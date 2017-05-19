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Номер извещения
31705093759
Уникальный номер закупки
17/2.1/0029581/ДАстр
Наименование закупки
Выполнение работ по объекту "Автоматизированный учебно-тренировочный огневой комплекс ОВПО" для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017-2018 гг (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0101/17/2.1/0029581/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-64-25
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
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Автоматизированный учебно-тренировочный огневой комплекс ОВПО - подрядные работы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 07:30 GMT +319.05.2017 07:3019.05.2017 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093759Дата и время окончания срока приема заявок Автоматизированный учебно-тренировочный огневой комплекс ОВПО - подрядные работы414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 07:3019.05.2017 07:3019.05.2017 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705093759Дата и время вскрытия заявок Автоматизированный учебно-тренировочный огневой комплекс ОВПО - подрядные работы414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 09:0013.06.2017 09:0013.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093759Подведение итогов не позднее Автоматизированный учебно-тренировочный огневой комплекс ОВПО - подрядные работы414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 09:0013.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093759Подведение итогов не позднее Автоматизированный учебно-тренировочный огневой комплекс ОВПО - подрядные работы414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автоматизированный учебно-тренировочный огневой комплекс ОВПО - подрядные работы
Начальная цена
20 017 206,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
16.23.20.150
16.23.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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