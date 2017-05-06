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    Главная / Торги / Поставка строительных и отделочных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0023880/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Поставка строительных и отделочных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0023880/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093600Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных и отделочных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705093600

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0023880/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных и отделочных материалов для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0023880/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    23880 для участника.rar

    0023880 продление 30-5-2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных и отделочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 12:00 GMT +306.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093600Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных и отделочных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 10:2507.06.2017 10:2507.06.2017 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705093600Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных и отделочных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093600Подведение итогов не позднее Поставка строительных и отделочных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093600Подведение итогов не позднее Поставка строительных и отделочных материалов196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных и отделочных материалов

    Начальная цена

    3 558 891,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    46.73.16.000

    Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал огнезащитный базальтовый МБОР-5 ТУ 5769-003-48588528-00"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Материал гидроизоляционный Бикрост ТПП. Тип: Подкладочный, основа: стеклоткань, вес рулона: 45 кг, размер рулона: 15х1 м Производитель Технониколь"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Мастика Бастион 2.3кг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Масса МКС-М заливочная ТУ-2242-003-"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Люк чугунный канализационный с крышкой тип Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Люк пластиковый Л-80-ПП-1 , класс нагрузки А15 (до 2 т), размер 780х780х90, цвет серый. ГОСТ 3634-99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Лоток перфорированный ЛП 50х25, L=2м"

    Кол-во: 350

    "Позиция 8"

    "Лоток перфорированный 100х50 L3000 35022"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "Лист полиуретан СКУ-7Л 500х500х50 мм ТУ 84-404-2008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Лист ДВП 2750х1700х3,2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Лист асбостальной ЛА-АС 2,0 ГОСТ 12856-96"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Лента электроизоляционная ПВХ 20х0,19 неокрашенная 1 сорта ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 600

    "Позиция 13"

    "Лента полипропиленовая упаковочная 12х0,6 бухта 3000м ТУ 2245-028-05766623-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Доводчик дверной БУЛАТ ДД501/1 от 15 до 30кг A-W белый .Артикул 6990."

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Держатель (клипса) для труб ф20 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Гофра(трубка) PVC пластиковая гибкая облегченная для укладки кабеля ф20мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Гофра пластиковая для укладки кабеля ф40мм"

    Кол-во: 290

    "Позиция 18"

    "Гипсокартон 1200х2500х9.5мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 19"

    "Гильза КЗДС 60мм термоусаживаемые для защиты сростка"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Гидроизоляция цементная Ceresit CR65"

    Кол-во: 75

    "Позиция 21"

    "Герметик MaxSil SA 1011, красный, 70 гр. ТУ 2513-045-05766764-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Гвоздь финишный оцинкованный 1,6х30 ГОСТ 7811-7035"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Гвозди строительные ТП 4х100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Гвозди строительные Т 5х150мм ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Гвозди строительные Т 4х90 ГОСТ4028-63"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Гвозди строительные Т 3,5х90 ГОСТ4028-63"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Гвозди строительные 6х200 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Подводка гибкая для воды 1,5м г/ш"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Трубка ТКР 8.0мм ГОСТ 19034-82"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Трубка ТКР 6.0мм ГОСТ 19034-87"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Трубка ТКР 5.0мм ГОСТ 19034-86"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Трубка ТКР 4.0мм ГОСТ 19034-85"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Трубка ТКР 3.0мм ГОСТ 19034-84"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Трубка ТКР 2.0мм ГОСТ 19034-83"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Трубка термоусадочная ТТК-(4:1)-Ф6/1,5(КВТ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Трубка термоусадочная ТТК-(4:1)-Ф52/13 КВТ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Трубка термоусадочная ТТК-(4:1)-Ф24/6 (КВТ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Трубка полиэтиленовая ф6,5 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Трубка ПВХ ф10мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Трубка медная 1/4 Cu_DHP 6,35х0,76х15 ГОСТ EN 12735 производитель РосЦветМет"

    Кол-во: 44

    "Позиция 41"

    "Трубка медная 1/2 Cu_DHP 12,70х0,81х15 ГОСТ EN 12735 производитель РосЦветМет"

    Кол-во: 79

    "Позиция 42"

    "Трубка изоляцяционная K-flex ST для медных трубок 3/8" Ду.внеш.=10мм. Ду.усл.прох.=8мм. 2м. ТУ 2535-001-75218277-05"

    Кол-во: 63

    "Позиция 43"

    "Трубка изоляционная K-flex ST для медных трубок 6мм Ду внешний=8мм Ду условного прохода=6мм ТУ 2535-001-75218277-05"

    Кол-во: 33

    "Позиция 44"

    "Трубка изоляционная K-flex ST для медных трубок 1/2" Ду.внеш.=13мм. Ду.усл.прох.=10мм. ТУ 2535-001-75218277-05"

    Кол-во: 41

    "Позиция 45"

    "Трубка изоляционная K-flex ST 9 (3/8") 9х15мм. Для медных трубок.ТУ 2535-001-75218277-05"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Трубка изоляц.S=13мм K-FLEX ST ф65 13х76"

    Кол-во: 45

    "Позиция 47"

    "Трубка изоляц.S=13мм K-FLEX ST ф40 13х54"

    Кол-во: 29

    "Позиция 48"

    "Трубка изоляц.S=13мм K-FLEX ST ф108 13х114"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Трубка дренажная ф16(м)"

    Кол-во: 84

    "Позиция 50"

    "Труба хризолитцементная безнапорная БНТ-100-2950 (длиной 2,95м) ГОСТ 31416-2009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Труба ПЭ 100 нап. вода Дн32х2,0 PN10 (SDR17) Т<40C в бухте ГОСТ 18599-83"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 52"

    "Труба ПЭ 100 SDR 17 – 50х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001"

    Кол-во: 280

    "Позиция 53"

    "Труба ПЭ 100 SDR 11-63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001"

    Кол-во: 120

    "Позиция 54"

    "Труба полиэтиленовая ПНД-ПЭ ф90х6.7мм ГОСТ 18599-01"

    Кол-во: 570

    "Позиция 55"

    "Труба полиэтиленовая напорная DN 100, техническая ПЭ80 SDR11–110х10 ГОСТ 18599- 2001"

    Кол-во: 415

    "Позиция 56"

    "Труба полипропиленовая стабилизированная PPR PN 25 ф40"

    Кол-во: 80

    "Позиция 57"

    "Труба полипропиленовая ПП Ду20 ГВС, ХВС 2,0 МПА"

    Кол-во: 302

    "Позиция 58"

    "Труба полипропиленовая PPRC 20PN ф32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Труба ПВХ гофра труба ф16 мм"

    Кол-во: 240

    "Позиция 60"

    "Труба медная кондиционерная 5/8 марка Cu_DHP 15,88х0,81х15м (ТхШхД)/бухта стандарт EN 12735 произв. ООО РосЦветМет"

    Кол-во: 14

    "Позиция 61"

    "Труба медная кондиционерная 3/8" марка Cu_DHP 9,52х0,81х15м бухта стандарт EN 12735 произ. ООО РосЦветМет"

    Кол-во: 17

    "Позиция 62"

    "Труба гофрированная из ПВХ пластика Ду50 ПВХ-50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Труба гибкая гофрированная легкая с зондом для протяжки кабеля ф20 мм FL (код матер.10020) ООО Экопласт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката ф20мм"

    Кол-во: 165

    "Позиция 65"

    "Труба асбоцементная ф150 ГОСТ 1839-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Труба асбоцементная ф100 ГОСТ 1839-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Трос сатехнический ТС-16 D=16мм, L=20м ГОСТ 9389-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Трос сантехнический Стандарт 8мм (5м) для прочистки каналлизационных труб в системе канализации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Угол 90 градус полипропиленовый Ду 32, 2,0 МПА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Штукатурка Ротбанд ТУ производителя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Штукатурка декоративная Таракот под валик"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Штукатурка гипсовая Ротбанд 30кг"

    Кол-во: 94

    "Позиция 73"

    "Штукатурка белая фасадная Селин по 25 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Шпилька резьбовая М12x2000мм DIN975 01324"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Шпилька резьбовая М10х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Шпатлевка финишная Knauf Полимер Финиш 20 кг ТУ 5744-007-76229700-2015 производство Россия"

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "Шпала деревянная для станционных и подъездных путей железных дорог широкой колеи тип 1 обрезная (чертеж 1) пропитанная средствами защиты маслянистыми с торцовыми закрепителями.ГОСТ 78-2004"

    Кол-во: 50

    "Позиция 78"

    "Шпаклевка финишная Knauf Ротбанд-Паста Профи 18 кг ТУ 5745-006-04001508-2010 производство Россия."

    Кол-во: 52

    "Позиция 79"

    "Шланг спиральный дренажный 20мм (30м)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Шланг подводка для воды Гайка 1/2 Штуцер 1/2, длина 1м метал/оплетка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Шланг подводка для воды Гайка 1/2 Гайка 1/2,длина 1м метал/оплетка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Шланг капиллярный 6х9 (бухта 50м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Шланг дренажный ДУ 16 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Шина монтажная №20(3м)П"

    Кол-во: 65

    "Позиция 85"

    "Шаровой кран (цанга с внутр. резьба) 50x1 1/2". Производство: Россия, Кстовский трубный завод. ГОСТ 12816-80."

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Шаровой кран (цанга внутр. резьба) 32x1". Производство:Россия, Кстовский трубопроводный завод. ГОСТ 12816-80."

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Шайба гроверная, ф18 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Шайба 8 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Шайба 6 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Цилиндр перфорированный Al 70 С T01 CP хром, ключ-вертушка, алюминий(корпус), латунь(личинка). Производитель Россия."

