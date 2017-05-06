Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Набор сверл Спецгаз-19 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 14

"Позиция 2" "Набор ключей шестигранных с шаром 10 шт. Дело Техники арт. 562101 ГОСТ 25790-83" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Набор электромонтажника № 2 (10 предеметов) №50112313 ТУ 2.035.1140-88" Кол-во: 8

"Позиция 4" "Напильник круглый с длиной рабочей части 300мм насечкой №1 Сталь инструментальная углеродистая СПЕЦГАЗ ТУ 3929-002-47512747-2014" Кол-во: 15

"Позиция 5" "Напильник круглый с длиной рабочей части 300мм насечкой №2 Сталь инструментальная углеродистая СПЕЦГАЗ ТУ 3929-002-47512747-2014" Кол-во: 7

"Позиция 6" "Насос ручной опресовочный (опресовщик) Сатурн НИР-60 60 бар, 12 литров, производитель ООО "ПК Сатурн", ТУ 4145-001-80727532-207" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Ножницы по металлу 250мм С95" Кол-во: 14

"Позиция 8" "Ножовка по дереву 1506-50 500мм деревянная ручка МН.Staver." Кол-во: 2

"Позиция 9" "Опрыскиватель помповый 1,5л" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Отвертка 250х2,5 №3 крестообразная" Кол-во: 8

"Позиция 11" "Отвертка индикаторная 120мм (110-380В)" Кол-во: 7

"Позиция 12" "Отвертка индикаторная 140мм 110-380В" Кол-во: 14

"Позиция 13" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 120мм с крестообразным шлицем №0 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 15

"Позиция 14" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 155мм с крестообразным шлицем №1 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 15

"Позиция 15" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 160мм с крестообразным шлицем №1 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 165мм с крестообразным шлицем №2 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 190мм с крестообразным шлицем №2 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 8

"Позиция 18" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 200мм с крестообразным шлицем №3 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 19" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 2 длиной 310мм с крестообразным шлицем №4 типа PH группы применения 1 с никель- хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 120мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 0,3х2,0мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 13

"Позиция 21" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 160мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 0,6х4,0мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 15

"Позиция 22" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 190мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 0,8х5,5мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с однокомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 6

"Позиция 23" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 190мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 0,8х5,5мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 190мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 1,0х6,5мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Пассатижи комбинированные декоративной ручкой 160 ГОСТ 7236-93" Кол-во: 9

"Позиция 26" "Патрон токарный трехкулачковый 7100-0009 с цилиндрическим центрирующим пояском и креплением через промежуточный фланец диаметром 250мм с цельными кулачками, материал корпуса -высокопрочный чугун СПЕЦГАЗ ТУ 3961-007-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Патрон сверлильный трехкулачковый с ключом типоразмер 13, с присоединительным конусным отверстием В16 нормальной точности со сборной гайкой Спецгаз. ТУ 3928-009-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Набор спиральных сверл по дереву 8 шт (3;4;5;6;7;8;9;10 мм) артикул 19132" Кол-во: 4

"Позиция 29" "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком тип2 1,0кг с рукояткой исполнения 1 с цинковым покрытием 15мкм,хромотированием. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 8

"Позиция 30" "Набор изолированных отверток до 1000 В (8 шт) НИО-08 (КВТ) Артикул КВТ-60950: 1. Отвертка шлицевая изолированная 0,6х3х75 2. Отвертка шлицевая изолированная 0,8х4х100 3. Отвертка шлицевая изолированная 1,0х5,5х125 4. Отвертка шлицевая изолированная 1" Кол-во: 8

"Позиция 31" "Набор изолированного инструмента НИИ-01 арт59380 завод изготовитель КВТ ГОСТ 11516-94 МЭК900-87" Кол-во: 4

"Позиция 32" "Набор изолированного инструмента НИИ-05 арт60468 завод изготовитель КВТ ГОСТ 11516-94 МЭК900-87" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-03 55987" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Резец расточный для сквозных отверствий 16х16х140" Кол-во: 12

"Позиция 35" "Плашка круглая для метрической резьбы М30,0х1,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Патрон сверлильный трехкулачковый с ключом типоразмер 16, с присоединительным конусным отверстием В18 нормальной точности со сборной гайкой Спецгаз. ТУ 3928-009-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Патрон сверлильный ПС 16В 18" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Патрон токарный 3-х кулачковый 3-250.09.14В - ф250 мм. 7100-0009-В. ГОСТ 2675-80." Кол-во: 2

"Позиция 39" "Паяльник электрический ЭПСН 220В/25Вт" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Паяльник электрический ЭПСН 220В/40вт" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Паяльник электрический ЭПСН 220В/40Вт" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Пика для отбойного молотка П-11 ГОСТ 7211-86" Кол-во: 20

"Позиция 43" "Пластина для проходных, расточных и рельвольверхных резцов изделие №61431,марка сплава ВК8, Кировоградский завод твердых сплавов.ГОСТ 25395-90" Кол-во: 48

"Позиция 44" "Пластина твердосплавная квадратной формы с отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне типа 1, марка сплава ТН20, SNMM-150412-1 ТН20 ГОСТ 19052-80" Кол-во: 150

"Позиция 45" "Пластина твердосплавная пятигранной формы с отверстием, марка сплава ВК8, PNMA-110408 ГОСТ 19064-80" Кол-во: 150

"Позиция 46" "Пластина твердосплавная 03114-250724-1 ВК8" Кол-во: 30

"Позиция 47" "Плашка круглая для трубной цилиндрической резьбы G3/4" твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 48" "Плашка круглая для метрической резьбы М10,0х1,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Плашка круглая для метрической резьбы М10,0х1,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 50" "Плашка круглая для метрической резьбы М12,0х1,50 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Плашка круглая для метрической резьбы М12,0х1,75 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 14

"Позиция 52" "Плашка круглая для метрической резьбы М14,0х1,25 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Плашка круглая для метрической резьбы М14,0х1,50 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Плашка круглая для метрической резьбы М14,0х2,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Плашка круглая для метрической резьбы М16,0х1,50 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 56" "Плашка круглая для метрической резьбы М16,0х2,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 9

