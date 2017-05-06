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    Главная / Торги / Поставка инструментов и принадлежностей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0024893/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Поставка инструментов и принадлежностей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0024893/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093582Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и принадлежностей196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705093582

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0024893/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструментов и принадлежностей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0024893/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    24893 для участника.rar

    0024893 продление 30-5-2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов и принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 12:00 GMT +306.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093582Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и принадлежностей196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 10:2007.06.2017 10:2007.06.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705093582Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов и принадлежностей196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093582Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и принадлежностей196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093582Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и принадлежностей196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов и принадлежностей

    Начальная цена

    3 982 596,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор сверл Спецгаз-19 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "Набор ключей шестигранных с шаром 10 шт. Дело Техники арт. 562101 ГОСТ 25790-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Набор электромонтажника № 2 (10 предеметов) №50112313 ТУ 2.035.1140-88"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Напильник круглый с длиной рабочей части 300мм насечкой №1 Сталь инструментальная углеродистая СПЕЦГАЗ ТУ 3929-002-47512747-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Напильник круглый с длиной рабочей части 300мм насечкой №2 Сталь инструментальная углеродистая СПЕЦГАЗ ТУ 3929-002-47512747-2014"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Насос ручной опресовочный (опресовщик) Сатурн НИР-60 60 бар, 12 литров, производитель ООО "ПК Сатурн", ТУ 4145-001-80727532-207"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Ножницы по металлу 250мм С95"

    Кол-во: 14

    "Позиция 8"

    "Ножовка по дереву 1506-50 500мм деревянная ручка МН.Staver."

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Опрыскиватель помповый 1,5л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Отвертка 250х2,5 №3 крестообразная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Отвертка индикаторная 120мм (110-380В)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Отвертка индикаторная 140мм 110-380В"

    Кол-во: 14

    "Позиция 13"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 120мм с крестообразным шлицем №0 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 155мм с крестообразным шлицем №1 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 160мм с крестообразным шлицем №1 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 165мм с крестообразным шлицем №2 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 190мм с крестообразным шлицем №2 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 200мм с крестообразным шлицем №3 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 310мм с крестообразным шлицем №4 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 120мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 0,3х2,0мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 13

    "Позиция 21"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 160мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 0,6х4,0мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 190мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 0,8х5,5мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 190мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 0,8х5,5мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 190мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 1,0х6,5мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Пассатижи комбинированные декоративной ручкой 160 ГОСТ 7236-93"

    Кол-во: 9

    "Позиция 26"

    "Патрон токарный трехкулачковый 7100-0009 с цилиндрическим центрирующим пояском и креплением через промежуточный фланец диаметром 250мм с цельными кулачками, материал корпуса -высокопрочный чугун СПЕЦГАЗ ТУ 3961-007-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Патрон сверлильный трехкулачковый с ключом типоразмер 13, с присоединительным конусным отверстием В16 нормальной точности со сборной гайкой Спецгаз. ТУ 3928-009-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Набор спиральных сверл по дереву 8 шт (3;4;5;6;7;8;9;10 мм) артикул 19132"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком тип2 1,0кг с рукояткой исполнения 1 с цинковым покрытием 15мкм,хромотированием. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Набор изолированных отверток до 1000 В (8 шт) НИО-08 (КВТ) Артикул КВТ-60950: 1. Отвертка шлицевая изолированная 0,6х3х75 2. Отвертка шлицевая изолированная 0,8х4х100 3. Отвертка шлицевая изолированная 1,0х5,5х125 4. Отвертка шлицевая изолированная 1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Набор изолированного инструмента НИИ-01 арт59380 завод изготовитель КВТ ГОСТ 11516-94 МЭК900-87"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Набор изолированного инструмента НИИ-05 арт60468 завод изготовитель КВТ ГОСТ 11516-94 МЭК900-87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Резец расточный для сквозных отверствий 16х16х140"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М30,0х1,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Патрон сверлильный трехкулачковый с ключом типоразмер 16, с присоединительным конусным отверстием В18 нормальной точности со сборной гайкой Спецгаз. ТУ 3928-009-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Патрон сверлильный ПС 16В 18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Патрон токарный 3-х кулачковый 3-250.09.14В - ф250 мм. 7100-0009-В. ГОСТ 2675-80."

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Паяльник электрический ЭПСН 220В/25Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Паяльник электрический ЭПСН 220В/40вт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Паяльник электрический ЭПСН 220В/40Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Пика для отбойного молотка П-11 ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Пластина для проходных, расточных и рельвольверхных резцов изделие №61431,марка сплава ВК8, Кировоградский завод твердых сплавов.ГОСТ 25395-90"

    Кол-во: 48

    "Позиция 44"

    "Пластина твердосплавная квадратной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне типа 1, марка сплава ТН20, SNMM-150412-1 ТН20 ГОСТ 19052-80"

    Кол-во: 150

    "Позиция 45"

    "Пластина твердосплавная пятигранной формы с отверстием, марка сплава ВК8, PNMA-110408 ГОСТ 19064-80"

    Кол-во: 150

    "Позиция 46"

