены приказом №102 от 14.03.2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Федеральный закон О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Правила по охране труда при работе на высоте Утверждены приказом №155н от 28.03.2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями Утверждены приказом № 552н от 17.08.2015г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом осмотре"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Расследование несчастных случаев на производстве. Комплект из 2-х листов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Организация обучения безопасности труда. Комплект плакатов из 2-х листов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Электроинструмент (электробезопасность). Комплект плакатов из 2-х листов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Плакат "Не включать! Работают люди" (10*20 см) на с/к пленке"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности « Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2014 года N 559"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113). Взамен Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1101н)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н. (Взамен ПОТ РМ-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте). Вступают в силу 06.05.2015 г."

    Кол-во: 19

    "Позиция 20"

    "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 642н. Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2014 N 34558"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 552н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2015 N 39125)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Европейское соглашение о международнодй дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ том 1,2) в продаже под №R.10.VIII.4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Правила дорожного движения с комментариями"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Экзаменационные билеты по ПДД категории «А;В», «С;D»"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Атлас автомобильных дорог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "МИ 2304-08. ГСИ. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Библия электрика: ПУЭ (шестое и седьмое издания, все действующие разделы), МПОТ, ПТЭ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Настольная книга энергетика./ Энговатов В.И, Панфилов А.И."

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Методическое пособие по изучению и применению «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (со сравнительным анализом изменений и 40 доп. матер.) / Маньков В.Д, Заграничный С.Ф."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "РД 153-34.3-20.662–98. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с неизолированными проводами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Электрическая часть электростанций с газотурбинными и парогазовыми установками /Жуков В.В./"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Оптимизация работы газоперекачивающих агрегатов в газотранспортной системе Методическая разработка. 2003. 35 с."

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб., 2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке материалов (на основе удельных показателей), 2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей), 2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Методические рекомендации по расчёту выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод., 2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Вентиляция многоэтажных жилых зданий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Стандарт АВОК 2.2.4-2015 Рекомендации по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Зоны для курения. Проектирование системы вентиляции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Кондиционирование воздуха. Часть 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Самые востребованные должностные инструкции /Михайлов Ю.М."

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Секретарь руководителя. Универсальный справочник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Создание презентации в PowerPoint (3-е издание, стер.) учебное пособие Свиридова М.Ю."

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха /Протасевич А.М."

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Газотурбинные энергетические установки /С.В. Цанев, В.Д. Буров, А.С. Земцов, А.С. Осыка; под редакцией С.В. Цанева/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Защита трубопроводов от коррозии. Электронная версия /В.С. Ромейко, В.Г. Баталов, В.И. Готовцев, В.И. Дубенчак, И.А.Симонова/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг /Вартанов А.З., Рубан А.Д., Шкуратник В.Л./"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Оценка экономической эффективности энергосбережения: теория и практика /Д.А. Фрей, П.А. Костюченко, А.Г. Зубкова, И.В. Евсеенко, В.Д. Бархатов, И.Н. Царьков/ изд-во Инфра-Инженерия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Охрана окружающей среды и основы природопользования /Пьядичев Э. В., Шкрабак Р. В., Шкрабак В. С. / под общ. ред. Шкрабака В. С/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Охрана труда. Универсальный справочник(+ CD-ROM). Издание 7-е /Под общей редакцией Г.Ю. Касьяновой./"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Охрана труда от "А" до "Я" /Ефремова О.С./"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Современные газотранспортные системы и технологии /З.Т. Галиуллин, C.Ю. Сальников, В.А. Щуровский /"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Современные методы газохроматографического анализа нестабильного газового конденсата /С.А. Арыстанбекова, А.Б. Волынский, И.А. Прудников. /"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию /Зеликов В.В. /"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Справочник по измерительному контролю качества строительных работ (+CD) /Г. М. Бадьин./"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Книга 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Книга 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Технологические потери природного газа при транспортировке по газопроводам: магистральные газопроводы, наружные газопроводы, внутридомовые газопроводы /А.Р. Саликов/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Трубопроводная арматура: Справочное пособие. /Гуревич Д.Ф./"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности /В. Ф. Дунаев, В. А. Шпаков, Н. П. Епифанова и др. ; под ред. В. Ф. Дунаева./"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Экология очистки сточных вод физико-химическими методами /Н. С. Серпокрылов, Е. В. Вильсон, С. В. Гетманцев, А. А. Марочкин/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Экологическая безопасность и эффективность природопользования /Астахов А.С., Диколенко Е.Я., Харченко В.А. /"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Экологический мониторинг газотранспортных систем в Северо-Западном регионе России. Электронная версия /Н.Б. Пыстина/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Экономические и правовые основы природопользования /Астахов А.С., Зайденварг В.Е., Певзнер М.Е., Харченко В.А. /"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов. / Земенков Ю.Д., Васильев Г.Г., Гульков А.Н. /"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "РД 34.45-51.300–97. Объем и нормы испытаний электрооборудования. 6-е издание, с изм. (по состоянию на 01.10.2006 г.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Правила по охране труда при работе на высоте"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "СП36.13330.2012 Магистральные газопроводы"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требований пожарной безопасности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Библия электрика (ПУЭ, ПОТ ЭУ, ПТЭЭП)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Цветное пособие"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Инструкция по переключениям в электроустановках"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Инструкция о присвоении 1гр. электробезопасности неэлектротехническому персоналу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Журнал осмотра крановых путей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Журнал по учету противоаварийных, противопожарных тренировок."

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Журнал проверки сосудов, работающих под давлением, в рабочем состоянии."

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Журнал технической эксплуатации зданий и сооружений.."

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Журнал учета и содержания средств защиты."

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности не электротехническому персоналу."

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках. НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему."

