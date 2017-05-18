www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705093751
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026794/ТюмМотор
Наименование закупки
Поставка компьютерной оргтехники для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0026794/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерной оргтехники для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0026794/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093751Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной оргтехники для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0026794/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 10:5019.05.2017 10:5019.05.2017 10:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705093751Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной оргтехники для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0026794/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093751Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной оргтехники для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0026794/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093751Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной оргтехники для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0026794/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной оргтехники для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/17/2.2/0026794/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017
Начальная цена
4 826 370,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
26.20.91.000
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 22
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 43
Кол-во: 79
Кол-во: 79
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.