    "Пластина твердосплавная 03114-250724-1 ВК8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Плашка круглая для трубной цилиндрической резьбы G3/4" твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М10,0х1,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М10,0х1,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М12,0х1,50 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М12,0х1,75 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 14

    "Позиция 52"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М14,0х1,25 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М14,0х1,50 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М14,0х2,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М16,0х1,50 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М16,0х2,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 9

    "Позиция 57"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М18,0х1,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М18,0х2,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М20,0х2,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М22,0х1,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М24,0х3,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М27,0х2,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Молоток тип 2 0,5 Ц15 хромированный СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Ключ кольцевой односторонний 30 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Ключ кольцевой односторонний 32 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Ключ кольцевой односторонний 36 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Ключ кольцевой односторонний 46 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Ключ кольцевой односторонний 60 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный, 65 ГОСТ2838-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 17х19 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 22х24 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 24х27 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 30х32 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 32х36 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 36х41 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 41х46 нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Ключ трубный рычажный КТР-1 для труб 10-36мм ГОСТ 18981-73"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "Ключ труборычажный -1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Ключ труборычажный КТР-5 ГОСТ 18981-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Комплект ВИК-1 для визуального контроля ГОСТ 577-68"

    Кол-во: 15

    "Позиция 81"

    "Комплект инструмента КИН-ЭХЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Комплект омедненных искробезопасных инструментов КИБО (33 предмета)для работы во взрывоопасных зонах ТУ 3926-063-127191850-2007"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "Краскораспылитель КРП-41В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Круг отрезной 125х2,5х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014"

    Кол-во: 60

    "Позиция 85"

    "Круг отрезной 125х3х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Круг шлифовальный 125х6х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-025-47512747-2014"

    Кол-во: 275

    "Позиция 87"

    "Круг отрезной 180х2х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014"

    Кол-во: 40

    "Позиция 88"

    "Круг отрезной 230х3х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014"

    Кол-во: 157

    "Позиция 89"

    "Круг отрезной 400х4х32 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Круг абразивный 400х40х127 25А ПП 10 С2 7К5 35 м/с А1 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Круг абразивный 400х40х127 64С ПП 10 С2 7К5 35 м/с А1 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Ключ кольцевой односторонний 24 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Зубило слесарное 160 ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Дрель ударная ДИОЛД МЭСУ-1 М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Домкрат ручной ДА61М110В грузоподъемностью 6 т, ход штока 110 мм, ход винта 80 мм, габаритные размеры 115х110х190 мм, масса 4,5 кг, ТУ 4145-007-35630370-2000. Производства ЗАО "ТД Энерпред""

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Зубило тип 4 L = 200 мм 2810-0307 ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Кернер исполнения 1 L = 125 мм d4 7843-0039 ГОСТ 7213-72"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Клещи изолирующие до 1000 В КВП-2 ГОСТ 20494-2001"

    Кол-во: 13

    "Позиция 99"

    "Ключ гаечный разводной КР-19 ГОСТ 7275-75"

    Кол-во: 19

    "Позиция 100"

    "Гвоздодер 500 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Валик меховой 240мм натуральный мех арт.310-2240 Х1/30"

    Кол-во: 7

    "Позиция 102"

    "Бумага наждачная Р800 230х280 на тканевой основе производитель Техмаш.ГОСТ-52381-2005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Бумага наждачная Р80 230х280мм Бибер 70624"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Бита для закручивания шурупов РН-2 70ММ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 105"

    "Cтремянка Алюминиевая стремянка 5 ступеней СИБРТЕХ 97715"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Ключ гаечный разводной КР-46 ГОСТ 7275-75"

    Кол-во: 26

    "Позиция 107"

    "Ключ гаечный разводный КР-30 ГОСТ7275-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Ключ гаечный рожковый 10х12 ГОСТ2839-80"

    Кол-во: 14

    "Позиция 109"

    "Ключ гаечный рожковый 12х13 ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 14

    "Позиция 110"

    "Ключ газовый №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Ключ стрелочный динамометрический 0-140Нм 12,5мм Россия (НИЗ) арт.14150 ГОСТ 25603-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Ключ динамометрический КТД-100 для контролируемого затягивания резьбовых соединений в диапазоне 2,5-11Нм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-020- 47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Ключ кольцевой односторонний 27 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 30 ударный тип 2 литой группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 32 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 36 ударный тип 2 литой группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 41 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Ключ кольцевой односторонний 17 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Ключ кольцевой односторонний 19 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Ключ кольцевой односторонний 22 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М27х2,0 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М30х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М30х2,0 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М8х1,25 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Метчик м/р М33х1,5 ГОСТ2679-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М10х1,50 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М12х1,75 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М14х1,5 исполнение 1 правый для сквозных отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М20х2,50 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М22х1,50 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М22х2,0 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М24х1,5 исполнение 1 правый для сквозных отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М24х2,0 исполнение 1 правый для сквозных отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М24х3,0 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М8х1,25 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Метчик машинный метрическая резьба М3х0,5 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Метчик машинный метрическая резьба М27х1,5 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Метчик машинный метрическая резьба М5х0,5 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Метчик машинный метрическая резьба М12х1,75 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Метчик с трубной резьбой G1 1/2 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Метчик с трубной резьбой G11/4" ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Метчик с трубной резьбой G3/4 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Механизм исполнительный электрический однооборотный МЭО 16/63-0,25 У2 220 В ,тип блока сигнализации положения - М блок концевых выключателей (БКВ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком тип2 0,4кг с рукояткой исполнения 1 с цинковым покрытием 15мкм,хромотированием. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 145"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М27х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Круг алмазный 1А1 300х40х76 100/80 АС4 ГОСТ 16167-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Круг алмазный ЧК 150х20х5х32 АС 125/100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Круг отрезной армированный 230х3х22 24 А 63Н 80м/с гост 21963-82"