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Журнал выдачи переносного электроинструмента"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Удостоверение проверки знаний правил работы в электроустановках"

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "Журнал учета выдачи удостоверений"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "«Аккумуляторные помещения ТБ», 3 листа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    ""Безопасность работ на высоте" 3 листа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    ""Заземление и защитные меры электробезопасности в электроустановках до 1000В" 4 листа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    ""Инструктаж по электробезопасности. 1 группа" 1 лист"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    ""Основы электробезопасности" 8 листов ФА4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    ""Первая помощь при поражении электрическим током" 1 лист"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    ""Электробезопасность при работе с ручным инструментом" 1 лист"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве."

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Пособие по безопасной работе при эксплуатации электроустановок. 2005г. Иллюстрированное"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением""

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Энергосбережение в системах промышленного электроснабжения (Серия 1 "Энергоменеджмент и энергоаудит". Библиотека энергоэффективности и энергосбережения, том 2) / под.ред Киреевой Э.А."

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Стационарные и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. / Гаврилов К.Л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Аварии и вокруг них./Иофьев Б.И."

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "ГОСТ 11516-94. Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "ГОСТ 12.2.020-76 «ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка»."

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "ГОСТ Р 53174-2008 Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "ГОСТ Р 53176-2008 Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Показатели надежности. Требования и методы испытаний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. Разд. 1, 6, 7./ Красник В.В."

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. Гл. 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний ./ Красник В.В."

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. Разд. 2. Передача электроэнергии./ Красник В.В."

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний../ Красник В.В."

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний./ Красник В.В."

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1101н"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения""

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Конвертированные авиационные и судовые газотурбинные двигатели для газотранспортных и энергетических установок: Учебное пособие. 2010г., 164 с."

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Трудовой кодекс РФ с изменениями и дополнениями (с последними изменениями и дополнениями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник (2-е издание переработанное и дополненное.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Цикл №I «специальная оценка условий труда» часть I общие положения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Цикл №I «специальная оценка условий труда» часть II. Порядок проведения специальной оценки условий труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод методом капиллярного электрофореза "Ка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 Методика измерений массовой концентрации марганца в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 КХА вод. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ик-спектрофотометрии с использованием конценратомера КН-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "ПНД Ф 14.1:2.189-2002 Методика измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "ПНД Ф 13.1.3-97 Методика выполнения измерений массовой концентрации диоксида серы в отходящих газах от котельных, ТЭЦ, ГРЭС и других топливосжигающих агрегатов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "ПНД Ф 13.1.4-97 Методика выполнения измерений массовой концентрации оксидов азота в организованных выбросах котельных, ТЭЦ и ГРЭС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "ПНД Ф 13.1.5-97 Методика хроматографического измерения массовой концентрации оксида углерода от источников сжигания органического топлива"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "ПНД Ф 14.1:2.141-98 КХА вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций жиров в природных и сточных водах газохроматографическим методом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "ПНД Ф 14.1:2.56-96 КХА вод. Методика измерений массовой концентрации цианидов в природных и сточных водах фотометрическим методом с пиридином и барбитуровой кислотой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "ПНД Ф 12.16.1-10 Определение температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "М 15-2014 Рекомендация. Общие требования к проведению количественного химического анализа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "М 16-2014 Рекомендация. Растворы, применяемые в количественном химическом анализе. Требования к приготовлению и контролю"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "МП 46078-11 Термометры биметаллические показывающие. Методика поверки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "РШ 01.00 МО Методика технического освидетельствования металлокомпозитных баллонов производства ООО НПФ "Реал-Шторм""

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "РШ 01.00 ПП Инструкция о порядке приема и отправки баллонов на техническое освидетельствование"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "РШИУ 01 Инструкция по утилизации металлокомпозитных баллонов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "РШ 01.01. ИО Инструкция по техническому освидетельствованию баллонов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "ФР 1.39.2015.19243 Методика определения токсичности проб почв, донных отложений и осадков сточных вод экспресс-методом с применением прибора серии "Биотестер""

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "ФР 1.39.2015.19242 Методика определения токсичности проб природных, питьевых, хозяйственно- питьевых, хозяйственно-бытовых сточных, очищенных сточных, сточных, талых, технологических вод экспресс-методом с применением прибора серии "Биотестер""

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Большой словарь синонимов русского языка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.12 №390 В редакции от 06.04.16 №275"

    Кол-во: 100

    "Позиция 146"

    "«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ В редакции от 13.07.2015 №234"

    Кол-во: 100

    "Позиция 147"

    "СП 2.13130.2012 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (утв. Приказом МЧС РФ от 21.11.2012 №696) (ред. от 23.10.2013 №678),"

    Кол-во: 30

    "Позиция 148"

    "СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 149"

    "СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288) (ред. от 18.07.2013 №474)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 150"

    "СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175) (ред. от 01.06.2011 №247),"

    Кол-во: 30

    "Позиция 151"

    "СП 6.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 №115),"

    Кол-во: 30

    "Позиция 152"

    "СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 №116),"

    Кол-во: 30

    "Позиция 153"

    "Теория аудита и организация аудиторской проверки / К.К. Арабян"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебное пособие / М.Л. Асмолова. - 2-e издание"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Использование приложения MS Excel для моделирования различных задач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Искусство правильного принятия решений / Е.В. Дружелаускайте."

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Имитационное моделирование и системы управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Как правильно и быстро разработать должностные инструкции. Образцы инструкций"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Мотивация и стимуляция труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Гендерный менеджмент: Учебник / Е.И. Комаров, В.Ф. Жукова."

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Временные рекомендации. Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2014-2018 г.г."

