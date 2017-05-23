Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки под объекты «Газопровод-отвод и ГРС п. Верхнее Джемете», «Газопровод-отвод и ГРС г. Темрюк», «Газопровод-отвод и ГРС ст. Тамань», «Радиорелейная линия связи», «Распределительные газопроводы от ГРС до существующей распределительной сети» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края» для нужд ООО "Газпром инвест" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 29900

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705094084 Уникальный номер закупки 17/1.1/0029900/ГИнвест Номер закупки Наименование закупки Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки под объекты «Газопровод-отвод и ГРС п. Верхнее Джемете», «Газопровод-отвод и ГРС г. Темрюк», «Газопровод-отвод и ГРС ст. Тамань», «Радиорелейная линия связи», «Распределительные газопроводы от ГРС до существующей распределительной сети» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края» для нужд ООО "Газпром инвест" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 29900 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПАО Газпром

Все закупки и тендеры ПАО Газпром Юридический адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Почтовый адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Контактный телефон +7 812 609-30-93 Факс +7 495 719-66-61 Адрес электронной почты Zakupki@adm.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Новожилов Андрей Алексеевич Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Ключевые слова: газопроводы

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