    Кол-во: 87

    "Позиция 149"

    "Круг шлифовальный 350х40х127 25А(WA) 40 (F60) CM K СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Кувалда кузнечная тупоносая Тип 2 12 кг(с креплением рукоятки на протяг) ГОСТ 11401-75 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Кусачки боковые 200 с одноцветными рукоятками окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-003-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Кусачки торцевые 200мм ГОСТ 28037-89"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Лестница Алюмет Шарнирная трансформер 4х4 Артикул 109933777 ГОСТ 26887-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Лестница стремянка 1,5 м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 155"

    "Линейка измерительная металлическая 300мм ГОСТ427-75"

    Кол-во: 8

    "Позиция 156"

    "Линейка измерительная металлическая 1000мм ГОСТ 427-75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Линейка металлическая измерительная 500 мм ГОСТ 427-75"

    Кол-во: 7

    "Позиция 158"

    "Лом монтажный ЛО-24"

    Кол-во: 7

    "Позиция 159"

    "Лом монтажный ЛО-25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Лом монтажный металлический ф27"

    Кол-во: 8

    "Позиция 161"

    "Метчик гаечный М 10х1.5 (правый метрический) ГОСТ 1604-71"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Метчик гаечный М12х1.75 (правый метрический) ГОСТ 1604-71"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Метчик дюймовый 1""

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М10х1,0 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М10х1,25 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М12х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М14х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М14х2,0 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М16х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М16х2,0 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М20х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Фреза концевая цельная твердосплавная ВК8 D8 Z=4 L45 мм с цилиндрическим хвостовиком, обозначение 2220-0223 ГОСТ 18372-73"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком диаметр 14мм общая длина 83мм длина рабочей части 26мм число зубьев 5 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 9

    "Позиция 174"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком диаметр 16мм общая длина 92мм длина рабочей части 32мм число зубьев 5 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 9

    "Позиция 175"

    "Фреза отрезная диаметр 160мм ширина 3,0мм тип 1 класс 2.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-012-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Фреза отрезная диаметр 200мм ширина 4,0мм тип 1 класс 2.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-012-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Шкурка наждачная на тканевой основе 14А 100Н водостойкая 900х20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Шкурка шлифовальная 14А 30х0,9 м №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Шпатель Стаер нержавеющий 80мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Шпатель фасадный стальной нержавеющаяся 600мм пластиковая ручка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 181"

    "Шпатель фасадный 100мм нержавеющаяся Бибер арт.35204"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Штангенциркуль ШЦ-II-500-0,05 ГОСТ166-89 двусторонний, диапазон измерения 0-500 мм и значением отсчета по нониусу 0,05 мм, производства Челябинского инструментального завода"

    Кол-во: 3

    "Позиция 183"

    "Штангенциркуль ШЦ-III-250-630-0,05 ГОСТ 166-89 односторонний, диапазон измерения 250-630 мм и значением отсчета по нониусу 0,05 мм, производства Челябинского инструментального завода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Штангенциркуль ШЦ-III-320-1000-0,05 ГОСТ 166-89 односторонний, диапазон измерения 320-1000 мм и значением отсчета по нониусу 0,05 мм, производства Челябинского инструментального завода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Щетка для УШМ чашка металлическая латунированная проволока 100мм М14"

    Кол-во: 30

    "Позиция 186"

    "Зубило слесарное 200мм ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 16

    "Позиция 187"

    "Кельма из нержавеющей стали 280х130мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Кисть плоская Евро 1,5'' 38мм"

    Кол-во: 95

    "Позиция 189"

    "Кисть флейцевая 63мм натуральная щетина"

    Кол-во: 424

    "Позиция 190"

    "Ключ гаечный разводной 36 ГОСТ 7275-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 191"

    "Ключ гаечный рожковый 14х17 ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 14

    "Позиция 192"

    "Ключ гаечный рожковый 17х19 ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 14

    "Позиция 193"

    "Ключ гаечный рожковый 19х22, ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 14

    "Позиция 194"

    "Ключ газовый № 1"

    Кол-во: 27

    "Позиция 195"

    "Ключ газовый № 2"

    Кол-во: 23

    "Позиция 196"

    "Ключ газовый № 4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 197"

    "Ключ труборычажный КТР-0 ГОСТ 18981-73"

    Кол-во: 19

    "Позиция 198"