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - (Учебники для программы MBA)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Атлас автодорог. Россия, страны СНГ и Балтии (приграничные районы)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Альманах конкурсных работ "Пресс-служба года""

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Альманах "Корпоративные СМИ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Альманах "Пресс-секретарь""

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Аудит и контроллинг персонала организации: Учебное пособие / Под редакцией П.Э. Шлендер. - 2-e издание, переработанное и дополненное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Аэропорты и Авиакомпании, Авиапоставщики. 2017 (СНГ и Балтия) Бизнес справочник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Налоговый кодекс Российской Федерации Части 1 и 2 (Издание подготовленное при поддержке ж-ла "Российский налоговый курьер")"

    Кол-во: 7

    "Позиция 171"

    "Настольная книга Большого руководителя. Как на практике разрабатывается стратегия развития 2-издание"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Новая Российская энциклопедия.,Т.17.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Новая Российская энциклопедия., Т.17.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Новая Российская энциклопедия., Т.16.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Новая Российская энциклопедия., Т.16.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Общероссийский классификатор информации о населении ОК 08-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Основные правила работы архивов организаций, ВНИИДАД"

    Кол-во: 35

    "Позиция 178"

    "Оформляем документы на персональном компьютере: грамотно и красиво: ГОСТ Р.6.30-2003. Возможности Microsoft Word / И.В. Журавлева, М.В. Журавлева. - (Просто, кратко, быстро)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015 г. №551н)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 180"

    "Практический аудит (таблицы, схемы, комментарии) / Ж.А. Кеворкова, В.И. Бережной, Г.Н. Мамаева"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах. / Н.А. Юхин"

    Кол-во: 20

    "Позиция 182"

    "Риски организации и внутренний экономический контроль / Т.Ю. Серебрякова"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Справочник «Специалиста сварочного производства», том 1 / С.М. Григорьев, И.В. Саражинский, И.Н. Леденева"

    Кол-во: 20

    "Позиция 184"

    "Справочник «Специалиста сварочного производства», том 2 /С.М. Григорьев, И.В. Саражинский, И.Н. Леденева"

    Кол-во: 20

    "Позиция 185"

    "Справочник абитуриентов, поступающих в ВУЗы 2016-2017 гг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Специальная оценка условий труда. Практический комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 3013 г. № 426-ФЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "СП 8.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №178) (ред. от 09.12.2010 №640),"

    Кол-во: 30

    "Позиция 188"

    "Физика. От теории к практике. В 2 книгах. Книга 2. Электричество. Магнетизм. Теория, методы расчета, практические устройства"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Инженерная математика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Вычисления, графики и анализ данных в Excel 2013. Самоучитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Создание эффектных презентаций с использованием PowerPoint 2013 и других программ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Овладевая ITIL. Скептическое руководство для ответственных лиц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Введение в реальный ITSM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Microsoft Project 2013 в управлении проектами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Сводные таблицы в Microsoft Excel 2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Интерфейс. Основы проектирования взаимодействия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Разработка пользовательских интерфейсов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "SQL и реляционная теория. Как грамотно писать код на SQL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Oracle PL/SQL для администраторов баз данных"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "SQL. Сборник рецептов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Рефакторинг SQL-приложений"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Java. Полное руководство. 8-е издание."

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Javascript. Подробное руководство. 6-е издание."

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "HTML, скрипты и стили."

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "JavaScript. Карманный справочник."

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "ANSYS: справочник пользователя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "ANSYS для конструкторов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Анализ аварийных разрушений. Пер. с англ. Э. М. Лазарева, И. Ю. Шкадиной; под ред. Л. Р. Ботвиной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Диагностика технических устройств"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Инженерная математика: карманный справочник. Пер. с англ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Критерии прочности и надежности конструкций"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Механика мелких трещин в расчетах прочности оборудования и трубопроводов. 2-е издание, переработанное и дополненное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Нелинейная вычислительная механика прочности. Т. 1 : Модели и методы. Образование и развитие дефектов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Организация эксперимента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Основы расчетов на усталость и длительную прочность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Остаточные напряжения. Издание 2-е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Справочник по высшей математике"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Экспертиза промышленной безопасности. Дефекты, выявляемые при техническом диагностировании. Классификация, описание"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Турбокомпрессоры. Санкт-Петербург."

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом: Учебное пособие. 2009. 269 с."

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Инженерная физика. В 2 книгах. Книга 1. Механика, оптика, термодинамика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №179)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 223"

    "СП 10.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №180) (ред. от 09.12.2010 №641)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 224"

    "СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №181) (ред. от 09.12.2010 №642)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 225"

    "СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №182) (ред. от 09.12.2010 №643)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 226"

    "СП 154.13130.2013 Свод правил. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 №117),"

    Кол-во: 30

    "Позиция 227"

    "СП 155.13130.2014 Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 26.12.2013 №937),"

    Кол-во: 30

    "Позиция 228"

    "Приказ МЧС России от 09.01.2013 №3 «Об утверждении Правил проведения личным составом федеральной противопожарной службы ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в "

    Кол-во: 40

    "Позиция 229"

    "Приказ МВД России от 09.11.99 №86 «Об утверждении нормативных актов по газодымозащитной службе ГПС МВД России»"

    Кол-во: 40

    "Позиция 230"

    "Приказ МВД России от 30.04.1996 №234 «Наставление по газодымозащитной службе ГПС МВД России»"

    Кол-во: 40

    "Позиция 231"

    "Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров. Утверждено Главный военный эксперт генерал-лейтенант Э.Н. Чижиков 16 июля 2014 №2-4-87-9-18,"

    Кол-во: 30

    "Позиция 232"

    "«Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава Федеральной Противопожарной Службы» Утверждены Главным военным экспертом МЧС России генерал-полковником П.В. Платом от 10.05.2011,"

    Кол-во: 50

    "Позиция 233"

    "«Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения пожаров» Утверждены Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ 19.07.2005 г. (В редакции от 27.02.2013)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 234"

    "«Методические рекомендации по организации и проведению занятий с личным составом газодымозащитной службы ФПС МЧС России» Утверждены Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ от 30.06.2008,"

    Кол-во: 30

    "Позиция 235"

    "«Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов» Утверждено МЧС России 14.11.2007,"

    Кол-во: 30

    "Позиция 236"

    "«Пожарная тактика. Книга 1. Основы»"

    Кол-во: 30

    "Позиция 237"

    "«Пожарная тактика. Книга 2. Справочник»,"

    Кол-во: 30

    "Позиция 238"

    "«Пожарная тактика. Книга 7. История»,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 239"

    "«Заполнение проемов в противопожарных преградах» 2-е издание дополненное с изменениями"