"Позиция 57" "Плашка круглая для метрической резьбы М18,0х1,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Плашка круглая для метрической резьбы М18,0х2,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Плашка круглая для метрической резьбы М20,0х2,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 6

"Позиция 60" "Плашка круглая для метрической резьбы М22,0х1,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Плашка круглая для метрической резьбы М24,0х3,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 62" "Плашка круглая для метрической резьбы М27,0х2,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Молоток тип 2 0,5 Ц15 хромированный СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Ключ кольцевой односторонний 30 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 65" "Ключ кольцевой односторонний 32 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 66" "Ключ кольцевой односторонний 36 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 67" "Ключ кольцевой односторонний 46 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 10

"Позиция 68" "Ключ кольцевой односторонний 60 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Ключ накидной ударный искробезопасный, 65 ГОСТ2838-80" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 17х19 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013" Кол-во: 5

"Позиция 71" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 22х24 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013" Кол-во: 5

"Позиция 72" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 24х27 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013" Кол-во: 10

"Позиция 73" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 30х32 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013" Кол-во: 10

"Позиция 74" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 32х36 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013" Кол-во: 3

"Позиция 75" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 36х41 мм нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 41х46 нормальной точности группы прочности С твердостью не менее 45 HRC с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Ключ трубный рычажный КТР-1 для труб 10-36мм ГОСТ 18981-73" Кол-во: 12

"Позиция 78" "Ключ труборычажный -1" Кол-во: 8

"Позиция 79" "Ключ труборычажный КТР-5 ГОСТ 18981-73" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Комплект ВИК-1 для визуального контроля ГОСТ 577-68" Кол-во: 15

"Позиция 81" "Комплект инструмента КИН-ЭХЗ" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Комплект омедненных искробезопасных инструментов КИБО (33 предмета)для работы во взрывоопасных зонах ТУ 3926-063-127191850-2007" Кол-во: 8

"Позиция 83" "Краскораспылитель КРП-41В" Кол-во: 3

"Позиция 84" "Круг отрезной 125х2,5х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014" Кол-во: 60

"Позиция 85" "Круг отрезной 125х3х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014" Кол-во: 20

"Позиция 86" "Круг шлифовальный 125х6х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-025-47512747-2014" Кол-во: 275

"Позиция 87" "Круг отрезной 180х2х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014" Кол-во: 40

"Позиция 88" "Круг отрезной 230х3х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014" Кол-во: 157

"Позиция 89" "Круг отрезной 400х4х32 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014" Кол-во: 50

"Позиция 90" "Круг абразивный 400х40х127 25А ПП 10 С2 7К5 35 м/с А1 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Круг абразивный 400х40х127 64С ПП 10 С2 7К5 35 м/с А1 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Ключ кольцевой односторонний 24 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Зубило слесарное 160 ГОСТ 7211-86" Кол-во: 2

"Позиция 94" "Дрель ударная ДИОЛД МЭСУ-1 М" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Домкрат ручной ДА61М110В грузоподъемностью 6 т, ход штока 110 мм, ход винта 80 мм, габаритные размеры 115х110х190 мм, масса 4,5 кг, ТУ 4145-007-35630370-2000. Производства ЗАО "ТД Энерпред"" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Зубило тип 4 L = 200 мм 2810-0307 ГОСТ 7211-86" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Кернер исполнения 1 L = 125 мм d4 7843-0039 ГОСТ 7213-72" Кол-во: 4

"Позиция 98" "Клещи изолирующие до 1000 В КВП-2 ГОСТ 20494-2001" Кол-во: 13

"Позиция 99" "Ключ гаечный разводной КР-19 ГОСТ 7275-75" Кол-во: 19

"Позиция 100" "Гвоздодер 500 мм" Кол-во: 6

"Позиция 101" "Валик меховой 240мм натуральный мех арт.310-2240 Х1/30" Кол-во: 7

"Позиция 102" "Бумага наждачная Р800 230х280 на тканевой основе производитель Техмаш.ГОСТ-52381-2005" Кол-во: 6

"Позиция 103" "Бумага наждачная Р80 230х280мм Бибер 70624" Кол-во: 6

"Позиция 104" "Бита для закручивания шурупов РН-2 70ММ" Кол-во: 18

"Позиция 105" "Cтремянка Алюминиевая стремянка 5 ступеней СИБРТЕХ 97715" Кол-во: 3

"Позиция 106" "Ключ гаечный разводной КР-46 ГОСТ 7275-75" Кол-во: 26

"Позиция 107" "Ключ гаечный разводный КР-30 ГОСТ7275-75" Кол-во: 20

"Позиция 108" "Ключ гаечный рожковый 10х12 ГОСТ2839-80" Кол-во: 14

"Позиция 109" "Ключ гаечный рожковый 12х13 ГОСТ 2839-80" Кол-во: 14

"Позиция 110" "Ключ газовый №5" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Ключ стрелочный динамометрический 0-140Нм 12,5мм Россия (НИЗ) арт.14150 ГОСТ 25603-83" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Ключ динамометрический КТД-100 для контролируемого затягивания резьбовых соединений в диапазоне 2,5-11Нм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-020- 47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Ключ кольцевой односторонний 27 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 30 ударный тип 2 литой группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 32 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 36 ударный тип 2 литой группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 41 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Ключ кольцевой односторонний 17 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Ключ кольцевой односторонний 19 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Ключ кольцевой односторонний 22 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 121" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М27х2,0 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М30х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М30х2,0 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 124" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М8х1,25 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 125" "Метчик м/р М33х1,5 ГОСТ2679-93" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М10х1,50 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 127" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М12х1,75 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М14х1,5 исполнение 1 правый для сквозных отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 129" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М20х2,50 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 130" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М22х1,50 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М22х2,0 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М24х1,5 исполнение 1 правый для сквозных отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М24х2,0 исполнение 1 правый для сквозных отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М24х3,0 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М8х1,25 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 6