    "Фреза концевая цельная твердосплавная ВК8 D12 Z=4 L60 мм с цилиндрическим хвостовиком, обозначение 2220-0271 ГОСТ 18372-73"

    Кол-во: 6

    "Позиция 199"

    "Тиски станочные ручные прив.7200-3213 160мм ТУ396131-03-02962743-94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Топор кованый Б 1,4 кг в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Топор с топорищем А-0 Ижевск арт.46312"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Топор с топорищем А-3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 203"

    "Топор туристический ТТ кованый с чехлом ТУ 8920-14737939-015-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 204"

    "Угломер типа 2 со значением отсчета по нониусу 2 с пределом измерения наружных углов от 0 до 360 градусов, внутренних - от 40 до 180 градусов ГОСТ 5378-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Уровень лидер ЛЗ-1200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 206"

    "Уровень строительный 400 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 207"

    "Фреза дисковая трехсторонняя D100хd32х10 z=20 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0211 ГОСТ 28527-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 208"

    "Фреза дисковая трехсторонняя D100хd32х12 z=20 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0212 ГОСТ 28527-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "Фреза дисковая трехсторонняя D100хd32х14 z=20 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0213 ГОСТ 28527-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 210"

    "Фреза дисковая трехсторонняя D63хd22х10 z=16 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0205 ГОСТ 28527-90"

    Кол-во: 3

    "Позиция 211"

    "Фреза дисковая трехсторонняя D63хd22х6 z=16 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0203 ГОСТ 28527-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "Фреза дисковая трехсторонняя D63хd22х8 z=16 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0204 ГОСТ 28527-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 213"

    "Фреза дисковая трехсторонняя D80хd27х10 z=18 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0208 ГОСТ 28527-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 214"

    "Фреза дисковая трехсторонняя D80хd27х6 z=18 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0395 ГОСТ 28527-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 215"

    "Фреза дисковая трехсторонняя D80хd27х8 z=18 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0207 ГОСТ 28527-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Фреза дисковая трехсторонняя ф100хd32х16 z=20 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0214 ГОСТ 28527-90"

    Кол-во: 3

    "Позиция 217"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 22мм общая длина 104мм длина рабочей части 38мм конус Морзе3 число зубьев3 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 30мм общая длина 121мм длина рабочей части 45мм конус Морзе3 число зубьев6 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 219"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 36мм общая длина 121мм длина рабочей части 53мм конус Морзе3 число зубьев4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 220"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 40мм общая длина 121мм длина рабочей части 63мм конус Морзе4 число зубьев4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 221"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 45мм общая длина 121мм длина рабочей части 63мм конус Морзе4 число зубьев4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 222"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 45мм общая длина 121мм длина рабочей части 63мм конус Морзе4 число зубьев6 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 223"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 50мм общая длина 121мм длина рабочей части 75мм конус Морзе4 число зубьев4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 224"

    "Фреза концевая с твердосплавными пластинами ВК8 D20 Z=4 к/х L=136 мм обозначение 2223-5645 ГОСТ 24637-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 225"

    "Фреза концевая цельная твердосплавная ВК8 D10 Z=4 L50 мм с цилиндрическим хвостовиком, обозначение 2220-0247 ГОСТ 18372-73"

    Кол-во: 6

    "Позиция 226"

    "Набор ключей рожковых (8-32) №12 КГД-12, ТУ 2-035-0220921-001-88"

    Кол-во: 16

    "Позиция 227"

    "Набор сверл 1мм - 10мм по металлу 19 шт."

    Кол-во: 69

    "Позиция 228"

    "Набор электрика №5 слесарьный инструмент с изолирующим покрытием"

    Кол-во: 9

    "Позиция 229"

    "Напильник круглый 300 № 2 ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 230"

    "Напильник круглый 300 № 3 ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 231"

    "Напильник плоский 400 № 2 ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Пломба свинцовая 6мм"

    Кол-во: 73

    "Позиция 233"

    "Пломба свинцовая малая 10 мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 234"

    "Плоскогубцы диэлектрические универсальные 160мм G10-18-0160"

    Кол-во: 5

    "Позиция 235"

    "Плоскогубцы диэлектрические универсальные 180мм G10-16-0180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "Плоскогубцы комбинированные изолированные 200 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 237"

    "Полотно ножовочное 300мм ГОСТ 6645-86"

    Кол-во: 989

    "Позиция 238"

    "Рулетка измерительная в закрытом корпусе длиной 3 м (металлическая лента)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 239"

    "Рулетка измерительная в закрытом корпусе длиной 20м (металлическая лента)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 240"

    "Рулетка 30м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 241"

    "Рулетка 50м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 242"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 20мм общая длина 104мм длина рабочей части 38мм конус Морзе2 число зубьев5 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 36мм общая длина 121мм длина рабочей части 53мм конус Морзе3 число зубьев6 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 244"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 50мм общая длина 121мм длина рабочей части 75мм конус Морзе4 число зубьев6 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 245"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ф18,0х32х92 z=5 Сталь P9 артикул Н06319 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 10

    "Позиция 246"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ф20,0х38х104 z=5 Сталь P9 артикул Н06329 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "Штангенциркуль ШЦ-1 150 мм (0,05) артикул Н02530 Чиз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Штангенциркуль ШЦ-1 200 мм (0,05) артикул Н02533 Эталон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Набор кабельщика малый инструмент. НКМИ-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Стропа 4СК-5/3000 ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 251"

    "Стропа 4СК-5/4000, ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Стропа 4СК-6,3/6000, ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Стропа 4СК-8/6000, ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Стропа канатная 2СК-10/7000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 255"

    "Стропа УСК1-1,6/2000 ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Стропа УСК1-2,5/3000 ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Стропа УСК1-2,5-6000мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Стропа УСК1-2/2000, ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Стропа УСК1-3/6000 ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 260"

    "Стропа Уск1-6,3/6000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Талреп с проушинами RLSP-13-HH для цепи калибра 13, тяговое усилие 10000мм ГОСТ 9690-71"

    Кол-во: 20

    "Позиция 262"

    "Таль ручная ТРШБМ-1,0 Н-6м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Таль ручная червячная передвижная грузоподъемностью 3,2 т, высотой подъема 6 м, климатического исполнения У1, общепромышленного исполнения ТУ 24.00.4911-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Тележка складская Калибр НТ 2014, арт.00000001203, нагрузка 200 кг., габ-ты 1310х550х460"

    Кол-во: 3

    "Позиция 265"

    "Тиски ручные общего назначения неповоротные с ускоренным холостым ходом размер губок 63 мм 7827-0355 тип1 иполнение 4 ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 266"

    "Тиски слесарные поворотные ТСМ-200(Глазов)Ширина губок=200мм,усиления зажима=5200КГС,длина хода подвижной губки=250мм,длина=605мм,ширина=250мм ,высота280мм,масса не более 52кг, ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Тиски слесарные ТСМ-160 ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 7

    "Позиция 268"

    "Тиски слесарные ТСЧ-160"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "Тиски станочные с ручным приводом типа А, исполнения 1 с шириной губок 125 мм модель:7200-0209-02, ГОСТ 16518-96"

    Кол-во: 33

    "Позиция 270"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 6,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 44

    "Позиция 271"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 6,20 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 272"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 6,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 6,70 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 36

    "Позиция 274"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 7,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 275"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 7,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 276"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 8,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 34

    "Позиция 277"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 8,10 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 278"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 8,30 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 279"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 8,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 50

    "Позиция 280"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 9,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 281"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 9,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 282"

    "Сверло спиральное цилиндрический хвостовик Р6М5 2300-0001-2159 ф4.4мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 283"

    "Сверло спиральное цилиндрический хвостовик ф3,0 ГОСТ 10902"

    Кол-во: 21

    "Позиция 284"

    "Сверло спиральное цилиндрический хвостовик ф6,7 ГОСТ 10902"

    Кол-во: 17

    "Позиция 285"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ф5.0мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 43

    "Позиция 286"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ф3.3мм ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 287"

    "Стропа 4 СК 12,5Т/6М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Стропа 2СК-3,2/3000 ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Стропа 2СК-3,2/2000 ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "Строп УСК 1-3,2х2000, ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 5

    "Позиция 291"

    "Плашка круглая коническая дюймовая резьба правая К 3/8 ГОСТ 6228"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Набор инструмента Спецгаз-2 (ТУ 3926-028-57887514-2014)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 293"

    "Набор инструментов для монтажа оптического кабеля НИМ-Эксперт.В комплект набора входит ударопрочный кейс, выполненный из HP-смолы, способный выдержать значительные механические нагрузки и перепады давления."

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Набор инструментов релейщика РЗА-У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 295"

    "Набор ключей гаечных кольцевых двухсторонних коленчатых КГН 8-30, 10 предметов (8-30 мм) и полиэтиленовой упаковке СПЕЦГАЗ ТУ-3926-026-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Набор ключей КГК-22 Евро Спецгаз (ТУ 3926-001-47512747-2014)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 297"

    "Набор ключей гаечных комбинированных КГК-12, 12 предметов (6-24мм). СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 298"

    "Набор ключей комбинированных №6 КГК-6 ТУ 2-035-0224638-1 193-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 299"

    "Набор ключей комбинированных КГК №12 в полиэтиленовой упаковке СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014"

    Кол-во: 25

    "Позиция 300"

    "Набор ключей гаечных кольцевых двухсторонних коленчатых КГН 8-24, 8 предметов (8-24мм) в сумке. ТУ 3926-026-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Набор ключей гаечных кольцевых двухсторонних коленчатых КГН 8-30, 10 предметов (8-30мм) в сумке. ТУ 3926-026-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 302"

    "Набор ключей под внутрен.6-ти гранный 10 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-12, 12 предметов (8-32мм), в сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747- 2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 304"

    "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-9, 9 предметов (5,5-22мм), в сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747- 2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 305"

    "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-12, 12 предметов (8-32мм), в полиэтиленовой упаковке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 306"

    "Набор ключей шестигранных (3-24) Спецгаз-13"

    Кол-во: 8

    "Позиция 307"

    "Набор ключей шестигранных (3-17) Спецгаз-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 308"

    "Набор ключей шестигранных: вороток г-образный 1/2'' 250мм 4581-10 - 1шт.; головка силовая шестигранная 1/2'' 403517 - 1шт.; набор шестигранников Экстра 20208R01 - 5шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 309"

    "Набор напильников.В наборе: 8 напильников длиной 150мм с ручкой 200 мм, 2 квадратных, 1 круглый, 1 трехгранный, 4 плоских, ручка, рулетка 2 м. ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 14

    "Позиция 310"

    "Набор ударных отверток Кобальт "Ultra Grip" S2,6 шт., арт. 646-621. ГОСТ 17199-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Набор отверток с однокомпонентной рукояткой Спецгаз-5, 5 предметов. Состав: Отвертки с прямым шлицем 160х0,6х4.0, 190х1,0х6,5; отвертки крест. 155№1, 190№2, 250№3. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-017-47512747-2014"

    Кол-во: 25

    "Позиция 312"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М30,0х2,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М30,0х3,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 314"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М33,0х2,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 315"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М8,0х1,25 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 316"

    "Плашка резьбонарезная метрическая М 20х1,5 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Плашка М27х1,5 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 318"

    "Плашка М30х1,5 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 6

    "Позиция 319"

    "Плашка трубная G 1/2 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 9

    "Позиция 320"

    "Пломба контрольная роторного типа Твист для опломбирования огнетушителей, цвет желтый."

    Кол-во: 1600

    "Позиция 321"

    "Пломбиратор Р на 6мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Пломбы номерные пластиковые индикаторные Альфа-М2.ТУ 2291-001-38993417-2012."

    Кол-во: 1500

    "Позиция 323"

    "Плоскогубцы комбинированные 160мм,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014"

    Кол-во: 9

    "Позиция 324"

    "Плоскогубцы комбинированные 160мм с одноцветными рукоятками,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 325"

    "Плоскогубцы комбинированные 180мм с одноцветными рукоятками,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 326"

    "Плоскогубцы комбинированные 200мм с двухцветными рукоятками,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014"

    Кол-во: 18

    "Позиция 327"

    "Плоскогубцы комбинированные 180мм с двухцветными рукоятками,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014"

    Кол-во: 24

    "Позиция 328"

    "Резак (CD 0911)-000000ПС машинный НОРД для газорезательного оборудования Комета"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Резец отрезной 25х20х140 Т5К10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 330"

    "Резец подрезной отогнутый 25х16х140 ВК8 левый ГОСТ 18880-73"

    Кол-во: 7

    "Позиция 331"

    "Резец подрезной отогнутый ВК8 25х16 ГОСТ 18880-73"

    Кол-во: 20

    "Позиция 332"

    "Резец проходной упорный ВК8 20х16х140 тип2 ГОСТ 18879-73"

    Кол-во: 20

    "Позиция 333"

    "Резец проходной упорный левый ВК8 25х16х140 тип2 ГОСТ 18879-73"

    Кол-во: 5

    "Позиция 334"

    "Резец расточной для сквозных отверстий ВК8 20х20 ГОСТ 18882-73"

    Кол-во: 10

    "Позиция 335"

    "Резец расточный для глухих отверствий 16х16х140"

    Кол-во: 15

    "Позиция 336"

    "Гвоздодер 300 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 337"

    "Метчик М/Р М 12х1,5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 338"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 4,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 30

    "Позиция 339"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 5,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 65

    "Позиция 340"

    "Сверло спиральное конический хвостовик ГОСТ 10903 ф8,2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 341"

    "Стропа текстильная ленточная петлевая СТП-2/2000"

    Кол-во: 13

    "Позиция 342"

    "Стропа текстильная СТ 1,0 (1000)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 343"

    "Стропа текстильная СТП 1,0 (1000)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 344"

    "Стропа УСК 1-1.6х1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Стропа УСК 1-3.2х2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 346"

    "Стропа 4СК-1,0/1500 ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 347"

    "Сверло спиральное цилиндрический хвостовик Р6М5 2300-0432 ф3.2 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 348"

    "Ключ труборычажный КТР-2 ГОСТ 18981-73"

    Кол-во: 29

    "Позиция 349"

    "Ключ труборычажный КТР-3 ГОСТ 18981-73"

    Кол-во: 23

    "Позиция 350"

    "Круг шлифовальный прямого профиля размерами 300х40х76 электрокорунд белый 25А(WA) зернистость средняя 25(F60) твердость СМ связка керамическая СПЕЦГАЗ ТУ 3982-024-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Круг шлифовальный прямого профиля размерами 300х40х76 зеленый карбид кремния 64С(GC) зернистость средняя 25(F60) твердость СМ связка керамическая СПЕЦГАЗ ТУ 3982-024-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Круг абразивный 350х40х127 25А ПП 40см 35м/с"

    Кол-во: 12

    "Позиция 353"

    "Круг абразивный 400х40х127 54С ПП 10 С2 7К5 35 м/с А1 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 354"

    "Круг зачистной армированный 230х6х22 14А 80м/с ГОСТ 21963- 82"

    Кол-во: 397

    "Позиция 355"

    "Кувалда 3кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 356"