    Кол-во: 15

    "Позиция 240"

    "«Огнезащита материалов и конструкций» 5-е издание, (переработанное)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 241"

    "ГО и ЧС в организации (обновления 2016)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 242"

    "Основы пожарно-спасательного дела / М.Г. Шувалов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 243"

    "«Газодымозащитная служба» 2-е издание, дополненное (переработанное)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 244"

    "Справочник «Пожарная и аварийно-спасательная техника»"

    Кол-во: 50

    "Позиция 245"

    "«Шпаргалка» РТП»"

    Кол-во: 30

    "Позиция 246"

    "«Пожарная тактика. Книга 12. Пожаротушение торфяников, лесов и лесоскладов»,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 247"

    "Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях /В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова, Н.Н. Чибинев"

    Кол-во: 20

    "Позиция 248"

    "Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ. Учебное пособие для прикладного бакалавриата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 2. Стандартизация и сертификация 2-е издание переработанное и дополненное. Учебник и практикум для академического бакалавриата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 1. Метрология 2-е издание, переработанное и дополненное. Учебник и практикум для академического бакалавриата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Первоначальная подготовка спасателей Российской Федерации к ведению поисково-спасательных работ / А.А. Лобынцев"

    Кол-во: 20

    "Позиция 252"

    "Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Основы топографии / А.Л. Вострокнутов, В.Н. Супрун, Г.В. Шевченко"

    Кол-во: 20

    "Позиция 253"

    "Организация инженерной защиты населения и территорий. - Часть 2. / Ю.Н. Тарабаев, А.Л. Литвин, С.В. Шеломенцев, А.В. Усович"

    Кол-во: 20

    "Позиция 254"

    "Противодействие терроризму / С.В. Шеломенцев, А.В. Баринов, А.Л. Литван, А.В. Усович, С.С. Раднер"

    Кол-во: 20

    "Позиция 255"

    "Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций / В.А. Седнев, С.И. Воронов, Н.И. Седых"

    Кол-во: 20

    "Позиция 256"

    "Компьютерные сети, 5 изд"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Волоконно-оптические подсистемы современных СКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Основы структурированных кабельных систем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Системы контроля и управления доступом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Проектирование АСУТП. Книга 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Проектирование АСУТП. Книга 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Компьютерные технологии в телефонии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Модели и методы расчета показателей качества функционирования узлового оборудования и структурно-сетевых параметров сетей связи следующего поколения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Оконечное оборудование сети ISDN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Задачи планирования сетей электросвязи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Промышленные информационные системы и сети"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Системы интерактивного управления СКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Администрирование структурированных кабельных систем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "МДС 81-34.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего севера и местностях, приравненных к ним (с изменениями и дополнениями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "ГСНр 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "ГСНр-81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "ГСН 81-05-02-2007 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "ГЭСН 81-02-ОП-2001 Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ (с изменениями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "ГЭСН 81-02-Пр-2001 Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Приложения (с изменениями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "ГЭСНм 81-03-ОП-2001 Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Общие положения. Исчисление объемов работ (с изменениями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "ГЭСНм 81-03-Пр-2001 Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Приложения (с изменениями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "ГЭСНр 81-04-2001 Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (с изменениями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "ГЭСНп 81-05-ОП-2001 Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ (с изменениями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "ГЭСНп 81-05-Пр-2001 Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Приложения (с изменениями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Двигатели CUMMINS ISF 2.8 (руководство по ремонту) Cummins / Сизов М."

    Кол-во: 5

    "Позиция 285"

    "Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 286"

    "Электроника и микропроцессорная техника / Под ред. Раннева Г.Г. (1-е издание) учебник Калашников В.И."

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства / Под ред. Клюшина Ю.Ф. (2-е издание, стер.) учебник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 288"

    "Электроснабжение (3-е издание, стер.) учебник. Кудрин Б.И."

    Кол-во: 3

    "Позиция 289"

    "Кабельные системы для телефонии, данных, TV и видео"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "Серия 28Выпуск 1.Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372–00)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "Серия 28Выпуск 3.Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля(ПБ 03-440–02)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Серия 03Выпуск 17.Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов (РД 03-421–01). 2-е издание исправленное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "ПУЭ, издание 7-е: общие правила; передача электроэнергии; распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; электрооборудование специальных установок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 294"

    "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 295"

    "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний"

    Кол-во: 3

    "Позиция 296"

    "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний."

    Кол-во: 3

    "Позиция 297"

    "Правила по охране труда при работе на высоте в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний."

    Кол-во: 3

    "Позиция 298"

    "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний"

    Кол-во: 3

    "Позиция 299"

    "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний."

    Кол-во: 3

    "Позиция 300"

    "Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации"

    Кол-во: 12

    "Позиция 301"

    "Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (с изменениями и дополнениями)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 302"

    "Пособие по безопасному проведению сварочных работ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 303"

    "Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 304"

    "Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях."

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов OK 016— 94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Промышленная безопасность и охрана труда. Справочник руководителя (специалиста) опасного производств"

    Кол-во: 3

    "Позиция 307"

    "Охрана труда при выполнении работ по погрузке, разгрузке и размещению грузов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 308"

    "Охрана труда при эксплуатации электроустановок. 2-е издание, переработанное и дополненное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 309"

    "Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Цикл №1 «специальная оценка условий труда» часть II. Порядок проведения специальной оценки условий труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Здравпункт предприятия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 311"

    "Справочник электрика. 6-е издание"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Правила по охране труда при работе на высоте"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Теория электрических цепей, схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные устройства систем мобильной связи, радиоприемные устройства систем радиосвязи и радиодоступа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Электрические измерения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "(ПТЭ)Правила технической эксплуатации первичных сетей ВСС РФ. Книга 1. Основные принципы построения и организации технической эксплуатации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "(ПТЭ)Правила технической эксплуатации ВСС РФ. Книга 3. Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "(ПТЭ)Правила технической эксплуатации первичных сетей ВСС РФ. Книга 4. Часть 1 Правила технической эксплуатации радиорелейных линий передачи прямой видимости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "(ПТЭ)Правила технической эксплуатации первичных сетей ВСС РФ. Книга 5 Правила технической эксплуатации линейных сооружений междугородных воздушных линий передачи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "(ПТЭ)Правила технической эксплуатации первичных сетей ВСС РФ. Книга 6. Правила технической эксплуатации электроустановок предприятий первичных сетей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "РД 45.293-2002 Правила технической эксплуатации цифровых телефонных станций на местных телефонных сетях"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Обслуживание и эксплуатация бульдозера (2-е издание, стер.) учебник. Замышляев В.Ф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Теплогазоснабжение и вентиляция (2-е издание, переработанное) учебник./ Авдолимов Е.М."