"Позиция 136" "Метчик машинный метрическая резьба М3х0,5 ГОСТ 3266" Кол-во: 5

"Позиция 137" "Метчик машинный метрическая резьба М27х1,5 ГОСТ 3266" Кол-во: 5

"Позиция 138" "Метчик машинный метрическая резьба М5х0,5 ГОСТ 3266" Кол-во: 2

"Позиция 139" "Метчик машинный метрическая резьба М12х1,75 ГОСТ 3266" Кол-во: 2

"Позиция 140" "Метчик с трубной резьбой G1 1/2 ГОСТ 3266-81" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Метчик с трубной резьбой G11/4" ГОСТ 3266-81" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Метчик с трубной резьбой G3/4 ГОСТ 3266-81" Кол-во: 2

"Позиция 143" "Механизм исполнительный электрический однооборотный МЭО 16/63-0,25 У2 220 В ,тип блока сигнализации положения - М блок концевых выключателей (БКВ)" Кол-во: 2

"Позиция 144" "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком тип2 0,4кг с рукояткой исполнения 1 с цинковым покрытием 15мкм,хромотированием. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 15

"Позиция 145" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М27х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Круг алмазный 1А1 300х40х76 100/80 АС4 ГОСТ 16167-90" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Круг алмазный ЧК 150х20х5х32 АС 125/100" Кол-во: 4

"Позиция 148" "Круг отрезной армированный 230х3х22 24 А 63Н 80м/с гост 21963-82" Кол-во: 87

"Позиция 149" "Круг шлифовальный 350х40х127 25А(WA) 40 (F60) CM K СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Кувалда кузнечная тупоносая Тип 2 12 кг(с креплением рукоятки на протяг) ГОСТ 11401-75 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 151" "Кусачки боковые 200 с одноцветными рукоятками окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-003-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Кусачки торцевые 200мм ГОСТ 28037-89" Кол-во: 3

"Позиция 153" "Лестница Алюмет Шарнирная трансформер 4х4 Артикул 109933777 ГОСТ 26887-86" Кол-во: 5

"Позиция 154" "Лестница стремянка 1,5 м" Кол-во: 6

"Позиция 155" "Линейка измерительная металлическая 300мм ГОСТ427-75" Кол-во: 8

"Позиция 156" "Линейка измерительная металлическая 1000мм ГОСТ 427-75" Кол-во: 3

"Позиция 157" "Линейка металлическая измерительная 500 мм ГОСТ 427-75" Кол-во: 7

"Позиция 158" "Лом монтажный ЛО-24" Кол-во: 7

"Позиция 159" "Лом монтажный ЛО-25" Кол-во: 8

"Позиция 160" "Лом монтажный металлический ф27" Кол-во: 8

"Позиция 161" "Метчик гаечный М 10х1.5 (правый метрический) ГОСТ 1604-71" Кол-во: 2

"Позиция 162" "Метчик гаечный М12х1.75 (правый метрический) ГОСТ 1604-71" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Метчик дюймовый 1"" Кол-во: 2

"Позиция 164" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М10х1,0 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М10х1,25 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М12х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 167" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М14х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М14х2,0 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М16х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М16х2,0 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 171" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М20х1,5 исполнение 1 правый кл точн 2.ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 172" "Фреза концевая цельная твердосплавная ВК8 D8 Z=4 L45 мм с цилиндрическим хвостовиком, обозначение 2220-0223 ГОСТ 18372-73" Кол-во: 6

"Позиция 173" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком диаметр 14мм общая длина 83мм длина рабочей части 26мм число зубьев 5 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 9

"Позиция 174" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком диаметр 16мм общая длина 92мм длина рабочей части 32мм число зубьев 5 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 9

"Позиция 175" "Фреза отрезная диаметр 160мм ширина 3,0мм тип 1 класс 2.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-012-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Фреза отрезная диаметр 200мм ширина 4,0мм тип 1 класс 2.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-012-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Шкурка наждачная на тканевой основе 14А 100Н водостойкая 900х20" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Шкурка шлифовальная 14А 30х0,9 м №50" Кол-во: 2

"Позиция 179" "Шпатель Стаер нержавеющий 80мм" Кол-во: 10

"Позиция 180" "Шпатель фасадный стальной нержавеющаяся 600мм пластиковая ручка" Кол-во: 10

"Позиция 181" "Шпатель фасадный 100мм нержавеющаяся Бибер арт.35204" Кол-во: 10

"Позиция 182" "Штангенциркуль ШЦ-II-500-0,05 ГОСТ166-89 двусторонний, диапазон измерения 0-500 мм и значением отсчета по нониусу 0,05 мм, производства Челябинского инструментального завода" Кол-во: 3

"Позиция 183" "Штангенциркуль ШЦ-III-250-630-0,05 ГОСТ 166-89 односторонний, диапазон измерения 250-630 мм и значением отсчета по нониусу 0,05 мм, производства Челябинского инструментального завода" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Штангенциркуль ШЦ-III-320-1000-0,05 ГОСТ 166-89 односторонний, диапазон измерения 320-1000 мм и значением отсчета по нониусу 0,05 мм, производства Челябинского инструментального завода" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Щетка для УШМ чашка металлическая латунированная проволока 100мм М14" Кол-во: 30

"Позиция 186" "Зубило слесарное 200мм ГОСТ 7211-86" Кол-во: 16

"Позиция 187" "Кельма из нержавеющей стали 280х130мм" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Кисть плоская Евро 1,5'' 38мм" Кол-во: 95

"Позиция 189" "Кисть флейцевая 63мм натуральная щетина" Кол-во: 424

"Позиция 190" "Ключ гаечный разводной 36 ГОСТ 7275-75" Кол-во: 6

"Позиция 191" "Ключ гаечный рожковый 14х17 ГОСТ 2839-80" Кол-во: 14

"Позиция 192" "Ключ гаечный рожковый 17х19 ГОСТ 2839-80" Кол-во: 14

"Позиция 193" "Ключ гаечный рожковый 19х22, ГОСТ 2839-80" Кол-во: 14

"Позиция 194" "Ключ газовый № 1" Кол-во: 27

"Позиция 195" "Ключ газовый № 2" Кол-во: 23

"Позиция 196" "Ключ газовый № 4" Кол-во: 6

"Позиция 197" "Ключ труборычажный КТР-0 ГОСТ 18981-73" Кол-во: 19

"Позиция 198" "Фреза концевая цельная твердосплавная ВК8 D12 Z=4 L60 мм с цилиндрическим хвостовиком, обозначение 2220-0271 ГОСТ 18372-73" Кол-во: 6

"Позиция 199" "Тиски станочные ручные прив.7200-3213 160мм ТУ396131-03-02962743-94" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Топор кованый Б 1,4 кг в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Топор с топорищем А-0 Ижевск арт.46312" Кол-во: 2

"Позиция 202" "Топор с топорищем А-3" Кол-во: 14

"Позиция 203" "Топор туристический ТТ кованый с чехлом ТУ 8920-14737939-015-2003" Кол-во: 4

"Позиция 204" "Угломер типа 2 со значением отсчета по нониусу 2 с пределом измерения наружных углов от 0 до 360 градусов, внутренних - от 40 до 180 градусов ГОСТ 5378-88" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Уровень лидер ЛЗ-1200" Кол-во: 4

"Позиция 206" "Уровень строительный 400 мм" Кол-во: 3

"Позиция 207" "Фреза дисковая трехсторонняя D100хd32х10 z=20 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0211 ГОСТ 28527-90" Кол-во: 4

"Позиция 208" "Фреза дисковая трехсторонняя D100хd32х12 z=20 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0212 ГОСТ 28527-90" Кол-во: 4

"Позиция 209" "Фреза дисковая трехсторонняя D100хd32х14 z=20 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0213 ГОСТ 28527-90" Кол-во: 4

"Позиция 210" "Фреза дисковая трехсторонняя D63хd22х10 z=16 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0205 ГОСТ 28527-90" Кол-во: 3

"Позиция 211" "Фреза дисковая трехсторонняя D63хd22х6 z=16 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0203 ГОСТ 28527-90" Кол-во: 4

"Позиция 212" "Фреза дисковая трехсторонняя D63хd22х8 z=16 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0204 ГОСТ 28527-90" Кол-во: 4

"Позиция 213" "Фреза дисковая трехсторонняя D80хd27х10 z=18 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0208 ГОСТ 28527-90" Кол-во: 4

"Позиция 214" "Фреза дисковая трехсторонняя D80хd27х6 z=18 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0395 ГОСТ 28527-90" Кол-во: 4

"Позиция 215" "Фреза дисковая трехсторонняя D80хd27х8 z=18 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0207 ГОСТ 28527-90" Кол-во: 4

"Позиция 216" "Фреза дисковая трехсторонняя ф100хd32х16 z=20 тип 1 (с прямым зубом) общего назначения, обозначение 2240-0214 ГОСТ 28527-90" Кол-во: 3

"Позиция 217" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 22мм общая длина 104мм длина рабочей части 38мм конус Морзе3 число зубьев3 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 10

"Позиция 218" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 30мм общая длина 121мм длина рабочей части 45мм конус Морзе3 число зубьев6 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 219" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 36мм общая длина 121мм длина рабочей части 53мм конус Морзе3 число зубьев4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 220" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 40мм общая длина 121мм длина рабочей части 63мм конус Морзе4 число зубьев4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 221" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 45мм общая длина 121мм длина рабочей части 63мм конус Морзе4 число зубьев4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 222" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 45мм общая длина 121мм длина рабочей части 63мм конус Морзе4 число зубьев6 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 223" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 50мм общая длина 121мм длина рабочей части 75мм конус Морзе4 число зубьев4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 224" "Фреза концевая с твердосплавными пластинами ВК8 D20 Z=4 к/х L=136 мм обозначение 2223-5645 ГОСТ 24637-81" Кол-во: 3

"Позиция 225" "Фреза концевая цельная твердосплавная ВК8 D10 Z=4 L50 мм с цилиндрическим хвостовиком, обозначение 2220-0247 ГОСТ 18372-73" Кол-во: 6

"Позиция 226" "Набор ключей рожковых (8-32) №12 КГД-12, ТУ 2-035-0220921-001-88" Кол-во: 16

"Позиция 227" "Набор сверл 1мм - 10мм по металлу 19 шт." Кол-во: 69

"Позиция 228" "Набор электрика №5 слесарьный инструмент с изолирующим покрытием" Кол-во: 9

"Позиция 229" "Напильник круглый 300 № 2 ГОСТ 1465-80" Кол-во: 6

"Позиция 230" "Напильник круглый 300 № 3 ГОСТ 1465-80" Кол-во: 6

"Позиция 231" "Напильник плоский 400 № 2 ГОСТ 1465-80" Кол-во: 1

"Позиция 232" "Пломба свинцовая 6мм" Кол-во: 73

"Позиция 233" "Пломба свинцовая малая 10 мм" Кол-во: 22

"Позиция 234" "Плоскогубцы диэлектрические универсальные 160мм G10-18-0160" Кол-во: 5

"Позиция 235" "Плоскогубцы диэлектрические универсальные 180мм G10-16-0180" Кол-во: 2

"Позиция 236" "Плоскогубцы комбинированные изолированные 200 мм" Кол-во: 11

"Позиция 237" "Полотно ножовочное 300мм ГОСТ 6645-86" Кол-во: 989

"Позиция 238" "Рулетка измерительная в закрытом корпусе длиной 3 м (металлическая лента)" Кол-во: 21

"Позиция 239" "Рулетка измерительная в закрытом корпусе длиной 20м (металлическая лента)" Кол-во: 3

"Позиция 240" "Рулетка 30м" Кол-во: 4

"Позиция 241" "Рулетка 50м" Кол-во: 10

"Позиция 242" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 20мм общая длина 104мм длина рабочей части 38мм конус Морзе2 число зубьев5 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 243" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 36мм общая длина 121мм длина рабочей части 53мм конус Морзе3 число зубьев6 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 244" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 50мм общая длина 121мм длина рабочей части 75мм конус Морзе4 число зубьев6 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 6

"Позиция 245" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ф18,0х32х92 z=5 Сталь P9 артикул Н06319 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 10

"Позиция 246" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ф20,0х38х104 z=5 Сталь P9 артикул Н06329 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 10

"Позиция 247" "Штангенциркуль ШЦ-1 150 мм (0,05) артикул Н02530 Чиз" Кол-во: 1

"Позиция 248" "Штангенциркуль ШЦ-1 200 мм (0,05) артикул Н02533 Эталон" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Набор кабельщика малый инструмент. НКМИ-3" Кол-во: 1

"Позиция 250" "Стропа 4СК-5/3000 ГОСТ 25573-82" Кол-во: 6

"Позиция 251" "Стропа 4СК-5/4000, ГОСТ 25573-82" Кол-во: 1

"Позиция 252" "Стропа 4СК-6,3/6000, ГОСТ 25573-82" Кол-во: 1

"Позиция 253" "Стропа 4СК-8/6000, ГОСТ 25573-82" Кол-во: 1

"Позиция 254" "Стропа канатная 2СК-10/7000" Кол-во: 2

"Позиция 255" "Стропа УСК1-1,6/2000 ГОСТ 25573-82" Кол-во: 2

"Позиция 256" "Стропа УСК1-2,5/3000 ГОСТ 25573-82" Кол-во: 1

"Позиция 257" "Стропа УСК1-2,5-6000мм" Кол-во: 1

"Позиция 258" "Стропа УСК1-2/2000, ГОСТ 25573-82" Кол-во: 1

"Позиция 259" "Стропа УСК1-3/6000 ГОСТ 25573-82" Кол-во: 6

"Позиция 260" "Стропа Уск1-6,3/6000" Кол-во: 2

"Позиция 261" "Талреп с проушинами RLSP-13-HH для цепи калибра 13, тяговое усилие 10000мм ГОСТ 9690-71" Кол-во: 20

"Позиция 262" "Таль ручная ТРШБМ-1,0 Н-6м" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Таль ручная червячная передвижная грузоподъемностью 3,2 т, высотой подъема 6 м, климатического исполнения У1, общепромышленного исполнения ТУ 24.00.4911-2006" Кол-во: 1

"Позиция 264" "Тележка складская Калибр НТ 2014, арт.00000001203, нагрузка 200 кг., габ-ты 1310х550х460" Кол-во: 3

"Позиция 265" "Тиски ручные общего назначения неповоротные с ускоренным холостым ходом размер губок 63 мм 7827-0355 тип1 иполнение 4 ГОСТ 4045-75" Кол-во: 3

"Позиция 266" "Тиски слесарные поворотные ТСМ-200(Глазов)Ширина губок=200мм,усиления зажима=5200КГС,длина хода подвижной губки=250мм,длина=605мм,ширина=250мм ,высота280мм,масса не более 52кг, ГОСТ 4045-75" Кол-во: 1

"Позиция 267" "Тиски слесарные ТСМ-160 ГОСТ 4045-75" Кол-во: 7

"Позиция 268" "Тиски слесарные ТСЧ-160" Кол-во: 10

"Позиция 269" "Тиски станочные с ручным приводом типа А, исполнения 1 с шириной губок 125 мм модель:7200-0209-02, ГОСТ 16518-96" Кол-во: 33

"Позиция 270" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 6,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 44

"Позиция 271" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 6,20 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 272" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 6,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 20

"Позиция 273" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 6,70 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 36

"Позиция 274" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 7,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 20

"Позиция 275" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 7,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 20

"Позиция 276" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 8,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 34

"Позиция 277" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 8,10 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 278" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 8,30 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 279" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 8,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 50

"Позиция 280" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 9,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 20

"Позиция 281" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 9,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 20

"Позиция 282" "Сверло спиральное цилиндрический хвостовик Р6М5 2300-0001-2159 ф4.4мм ГОСТ 10902-77" Кол-во: 15

"Позиция 283" "Сверло спиральное цилиндрический хвостовик ф3,0 ГОСТ 10902" Кол-во: 21

"Позиция 284" "Сверло спиральное цилиндрический хвостовик ф6,7 ГОСТ 10902" Кол-во: 17

"Позиция 285" "Сверло цилиндрический хвостовик ф5.0мм ГОСТ 10902-77" Кол-во: 43

"Позиция 286" "Сверло цилиндрический хвостовик ф3.3мм ГОСТ 10902-77" Кол-во: 20

"Позиция 287" "Стропа 4 СК 12,5Т/6М" Кол-во: 1

"Позиция 288" "Стропа 2СК-3,2/3000 ГОСТ 25573-82" Кол-во: 1

"Позиция 289" "Стропа 2СК-3,2/2000 ГОСТ 25573-82" Кол-во: 2

"Позиция 290" "Строп УСК 1-3,2х2000, ГОСТ 25573-82" Кол-во: 5

"Позиция 291" "Плашка круглая коническая дюймовая резьба правая К 3/8 ГОСТ 6228" Кол-во: 1

"Позиция 292" "Набор инструмента Спецгаз-2 (ТУ 3926-028-57887514-2014)" Кол-во: 3

"Позиция 293" "Набор инструментов для монтажа оптического кабеля НИМ-Эксперт.В комплект набора входит ударопрочный кейс, выполненный из HP-смолы, способный выдержать значительные механические нагрузки и перепады давления." Кол-во: 1

"Позиция 294" "Набор инструментов релейщика РЗА-У" Кол-во: 2

"Позиция 295" "Набор ключей гаечных кольцевых двухсторонних коленчатых КГН 8-30, 10 предметов (8-30 мм) и полиэтиленовой упаковке СПЕЦГАЗ ТУ-3926-026-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 296" "Набор ключей КГК-22 Евро Спецгаз (ТУ 3926-001-47512747-2014)" Кол-во: 4

"Позиция 297" "Набор ключей гаечных комбинированных КГК-12, 12 предметов (6-24мм). СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014" Кол-во: 10

"Позиция 298" "Набор ключей комбинированных №6 КГК-6 ТУ 2-035-0224638-1 193-90" Кол-во: 5

"Позиция 299" "Набор ключей комбинированных КГК №12 в полиэтиленовой упаковке СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014" Кол-во: 25

"Позиция 300" "Набор ключей гаечных кольцевых двухсторонних коленчатых КГН 8-24, 8 предметов (8-24мм) в сумке. ТУ 3926-026-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 301" "Набор ключей гаечных кольцевых двухсторонних коленчатых КГН 8-30, 10 предметов (8-30мм) в сумке. ТУ 3926-026-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 302" "Набор ключей под внутрен.6-ти гранный 10 шт." Кол-во: 1

"Позиция 303" "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-12, 12 предметов (8-32мм), в сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747- 2014" Кол-во: 10

"Позиция 304" "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-9, 9 предметов (5,5-22мм), в сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747- 2014" Кол-во: 2

"Позиция 305" "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-12, 12 предметов (8-32мм), в полиэтиленовой упаковке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 306" "Набор ключей шестигранных (3-24) Спецгаз-13" Кол-во: 8

"Позиция 307" "Набор ключей шестигранных (3-17) Спецгаз-10" Кол-во: 2

"Позиция 308" "Набор ключей шестигранных: вороток г-образный 1/2'' 250мм 4581-10 - 1шт.; головка силовая шестигранная 1/2'' 403517 - 1шт.; набор шестигранников Экстра 20208R01 - 5шт." Кол-во: 2

"Позиция 309" "Набор напильников.В наборе: 8 напильников длиной 150мм с ручкой 200 мм, 2 квадратных, 1 круглый, 1 трехгранный, 4 плоских, ручка, рулетка 2 м. ГОСТ 1465-80" Кол-во: 14

"Позиция 310" "Набор ударных отверток Кобальт "Ultra Grip" S2,6 шт., арт. 646-621. ГОСТ 17199-88" Кол-во: 2

"Позиция 311" "Набор отверток с однокомпонентной рукояткой Спецгаз-5, 5 предметов. Состав: Отвертки с прямым шлицем 160х0,6х4.0, 190х1,0х6,5; отвертки крест. 155№1, 190№2, 250№3. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-017-47512747-2014" Кол-во: 25

"Позиция 312" "Плашка круглая для метрической резьбы М30,0х2,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 313" "Плашка круглая для метрической резьбы М30,0х3,5 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 314" "Плашка круглая для метрической резьбы М33,0х2,0 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 315" "Плашка круглая для метрической резьбы М8,0х1,25 твердостью не менее 66 HRC точность 6Н. СПЕЦГАЗ. ТУ 3915-022-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 316" "Плашка резьбонарезная метрическая М 20х1,5 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 1

"Позиция 317" "Плашка М27х1,5 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 4

"Позиция 318" "Плашка М30х1,5 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 6

"Позиция 319" "Плашка трубная G 1/2 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 9

"Позиция 320" "Пломба контрольная роторного типа Твист для опломбирования огнетушителей, цвет желтый." Кол-во: 1600

"Позиция 321" "Пломбиратор Р на 6мм" Кол-во: 1

"Позиция 322" "Пломбы номерные пластиковые индикаторные Альфа-М2.ТУ 2291-001-38993417-2012." Кол-во: 1500

"Позиция 323" "Плоскогубцы комбинированные 160мм,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014" Кол-во: 9

"Позиция 324" "Плоскогубцы комбинированные 160мм с одноцветными рукоятками,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014" Кол-во: 6

"Позиция 325" "Плоскогубцы комбинированные 180мм с одноцветными рукоятками,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014" Кол-во: 10

"Позиция 326" "Плоскогубцы комбинированные 200мм с двухцветными рукоятками,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014" Кол-во: 18

"Позиция 327" "Плоскогубцы комбинированные 180мм с двухцветными рукоятками,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014" Кол-во: 24

"Позиция 328" "Резак (CD 0911)-000000ПС машинный НОРД для газорезательного оборудования Комета" Кол-во: 1

"Позиция 329" "Резец отрезной 25х20х140 Т5К10" Кол-во: 80

"Позиция 330" "Резец подрезной отогнутый 25х16х140 ВК8 левый ГОСТ 18880-73" Кол-во: 7

"Позиция 331" "Резец подрезной отогнутый ВК8 25х16 ГОСТ 18880-73" Кол-во: 20

"Позиция 332" "Резец проходной упорный ВК8 20х16х140 тип2 ГОСТ 18879-73" Кол-во: 20

"Позиция 333" "Резец проходной упорный левый ВК8 25х16х140 тип2 ГОСТ 18879-73" Кол-во: 5

"Позиция 334" "Резец расточной для сквозных отверстий ВК8 20х20 ГОСТ 18882-73" Кол-во: 10

"Позиция 335" "Резец расточный для глухих отверствий 16х16х140" Кол-во: 15

"Позиция 336" "Гвоздодер 300 мм" Кол-во: 8

"Позиция 337" "Метчик М/Р М 12х1,5 ГОСТ 3266-81" Кол-во: 2

"Позиция 338" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 4,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 30

"Позиция 339" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 5,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 65

"Позиция 340" "Сверло спиральное конический хвостовик ГОСТ 10903 ф8,2" Кол-во: 2

"Позиция 341" "Стропа текстильная ленточная петлевая СТП-2/2000" Кол-во: 13

"Позиция 342" "Стропа текстильная СТ 1,0 (1000)" Кол-во: 4

"Позиция 343" "Стропа текстильная СТП 1,0 (1000)" Кол-во: 6

"Позиция 344" "Стропа УСК 1-1.6х1500" Кол-во: 1

"Позиция 345" "Стропа УСК 1-3.2х2000" Кол-во: 5

"Позиция 346" "Стропа 4СК-1,0/1500 ГОСТ 25573-82" Кол-во: 4

"Позиция 347" "Сверло спиральное цилиндрический хвостовик Р6М5 2300-0432 ф3.2 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 15

"Позиция 348" "Ключ труборычажный КТР-2 ГОСТ 18981-73" Кол-во: 29

"Позиция 349" "Ключ труборычажный КТР-3 ГОСТ 18981-73" Кол-во: 23

"Позиция 350" "Круг шлифовальный прямого профиля размерами 300х40х76 электрокорунд белый 25А(WA) зернистость средняя 25(F60) твердость СМ связка керамическая СПЕЦГАЗ ТУ 3982-024-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 351" "Круг шлифовальный прямого профиля размерами 300х40х76 зеленый карбид кремния 64С(GC) зернистость средняя 25(F60) твердость СМ связка керамическая СПЕЦГАЗ ТУ 3982-024-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 352" "Круг абразивный 350х40х127 25А ПП 40см 35м/с" Кол-во: 12

"Позиция 353" "Круг абразивный 400х40х127 54С ПП 10 С2 7К5 35 м/с А1 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 1

"Позиция 354" "Круг зачистной армированный 230х6х22 14А 80м/с ГОСТ 21963- 82" Кол-во: 397

"Позиция 355" "Кувалда 3кг" Кол-во: 5

"Позиция 356" "Кувалда кузнечная тупоносая 8кг" Кол-во: 2

"Позиция 357" "Кувалда кузнечная тупоносая 9кг" Кол-во: 1

"Позиция 358" "Кувалда кузнечная тупоносная 5кг" Кол-во: 16

"Позиция 359" "Метчик гаечный прямой М6х1,0 Р6М5 ГОСТ 1604" Кол-во: 2

"Позиция 360" "Метчик гаечный прямой М8х1,25 Р6М5 ГОСТ 1604" Кол-во: 7

"Позиция 361" "Метчик К 1/4 для конической резьбы Р6М5 Производитель: Ринком ГОСТ 3266-81" Кол-во: 2

"Позиция 362" "Метчик м/р М12х1 ГОСТ2679-93" Кол-во: 7

"Позиция 363" "Метчик м/р М6х1.0 ГОСТ 3266-81" Кол-во: 12

"Позиция 364" "Метчик для трубной конической резьбы К 1/4" ГОСТ 6227-80" Кол-во: 3

"Позиция 365" "Метчик для трубной конической резьбы К 3/4" ГОСТ 6227-80" Кол-во: 3

"Позиция 366" "Метчик для трубной конической резьбы К 3/8" ГОСТ 6227-80" Кол-во: 3

"Позиция 367" "Молоток слес. А-0,4кг тип1 ГОСТ 2310-77" Кол-во: 2

"Позиция 368" "Молоток слесарный 0,5 кг ГОСТ 2310-77" Кол-во: 28

"Позиция 369" "Молоток слесарный 0.4кг ГОСТ 2310-77" Кол-во: 9

"Позиция 370" "Молоток слесарный 0.6кг ГОСТ 2310-77" Кол-во: 2

"Позиция 371" "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком тип2 0,8кг с рукояткой исполнения 1 с цинковым покрытием 15мкм,хромотированием. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 372" "Бензиновая мотопомпа DDE PN81" Кол-во: 1

"Позиция 373" "Набор слесарного изолированного инструмента №5А (13 предмет)" Кол-во: 2

"Позиция 374" "Набор инструментов слесаря сантехника НС-МУ(универсальный)ТУ 3926-021-127191850-2007" Кол-во: 3

"Позиция 375" "Набор инструментов сервис ключ 11108(108предметов) ГОСТ-2838-80" Кол-во: 3

"Позиция 376" "Тиски станочные ГМ-7220П-02" Кол-во: 1

"Позиция 377" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 10,20 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 15

"Позиция 378" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 10,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 379" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 11,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 6

"Позиция 380" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 11,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 381" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 12,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 15

"Позиция 382" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 12,20 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 383" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 12,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 384" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 13,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 385" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 14,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 15

"Позиция 386" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 14,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 10

"Позиция 387" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 15,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 10

"Позиция 388" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 15,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 20

"Позиция 389" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 16,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 11

"Позиция 390" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 17,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 10

"Позиция 391" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 18,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 392" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 18,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 393" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 19,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 10

"Позиция 394" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 2,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 35

"Позиция 395" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 2,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 45

"Позиция 396" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 3,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 35

"Позиция 397" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 3,20 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 40

"Позиция 398" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 3,30 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 15

"Позиция 399" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 3,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 35

"Позиция 400" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 4,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 25

"Позиция 401" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 4,20 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 40

"Позиция 402" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 5,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 30

"Позиция 403" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 10,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 14

"Позиция 404" "Резец резьбовой внутренний ВК8 10х10х140 ГОСТ 18885-73" Кол-во: 2

"Позиция 405" "Резец резьбовой внутренний ВК8 20х20х200 ГОСТ 18885-73" Кол-во: 1

"Позиция 406" "Резец резьбовой наружный 16х10х120" Кол-во: 45

"Позиция 407" "Резец резьбовой наружный ВК8 25х16 ГОСТ 18885-73" Кол-во: 15

"Позиция 408" "Резец токарный отрезной левый 25х16 ВК8 длина 140 мм ГОСТ 18884-73" Кол-во: 5

"Позиция 409" "Резец токарный отрезной Р6М5 правый 14х18 длина 120 мм ГОСТ 19265-73 В=4мм" Кол-во: 7

"Позиция 410" "Резец токарный резьбовой наружный Т15К6 16х10х100 ГОСТ 18885" Кол-во: 30

"Позиция 411" "Резец токарный отрезной Т15К6 20х12х140 ГОСТ18884" Кол-во: 34

"Позиция 412" "Резец токарный отрезной ВК8 25х16 ГОСТ 18884-73" Кол-во: 50

"Позиция 413" "Резец токарный отрезной Т15К6 20х12х120мм 4мм ГОСТ18873-73" Кол-во: 30

"Позиция 414" "Резец токарный подрезной отогнутый Т15К6 32х20х170 ГОСТ 18880" Кол-во: 45

"Позиция 415" "Резец токарный подрезной отогнутый Т15К6 20х12х125 ГОСТ 18880" Кол-во: 5

"Позиция 416" "Резец токарный подрезной отогнутый ГОСТ 18880 16х10х110" Кол-во: 10

"Позиция 417" "Резец токарный проходной упорный отогнутый 25х16х140 ГОСТ 18879" Кол-во: 33

"Позиция 418" "Резец токарный проходной отогнутый ВК8 16х10х100 ГОСТ 18877" Кол-во: 15

"Позиция 419" "Резец токарный резьбовой для внутренней метрической резьбы Т15К6 25х25х240 ГОСТ18885" Кол-во: 10

"Позиция 420" "Рубанок металлический 18700-25 250x50мм МН.Stayer." Кол-во: 1

"Позиция 421" "Рулетка 5м" Кол-во: 61

"Позиция 422" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 2,25 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 25