    "Кувалда кузнечная тупоносая 8кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "Кувалда кузнечная тупоносая 9кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 358"

    "Кувалда кузнечная тупоносная 5кг"

    Кол-во: 16

    "Позиция 359"

    "Метчик гаечный прямой М6х1,0 Р6М5 ГОСТ 1604"

    Кол-во: 2

    "Позиция 360"

    "Метчик гаечный прямой М8х1,25 Р6М5 ГОСТ 1604"

    Кол-во: 7

    "Позиция 361"

    "Метчик К 1/4 для конической резьбы Р6М5 Производитель: Ринком ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 362"

    "Метчик м/р М12х1 ГОСТ2679-93"

    Кол-во: 7

    "Позиция 363"

    "Метчик м/р М6х1.0 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 12

    "Позиция 364"

    "Метчик для трубной конической резьбы К 1/4" ГОСТ 6227-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 365"

    "Метчик для трубной конической резьбы К 3/4" ГОСТ 6227-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 366"

    "Метчик для трубной конической резьбы К 3/8" ГОСТ 6227-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 367"

    "Молоток слес. А-0,4кг тип1 ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 368"

    "Молоток слесарный 0,5 кг ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 28

    "Позиция 369"

    "Молоток слесарный 0.4кг ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 9

    "Позиция 370"

    "Молоток слесарный 0.6кг ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 371"

    "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком тип2 0,8кг с рукояткой исполнения 1 с цинковым покрытием 15мкм,хромотированием. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 372"

    "Бензиновая мотопомпа DDE PN81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 373"

    "Набор слесарного изолированного инструмента №5А (13 предмет)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 374"

    "Набор инструментов слесаря сантехника НС-МУ(универсальный)ТУ 3926-021-127191850-2007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 375"

    "Набор инструментов сервис ключ 11108(108предметов) ГОСТ-2838-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 376"

    "Тиски станочные ГМ-7220П-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 10,20 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 378"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 10,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 379"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 11,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 380"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 11,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 381"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 12,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 382"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 12,20 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 383"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 12,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 384"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 13,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 385"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 14,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 386"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 14,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 387"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 15,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 388"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 15,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 389"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 16,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 11

    "Позиция 390"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 17,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 391"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 18,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 392"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 18,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 19,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 394"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 2,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 35

    "Позиция 395"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 2,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 45

    "Позиция 396"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 3,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 35

    "Позиция 397"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 3,20 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 40

    "Позиция 398"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 3,30 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 399"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 3,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 35

    "Позиция 400"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 4,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 25

    "Позиция 401"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 4,20 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 40

    "Позиция 402"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 5,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 30

    "Позиция 403"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 10,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 14

    "Позиция 404"

    "Резец резьбовой внутренний ВК8 10х10х140 ГОСТ 18885-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 405"

    "Резец резьбовой внутренний ВК8 20х20х200 ГОСТ 18885-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 406"

    "Резец резьбовой наружный 16х10х120"

    Кол-во: 45

    "Позиция 407"

    "Резец резьбовой наружный ВК8 25х16 ГОСТ 18885-73"

    Кол-во: 15

    "Позиция 408"

    "Резец токарный отрезной левый 25х16 ВК8 длина 140 мм ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 5

    "Позиция 409"

    "Резец токарный отрезной Р6М5 правый 14х18 длина 120 мм ГОСТ 19265-73 В=4мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 410"

    "Резец токарный резьбовой наружный Т15К6 16х10х100 ГОСТ 18885"

    Кол-во: 30

    "Позиция 411"

    "Резец токарный отрезной Т15К6 20х12х140 ГОСТ18884"

    Кол-во: 34

    "Позиция 412"

    "Резец токарный отрезной ВК8 25х16 ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 50

    "Позиция 413"

    "Резец токарный отрезной Т15К6 20х12х120мм 4мм ГОСТ18873-73"

    Кол-во: 30

    "Позиция 414"

    "Резец токарный подрезной отогнутый Т15К6 32х20х170 ГОСТ 18880"

    Кол-во: 45

    "Позиция 415"

    "Резец токарный подрезной отогнутый Т15К6 20х12х125 ГОСТ 18880"

    Кол-во: 5

    "Позиция 416"

    "Резец токарный подрезной отогнутый ГОСТ 18880 16х10х110"

    Кол-во: 10

    "Позиция 417"

    "Резец токарный проходной упорный отогнутый 25х16х140 ГОСТ 18879"

    Кол-во: 33

    "Позиция 418"

    "Резец токарный проходной отогнутый ВК8 16х10х100 ГОСТ 18877"

    Кол-во: 15

    "Позиция 419"

    "Резец токарный резьбовой для внутренней метрической резьбы Т15К6 25х25х240 ГОСТ18885"

    Кол-во: 10

    "Позиция 420"

    "Рубанок металлический 18700-25 250x50мм МН.Stayer."