    Кол-во: 5

    "Позиция 324"

    "Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов (2-е издание, стер.) учебное пособие./ Гудков Ю.И."

    Кол-во: 20

    "Позиция 325"

    "Вентиляция. /Каменев П., Тертичник Е."

    Кол-во: 5

    "Позиция 326"

    "Кондиционирование воздуха Сплит- и VRF-мультисплит-системы. Изельт П, Арндт У."

    Кол-во: 5

    "Позиция 327"

    "Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для кондиционирования воздуха и в холодильных установках. /Лэнгли Б."

    Кол-во: 5

    "Позиция 328"

    "DVD - курс пожарно-технического минимума. Пожароопасные работы, 2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Серия 12 Выпуск 14 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»"

    Кол-во: 5

    "Позиция 330"

    "Серия 12 Выпуск 15 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива»"

    Кол-во: 5

    "Позиция 331"

    "Котельные установки промышленных предприятий. Учебник для вузов (стереотипно с 1988 г)./ Сидельковский Л.Н, Юренев В.Н."

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 2-ое издание / Калиниченко А.В."

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Справочно-методические рекомендации по изучению «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (с доп. справочными материалами)/Маньков В.Д, Заграничный С.Ф."

    Кол-во: 2

    "Позиция 334"

    "Средства защиты, используемые в электроустановках. Устройство, испытания, эксплуатация./ /Маньков В.Д, Заграничный С.Ф."

    Кол-во: 2

    "Позиция 335"

    "Ликвидация последствий теракта на магистральном газопроводе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях (2-е издание, исправленное) учебное пособие/ Хрусталева З.А."

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий (9-е издание, испр.) учеб. Пособие. / Сибикин Ю.Д."

    Кол-во: 5

    "Позиция 338"

    "Цепи и сигналы электросвязи (1-е издание) учебник./ Ушаков П.А."

    Кол-во: 2

    "Позиция 339"

    "Автоматизация технологических процессов (7-е издание, исправленное) учебник. / Шишмарёв В.Ю."

    Кол-во: 2

    "Позиция 340"

    "Автоматизация технологических процессов (2-е издание, исправленное) учебник. Селевцов Л.И."

    Кол-во: 2

    "Позиция 341"

    "Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (6-е издание, стер.) учебник./ Синилов В.Г."

    Кол-во: 3

    "Позиция 342"

    "Основы автоматизации производства (5-е издание, перераб.) учебник./ Пантелеев В.Н."

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "Основы автоматизации производства: Лабораторные работы (2-е издание, стер.) учебное пособие./Пантелеев В.Н."

    Кол-во: 1

    "Позиция 344"

    "Основы автоматизации производства: Рабочая тетрадь к лабораторным работам (2-е издание, переработанное) учебное пособие. /Пантелеев В.Н."

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Курс лекций по предмету «Подготовка специалистов АТП, ответственных за обеспечение БДД»."

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "Справочник по БДД."

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "Штрафы и ответственность за перевозку ОГ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "Рабочая тетрадь для самоподготовки для водителей погрузчиков, трактористов, а также машинистов других самоходных машин категории «С»."

    Кол-во: 1

    "Позиция 349"

    "Подготовка водителей ТС со спец. Сигналами."

    Кол-во: 1

    "Позиция 350"

    "Учебное пособие «Консультант по вопросам безопасной перевозки опасных грузов» (для преподавателей, консультантов, перевозчиков, контролирующих органов)./ Питкевич П.Ф."

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Перевозка опасных грузов АТ. Условия перевозки ограниченного количества опасных грузов./ Войтенков А.И."

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Перевозка дизельного топлива и бензина автомобильным транспортом. Необходимые сведения. / Войтенков А.И."

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ том 1,2) в продаже под №R.10.VIII.4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 354"

    "Системы вентиляции. /Беккер А."

    Кол-во: 5

    "Позиция 355"

    "Общий курс слесарного дела (7-е издание, стер.) учеб. Пособие. Покровский Б.С."

    Кол-во: 3

    "Позиция 356"

    "Электроснабжение объектов (11-е издание, стер.) учебник. Конюхова Е.А."

    Кол-во: 3

    "Позиция 357"

    "Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности. Книга 1: Оборудование систем электроснабжения. Сибикин Ю.Д."

    Кол-во: 3

    "Позиция 358"

    "Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности. Книга 2: Оборудование технологических комплексов и установок. Сибикин Ю.Д."

    Кол-во: 3

    "Позиция 359"

    "Электроснабжение предприятий добычи и переработки нефти и газа. Сибикин Ю.Д."

    Кол-во: 5

    "Позиция 360"

    "Краткий курс пожарно-технического минимума. Пособие. — 9-е издание, с изменениями; Собурь С.В."

    Кол-во: 10

    "Позиция 361"

    "Обслуживание электроподстанций оперативным персоналом. Филатов А.А."

    Кол-во: 15

    "Позиция 362"

    "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 363"

    "Основы теплотехники: Теплотехнический контроль и автоматика котлов (1-е издание) учебник. Соколов Б.А."

    Кол-во: 3

    "Позиция 364"

    "Котельные установки, работающие на твердом топливе (1-е издание) учебное пособие. Соколов Б.А."

