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    Главная / Торги / Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0023828/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0023828/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705093688

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0023828/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0023828/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    23828 для участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 10:1531.05.2017 10:1531.05.2017 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705093688Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093688Подведение итогов не позднее Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093688Подведение итогов не позднее Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовых и хозяйственных МТР и расходных материалов

    Начальная цена

    3 473 348,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    20.41.44.190

    Средства чистящие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло хозяйственное Эффект 200гр.78%"

    Кол-во: 133

    "Позиция 2"

    "Мыло туалетное хвойное 140г"

    Кол-во: 2798

    "Позиция 3"

    "Мыло туалетное детское 100г"

    Кол-во: 1340

    "Позиция 4"

    "Мыло туалетное Банное 140гр"

    Кол-во: 4056

    "Позиция 5"

    "Мыло жидкое Шелк СС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Мыло жидкое с бактерицидным действием Сестричка (Мэди Хэнд) 500мл ТУ производителя"

    Кол-во: 250

    "Позиция 7"

    "Мыло жидкое Красная линия вишня 520гр"

    Кол-во: 440

    "Позиция 8"

    "Мыло жидкое Арома Колада 275 мл"

    Кол-во: 1205

    "Позиция 9"

    "Мыло жидкое Абсолют с дозатором 250мл"

    Кол-во: 844

    "Позиция 10"

    "Мыло жидкое Абсолют 500мл"

    Кол-во: 4284

    "Позиция 11"

    "Мыло жидкое Абсолют 250мл"

    Кол-во: 1806

    "Позиция 12"

    "Мыло Duru 90 г туалетное"

    Кол-во: 495

    "Позиция 13"

    "Мыло Absolut (Абсолют) 90г туалетное"

    Кол-во: 620

    "Позиция 14"

    "Лейка 10л Евро м279"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Кастрюля эмалированная 6л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Канистра металлическая КС-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Канистра алюминиевая 20л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Горшок для цветов Таити 4л ТУ производителя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Веник эвкалиптовый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Ведро с отжимом Моп SV3201 12л овальное пластиковое"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Ведро с крышкой SV3206 9л круглое/пластиковое"

    Кол-во: 28

    "Позиция 22"

    "Ведро пластмассовое НЕО Р3416 12л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Ведро пластмассовое для отходов 10л с крышкой"

    Кол-во: 48

    "Позиция 24"

    "Ведро пластмассовое 5л арт.3623"

    Кол-во: 19

    "Позиция 25"

    "Ведро пластиковое для влажной уборки (8л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Ведро оцинкованное 9л."

    Кол-во: 35

    "Позиция 27"

    "Ведро оцинкованное 12 л"

    Кол-во: 152

    "Позиция 28"

    "Ведро 12л оцинкованное"

    Кол-во: 22

    "Позиция 29"

    "Бак с крышкой полиэтиленовый 35л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Порошок стиральный Ariel-автомат Горный родник 4,5кг."

    Кол-во: 111

    "Позиция 31"

    "Щетка с совком Лаура SV3026 с кромкой, пластик"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Щетка для пола техническая SVIP,ширина 60 см,высота щетины 6,5 см,бук"

    Кол-во: 16

    "Позиция 33"

    "Щетка для пола техническая SVIP,ширина 40 см,высота щетины 6,5см,бук"

    Кол-во: 71

    "Позиция 34"

    "Щетка для пола с черенком Фроньтера"

    Кол-во: 37

    "Позиция 35"

    "Щетка для пола Марта (жесткая щетина)"

    Кол-во: 27

    "Позиция 36"

    "Щетка для подметания Паула с черенком York"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Щетка для одежды Утюжок Мини SV3029 пластик"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Щетка для одежды утюжок Макси Пластик Svip SV3024"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Щетка для мытья окон с телескопической ручкой SV3077 1500мм"

    Кол-во: 41

    "Позиция 40"

    "Швабра для пола с отжимом, PVA-07, ШВА098"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Швабра для пола отжимная, хлопчатобумажная вращающаяся, ручка металлическая 135 см"

    Кол-во: 22

    "Позиция 42"

    "Швабра для окон на телескопической ручке, длина 75-120 см, (губка, стяжка, ручка телескопическая) Код 600930"

    Кол-во: 37

    "Позиция 43"

    "Швабра Вишмоп 110524 с ручкой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Устройство защиты от грызунов Торнадо-400"

    Кол-во: 22

    "Позиция 45"

    "Тряпкодержатель ПР028"

    Кол-во: 73

    "Позиция 46"

    "Термометр комнатный ТК-5"

    Кол-во: 14

    "Позиция 47"

    "Тележка уборочная 2-съемных ведра 15л,механический отжим, корзина, держатель мешка ТЕЛ077"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Тележка садовая 1-колесная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Тележка 4-х колесная г/п600 кг 1350х800х980мм ТРМ-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Тачка садовая двухколесная 4562Р"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Таз полиэтиленовый 10л КООП-Т10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Средство моющее ВУК 20кг ТУ 2499-003-31559149-2010"

    Кол-во: 7

    "Позиция 53"

    "Скребок для пола, стекла и других поверхностей (ш10см), СКР004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Секатор плоскостной Наш сад 1245, Центроинструмент, длина 22см, ГОСТ 4153-93"

    Кол-во: 13

    "Позиция 55"

    "Порошок стиральный Пемос 350г"

    Кол-во: 5192

    "Позиция 56"

    "Порошок стиральный Миф автомат 400 гр"

    Кол-во: 1204

    "Позиция 57"

    "Порошок стиральный Миф автомат 2 кг Морозная свежесть"

    Кол-во: 86

    "Позиция 58"

    "Порошок стиральный Ариэль-автомат для цветного белья"

    Кол-во: 250

    "Позиция 59"

    "Порошок стиральный Ариэль-автомат для белого белья"

    Кол-во: 250

    "Позиция 60"

    "Средство для отбеливания и чистки тканей Белизна Bleach (Блич), 1000мл, гель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Совок для мусора металлический"

    Кол-во: 15

    "Позиция 62"

    "Плита газовая Лада 14.110.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Плита газовая бытовая 4-х горелочная Лада мод.14.120-03щ, белая ГОСТ Р 50696-2006"

    Кол-во: 1

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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