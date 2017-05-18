Выполнение работ по очистке от взрывоопасных предметов и предметов времен войны территории строительства объектов: «Газопровод-отвод и ГРС п. Верхнее Джемете», «Газопровод-отвод и ГРС г. Темрюк», «Газопровод-отвод и ГРС ст. Тамань», «Радиорелейная линия связи», «Распределительные газопроводы от ГРС до существующей распределительной сети» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные регионы Краснодарского края» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/1.1/0028006/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705094659 Уникальный номер закупки 17/1.1/0028006/ГИнвест Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по очистке от взрывоопасных предметов и предметов времен войны территории строительства объектов: «Газопровод-отвод и ГРС п. Верхнее Джемете», «Газопровод-отвод и ГРС г. Темрюк», «Газопровод-отвод и ГРС ст. Тамань», «Радиорелейная линия связи», «Распределительные газопроводы от ГРС до существующей распределительной сети» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные регионы Краснодарского края» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/1.1/0028006/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Для Участника 28006.rar

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