    Кол-во: 3

    "Позиция 365"

    "Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка (1-е издание) учебное пособие. Соколов Б.А."

    Кол-во: 3

    "Позиция 366"

    "Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных (1-е издание) учебное пособие. Соколов Б.А."

    Кол-во: 5

    "Позиция 367"

    "Справочное учебное пособие для персонала котельных. Топливное хозяйство котельных. 2-издание Сергеев А.В."

    Кол-во: 3

    "Позиция 368"

    "Основы электроснабжения. Раздел "Релейная защита электроустановок": Учебное пособие. - 5-е издание Плащанский Л.А."

    Кол-во: 5

    "Позиция 369"

    "Трансформаторы. Серебряков А.С."

    Кол-во: 5

    "Позиция 370"

    "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. Авт-сост. Меламед А.М."

    Кол-во: 10

    "Позиция 371"

    "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний./Авт-сост. Меламед А.М."

    Кол-во: 10

    "Позиция 372"

    "Правила по охране труда при работе на высоте в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний./Авт-сост. Меламед А.М."

    Кол-во: 10

    "Позиция 373"

    "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний./Авт-сост. Меламед А.М."

    Кол-во: 10

    "Позиция 374"

    "Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний./Авт-сост. Меламед А.М."

    Кол-во: 10

    "Позиция 375"

    "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановокв вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний./Авт-сост. Меламед А.М."

    Кол-во: 10

    "Позиция 376"

    "Микропроцессорные реле защиты. Устройство, проблемы, перспективы/Гуревич В.И."

    Кол-во: 3

    "Позиция 377"

    "Релейная защита энергетических систем : Учебное пособие для техникумов/Чернобровов Н.В, Семенов В.А."

    Кол-во: 5

    "Позиция 378"

    "Правила по охране труда при работе на высоте(с изменениями от 17.07.2015)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 379"

    "Газовое хозяйство котельных. Учебное пособие. 2-ое издание переработанное и дополненное / Вершилович В.А."

    Кол-во: 5

    "Позиция 380"

    "Несчастные случаи на производстве. Порядок расследования и учета. 3-е издание переработанное и дополненное/Ефремова О.С."

    Кол-во: 5

    "Позиция 381"

    "Газовые топлива и их компоненты. Свойства, получение, применение, экология/Бакулин В.Н."

    Кол-во: 5

    "Позиция 382"

    "Сварка: введение в специальность: Учебное пособие / В.А. Фролов, В.В. Пешков, А.Б. Коломенский, В.А. Казаков; Под ред. проф. В.А. Фролов. - 4-e издание, переработанное - иллюстрированное."

    Кол-во: 5

    "Позиция 383"

    "Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько."

    Кол-во: 5

    "Позиция 384"

    "Слесарные работы: Учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. Шпортько."

    Кол-во: 3

    "Позиция 385"

    "Устройство автомобилей: Учебное пособие / В.А. Стуканов, К.Н. Леонтьев."

    Кол-во: 5

    "Позиция 386"

    "Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий: Учебное пособие / В.А. Стуканов."

    Кол-во: 5

    "Позиция 387"

    "Комментарий к Трудовому Кодексу РФ, полный постатейный. под редакцией Орловского. Новое издание 2015 год."

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "Охрана труда от А до Я. 7-е издание"

    Кол-во: 1

    "Позиция 389"

    "Промышленная безопасность и охрана труда (справочник руководителя)."

    Кол-во: 3

    "Позиция 390"

    "Правила и нормы пожарной безопасности (Сборник нормативных документов по состоянию на 2015)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "ФЗ " О промышленной безопасности опасных производственных объектов" с изменениями 2015год"

    Кол-во: 3

    "Позиция 392"

    "Комментарий к ФЗ " О промышленной безопасности опасных производственных объектов" с изменениями 2015 год"

    Кол-во: 5

    "Позиция 393"

    "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний"

    Кол-во: 3

    "Позиция 394"

    "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 395"

    "Серия 12 Выпуск 15 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива»"

    Кол-во: 2

    "Позиция 396"

    "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 года N 5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 397"

    "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом министерства энергетики РФ № 115 24.03.2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности « Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 года N 542"

    Кол-во: 7

    "Позиция 399"

    "Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 400"

    "Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда при выполнении сварочных и газорезательных работ. Образцы инструкций по охране труда."

    Кол-во: 2

    "Позиция 401"

    "Библиотечка сварщика. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 402"

    "Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ № 1101н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 403"

    "Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. РД 03-495-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 404"

    "Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов."

    Кол-во: 2

    "Позиция 405"

    "Серия 03 Выпуск 75 "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах""

    Кол-во: 4

    "Позиция 406"

    "Эксплуатация баллонов. Оборудование для газопламенной обработки материалов. Справочное учебное пособие."

    Кол-во: 2

    "Позиция 407"

    "Электромагнитные поля в производственных условиях, СанПиН 2.2.4.1191-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 408"

    "Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин. РД 10-40-93, с изменениями №1 РДИ 10-388(40)-00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 409"

    "О теплоснабжении. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.02.2014 № 10-ФЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 410"

    "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. №552н"

    Кол-во: 9

    "Позиция 411"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Утв Прик от 25.03.2014 № 116 (взамен ПБ 0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 412"

    "Серия 20. Выпуск 12. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных (РД 10-319-99); Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих по"

    Кол-во: 2

    "Позиция 413"

    "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства. ПОТ Р М-025-2002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 414"

    "Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 415"

    "Трубопроводы пара и горячей воды. Безопасность при эксплуатации. Правила, инструкции, журналы."

    Кол-во: 4

    "Позиция 416"

    "Первая медпомощь в чрезвычайных ситуациях"

    Кол-во: 3

    "Позиция 417"

    "Основы медицинской подготовки спасателей."