"Позиция 423" "Сверло спиральное с коническим нормальным хвостовиком нормальной длины класса точности B диаметром 21,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 424" "Сверло спиральное с коническим нормальным хвостовиком нормальной длины класса точности B диаметром 22,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 425" "Сверло спиральное с коническим нормальным хвостовиком нормальной длины класса точности B диаметром 24,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 426" "Сверло спиральное с коническим нормальным хвостовиком нормальной длины класса точности B диаметром 26,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 427" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 1,10 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 30

"Позиция 428" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 1,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 35

"Позиция 429" "Стропа 4СК-10,0/3000 ГОСТ 25573-82" Кол-во: 3

"Позиция 430" "Стропа 4Ск-10/4000" Кол-во: 1

"Позиция 431" "Стропа 4СК 4-х ветвевые грузоподъемность 3,2 т длина 2000мм" Кол-во: 2

"Позиция 432" "Стропа 4СК 4-х ветвевые грузоподъемностью 5,0т длина 2000мм ГОСТ 25573- 82" Кол-во: 1

"Позиция 433" "Набор напильников №2 200мм/5 шт" Кол-во: 2

"Позиция 434" "Набор НТ-330КBT для работ с коаксиальным кабелем, для монтажа (обжим) ВЧ-разъемов на коакс.кабели (8предм.) Артикул:КВТ-55934. Артикул производителя: НТ-330 КВТ. Производитель КВТ Россия." Кол-во: 2

"Позиция 435" "Метчик с трубной резьбой G1 ГОСТ 3266-81" Кол-во: 2

"Позиция 436" "Метчик с трубной резьбой G1/2" ГОСТ 3266-81" Кол-во: 7

"Позиция 437" "Кувалда кузнечная тупоносая 2кг" Кол-во: 5

"Позиция 438" "Кусачки боковые 160 с изолирующими рукоятками,окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-003-57887514-08" Кол-во: 32

"Позиция 439" "Кусачки боковые 160 с одноцветными рукоятками окисное с промасливанием покрытие.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-003-47512747-2014" Кол-во: 10

"Позиция 440" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком диаметр 12мм общая длина 83мм длина рабочей части 26мм число зубьев 4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 9

"Позиция 441" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком диаметр 12мм общая длина 83мм длина рабочей части 26мм число зубьев 5 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 9

"Позиция 442" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 22мм общая длина 104мм длина рабочей части 38мм конус Морзе3 число зубьев5 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 443" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 30мм общая длина 121мм длина рабочей части 45мм конус Морзе3 число зубьев4 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 444" "Набор ключей накидных 8-30 КГН-11" Кол-во: 6

"Позиция 445" "Набор ключей рожковых (8-19) КГД-6, ТУ 2-035-0220921-001-88" Кол-во: 7

"Позиция 446" "Набор надфилей 140 мм 6 шт. с пластмассовой ручкой 16053-Н6" Кол-во: 4

"Позиция 447" "Ключ газовый № 3" Кол-во: 10

"Позиция 448" "Отвертка слесарно-монтажная типа 2 исполнения 1 длиной 250мм с лопаткой типа 3 исполнения А с размерами 1,6х8,0мм группы применения 1 с никель-хромовым покрытием 9мкм с двухкомпонентной рукояткой СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 449" "Отвертка слесарно-монтажная 155х0.6 ГОСТ 17199-80" Кол-во: 8

"Позиция 450" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М4х0,7 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.1 ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 451" "Метчик машинно-ручной для метрической резьбы М6х1,0 исполнение 1 правый для глухих отверстий кл точн 2.1. ТУ 3913-016-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 452" "Ключ труборычажный КТР-4 ГОСТ 18981-73" Кол-во: 2

"Позиция 453" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 13,50 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 454" "Резец резьбовой внутренний ВК8 16х16х170 ГОСТ 18885-73" Кол-во: 1

"Позиция 455" "Строп канатный 4СК-6,3/7000 ГОСТ 25573-82" Кол-во: 3

"Позиция 456" "Строп текстильный петлевой СТП 5,0 грузоподъемностью 2,0 метра длинна РД24-СЗК-01-01 ТУ 3178-001-15186476-2010" Кол-во: 2

"Позиция 457" "Строп текстильный, ленточный, петлевой СТП-1.0/5000 ГОСТ 25573-82" Кол-во: 4

"Позиция 458" "Набор головок для гайковёрта (7 предметов), 1/2" 17-27мм артикул 1.707 ГОСТ 25604-83" Кол-во: 2

"Позиция 459" "Набор ключей гаечных комбинированных КГК-12, 12 предметов (6-24мм) в сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 460" "Набор ключей гаечных комбинированных КГК №12 Лада, 12 предметов (8-32 мм) в сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014" Кол-во: 10

"Позиция 461" "Набор ключей шестигранных (3-10) Спецгаз-7" Кол-во: 11

"Позиция 462" "Резец проходной отогнутый ВК8 20х16х140 ГОСТ 18868-73" Кол-во: 10

"Позиция 463" "Резец проходной прямой ВК8 25х16 ГОСТ 18878-73" Кол-во: 15

"Позиция 464" "Резец расточной для глухих отверствий 20х20х170" Кол-во: 8

"Позиция 465" "Резец расточной для сквозных отверстий 25х25х200" Кол-во: 55

"Позиция 466" "Плашка круглая коническая дюймовая резьба правая К 1/4 ГОСТ6228" Кол-во: 3

"Позиция 467" "Набор ключей гаечных комбинированных КГК-6, в сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926- 026-47512747-2014" Кол-во: 6

"Позиция 468" "Фреза концевая с коническим хвостовиком диаметр 40мм общая длина 121мм длина рабочей части 63мм конус Морзе4 число зубьев6 исполнения А с цилиндрической ленточкой.СПЕЦГАЗ ТУ 3918-013-47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 469" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 6,10 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 20

"Позиция 470" "Сверло спиральное с коническим нормальным хвостовиком нормальной длины класса точности B диаметром 15,00 мм. СПЕЦГАЗ ТУ 3912-005- 47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 471" "Сверло цилиндрический хвостовикх ф7.8 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 472" "Стамеска плоская 32 ГОСТ 1184-80" Кол-во: 2

"Позиция 473" "Стремянка стальная 9 ступеней" Кол-во: 2