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "Рулетка 5м"

    Кол-во: 61

    "Позиция 422"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 2,25 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 25

    "Позиция 423"

    "Сверло спиральное с коническим нормальным хвостовиком нормальной длины класса точности B диаметром 21,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 424"

    "Сверло спиральное с коническим нормальным хвостовиком нормальной длины класса точности B диаметром 22,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Сверло спиральное с коническим нормальным хвостовиком нормальной длины класса точности B диаметром 24,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 426"

    "Сверло спиральное с коническим нормальным хвостовиком нормальной длины класса точности B диаметром 26,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 427"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 1,10 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 30

    "Позиция 428"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 1,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 35

    "Позиция 429"

    "Стропа 4СК-10,0/3000 ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 3

    "Позиция 430"

    "Стропа 4Ск-10/4000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Стропа 4СК 4-х ветвевые грузоподъемность 3,2 т длина 2000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 432"

    "Стропа 4СК 4-х ветвевые грузоподъемностью 5,0т длина 2000мм ГОСТ 25573- 82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 433"

    "Набор напильников №2 200мм/5 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 434"

    "Набор НТ-330КBT для работ с коаксиальным кабелем, для монтажа (обжим) ВЧ-разъемов на коакс.кабели (8предм.) Артикул:КВТ-55934. Артикул производителя: НТ-330 КВТ. Производитель КВТ Россия."

    Кол-во: 2

    "Позиция 435"

    "Метчик с трубной резьбой G1 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 436"

    "Метчик с трубной резьбой G1/2" ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 7

    "Позиция 437"

    "Кувалда кузнечная тупоносая 2кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 438"

    "Кусачки боковые 160 с изолирующими рукоятками,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-003-57887514-08"

    Кол-во: 32

    "Позиция 439"

    "Кусачки боковые 160 с одноцветными рукоятками окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-003-47512747-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 440"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком диаметр 12мм общая длина 83мм длина рабочей части 26мм число зубьев 4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 9

    "Позиция 441"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком диаметр 12мм общая длина 83мм длина рабочей части 26мм число зубьев 5 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 9

    "Позиция 442"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 22мм общая длина 104мм длина рабочей части 38мм конус Морзе3 число зубьев5 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 443"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 30мм общая длина 121мм длина рабочей части 45мм конус Морзе3 число зубьев4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 444"

    "Набор ключей накидных 8-30 КГН-11"

    Кол-во: 6

    "Позиция 445"

    "Набор ключей рожковых (8-19) КГД-6, ТУ 2-035-0220921-001-88"

    Кол-во: 7

    "Позиция 446"

    "Набор надфилей 140 мм 6 шт. с пластмассовой ручкой 16053-Н6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 447"

    "Ключ газовый № 3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 448"

    "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 250мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 1,6х8,0мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 449"

    "Отвертка слесарно-монтажная 155х0.6 ГОСТ 17199-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 450"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М4х0,7 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.1 ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 451"

    "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М6х1,0 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.1. ТУ 3913-016-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 452"

    "Ключ труборычажный КТР-4 ГОСТ 18981-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 453"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 13,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 454"

    "Резец резьбовой внутренний ВК8 16х16х170 ГОСТ 18885-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 455"

    "Строп канатный 4СК-6,3/7000 ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 3

    "Позиция 456"

    "Строп текстильный петлевой СТП 5,0 грузоподъемностью 2,0 метра длинна РД24-СЗК-01-01 ТУ 3178-001-15186476-2010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 457"

    "Строп текстильный, ленточный, петлевой СТП-1.0/5000 ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 458"

    "Набор головок для гайковёрта (7 предметов), 1/2" 17-27мм артикул 1.707 ГОСТ 25604-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 459"

    "Набор ключей гаечных комбинированных КГК-12, 12 предметов (6-24мм) в сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 460"

    "Набор ключей гаечных комбинированных КГК №12 Лада, 12 предметов (8-32 мм) в сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 461"

    "Набор ключей шестигранных (3-10) Спецгаз-7"

    Кол-во: 11

    "Позиция 462"

    "Резец проходной отогнутый ВК8 20х16х140 ГОСТ 18868-73"

    Кол-во: 10

    "Позиция 463"

    "Резец проходной прямой ВК8 25х16 ГОСТ 18878-73"

    Кол-во: 15

    "Позиция 464"

    "Резец расточной для глухих отверствий 20х20х170"

    Кол-во: 8

    "Позиция 465"

    "Резец расточной для сквозных отверстий 25х25х200"

    Кол-во: 55

    "Позиция 466"

    "Плашка круглая коническая дюймовая резьба правая К 1/4 ГОСТ6228"

    Кол-во: 3

    "Позиция 467"

    "Набор ключей гаечных комбинированных КГК-6, в сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926- 026-47512747-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 468"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 40мм общая длина 121мм длина рабочей части 63мм конус Морзе4 число зубьев6 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 469"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 6,10 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 470"

    "Сверло спиральное с коническим нормальным хвостовиком нормальной длины класса точности B диаметром 15,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 471"

    "Сверло цилиндрический хвостовикх ф7.8 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 472"

    "Стамеска плоская 32 ГОСТ 1184-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 473"

    "Стремянка стальная 9 ступеней"

    Кол-во: 2

    "Позиция 474"

    "Сверло цилиндрический хвостовик ф6.0 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 33

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    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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