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. от 12.11.2013. № 533"

    Кол-во: 6

    "Позиция 419"

    "Правила по охране труда при работе на высоте. От 28.03.14 № 155н"

    Кол-во: 15

    "Позиция 420"

    "Трудовой кодекс РФ. С последними изменениями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 422"

    "Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности"

    Кол-во: 2

    "Позиция 423"

    "Пособие по безопасной работе при эксплуатации электроустановок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 424"

    "Табличка "Стой! Напряжение""

    Кол-во: 25

    "Позиция 425"

    "Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям."

    Кол-во: 2

    "Позиция 426"

    "Оперативный журнал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 427"

    "Серия 12Выпуск 11Безопасность сетей газораспределения и газопотребления. 2-е издание исправленное и дополненное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 428"

    "Табличка "Работать здесь""

    Кол-во: 20

    "Позиция 429"

    "Табличка "Не включать! Работа на линии""

    Кол-во: 20

    "Позиция 430"

    "Табличка "Не включать! Работают люди""

    Кол-во: 50

    "Позиция 431"

    "Табличка "Заземлено""

    Кол-во: 30

    "Позиция 432"

    "Знак «Огнетушитель», F 04"

    Кол-во: 50

    "Позиция 433"

    "Табличка "Уходя, выключайте освещение, оргтехнику и электроприборы""

    Кол-во: 20

    "Позиция 434"

    "Знак "Опасность поражения электричеством", W 08"

    Кол-во: 50

    "Позиция 435"

    "Табличка «Категории помещения, класс зоны помещения»"

    Кол-во: 50

    "Позиция 436"

    "CD « Электробезопасность для персонала с группой 2 и 1. »"

    Кол-во: 1

    "Позиция 437"

    "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 438"

    "Газораспределение и газопотребление (Сборник нормативных документов Правительства РФ и Ростехнадзора по состоянию на 2015 год."

    Кол-во: 1

    "Позиция 439"

    "Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России» с CD-диском"

    Кол-во: 1

    "Позиция 440"

    "Земельный кодекс РФ с приложениями."

    Кол-во: 1

    "Позиция 441"

    "Метрология и обеспечение качества химического анализа."

    Кол-во: 1

    "Позиция 442"

    "Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа с использованием лабораторной информационной системы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 443"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения""

    Кол-во: 2

    "Позиция 444"

    "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями"

    Кол-во: 2

    "Позиция 445"

    "Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности"

    Кол-во: 2

    "Позиция 446"

    "Федеральные нормы и правила "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением""

    Кол-во: 5

    "Позиция 447"

    "Жилищный кодекс РФ С последними изменениями"

    Кол-во: 2

    "Позиция 448"

    "Водный кодекс РФ С последними изменениями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 449"

    "Градостроительный кодекс РФ. С последними изменениями"

    Кол-во: 2

    "Позиция 450"

    "Лесной кодекс РФ, Норматика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 451"

    "Гражданский кодекс РФ. В 4-х частях. С последними изменениями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 452"

    "Земельный кодекс РФ. С последними изменениями"

    Кол-во: 2

    "Позиция 453"

    "Кодекс РФ об административных правонарушениях. С последними изменениями"

    Кол-во: 3

    "Позиция 454"

    "Плакат: Использование огнетушителей (формат А 4) самоклейка"

    Кол-во: 33

    "Позиция 455"

    "Справочно-методическое пособие по электробезопасности. Вопросы, билеты, ответы для подготовки к проверке знаний новых правил работы в электроустановках на II, III, IV и V группы./ Маньков В.Д, Заграничный С.Ф."

    Кол-во: 1

    "Позиция 456"

    "Схемы включения счетчиков электрической энергии : практическое пособие. – 3-е издание, переработанное и дополненное / Рощин В.А."

    Кол-во: 1

    "Позиция 457"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов""

    Кол-во: 10

    "Позиция 458"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности""

    Кол-во: 10

    "Позиция 459"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 460"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления""

    Кол-во: 5

    "Позиция 461"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах""

    Кол-во: 10

    "Позиция 462"

    "Трудовой кодекс РФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 463"

    "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 464"

    "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения."

    Кол-во: 30

    "Позиция 465"

    "Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ Минтруда от 17 июня 2015 года N 383н"

    Кол-во: 15

    "Позиция 466"

    "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 642н"

    Кол-во: 15

    "Позиция 467"

    "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Приказ Минтруда от 17 августа 2015 года N 551н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 468"

    "Правила по охране труда в строительстве. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 июня 2015 г. № 336н"

    Кол-во: 5

    "Позиция 469"

    "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Приказ Минтруда от 17 августа 2015 года N 552н"

    Кол-во: 30

    "Позиция 470"

    "Разработка и модернизация газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. Под. Ред. Максимова В.А."

    Кол-во: 2

    "Позиция 471"

    "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. с последними изменениями"

    Кол-во: 4

    "Позиция 472"

    "Умей действовать при пожаре – 10 листов комплект цветных плакатов, формат А3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 473"

    ""Основы пожарной безопасности" 8 листов ФА4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 474"

    "«Первичные средства пожаротушения», 4 листа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 475"

    "Экологическая безопасность предприятия. Безопасность при эксплуатации, приказы, инструкции, положения, журналы, планы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 476"

    "Серия 17 Выпуск 7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 477"

    "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 478"

    "Серия 17.Выпуск 51.Правила расследования причин аварий в электроэнергетике. 2-е издание исправленное и дополненное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 479"

    "Практическое учебное пособие для повышения квалификации электромонтеров."

    Кол-во: 4

    "Позиция 480"

    "Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 481"

    "Справочник по ремонту, наладке и техническому обслуживанию электрооборудования."

    Кол-во: 3

    "Позиция 482"

    "Правила устройства электроустановок 6-е и 7-е издание в вопросах и ответах для изучения и подготовке к проверке знаний."

    Кол-во: 4

    "Позиция 483"

    "Инструкция по переключениям в электроустановках"

    Кол-во: 5

    "Позиция 484"

    "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"

    Кол-во: 4

    "Позиция 485"

    "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями"

    Кол-во: 4

    "Позиция 486"

    "Межотраслевые типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведении электрических измерений и испытаний, ТИ Р М-(062-074)-2002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 487"

    "Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 488"

    "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах"

    Кол-во: 4

    "Позиция 489"

    "Опасность поражения человека электрическим током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве."

