Выполнение работ по капитальному ремонту транспортных средств и спецтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2017 году (№ 0056/17/5.3/0021655/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017) Закупка осуществляется с требованием к Участнику о привлечении к исполнению договора по предмету закупки субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на суммарный объем закупаемых работ не менее указанного в закупочной документации.

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31705093642 Уникальный номер закупки 17/5.3/0021655/ТГТомск Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту транспортных средств и спецтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2017 году (№ 0056/17/5.3/0021655/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017) Закупка осуществляется с требованием к Участнику о привлечении к исполнению договора по предмету закупки субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на суммарный объем закупаемых работ не менее указанного в закупочной документации. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры ДЗП 21655 от 05.05.17.zip

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