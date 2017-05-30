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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705093688
Уникальный номер закупки
17/2.2/0023828/ТГУфа
Наименование закупки
Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0023828/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 10:1531.05.2017 10:1531.05.2017 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705093688Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093688Подведение итогов не позднее Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов
Начальная цена
3 473 348,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
20.41.44.190
20.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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