    Кол-во: 4

    "Позиция 490"

    "Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Цветное пособие"

    Кол-во: 2

    "Позиция 491"

    "СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"

    Кол-во: 2

    "Позиция 492"

    "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний."

    Кол-во: 4

    "Позиция 493"

    "Правила противопожарного режима в Российской Федерации. № 390"

    Кол-во: 2

    "Позиция 494"

    "Удостоверение проверки знаний норм и правил работе в электроустановках"

    Кол-во: 150

    "Позиция 495"

    "Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Сборник нормативных документов по состоянию на 2015г."

    Кол-во: 1

    "Позиция 496"

    "Серия 10Выпуск 81.Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения."

    Кол-во: 1

    "Позиция 497"

    "Серия 29Выпуск 1.Расследование и учет аварий и несчастных случаев. 9-е издание исправленное и дополненное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 498"

    "Правила перевозок грузов автотранспортом. от 15.04.2011. № 272 (вместо Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 499"

    "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. №551н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 500"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. от 12.03.13 № 101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 501"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов". Утв. Приказ 06.11.2013 № 520"

    Кол-во: 1

    "Позиция 502"

    "Приказ № 302н. Об утверждении перечней вредных и опасных произв. факторов… Порядок проведения предварит и периодических медосмотров работников, занятых на тяжелых работах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 503"

    "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Редакция 2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 504"

    "Пособие по безопасному производству работ для стропальщиков"

    Кол-во: 3

    "Позиция 505"

    "Иллюстрированное пособие стропальщика"

    Кол-во: 5

    "Позиция 506"

    "Практическое пособие для стропальщика-такелажника. Погрузочно-разгрузочные работы."

    Кол-во: 1

    "Позиция 507"

    "Правила охраны газораспределительных сетей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 508"

    "Практическое пособие для слесаря газового хозяйства. Эксплуатация и ремонт оборудования систем газораспределения."

    Кол-во: 1

    "Позиция 509"

    ""Безопасная работа на газосварочном оборудовании" 1 лист"

    Кол-во: 1

    "Позиция 510"

    ""Безопасность грузоподъемных работ" 5 листов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 511"

    "Плакат "Штангенциркуль" 1 лист"

    Кол-во: 1

    "Позиция 512"

    ""Безопасная эксплуатация газораспределительных пунктов" 4 листа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 513"

    "Электробезопасность при ручной дуговой сварке" 1 лист"

    Кол-во: 1

    "Позиция 514"

    ""Ручной слесарный инструмент" 3 листа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 515"

    "Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. ISBN 978-5-496-01967-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 516"

    "Сети связи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 517"

    "Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог."

    Кол-во: 1

    "Позиция 518"

    "Как правильно и быстро разработать документацию предприятия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 519"

    "Как правильно и быстро разработать инструкции по охране труда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 520"

    "Пожарная безопасность складов. Справочник."

    Кол-во: 2

    "Позиция 521"

    "Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами. РД 10-34-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 522"

    "Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации. РД 10-33-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 523"

    "Серия 10. Выпуск 16. Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных машин. РД 10-107-96, с изм. № 1 [РДИ 10-430(107)–02]; РД 10-33–93, с изм. № 1 [РД 10-231–98]; РД 10-103–95; РД 10-197–98 : Сборник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 524"

    "Правила при работе на высоте в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки проверки знаний."

    Кол-во: 4

    "Позиция 525"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности« Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"

    Кол-во: 3

    "Позиция 526"

    "Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 527"

    "Огнетушители."

    Кол-во: 4

    "Позиция 528"

    "СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по пож опасн (взамен НПБ 105-03)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 529"

    "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок."

    Кол-во: 5

    "Позиция 530"

    "ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 531"

    "СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171) (ред. от 09.12.2010 №639),"

    Кол-во: 30

    "Позиция 532"

    "Установки пожаротушения автоматические: Учебно-справочное пособие - 9-е издание, переработанное/ Собурь С.В."

    Кол-во: 5

    "Позиция 533"

    "Теплотехнические измерения и приборы: Учебник для вузов. /Иванова Г.М."

    Кол-во: 10

    "Позиция 534"

    "Теория горения и взрыва (1-е издание ) учебник. Карауш С.А."

    Кол-во: 1

    "Позиция 535"

    "Выполнение стропальных работ (1-е издание) учебник. Сулейманов М.К."

    Кол-во: 3

    "Позиция 536"

    ""Профилактика производственного травматизма" 3 листа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 537"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Утверждены приказом №116 от 25.03.2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 538"

    "Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Цикл №1 «специальная оценка условий труда» часть 1 общие положения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 539"

    "Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Редакция 2015"

    Кол-во: 7

    "Позиция 540"

    "Серия 03 Выпуск 75 "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах""

    Кол-во: 2

    "Позиция 541"

    "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Редакция 2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 542"

    "Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда при выполнении работ с ручным инструментом и приспособлениями. Образцы инструкций по охране труда."

    Кол-во: 7

    "Позиция 543"

    "Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах. / Н.А. Юхин"

    Кол-во: 20

    "Позиция 544"

    "Изучаем SQL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 545"

    "Специальная оценка условий труда. Сборник нормативно-правовых актов."

    Кол-во: 2

    "Позиция 546"

    "ГОСТ 8.285-2013 Тахометры. Методика поверки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 547"

    "Журнал оперативно-ремонтного персонала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 548"

    "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 549"

    "Охрана труда и промышленная экология (8-е издание, стер.) учебник. Медведев В.Т."

    Кол-во: 3

    "Позиция 550"

    "Серия 20. Выпуск 01. Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением (СО 153-34.17.439-2003)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 551"

    "Серия 09. Выпуск 33 Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 552"

    "Нормы выдачи обеззараживающих и смывающих средств. Порядок и условия их выдачи"

    Кол-во: 4

    "Позиция 553"

    "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить