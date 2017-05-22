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Номер извещения
31705093809
Уникальный номер закупки
17/2.1/0030425/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем подкачки кислоты оборудования УПТИГ на объектах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) для нужд АО «Газпром центрэнергогаз». (№0056/17/2.1/0030425/ЦентрЭГаз/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по техническому обслуживанию систем подкачки кислоты оборудования УПТИГ на объектах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) для нужд АО «Газпром центрэнергогаз».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 15:00 GMT +322.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093809Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию систем подкачки кислоты оборудования УПТИГ на объектах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) для нужд АО «Газпром центрэнергогаз».г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705093809Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию систем подкачки кислоты оборудования УПТИГ на объектах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) для нужд АО «Газпром центрэнергогаз».г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 15:0026.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093809Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию систем подкачки кислоты оборудования УПТИГ на объектах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) для нужд АО «Газпром центрэнергогаз».г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093809Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию систем подкачки кислоты оборудования УПТИГ на объектах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) для нужд АО «Газпром центрэнергогаз».г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем подкачки кислоты оборудования УПТИГ на объектах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) для нужд АО «Газпром центрэнергогаз».
Начальная цена
12 985 947,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
33.12.19.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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