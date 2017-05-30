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    Главная / Торги / Поставка чистящих средств для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0023878/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Поставка чистящих средств для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0023878/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093591Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чистящих средств196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705093591

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0023878/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка чистящих средств для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0023878/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    23878 для участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Вдажимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка чистящих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093591Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чистящих средств196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 10:1031.05.2017 10:1031.05.2017 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705093591Дата и время вскрытия заявок Поставка чистящих средств196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093591Подведение итогов не позднее Поставка чистящих средств196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093591Подведение итогов не позднее Поставка чистящих средств196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чистящих средств

    Начальная цена

    3 899 782,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    20.41.44.190

    Средства чистящие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Белизна 1 л"

    Кол-во: 4837

    "Позиция 2"

    "Белизна-гель 500мл"

    Кол-во: 870

    "Позиция 3"

    "Пятновыводитель для цветного белья Ваниш 1000 мл"

    Кол-во: 121

    "Позиция 4"

    "Пятновыводитель отбеливатель для белого белья Ваниш 1000 мл"

    Кол-во: 90

    "Позиция 5"

    "Средство д/стекол Стекломой 500мл с курком ООО ПХК Алабино ТУ 2383-063-55219799-09"

    Кол-во: 80

    "Позиция 6"

    "Средство дезинфицирующее Жавель таблетки 3.3г 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Средство для мытья оконных стекол, витрин, автомобильных стекол, кафеля, хрусталя, фарфора, а также изделий из нержавеющей стали и хромированных поверхностей Чистые окна Золушка 500 мл ТУ 2383-008-52596769-01"

    Кол-во: 140

    "Позиция 8"

    "Средство для мытья пола БЛЕСК, 1000 мл"

    Кол-во: 312

    "Позиция 9"

    "Средство для мытья посуды Фейри 500 мл"

    Кол-во: 295

    "Позиция 10"

    "Средство для мытья стекол Стекломой 500мл, распылитель"

    Кол-во: 1235

    "Позиция 11"

    "Средство для посуды Капля 500мл"

    Кол-во: 224

    "Позиция 12"

    "Средство для уборки туалета Туалетный утенок,750мл"

    Кол-во: 428

    "Позиция 13"

    "Средство для удаления кальция и мочевого камня Milizid"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Средство для удаления накипи Антинакипин 100гр."

    Кол-во: 131

    "Позиция 15"

    "Средство для чистки ковров Vanish 450мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 16"

    "Средство моющее Fairy 1л"

    Кол-во: 34

    "Позиция 17"

    "Средство моющее Mrproper Лимон 500мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Средство моющее дезинфицирующее Ника-Экстра М 1л"

    Кол-во: 195

    "Позиция 19"

    "Средство моющее дезодарирующее для портативных биотуалетов Мультисан 1л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Средство моющее Транс-Пол 02230418 ГОСТ Р 5 1696-2000"

    Кол-во: 150

    "Позиция 21"

    "Средство моющее универсальное ПРОГРЕСС,1000мл"

    Кол-во: 325

    "Позиция 22"

    "Средство моющее щелочное Мегалан А110, объем 5л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Средство от накипи Калгон 550 гр ТУ от производителя"

    Кол-во: 63

    "Позиция 24"

    "Средство Силит 450мл для удаления ржавчины"

    Кол-во: 830

    "Позиция 25"

    "Средство чистки канализац.труб Крот-3 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Средство чистящее Cillit Bang 750 мл"

    Кол-во: 99

    "Позиция 27"

    "Средство чистящее Cillit бриллиант ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 24

    "Позиция 28"

    "Средство чистящее LCD монитор 250мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Средство чистящее Доместос 1000 мл жидкость"

    Кол-во: 1070

    "Позиция 30"

    "Средство чистящее Доместос-гель 500мл"

    Кол-во: 2841

    "Позиция 31"

    "Средство чистящее Калгон Автоматик 1500 г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Средство чистящее Комет 400гр"

    Кол-во: 60

    "Позиция 33"

    "Средство чистящее Мистер Пропер 500мл"

    Кол-во: 338

    "Позиция 34"

    "Средство чистящее Пемолюкс 480гр."

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Средство чистящее Санфор 750 мл жидкое"

    Кол-во: 1846

    "Позиция 36"

    "Средство Чистящее Санфор Универсал,5л,Летний Дождь,гель"

    Кол-во: 31

    "Позиция 37"

    "Средство чистящее Силит для сантехники 500мл"

    Кол-во: 1868

    "Позиция 38"

    "Средство чистящее стекол с распылителем Мистер Мускул 500мл"

    Кол-во: 1112

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