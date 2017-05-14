Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Приобретение технической, правовой, методической литературы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Электротехнический справочник. Издание 5-е /Алиев И.И./" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Электроустановки во взрывопожароопасных зонах / Г.И. Смелков, В.Н. Черкасов, В.Н. Веревкин, В.А. Пехотиков, А.И. Рябиков. Под общей редакцией Г.И. Смелкова /" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, кондиционирования / Кокорин О.Я. /" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" Кол-во: 50

"Позиция 5" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Требование к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Утверждены приказом №102 от 14.03.2014" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Федеральный закон О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Правила по охране труда при работе на высоте Утверждены приказом №155н от 28.03.2014" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями Утверждены приказом № 552н от 17.08.2015г" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом осмотре" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Расследование несчастных случаев на производстве. Комплект из 2-х листов" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Организация обучения безопасности труда. Комплект плакатов из 2-х листов" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Электроинструмент (электробезопасность). Комплект плакатов из 2-х листов" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Плакат "Не включать! Работают люди" (10*20 см) на с/к пленке" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»" Кол-во: 20

"Позиция 15" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности « Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2014 года N 559" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" Кол-во: 5

"Позиция 17" "Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113). Взамен Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1101н)" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н. (Взамен ПОТ РМ-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте). Вступают в силу 06.05.2015 г." Кол-во: 19

"Позиция 20" "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 642н. Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2014 N 34558" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 552н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2015 N 39125)" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Европейское соглашение о международнодй дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ том 1,2) в продаже под №R.10.VIII.4" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Правила дорожного движения с комментариями" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Экзаменационные билеты по ПДД категории «А;В», «С;D»" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Атлас автомобильных дорог" Кол-во: 1

"Позиция 26" "ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний." Кол-во: 1

"Позиция 27" "МИ 2304-08. ГСИ. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения." Кол-во: 1

"Позиция 28" "Библия электрика: ПУЭ (шестое и седьмое издания, все действующие разделы), МПОТ, ПТЭ" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Настольная книга энергетика./ Энговатов В.И, Панфилов А.И." Кол-во: 2

"Позиция 30" "Методическое пособие по изучению и применению «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (со сравнительным анализом изменений и 40 доп. матер.) / Маньков В.Д, Заграничный С.Ф." Кол-во: 1

"Позиция 31" "РД 153-34.3-20.662–98. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с неизолированными проводами" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Электрическая часть электростанций с газотурбинными и парогазовыми установками /Жуков В.В./" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Оптимизация работы газоперекачивающих агрегатов в газотранспортной системе Методическая разработка. 2003. 35 с." Кол-во: 1

"Позиция 34" "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб., 2015" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке материалов (на основе удельных показателей), 2015" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей), 2015" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Методические рекомендации по расчёту выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод., 2015" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Вентиляция многоэтажных жилых зданий" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Стандарт АВОК 2.2.4-2015 Рекомендации по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Зоны для курения. Проектирование системы вентиляции" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Кондиционирование воздуха. Часть 1" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Самые востребованные должностные инструкции /Михайлов Ю.М." Кол-во: 1

"Позиция 43" "Секретарь руководителя. Универсальный справочник" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Создание презентации в PowerPoint (3-е издание, стер.) учебное пособие Свиридова М.Ю." Кол-во: 1

"Позиция 45" "Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха /Протасевич А.М." Кол-во: 2

"Позиция 46" "Газотурбинные энергетические установки /С.В. Цанев, В.Д. Буров, А.С. Земцов, А.С. Осыка; под редакцией С.В. Цанева/" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Защита трубопроводов от коррозии. Электронная версия /В.С. Ромейко, В.Г. Баталов, В.И. Готовцев, В.И. Дубенчак, И.А.Симонова/" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг /Вартанов А.З., Рубан А.Д., Шкуратник В.Л./" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Оценка экономической эффективности энергосбережения: теория и практика /Д.А. Фрей, П.А. Костюченко, А.Г. Зубкова, И.В. Евсеенко, В.Д. Бархатов, И.Н. Царьков/ изд-во Инфра-Инженерия" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Охрана окружающей среды и основы природопользования /Пьядичев Э. В., Шкрабак Р. В., Шкрабак В. С. / под общ. ред. Шкрабака В. С/" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Охрана труда. Универсальный справочник(+ CD-ROM). Издание 7-е /Под общей редакцией Г.Ю. Касьяновой./" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Охрана труда от "А" до "Я" /Ефремова О.С./" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Современные газотранспортные системы и технологии /З.Т. Галиуллин, C.Ю. Сальников, В.А. Щуровский /" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Современные методы газохроматографического анализа нестабильного газового конденсата /С.А. Арыстанбекова, А.Б. Волынский, И.А. Прудников. /" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию /Зеликов В.В. /" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Справочник по измерительному контролю качества строительных работ (+CD) /Г. М. Бадьин./" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Книга 1" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Книга 2" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Технологические потери природного газа при транспортировке по газопроводам: магистральные газопроводы, наружные газопроводы, внутридомовые газопроводы /А.Р. Саликов/" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Трубопроводная арматура: Справочное пособие. /Гуревич Д.Ф./" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности /В. Ф. Дунаев, В. А. Шпаков, Н. П. Епифанова и др. ; под ред. В. Ф. Дунаева./" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Экология очистки сточных вод физико-химическими методами /Н. С. Серпокрылов, Е. В. Вильсон, С. В. Гетманцев, А. А. Марочкин/" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Экологическая безопасность и эффективность природопользования /Астахов А.С., Диколенко Е.Я., Харченко В.А. /" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Экологический мониторинг газотранспортных систем в Северо-Западном регионе России. Электронная версия /Н.Б. Пыстина/" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Экономические и правовые основы природопользования /Астахов А.С., Зайденварг В.Е., Певзнер М.Е., Харченко В.А. /" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов. / Земенков Ю.Д., Васильев Г.Г., Гульков А.Н. /" Кол-во: 1

"Позиция 67" "РД 34.45-51.300–97. Объем и нормы испытаний электрооборудования. 6-е издание, с изм. (по состоянию на 01.10.2006 г.)" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Правила по охране труда при работе на высоте" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" Кол-во: 1

"Позиция 70" "СП36.13330.2012 Магистральные газопроводы" Кол-во: 3

"Позиция 71" "Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" Кол-во: 3

"Позиция 72" "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" Кол-во: 3

"Позиция 73" "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*)" Кол-во: 1

"Позиция 74" "СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требований пожарной безопасности" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Библия электрика (ПУЭ, ПОТ ЭУ, ПТЭЭП)" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Цветное пособие" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Инструкция по переключениям в электроустановках" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Инструкция о присвоении 1гр. электробезопасности неэлектротехническому персоналу" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Журнал осмотра крановых путей" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Журнал по учету противоаварийных, противопожарных тренировок." Кол-во: 3

"Позиция 81" "Журнал проверки сосудов, работающих под давлением, в рабочем состоянии." Кол-во: 1

"Позиция 82" "Журнал технической эксплуатации зданий и сооружений.." Кол-во: 1

"Позиция 83" "Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте" Кол-во: 3

"Позиция 85" "Журнал учета и содержания средств защиты." Кол-во: 5

"Позиция 86" "Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности не электротехническому персоналу." Кол-во: 2

"Позиция 87" "Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках. НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ" Кол-во: 5

"Позиция 88" "Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему." Кол-во: 5

"Позиция 89" "Журнал выдачи переносного электроинструмента" Кол-во: 5

"Позиция 90" "Удостоверение проверки знаний правил работы в электроустановках" Кол-во: 100

"Позиция 91" "Журнал учета выдачи удостоверений" Кол-во: 2

"Позиция 92" "«Аккумуляторные помещения ТБ», 3 листа" Кол-во: 1

"Позиция 93" ""Безопасность работ на высоте" 3 листа" Кол-во: 1

"Позиция 94" ""Заземление и защитные меры электробезопасности в электроустановках до 1000В" 4 листа" Кол-во: 1

"Позиция 95" ""Инструктаж по электробезопасности. 1 группа" 1 лист" Кол-во: 1

"Позиция 96" ""Основы электробезопасности" 8 листов ФА4" Кол-во: 1

"Позиция 97" ""Первая помощь при поражении электрическим током" 1 лист" Кол-во: 1

"Позиция 98" ""Электробезопасность при работе с ручным инструментом" 1 лист" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве." Кол-во: 10

"Позиция 100" "Пособие по безопасной работе при эксплуатации электроустановок. 2005г. Иллюстрированное" Кол-во: 10

"Позиция 101" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"" Кол-во: 3

"Позиция 102" "Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Энергосбережение в системах промышленного электроснабжения (Серия 1 "Энергоменеджмент и энергоаудит". Библиотека энергоэффективности и энергосбережения, том 2) / под.ред Киреевой Э.А." Кол-во: 2

"Позиция 104" "Стационарные и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. / Гаврилов К.Л." Кол-во: 1

"Позиция 105" "Аварии и вокруг них./Иофьев Б.И." Кол-во: 2

"Позиция 106" "ГОСТ 11516-94. Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний" Кол-во: 1

"Позиция 107" "ГОСТ 12.2.020-76 «ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка»." Кол-во: 1

"Позиция 108" "ГОСТ Р 53174-2008 Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия" Кол-во: 1

"Позиция 109" "ГОСТ Р 53176-2008 Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Показатели надежности. Требования и методы испытаний" Кол-во: 1

"Позиция 110" "ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. Разд. 1, 6, 7./ Красник В.В." Кол-во: 1

"Позиция 113" "Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. Гл. 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний ./ Красник В.В." Кол-во: 1

"Позиция 114" "Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. Разд. 2. Передача электроэнергии./ Красник В.В." Кол-во: 1

"Позиция 115" "Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний../ Красник В.В." Кол-во: 1

"Позиция 116" "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний./ Красник В.В." Кол-во: 1

"Позиция 117" "Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1101н" Кол-во: 5

"Позиция 118" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"" Кол-во: 3

"Позиция 119" "Конвертированные авиационные и судовые газотурбинные двигатели для газотранспортных и энергетических установок: Учебное пособие. 2010г., 164 с." Кол-во: 1

"Позиция 120" "Трудовой кодекс РФ с изменениями и дополнениями (с последними изменениями и дополнениями)" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник (2-е издание переработанное и дополненное.)" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Цикл №I «специальная оценка условий труда» часть I общие положения" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Цикл №I «специальная оценка условий труда» часть II. Порядок проведения специальной оценки условий труда" Кол-во: 1

"Позиция 124" "ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод методом капиллярного электрофореза "Ка" Кол-во: 1

"Позиция 125" "ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 Методика измерений массовой концентрации марганца в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»" Кол-во: 1

"Позиция 126" "ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 КХА вод. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ик-спектрофотометрии с использованием конценратомера КН-2" Кол-во: 1

"Позиция 127" "ПНД Ф 14.1:2.189-2002 Методика измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН" Кол-во: 1

"Позиция 128" "ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН" Кол-во: 1

"Позиция 129" "ПНД Ф 13.1.3-97 Методика выполнения измерений массовой концентрации диоксида серы в отходящих газах от котельных, ТЭЦ, ГРЭС и других топливосжигающих агрегатов" Кол-во: 1

"Позиция 130" "ПНД Ф 13.1.4-97 Методика выполнения измерений массовой концентрации оксидов азота в организованных выбросах котельных, ТЭЦ и ГРЭС" Кол-во: 1

"Позиция 131" "ПНД Ф 13.1.5-97 Методика хроматографического измерения массовой концентрации оксида углерода от источников сжигания органического топлива" Кол-во: 1

"Позиция 132" "ПНД Ф 14.1:2.141-98 КХА вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций жиров в природных и сточных водах газохроматографическим методом" Кол-во: 1

"Позиция 133" "ПНД Ф 14.1:2.56-96 КХА вод. Методика измерений массовой концентрации цианидов в природных и сточных водах фотометрическим методом с пиридином и барбитуровой кислотой" Кол-во: 1

"Позиция 134" "ПНД Ф 12.16.1-10 Определение температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых" Кол-во: 1

"Позиция 135" "М 15-2014 Рекомендация. Общие требования к проведению количественного химического анализа" Кол-во: 1

"Позиция 136" "М 16-2014 Рекомендация. Растворы, применяемые в количественном химическом анализе. Требования к приготовлению и контролю" Кол-во: 1

"Позиция 137" "МП 46078-11 Термометры биметаллические показывающие. Методика поверки" Кол-во: 1

"Позиция 138" "РШ 01.00 МО Методика технического освидетельствования металлокомпозитных баллонов производства ООО НПФ "Реал-Шторм"" Кол-во: 1

"Позиция 139" "РШ 01.00 ПП Инструкция о порядке приема и отправки баллонов на техническое освидетельствование" Кол-во: 1

"Позиция 140" "РШИУ 01 Инструкция по утилизации металлокомпозитных баллонов" Кол-во: 1

"Позиция 141" "РШ 01.01. ИО Инструкция по техническому освидетельствованию баллонов" Кол-во: 1

"Позиция 142" "ФР 1.39.2015.19243 Методика определения токсичности проб почв, донных отложений и осадков сточных вод экспресс-методом с применением прибора серии "Биотестер"" Кол-во: 1

"Позиция 143" "ФР 1.39.2015.19242 Методика определения токсичности проб природных, питьевых, хозяйственно- питьевых, хозяйственно-бытовых сточных, очищенных сточных, сточных, талых, технологических вод экспресс-методом с применением прибора серии "Биотестер"" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Большой словарь синонимов русского языка" Кол-во: 3

"Позиция 145" "«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.12 №390 В редакции от 06.04.16 №275" Кол-во: 100

"Позиция 146" "«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ В редакции от 13.07.2015 №234" Кол-во: 100

"Позиция 147" "СП 2.13130.2012 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (утв. Приказом МЧС РФ от 21.11.2012 №696) (ред. от 23.10.2013 №678)," Кол-во: 30

"Позиция 148" "СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173)" Кол-во: 30

"Позиция 149" "СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288) (ред. от 18.07.2013 №474)" Кол-во: 30

"Позиция 150" "СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175) (ред. от 01.06.2011 №247)," Кол-во: 30

"Позиция 151" "СП 6.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 №115)," Кол-во: 30

"Позиция 152" "СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 №116)," Кол-во: 30

"Позиция 153" "Теория аудита и организация аудиторской проверки / К.К. Арабян" Кол-во: 2

"Позиция 154" "Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебное пособие / М.Л. Асмолова. - 2-e издание" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Использование приложения MS Excel для моделирования различных задач" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Искусство правильного принятия решений / Е.В. Дружелаускайте." Кол-во: 1

"Позиция 157" "Имитационное моделирование и системы управления" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Как правильно и быстро разработать должностные инструкции. Образцы инструкций" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Мотивация и стимуляция труда" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Гендерный менеджмент: Учебник / Е.И. Комаров, В.Ф. Жукова." Кол-во: 1

"Позиция 162" "Временные рекомендации. Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2014-2018 г.г." Кол-во: 1

"Позиция 163" "Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - (Учебники для программы MBA)" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Атлас автодорог. Россия, страны СНГ и Балтии (приграничные районы)" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Альманах конкурсных работ "Пресс-служба года"" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Альманах "Корпоративные СМИ"" Кол-во: 2

"Позиция 167" "Альманах "Пресс-секретарь"" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Аудит и контроллинг персонала организации: Учебное пособие / Под редакцией П.Э. Шлендер. - 2-e издание, переработанное и дополненное" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Аэропорты и Авиакомпании, Авиапоставщики. 2017 (СНГ и Балтия) Бизнес справочник" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Налоговый кодекс Российской Федерации Части 1 и 2 (Издание подготовленное при поддержке ж-ла "Российский налоговый курьер")" Кол-во: 7

"Позиция 171" "Настольная книга Большого руководителя. Как на практике разрабатывается стратегия развития 2-издание" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Новая Российская энциклопедия.,Т.17.1" Кол-во: 2

"Позиция 173" "Новая Российская энциклопедия., Т.17.2" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Новая Российская энциклопедия., Т.16.1" Кол-во: 2

"Позиция 175" "Новая Российская энциклопедия., Т.16.2" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Общероссийский классификатор информации о населении ОК 08-2014" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Основные правила работы архивов организаций, ВНИИДАД" Кол-во: 35

"Позиция 178" "Оформляем документы на персональном компьютере: грамотно и красиво: ГОСТ Р.6.30-2003. Возможности Microsoft Word / И.В. Журавлева, М.В. Журавлева. - (Просто, кратко, быстро)." Кол-во: 1

"Позиция 179" "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015 г. №551н)" Кол-во: 50

"Позиция 180" "Практический аудит (таблицы, схемы, комментарии) / Ж.А. Кеворкова, В.И. Бережной, Г.Н. Мамаева" Кол-во: 2

"Позиция 181" "Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах. / Н.А. Юхин" Кол-во: 20

"Позиция 182" "Риски организации и внутренний экономический контроль / Т.Ю. Серебрякова" Кол-во: 2

"Позиция 183" "Справочник «Специалиста сварочного производства», том 1 / С.М. Григорьев, И.В. Саражинский, И.Н. Леденева" Кол-во: 20

"Позиция 184" "Справочник «Специалиста сварочного производства», том 2 /С.М. Григорьев, И.В. Саражинский, И.Н. Леденева" Кол-во: 20

"Позиция 185" "Справочник абитуриентов, поступающих в ВУЗы 2016-2017 гг" Кол-во: 1

"Позиция 186" "Специальная оценка условий труда. Практический комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 3013 г. № 426-ФЗ" Кол-во: 1

"Позиция 187" "СП 8.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №178) (ред. от 09.12.2010 №640)," Кол-во: 30

"Позиция 188" "Физика. От теории к практике. В 2 книгах. Книга 2. Электричество. Магнетизм. Теория, методы расчета, практические устройства" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Инженерная математика" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Вычисления, графики и анализ данных в Excel 2013. Самоучитель" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Создание эффектных презентаций с использованием PowerPoint 2013 и других программ" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Овладевая ITIL. Скептическое руководство для ответственных лиц" Кол-во: 1

"Позиция 193" "Введение в реальный ITSM" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Microsoft Project 2013 в управлении проектами" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Сводные таблицы в Microsoft Excel 2013" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Интерфейс. Основы проектирования взаимодействия" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Разработка пользовательских интерфейсов" Кол-во: 1

"Позиция 198" "SQL и реляционная теория. Как грамотно писать код на SQL" Кол-во: 1

"Позиция 199" "Oracle PL/SQL для администраторов баз данных" Кол-во: 1

"Позиция 200" "SQL. Сборник рецептов" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Рефакторинг SQL-приложений" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Java. Полное руководство. 8-е издание." Кол-во: 2

"Позиция 203" "Javascript. Подробное руководство. 6-е издание." Кол-во: 2

"Позиция 204" "HTML, скрипты и стили." Кол-во: 1

"Позиция 205" "JavaScript. Карманный справочник." Кол-во: 1

"Позиция 206" "ANSYS: справочник пользователя" Кол-во: 1

"Позиция 207" "ANSYS для конструкторов" Кол-во: 1

"Позиция 208" "Анализ аварийных разрушений. Пер. с англ. Э. М. Лазарева, И. Ю. Шкадиной; под ред. Л. Р. Ботвиной" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Диагностика технических устройств" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Инженерная математика: карманный справочник. Пер. с англ." Кол-во: 1

"Позиция 211" "Критерии прочности и надежности конструкций" Кол-во: 1

"Позиция 212" "Механика мелких трещин в расчетах прочности оборудования и трубопроводов. 2-е издание, переработанное и дополненное" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Нелинейная вычислительная механика прочности. Т. 1 : Модели и методы. Образование и развитие дефектов" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Организация эксперимента" Кол-во: 1

"Позиция 215" "Основы расчетов на усталость и длительную прочность" Кол-во: 1

"Позиция 216" "Остаточные напряжения. Издание 2-е" Кол-во: 1

"Позиция 217" "Справочник по высшей математике" Кол-во: 1

"Позиция 218" "Экспертиза промышленной безопасности. Дефекты, выявляемые при техническом диагностировании. Классификация, описание" Кол-во: 1

"Позиция 219" "Турбокомпрессоры. Санкт-Петербург." Кол-во: 1

"Позиция 220" "Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом: Учебное пособие. 2009. 269 с." Кол-во: 1

"Позиция 221" "Инженерная физика. В 2 книгах. Книга 1. Механика, оптика, термодинамика" Кол-во: 1

"Позиция 222" "СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №179)" Кол-во: 30

"Позиция 223" "СП 10.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №180) (ред. от 09.12.2010 №641)" Кол-во: 30

"Позиция 224" "СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №181) (ред. от 09.12.2010 №642)" Кол-во: 5

"Позиция 225" "СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №182) (ред. от 09.12.2010 №643)" Кол-во: 30

"Позиция 226" "СП 154.13130.2013 Свод правил. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 №117)," Кол-во: 30

"Позиция 227" "СП 155.13130.2014 Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 26.12.2013 №937)," Кол-во: 30

"Позиция 228" "Приказ МЧС России от 09.01.2013 №3 «Об утверждении Правил проведения личным составом федеральной противопожарной службы ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в " Кол-во: 40

"Позиция 229" "Приказ МВД России от 09.11.99 №86 «Об утверждении нормативных актов по газодымозащитной службе ГПС МВД России»" Кол-во: 40

"Позиция 230" "Приказ МВД России от 30.04.1996 №234 «Наставление по газодымозащитной службе ГПС МВД России»" Кол-во: 40

"Позиция 231" "Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров. Утверждено Главный военный эксперт генерал-лейтенант Э.Н. Чижиков 16 июля 2014 №2-4-87-9-18," Кол-во: 30

"Позиция 232" "«Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава Федеральной Противопожарной Службы» Утверждены Главным военным экспертом МЧС России генерал-полковником П.В. Платом от 10.05.2011," Кол-во: 50

"Позиция 233" "«Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения пожаров» Утверждены Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ 19.07.2005 г. (В редакции от 27.02.2013)" Кол-во: 30

"Позиция 234" "«Методические рекомендации по организации и проведению занятий с личным составом газодымозащитной службы ФПС МЧС России» Утверждены Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ от 30.06.2008," Кол-во: 30

"Позиция 235" "«Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов» Утверждено МЧС России 14.11.2007," Кол-во: 30

"Позиция 236" "«Пожарная тактика. Книга 1. Основы»" Кол-во: 30

"Позиция 237" "«Пожарная тактика. Книга 2. Справочник»," Кол-во: 30

"Позиция 238" "«Пожарная тактика. Книга 7. История»," Кол-во: 5

"Позиция 239" "«Заполнение проемов в противопожарных преградах» 2-е издание дополненное с изменениями" Кол-во: 15

"Позиция 240" "«Огнезащита материалов и конструкций» 5-е издание, (переработанное)" Кол-во: 15

"Позиция 241" "ГО и ЧС в организации (обновления 2016)" Кол-во: 9

"Позиция 242" "Основы пожарно-спасательного дела / М.Г. Шувалов" Кол-во: 5

"Позиция 243" "«Газодымозащитная служба» 2-е издание, дополненное (переработанное)" Кол-во: 30

"Позиция 244" "Справочник «Пожарная и аварийно-спасательная техника»" Кол-во: 50

"Позиция 245" "«Шпаргалка» РТП»" Кол-во: 30

"Позиция 246" "«Пожарная тактика. Книга 12. Пожаротушение торфяников, лесов и лесоскладов»," Кол-во: 20

"Позиция 247" "Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях /В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова, Н.Н. Чибинев" Кол-во: 20

"Позиция 248" "Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ. Учебное пособие для прикладного бакалавриата" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 2. Стандартизация и сертификация 2-е издание переработанное и дополненное. Учебник и практикум для академического бакалавриата" Кол-во: 1

"Позиция 250" "Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 1. Метрология 2-е издание, переработанное и дополненное. Учебник и практикум для академического бакалавриата" Кол-во: 1

"Позиция 251" "Первоначальная подготовка спасателей Российской Федерации к ведению поисково-спасательных работ / А.А. Лобынцев" Кол-во: 20

"Позиция 252" "Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Основы топографии / А.Л. Вострокнутов, В.Н. Супрун, Г.В. Шевченко" Кол-во: 20

"Позиция 253" "Организация инженерной защиты населения и территорий. - Часть 2. / Ю.Н. Тарабаев, А.Л. Литвин, С.В. Шеломенцев, А.В. Усович" Кол-во: 20

"Позиция 254" "Противодействие терроризму / С.В. Шеломенцев, А.В. Баринов, А.Л. Литван, А.В. Усович, С.С. Раднер" Кол-во: 20

"Позиция 255" "Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций / В.А. Седнев, С.И. Воронов, Н.И. Седых" Кол-во: 20

"Позиция 256" "Компьютерные сети, 5 изд" Кол-во: 1

"Позиция 257" "Волоконно-оптические подсистемы современных СКС" Кол-во: 1

"Позиция 258" "Основы структурированных кабельных систем" Кол-во: 1

"Позиция 259" "Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник" Кол-во: 1

"Позиция 260" "Системы контроля и управления доступом" Кол-во: 1

"Позиция 261" "Проектирование АСУТП. Книга 1" Кол-во: 1

"Позиция 262" "Проектирование АСУТП. Книга 2" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Компьютерные технологии в телефонии" Кол-во: 1

"Позиция 264" "Модели и методы расчета показателей качества функционирования узлового оборудования и структурно-сетевых параметров сетей связи следующего поколения" Кол-во: 1

"Позиция 265" "Оконечное оборудование сети ISDN" Кол-во: 1

"Позиция 266" "Задачи планирования сетей электросвязи" Кол-во: 1

"Позиция 267" "Промышленные информационные системы и сети" Кол-во: 1

"Позиция 268" "Системы интерактивного управления СКС" Кол-во: 1

"Позиция 269" "Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов" Кол-во: 1

"Позиция 270" "Администрирование структурированных кабельных систем" Кол-во: 1

"Позиция 271" "МДС 81-34.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего севера и местностях, приравненных к ним (с изменениями и дополнениями)" Кол-во: 1

"Позиция 272" "МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)" Кол-во: 1

"Позиция 273" "ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений" Кол-во: 1

"Позиция 274" "ГСНр 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ" Кол-во: 1

"Позиция 275" "ГСНр-81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время" Кол-во: 1

"Позиция 276" "ГСН 81-05-02-2007 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время" Кол-во: 1

"Позиция 277" "ГЭСН 81-02-ОП-2001 Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ (с изменениями)" Кол-во: 1

"Позиция 278" "ГЭСН 81-02-Пр-2001 Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Приложения (с изменениями)" Кол-во: 1

"Позиция 279" "ГЭСНм 81-03-ОП-2001 Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Общие положения. Исчисление объемов работ (с изменениями)" Кол-во: 1

"Позиция 280" "ГЭСНм 81-03-Пр-2001 Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Приложения (с изменениями)" Кол-во: 1

"Позиция 281" "ГЭСНр 81-04-2001 Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (с изменениями)" Кол-во: 1

"Позиция 282" "ГЭСНп 81-05-ОП-2001 Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Общие положения. Исчисление объемов работ (с изменениями)" Кол-во: 1

"Позиция 283" "ГЭСНп 81-05-Пр-2001 Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Приложения (с изменениями)" Кол-во: 1

"Позиция 284" "Двигатели CUMMINS ISF 2.8 (руководство по ремонту) Cummins / Сизов М." Кол-во: 5

"Позиция 285" "Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003," Кол-во: 5

"Позиция 286" "Электроника и микропроцессорная техника / Под ред. Раннева Г.Г. (1-е издание) учебник Калашников В.И." Кол-во: 2

"Позиция 287" "Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства / Под ред. Клюшина Ю.Ф. (2-е издание, стер.) учебник" Кол-во: 5

"Позиция 288" "Электроснабжение (3-е издание, стер.) учебник. Кудрин Б.И." Кол-во: 3

"Позиция 289" "Кабельные системы для телефонии, данных, TV и видео" Кол-во: 2

"Позиция 290" "Серия 28Выпуск 1.Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372–00)" Кол-во: 1

"Позиция 291" "Серия 28Выпуск 3.Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля(ПБ 03-440–02)" Кол-во: 1

"Позиция 292" "Серия 03Выпуск 17.Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов (РД 03-421–01). 2-е издание исправленное" Кол-во: 1

"Позиция 293" "ПУЭ, издание 7-е: общие правила; передача электроэнергии; распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; электрооборудование специальных установок" Кол-во: 3

"Позиция 294" "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" Кол-во: 3

"Позиция 295" "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний" Кол-во: 3

"Позиция 296" "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний." Кол-во: 3

"Позиция 297" "Правила по охране труда при работе на высоте в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний." Кол-во: 3

"Позиция 298" "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний" Кол-во: 3

"Позиция 299" "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний." Кол-во: 3

"Позиция 300" "Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" Кол-во: 12

"Позиция 301" "Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (с изменениями и дополнениями)" Кол-во: 12

"Позиция 302" "Пособие по безопасному проведению сварочных работ" Кол-во: 3

"Позиция 303" "Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" Кол-во: 6

"Позиция 304" "Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях." Кол-во: 1

"Позиция 305" "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов OK 016— 94" Кол-во: 1

"Позиция 306" "Промышленная безопасность и охрана труда. Справочник руководителя (специалиста) опасного производств" Кол-во: 3

"Позиция 307" "Охрана труда при выполнении работ по погрузке, разгрузке и размещению грузов" Кол-во: 3

"Позиция 308" "Охрана труда при эксплуатации электроустановок. 2-е издание, переработанное и дополненное" Кол-во: 3

"Позиция 309" "Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Цикл №1 «специальная оценка условий труда» часть II. Порядок проведения специальной оценки условий труда" Кол-во: 1

"Позиция 310" "Здравпункт предприятия" Кол-во: 3

"Позиция 311" "Справочник электрика. 6-е издание" Кол-во: 1

"Позиция 312" "Правила по охране труда при работе на высоте" Кол-во: 1

"Позиция 313" "Теория электрических цепей, схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные устройства систем мобильной связи, радиоприемные устройства систем радиосвязи и радиодоступа" Кол-во: 1

"Позиция 314" "Электрические измерения" Кол-во: 1

"Позиция 315" "(ПТЭ)Правила технической эксплуатации первичных сетей ВСС РФ. Книга 1. Основные принципы построения и организации технической эксплуатации" Кол-во: 1

"Позиция 316" "(ПТЭ)Правила технической эксплуатации ВСС РФ. Книга 3. Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи" Кол-во: 1

"Позиция 317" "(ПТЭ)Правила технической эксплуатации первичных сетей ВСС РФ. Книга 4. Часть 1 Правила технической эксплуатации радиорелейных линий передачи прямой видимости" Кол-во: 1

"Позиция 318" "(ПТЭ)Правила технической эксплуатации первичных сетей ВСС РФ. Книга 5 Правила технической эксплуатации линейных сооружений междугородных воздушных линий передачи" Кол-во: 1

"Позиция 319" "(ПТЭ)Правила технической эксплуатации первичных сетей ВСС РФ. Книга 6. Правила технической эксплуатации электроустановок предприятий первичных сетей" Кол-во: 1

"Позиция 320" "Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон" Кол-во: 1

"Позиция 321" "РД 45.293-2002 Правила технической эксплуатации цифровых телефонных станций на местных телефонных сетях" Кол-во: 1

"Позиция 322" "Обслуживание и эксплуатация бульдозера (2-е издание, стер.) учебник. Замышляев В.Ф" Кол-во: 1

"Позиция 323" "Теплогазоснабжение и вентиляция (2-е издание, переработанное) учебник./ Авдолимов Е.М." Кол-во: 5

"Позиция 324" "Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов (2-е издание, стер.) учебное пособие./ Гудков Ю.И." Кол-во: 20

"Позиция 325" "Вентиляция. /Каменев П., Тертичник Е." Кол-во: 5

"Позиция 326" "Кондиционирование воздуха Сплит- и VRF-мультисплит-системы. Изельт П, Арндт У." Кол-во: 5

"Позиция 327" "Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для кондиционирования воздуха и в холодильных установках. /Лэнгли Б." Кол-во: 5

"Позиция 328" "DVD - курс пожарно-технического минимума. Пожароопасные работы, 2012" Кол-во: 1

"Позиция 329" "Серия 12 Выпуск 14 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»" Кол-во: 5

"Позиция 330" "Серия 12 Выпуск 15 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива»" Кол-во: 5

"Позиция 331" "Котельные установки промышленных предприятий. Учебник для вузов (стереотипно с 1988 г)./ Сидельковский Л.Н, Юренев В.Н." Кол-во: 1

"Позиция 332" "Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 2-ое издание / Калиниченко А.В." Кол-во: 1

"Позиция 333" "Справочно-методические рекомендации по изучению «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (с доп. справочными материалами)/Маньков В.Д, Заграничный С.Ф." Кол-во: 2

"Позиция 334" "Средства защиты, используемые в электроустановках. Устройство, испытания, эксплуатация./ /Маньков В.Д, Заграничный С.Ф." Кол-во: 2

"Позиция 335" "Ликвидация последствий теракта на магистральном газопроводе" Кол-во: 1

"Позиция 336" "Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях (2-е издание, исправленное) учебное пособие/ Хрусталева З.А." Кол-во: 1

"Позиция 337" "Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий (9-е издание, испр.) учеб. Пособие. / Сибикин Ю.Д." Кол-во: 5

"Позиция 338" "Цепи и сигналы электросвязи (1-е издание) учебник./ Ушаков П.А." Кол-во: 2

"Позиция 339" "Автоматизация технологических процессов (7-е издание, исправленное) учебник. / Шишмарёв В.Ю." Кол-во: 2

"Позиция 340" "Автоматизация технологических процессов (2-е издание, исправленное) учебник. Селевцов Л.И." Кол-во: 2

"Позиция 341" "Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (6-е издание, стер.) учебник./ Синилов В.Г." Кол-во: 3

"Позиция 342" "Основы автоматизации производства (5-е издание, перераб.) учебник./ Пантелеев В.Н." Кол-во: 1

"Позиция 343" "Основы автоматизации производства: Лабораторные работы (2-е издание, стер.) учебное пособие./Пантелеев В.Н." Кол-во: 1

"Позиция 344" "Основы автоматизации производства: Рабочая тетрадь к лабораторным работам (2-е издание, переработанное) учебное пособие. /Пантелеев В.Н." Кол-во: 1

"Позиция 345" "Курс лекций по предмету «Подготовка специалистов АТП, ответственных за обеспечение БДД»." Кол-во: 1

"Позиция 346" "Справочник по БДД." Кол-во: 1

"Позиция 347" "Штрафы и ответственность за перевозку ОГ." Кол-во: 1

"Позиция 348" "Рабочая тетрадь для самоподготовки для водителей погрузчиков, трактористов, а также машинистов других самоходных машин категории «С»." Кол-во: 1

"Позиция 349" "Подготовка водителей ТС со спец. Сигналами." Кол-во: 1

"Позиция 350" "Учебное пособие «Консультант по вопросам безопасной перевозки опасных грузов» (для преподавателей, консультантов, перевозчиков, контролирующих органов)./ Питкевич П.Ф." Кол-во: 1

"Позиция 351" "Перевозка опасных грузов АТ. Условия перевозки ограниченного количества опасных грузов./ Войтенков А.И." Кол-во: 1

"Позиция 352" "Перевозка дизельного топлива и бензина автомобильным транспортом. Необходимые сведения. / Войтенков А.И." Кол-во: 1

"Позиция 353" "Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ том 1,2) в продаже под №R.10.VIII.4" Кол-во: 1

"Позиция 354" "Системы вентиляции. /Беккер А." Кол-во: 5

"Позиция 355" "Общий курс слесарного дела (7-е издание, стер.) учеб. Пособие. Покровский Б.С." Кол-во: 3

"Позиция 356" "Электроснабжение объектов (11-е издание, стер.) учебник. Конюхова Е.А." Кол-во: 3

"Позиция 357" "Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности. Книга 1: Оборудование систем электроснабжения. Сибикин Ю.Д." Кол-во: 3

"Позиция 358" "Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности. Книга 2: Оборудование технологических комплексов и установок. Сибикин Ю.Д." Кол-во: 3

"Позиция 359" "Электроснабжение предприятий добычи и переработки нефти и газа. Сибикин Ю.Д." Кол-во: 5

"Позиция 360" "Краткий курс пожарно-технического минимума. Пособие. — 9-е издание, с изменениями; Собурь С.В." Кол-во: 10

"Позиция 361" "Обслуживание электроподстанций оперативным персоналом. Филатов А.А." Кол-во: 15

"Позиция 362" "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" Кол-во: 3

"Позиция 363" "Основы теплотехники: Теплотехнический контроль и автоматика котлов (1-е издание) учебник. Соколов Б.А." Кол-во: 3

"Позиция 364" "Котельные установки, работающие на твердом топливе (1-е издание) учебное пособие. Соколов Б.А." Кол-во: 3

"Позиция 365" "Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка (1-е издание) учебное пособие. Соколов Б.А." Кол-во: 3

"Позиция 366" "Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных (1-е издание) учебное пособие. Соколов Б.А." Кол-во: 5

"Позиция 367" "Справочное учебное пособие для персонала котельных. Топливное хозяйство котельных. 2-издание Сергеев А.В." Кол-во: 3

"Позиция 368" "Основы электроснабжения. Раздел "Релейная защита электроустановок": Учебное пособие. - 5-е издание Плащанский Л.А." Кол-во: 5

"Позиция 369" "Трансформаторы. Серебряков А.С." Кол-во: 5

"Позиция 370" "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. Авт-сост. Меламед А.М." Кол-во: 10

"Позиция 371" "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний./Авт-сост. Меламед А.М." Кол-во: 10

"Позиция 372" "Правила по охране труда при работе на высоте в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний./Авт-сост. Меламед А.М." Кол-во: 10

"Позиция 373" "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний./Авт-сост. Меламед А.М." Кол-во: 10

"Позиция 374" "Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний./Авт-сост. Меламед А.М." Кол-во: 10

"Позиция 375" "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановокв вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний./Авт-сост. Меламед А.М." Кол-во: 10

"Позиция 376" "Микропроцессорные реле защиты. Устройство, проблемы, перспективы/Гуревич В.И." Кол-во: 3

"Позиция 377" "Релейная защита энергетических систем : Учебное пособие для техникумов/Чернобровов Н.В, Семенов В.А." Кол-во: 5

"Позиция 378" "Правила по охране труда при работе на высоте(с изменениями от 17.07.2015)" Кол-во: 17

"Позиция 379" "Газовое хозяйство котельных. Учебное пособие. 2-ое издание переработанное и дополненное / Вершилович В.А." Кол-во: 5

"Позиция 380" "Несчастные случаи на производстве. Порядок расследования и учета. 3-е издание переработанное и дополненное/Ефремова О.С." Кол-во: 5

"Позиция 381" "Газовые топлива и их компоненты. Свойства, получение, применение, экология/Бакулин В.Н." Кол-во: 5

"Позиция 382" "Сварка: введение в специальность: Учебное пособие / В.А. Фролов, В.В. Пешков, А.Б. Коломенский, В.А. Казаков; Под ред. проф. В.А. Фролов. - 4-e издание, переработанное - иллюстрированное." Кол-во: 5

"Позиция 383" "Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько." Кол-во: 5

"Позиция 384" "Слесарные работы: Учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. Шпортько." Кол-во: 3

"Позиция 385" "Устройство автомобилей: Учебное пособие / В.А. Стуканов, К.Н. Леонтьев." Кол-во: 5

"Позиция 386" "Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий: Учебное пособие / В.А. Стуканов." Кол-во: 5

"Позиция 387" "Комментарий к Трудовому Кодексу РФ, полный постатейный. под редакцией Орловского. Новое издание 2015 год." Кол-во: 1

"Позиция 388" "Охрана труда от А до Я. 7-е издание" Кол-во: 1

"Позиция 389" "Промышленная безопасность и охрана труда (справочник руководителя)." Кол-во: 3

"Позиция 390" "Правила и нормы пожарной безопасности (Сборник нормативных документов по состоянию на 2015)" Кол-во: 1

"Позиция 391" "ФЗ " О промышленной безопасности опасных производственных объектов" с изменениями 2015год" Кол-во: 3

"Позиция 392" "Комментарий к ФЗ " О промышленной безопасности опасных производственных объектов" с изменениями 2015 год" Кол-во: 5

"Позиция 393" "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний" Кол-во: 3

"Позиция 394" "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 1" Кол-во: 2

"Позиция 395" "Серия 12 Выпуск 15 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива»" Кол-во: 2

"Позиция 396" "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 года N 5" Кол-во: 4

"Позиция 397" "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом министерства энергетики РФ № 115 24.03.2003" Кол-во: 1

"Позиция 398" "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности « Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 года N 542" Кол-во: 7

"Позиция 399" "Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации»" Кол-во: 1

"Позиция 400" "Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда при выполнении сварочных и газорезательных работ. Образцы инструкций по охране труда." Кол-во: 2

"Позиция 401" "Библиотечка сварщика. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом" Кол-во: 2

"Позиция 402" "Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ № 1101н" Кол-во: 7

"Позиция 403" "Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. РД 03-495-02" Кол-во: 2

"Позиция 404" "Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов." Кол-во: 2

"Позиция 405" "Серия 03 Выпуск 75 "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах"" Кол-во: 4

"Позиция 406" "Эксплуатация баллонов. Оборудование для газопламенной обработки материалов. Справочное учебное пособие." Кол-во: 2

"Позиция 407" "Электромагнитные поля в производственных условиях, СанПиН 2.2.4.1191-03" Кол-во: 2

"Позиция 408" "Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин. РД 10-40-93, с изменениями №1 РДИ 10-388(40)-00" Кол-во: 4

"Позиция 409" "О теплоснабжении. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.02.2014 № 10-ФЗ" Кол-во: 2

"Позиция 410" "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. №552н" Кол-во: 9

"Позиция 411" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Утв Прик от 25.03.2014 № 116 (взамен ПБ 0" Кол-во: 6

"Позиция 412" "Серия 20. Выпуск 12. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных (РД 10-319-99); Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих по" Кол-во: 2

"Позиция 413" "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства. ПОТ Р М-025-2002" Кол-во: 4

"Позиция 414" "Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" Кол-во: 2

"Позиция 415" "Трубопроводы пара и горячей воды. Безопасность при эксплуатации. Правила, инструкции, журналы." Кол-во: 4

"Позиция 416" "Первая медпомощь в чрезвычайных ситуациях" Кол-во: 3

"Позиция 417" "Основы медицинской подготовки спасателей." Кол-во: 1

"Позиция 418" "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. от 12.11.2013. № 533" Кол-во: 6

"Позиция 419" "Правила по охране труда при работе на высоте. От 28.03.14 № 155н" Кол-во: 15

"Позиция 420" "Трудовой кодекс РФ. С последними изменениями" Кол-во: 1

"Позиция 421" "Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ." Кол-во: 2

"Позиция 422" "Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности" Кол-во: 2

"Позиция 423" "Пособие по безопасной работе при эксплуатации электроустановок" Кол-во: 2

"Позиция 424" "Табличка "Стой! Напряжение"" Кол-во: 25

"Позиция 425" "Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям." Кол-во: 2

"Позиция 426" "Оперативный журнал" Кол-во: 20

"Позиция 427" "Серия 12Выпуск 11Безопасность сетей газораспределения и газопотребления. 2-е издание исправленное и дополненное" Кол-во: 1

"Позиция 428" "Табличка "Работать здесь"" Кол-во: 20

"Позиция 429" "Табличка "Не включать! Работа на линии"" Кол-во: 20

"Позиция 430" "Табличка "Не включать! Работают люди"" Кол-во: 50

"Позиция 431" "Табличка "Заземлено"" Кол-во: 30

"Позиция 432" "Знак «Огнетушитель», F 04" Кол-во: 50

"Позиция 433" "Табличка "Уходя, выключайте освещение, оргтехнику и электроприборы"" Кол-во: 20

"Позиция 434" "Знак "Опасность поражения электричеством", W 08" Кол-во: 50

"Позиция 435" "Табличка «Категории помещения, класс зоны помещения»" Кол-во: 50

"Позиция 436" "CD « Электробезопасность для персонала с группой 2 и 1. »" Кол-во: 1

"Позиция 437" "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний" Кол-во: 1

"Позиция 438" "Газораспределение и газопотребление (Сборник нормативных документов Правительства РФ и Ростехнадзора по состоянию на 2015 год." Кол-во: 1

"Позиция 439" "Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России» с CD-диском" Кол-во: 1

"Позиция 440" "Земельный кодекс РФ с приложениями." Кол-во: 1

"Позиция 441" "Метрология и обеспечение качества химического анализа." Кол-во: 1

"Позиция 442" "Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа с использованием лабораторной информационной системы" Кол-во: 1

"Позиция 443" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"" Кол-во: 2

"Позиция 444" "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями" Кол-во: 2

"Позиция 445" "Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности" Кол-во: 2

"Позиция 446" "Федеральные нормы и правила "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"" Кол-во: 5

"Позиция 447" "Жилищный кодекс РФ С последними изменениями" Кол-во: 2

"Позиция 448" "Водный кодекс РФ С последними изменениями" Кол-во: 1

"Позиция 449" "Градостроительный кодекс РФ. С последними изменениями" Кол-во: 2

"Позиция 450" "Лесной кодекс РФ, Норматика" Кол-во: 1

"Позиция 451" "Гражданский кодекс РФ. В 4-х частях. С последними изменениями" Кол-во: 1

"Позиция 452" "Земельный кодекс РФ. С последними изменениями" Кол-во: 2

"Позиция 453" "Кодекс РФ об административных правонарушениях. С последними изменениями" Кол-во: 3

"Позиция 454" "Плакат: Использование огнетушителей (формат А 4) самоклейка" Кол-во: 33

"Позиция 455" "Справочно-методическое пособие по электробезопасности. Вопросы, билеты, ответы для подготовки к проверке знаний новых правил работы в электроустановках на II, III, IV и V группы./ Маньков В.Д, Заграничный С.Ф." Кол-во: 1

"Позиция 456" "Схемы включения счетчиков электрической энергии : практическое пособие. – 3-е издание, переработанное и дополненное / Рощин В.А." Кол-во: 1

"Позиция 457" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов"" Кол-во: 10

"Позиция 458" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"" Кол-во: 10

"Позиция 459" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146)" Кол-во: 10

"Позиция 460" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"" Кол-во: 5

"Позиция 461" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах"" Кол-во: 10

"Позиция 462" "Трудовой кодекс РФ" Кол-во: 5

"Позиция 463" "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 1" Кол-во: 30

"Позиция 464" "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения." Кол-во: 30

"Позиция 465" "Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ Минтруда от 17 июня 2015 года N 383н" Кол-во: 15

"Позиция 466" "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 642н" Кол-во: 15

"Позиция 467" "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Приказ Минтруда от 17 августа 2015 года N 551н" Кол-во: 10

"Позиция 468" "Правила по охране труда в строительстве. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 июня 2015 г. № 336н" Кол-во: 5

"Позиция 469" "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Приказ Минтруда от 17 августа 2015 года N 552н" Кол-во: 30

"Позиция 470" "Разработка и модернизация газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. Под. Ред. Максимова В.А." Кол-во: 2

"Позиция 471" "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. с последними изменениями" Кол-во: 4

"Позиция 472" "Умей действовать при пожаре – 10 листов комплект цветных плакатов, формат А3" Кол-во: 3

"Позиция 473" ""Основы пожарной безопасности" 8 листов ФА4" Кол-во: 3

"Позиция 474" "«Первичные средства пожаротушения», 4 листа" Кол-во: 2

"Позиция 475" "Экологическая безопасность предприятия. Безопасность при эксплуатации, приказы, инструкции, положения, журналы, планы" Кол-во: 1

"Позиция 476" "Серия 17 Выпуск 7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" Кол-во: 1

"Позиция 477" "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" Кол-во: 2

"Позиция 478" "Серия 17.Выпуск 51.Правила расследования причин аварий в электроэнергетике. 2-е издание исправленное и дополненное" Кол-во: 2

"Позиция 479" "Практическое учебное пособие для повышения квалификации электромонтеров." Кол-во: 4

"Позиция 480" "Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики" Кол-во: 4

"Позиция 481" "Справочник по ремонту, наладке и техническому обслуживанию электрооборудования." Кол-во: 3

"Позиция 482" "Правила устройства электроустановок 6-е и 7-е издание в вопросах и ответах для изучения и подготовке к проверке знаний." Кол-во: 4

"Позиция 483" "Инструкция по переключениям в электроустановках" Кол-во: 5

"Позиция 484" "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" Кол-во: 4

"Позиция 485" "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями" Кол-во: 4

"Позиция 486" "Межотраслевые типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведении электрических измерений и испытаний, ТИ Р М-(062-074)-2002" Кол-во: 4

"Позиция 487" "Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем" Кол-во: 2

"Позиция 488" "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах" Кол-во: 4

"Позиция 489" "Опасность поражения человека электрическим током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве." Кол-во: 4

"Позиция 490" "Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Цветное пособие" Кол-во: 2

"Позиция 491" "СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" Кол-во: 2

"Позиция 492" "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний." Кол-во: 4

"Позиция 493" "Правила противопожарного режима в Российской Федерации. № 390" Кол-во: 2

"Позиция 494" "Удостоверение проверки знаний норм и правил работе в электроустановках" Кол-во: 150

"Позиция 495" "Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Сборник нормативных документов по состоянию на 2015г." Кол-во: 1

"Позиция 496" "Серия 10Выпуск 81.Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения." Кол-во: 1

"Позиция 497" "Серия 29Выпуск 1.Расследование и учет аварий и несчастных случаев. 9-е издание исправленное и дополненное" Кол-во: 1

"Позиция 498" "Правила перевозок грузов автотранспортом. от 15.04.2011. № 272 (вместо Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом)." Кол-во: 2

"Позиция 499" "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. №551н" Кол-во: 2

"Позиция 500" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. от 12.03.13 № 101" Кол-во: 1

"Позиция 501" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов". Утв. Приказ 06.11.2013 № 520" Кол-во: 1

"Позиция 502" "Приказ № 302н. Об утверждении перечней вредных и опасных произв. факторов… Порядок проведения предварит и периодических медосмотров работников, занятых на тяжелых работах" Кол-во: 1

"Позиция 503" "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Редакция 2015" Кол-во: 4

"Позиция 504" "Пособие по безопасному производству работ для стропальщиков" Кол-во: 3

"Позиция 505" "Иллюстрированное пособие стропальщика" Кол-во: 5

"Позиция 506" "Практическое пособие для стропальщика-такелажника. Погрузочно-разгрузочные работы." Кол-во: 1

"Позиция 507" "Правила охраны газораспределительных сетей" Кол-во: 1

"Позиция 508" "Практическое пособие для слесаря газового хозяйства. Эксплуатация и ремонт оборудования систем газораспределения." Кол-во: 1

"Позиция 509" ""Безопасная работа на газосварочном оборудовании" 1 лист" Кол-во: 1

"Позиция 510" ""Безопасность грузоподъемных работ" 5 листов" Кол-во: 1

"Позиция 511" "Плакат "Штангенциркуль" 1 лист" Кол-во: 1

"Позиция 512" ""Безопасная эксплуатация газораспределительных пунктов" 4 листа" Кол-во: 1

"Позиция 513" "Электробезопасность при ручной дуговой сварке" 1 лист" Кол-во: 1

"Позиция 514" ""Ручной слесарный инструмент" 3 листа" Кол-во: 4

"Позиция 515" "Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. ISBN 978-5-496-01967-5" Кол-во: 1

"Позиция 516" "Сети связи" Кол-во: 1

"Позиция 517" "Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог." Кол-во: 1

"Позиция 518" "Как правильно и быстро разработать документацию предприятия" Кол-во: 2

"Позиция 519" "Как правильно и быстро разработать инструкции по охране труда" Кол-во: 2

"Позиция 520" "Пожарная безопасность складов. Справочник." Кол-во: 2

"Позиция 521" "Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами. РД 10-34-93" Кол-во: 4

"Позиция 522" "Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации. РД 10-33-93" Кол-во: 2

"Позиция 523" "Серия 10. Выпуск 16. Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъемных машин. РД 10-107-96, с изм. № 1 [РДИ 10-430(107)–02]; РД 10-33–93, с изм. № 1 [РД 10-231–98]; РД 10-103–95; РД 10-197–98 : Сборник" Кол-во: 4

"Позиция 524" "Правила при работе на высоте в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки проверки знаний." Кол-во: 4

"Позиция 525" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности« Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" Кол-во: 3

"Позиция 526" "Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96)" Кол-во: 2

"Позиция 527" "Огнетушители." Кол-во: 4

"Позиция 528" "СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по пож опасн (взамен НПБ 105-03)." Кол-во: 2

"Позиция 529" "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок." Кол-во: 5

"Позиция 530" "ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии" Кол-во: 1

"Позиция 531" "СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171) (ред. от 09.12.2010 №639)," Кол-во: 30

"Позиция 532" "Установки пожаротушения автоматические: Учебно-справочное пособие - 9-е издание, переработанное/ Собурь С.В." Кол-во: 5

"Позиция 533" "Теплотехнические измерения и приборы: Учебник для вузов. /Иванова Г.М." Кол-во: 10

"Позиция 534" "Теория горения и взрыва (1-е издание ) учебник. Карауш С.А." Кол-во: 1

"Позиция 535" "Выполнение стропальных работ (1-е издание) учебник. Сулейманов М.К." Кол-во: 3

"Позиция 536" ""Профилактика производственного травматизма" 3 листа" Кол-во: 1

"Позиция 537" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Утверждены приказом №116 от 25.03.2014" Кол-во: 6

"Позиция 538" "Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Цикл №1 «специальная оценка условий труда» часть 1 общие положения" Кол-во: 1

"Позиция 539" "Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Редакция 2015" Кол-во: 7

"Позиция 540" "Серия 03 Выпуск 75 "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах"" Кол-во: 2

"Позиция 541" "Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Редакция 2015" Кол-во: 4

"Позиция 542" "Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда при выполнении работ с ручным инструментом и приспособлениями. Образцы инструкций по охране труда." Кол-во: 7

"Позиция 543" "Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах. / Н.А. Юхин" Кол-во: 20

"Позиция 544" "Изучаем SQL" Кол-во: 1

"Позиция 545" "Специальная оценка условий труда. Сборник нормативно-правовых актов." Кол-во: 2

"Позиция 546" "ГОСТ 8.285-2013 Тахометры. Методика поверки" Кол-во: 1

"Позиция 547" "Журнал оперативно-ремонтного персонала" Кол-во: 1

"Позиция 548" "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Кол-во: 3

"Позиция 549" "Охрана труда и промышленная экология (8-е издание, стер.) учебник. Медведев В.Т." Кол-во: 3

"Позиция 550" "Серия 20. Выпуск 01. Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением (СО 153-34.17.439-2003)" Кол-во: 2

"Позиция 551" "Серия 09. Выпуск 33 Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" Кол-во: 3

"Позиция 552" "Нормы выдачи обеззараживающих и смывающих средств. Порядок и условия их выдачи" Кол-во: 4