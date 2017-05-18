www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705093642
Уникальный номер закупки
17/5.3/0021655/ТГТомск
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту транспортных средств и спецтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2017 году (№ 0056/17/5.3/0021655/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017) Закупка осуществляется с требованием к Участнику о привлечении к исполнению договора по предмету закупки субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на суммарный объем закупаемых работ не менее указанного в закупочной документации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту транспортных средств и спецтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 15:00 GMT +318.05.2017 15:0018.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093642Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту транспортных средств и спецтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2017 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705093642Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту транспортных средств и спецтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2017 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 15:0026.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093642Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту транспортных средств и спецтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2017 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту транспортных средств и спецтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2017 году
Начальная цена
43 898 439,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
33.12.19.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.