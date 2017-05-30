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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028400/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Поставка офисной мебели для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028400/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705093789

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028400/ТГТомск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028400/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28400 для участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 10:2031.05.2017 10:2031.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705093789Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093789Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093789Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    3 337 928,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.190

    Мебель офисная металлическая прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    46.65

    Торговля оптовая офисной мебелью

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газ-лифт для стула офисного"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Шкаф-пенал для одежды арт. 1172 (1947*600*442) Серия "Стимул". Изготавлино из ЛДСП, толщиной 18 мм и 25 мм, кромка ПВХ 2 мм и 0,4 мм. Столешницы, топы и фасары выполнены в цвете "дуб Венге"."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кресло руководителя CHAIRMAN 435, черное , кожа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Подставка для системного блока, Блиц. БГ-48 Размер:45*24*15. Цвет: орех."

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Стол левый с приставной тумбой Т20.13 8401,750*1600*900 , бук бавария ,"Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Панель боковая арт.1653 (1948*50*446) Серия "Стимул". Изготавлино из ЛДСП, толщиной 18 мм и 25 мм, кромка ПВХ 2 мм и 0,4 мм. Столешницы, топы и фасары выполнены в цвете "дуб Венге"."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Стол прямой, Агат. А-3 Размер: 140*70*75, Цвет: ольха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Стол правый с приставной тумбой Т20.13 11255 ,750*1600 , бук бавария, ,"Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "шкаф для документов арт. С15.5 1942*800*384, цвет 550 бук бавария, со стеклом, серия Этюд, СП-мебель,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Расширитель полукруглый на широкий стол Б-12, серия "Блиц", 40х70х75, производитель "Комплект профи""

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Стол письменный Б-5, серия Блиц, 80х70х75, производитель "Комплект профи""

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Корпус тумбы приставной, Агат. А22 Размер:40*52*73. Цвет:ольха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Шкаф, Агат. А23.0+А-01.2 Размер:80*40*191. Цвет:ольха"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Шкаф узкий комбинированный, Агат. А24 Размер: 40*40*191. Цвет:ольха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Шкаф закрытый, Агат. А18 Размер: 80**40*75. Цвет: ольха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "кресло для посетителей "Джуно" Каркас темный орех, кож.зам"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Кресло офисное CH 838 Нубук, темно-серый"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "Кресло офисное CH 838 Нубук, темно-серый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Кресло офисное CH 727 Цвет серый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Кресло офисное CH 727 Цвет серый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Кресло офисное CH 727 Цвет серый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Кресло офисное CH 727 Цвет серый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Тумба для ксерокса БГ 47 (Блиц, мебель Стиль) 80*55*68"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Стол-приставка, Т20.4, бук, Этюд"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Тумба выкатная Т08 31C , 3 ящика, МК Шатура"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Стол левый с приставной тумбой Т20.13 8401,750*1600*900 , бук бавария ,"Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Шкаф для одежды С15.3, 1942*800*384 , , бук бавария, "Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Кресло Grand GTP C-38 тканевое , цвет серый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "шкаф для документов арт. С15.5 1942*800*384, цвет 550 бук бавария, со стеклом, серия Этюд, СП-мебель,"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Стол письменный Т.20.2 750*1200*700, бук бавария , "Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Шкаф закрытый С15.2 ,1942*800*384 ,бук бавария, "Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Шкаф закрытый С15.2 ,1942*800*384 ,бук бавария, "Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Стул Изо BL (А-81) ,темно-серый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Стул Изо BL (А-81) ,темно-серый"

    Кол-во: 24

    "Позиция 35"

    "Стул Изо BL (А-81) ,темно-серый"

    Кол-во: 16

    "Позиция 36"

    "Стул Изо BL (А-81) ,темно-серый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Стол правый с приставной тумбой Т20.13 11255 ,750*1600 , бук бавария, ,"Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Кресло руководителя CHAIRMAN 435, черное , кожа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Кресло руководителя CHAIRMAN 435, черное , кожа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Кресло руководителя CHAIRMAN 435, черное , кожа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Кресло офисное СН-685, цвет серый, ткань"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Кресло офисное СН-685, цвет серый, ткань"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Кресло офисное СН-685, цвет серый, ткань"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Тумба под ксерокс арт. C12.5, 750*700*600, цвет 550 бук бавария, серия Этюд, СП-мебель, Россия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Кресло "Юпитер" Поворотное на колесиках, с подлокотникам, тканевая обшивка ,цвет - золотисто-коричневый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Тумба выкатная с замком Р 20.8, 620*430*530, цвет 550 бук бавария, "Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Тумба выкатная с замком Р 20.8, 620*430*530, цвет 550 бук бавария, "Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Тумба выкатная с замком Р 20.8, 620*430*530, цвет 550 бук бавария, "Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Тумба выкатная с замком Р 20.8, 620*430*530, цвет 550 бук бавария, "Этюд", СП-мебель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Стул Изо BL (VIC-8), к/зам. Цвет черный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Стул Изо BL (VIC-8), к/зам. Цвет черный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Стул Изо BL (VIC-8), к/зам. Цвет черный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Стул Изо BL (VIC-8), к/зам. Цвет черный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Кресло Prestige GTP-NEW C-38, цвет серый , ткань"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Кресло офисное CH-799 AXSN\TW-12,спинка - сетчатый акрил, цвет серый ,ткань"

    Кол-во: 14

    "Позиция 56"

    "Отбойная доска (с комплектующими) 1500*195*16 мм вишня"

    Кол-во: 35

    "Позиция 57"

    "Кресло Царь D100 Madras ivory (кат 11) дерево цвет орех светлый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Поддерживающая подушка для офисного кресла 3 секции+сетка, фиксирующие ремни"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Стол письменный 11255 Т20.6 750*1600*700"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Стол письменный 11255 Т20.6 750*1600*700"

    Кол-во: 24

    "Позиция 61"

    "Стол письменный 11255 Т20.6 750*1600*700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Кресло руководителя CH-868 AXSN/Black черная иск.кожа ГОСТ19917-93"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Кресло руководителя СН 417 нат.кожа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Кресло Orion Steel chrome LE - F светло - беж"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Стул Изо BL (А-81) ,темно-серый"

    Кол-во: 11

    "Позиция 66"

    "Тумба сервисная, Агат. А-47 Размер:80*55*68. Цвет:ольха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Кресло CHAIRMAN VISTA, производитель "Комплект профи""

    Кол-во: 21

    "Позиция 68"

    "Гардероб с выдвижной штангой, Агат. А19 Размер: 80*40*191. Цвет:ольха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Витрина Ларго арт PREG2w1d/15, Венге Высота: 94,5 см Ширина: 151,5 см Глубина: 38 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Кресло Офисное Менеджер стандарт Кожа чёрная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Гардероб высокий с замком, размер 71,2*37,4*217,1; Коллекция: Система-М; артикул: ПК-ССМ-Г217*71-В4-179; вес: 50,4 кг; высокий, дверцы из ДСП, с замком, выдвежное вешало; Цвет- дуб ферраре."

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Шкаф для одежды арт. 1178, 1947*800*442 бук светлый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Шкаф полупрозрачный БГ 23.0 (Блиц, мебель Стиль) 80*38*199"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Гардероб с выдвижной штангой БГ 19 (Блиц, мебель Стиль) 80*38*199"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Тумба мобильная БГ 20 (Блиц, мебель Стиль) 40*45*56"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Стол рабочий БГ 3 (Блиц, мебель Стиль) 140*70*75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Кресло Офисное Менеджер стандарт Кожа чёрная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Кресло Офисное Менеджер стандарт Кожа чёрная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Кресло для посетителей ИЗО Ткань, цвет серый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 80"

    "Стул Изо BL (VIC-8), к/зам. Цвет черный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Кресло CH 420"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "ОСЛО 417 Кресло для руководителей кожа+к/з черный black дерево темный орех"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Кресло "Юпитер" Поворотное на колесиках, с подлокотникам, тканевая обшивка ,цвет - золотисто-коричневый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Кресло руководителя СН 417 нат.кожа"

    Кол-во: 3

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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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