    Кол-во: 15

    "Позиция 91"

    "Хомут червячной 20-32 Норма"

    Кол-во: 198

    "Позиция 92"

    "Хомут червячной 10-16 Норма"

    Кол-во: 90

    "Позиция 93"

    "Хомут пластиковый монтажный 300х7,8(100шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Хомут нейлоновый 100мм(+-2мм) х 2,5мм уп.100шт белая ДКС 25203"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Хомут (стяжка) кабельный стандартный белый 3,6х200мм из полиамида 6.6, в упаковке 100шт, артикул 25214 DKC ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 77

    "Позиция 96"

    "Фанера ФСФ ламинированная (сетка) Е-1 сорт I/II 12мм береза 2,44х1,22 цвет красно-коричневый ГОСТ Р 53920-2010"

    Кол-во: 9

    "Позиция 97"

    "Фанера ФК 1525х1525х20 мм сорт 2/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Фанера ФК 10мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "Фанера 4мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 100"

    "Фанера 10мм сорт 2/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Утеплитель Техновент ПРОФ. - минераловатная плита. Длина: 1200 мм, ширина: 600 мм, толщина: 50 мм. Кол-во плит в упак.: 5 шт, в упак.: 3,60 м2 / 0,216 м3 Высококачественный, долговечный, негорючий материал с высокой прочностью на сжатие, обеспечивает"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Угольник 45х32 белый FIRAT PPRC-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Уголок УГФ №2 оцинкованный"

    Кол-во: 320

    "Позиция 104"

    "Уголок УГФ 65х18х3"

    Кол-во: 72

    "Позиция 105"

    "Уголок пристенный Албес 19х19х3000мм 9003 белый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 106"

    "Уголок полипропиленовый 90 градус ПП Ду20"

    Кол-во: 124

    "Позиция 107"

    "Уголок гладкий сосна 27х27х2500мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Угол наружный доборный элемент синий 75х75"

    Кол-во: 65

    "Позиция 109"

    "Угол наружний доборный элемент цвет синий, толщина 0,5мм, длина 3м, ширина 316мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Угол внутренний доборный элемент толщина 0,5 мм, длина 3 м, ширина 316мм цвет синий"

    Кол-во: 11

    "Позиция 111"

    "Трос сантехнический канализационный ВС-10 D10мм,L10м ГОСТ 9389-75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Саморез кровельный по дереву 4.8х35мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 113"

    "Саморез кровельный оцинкованный 4,8х65мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 114"

    "Саморез кровельный оцинкованный 3,8х53"

    Кол-во: 500

    "Позиция 115"

    "Саморез кровельный 5,5х32 сверло,цинк."

    Кол-во: 100

    "Позиция 116"

    "Саморез кровельный 4,8х32 RAL 5002"

    Кол-во: 2550

    "Позиция 117"

    "Саморез 4,8х55"

    Кол-во: 11450

    "Позиция 118"

    "Саморез 4,8х29 оцинкованный по дереву"

    Кол-во: 300

    "Позиция 119"

    "Саморез 4,2х90 по дереву"

    Кол-во: 1450

    "Позиция 120"

    "Саморез 4,2х75"

    Кол-во: 12700

    "Позиция 121"

    "Саморез 4,2х25 острый с пресшайбой"

    Кол-во: 3850

    "Позиция 122"

    "Саморез 4,2х19"

    Кол-во: 500

    "Позиция 123"

    "Саморез 3.5х10 оцинкованный с прессшайбой"

    Кол-во: 800

    "Позиция 124"

    "Саморез 3,8х41"

    Кол-во: 250

    "Позиция 125"

    "Саморез 3,5х51"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 126"

    "Саморез 3,5х35"

    Кол-во: 12100

    "Позиция 127"

    "Саморез 3,5х32"

    Кол-во: 1320

    "Позиция 128"

    "Рукав ф24 маслобензостойкий ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Ровнитель Unis для пола Горизонт Универсал 25 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Рейка 3,7 белая матовая Т-24/29 Албес 3700х24х29мм 1к=20шт."

    Кол-во: 19

    "Позиция 131"

    "Рейка 1,2 белая матовая Т-24/29 Албес 600х24х29мм 1к=60шт."

    Кол-во: 120

    "Позиция 132"

    "Рейка 0,6 белая матовая Т-24/29 Албес 600х24х29мм 1к=60шт."

    Кол-во: 240

    "Позиция 133"

    "Радиатор отопления биметаллический Rifar Base 200 8секций"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Пудра алюминиевая ПАП-1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 135"

    "Пряжка проволочная для полипропиленовой ленты PR 13, ТУ 1415-001-84466694-2009. ТУ 1415-001-75813927"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 136"

    "Профиль потолочный ПП 60/27/0,6"

    Кол-во: 180

    "Позиция 137"

    "Профиль ГКЛ 28х27х3000мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 138"

    "Профиль Албес Т 24/600 Е белый матовый"

    Кол-во: 180

    "Позиция 139"

    "Профиль Албес Т 24/1200 Е белый матовый"

    Кол-во: 180

    "Позиция 140"

    "Профиль Албес 24/3700 Е белый матовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 141"

    "Поролон 2000х20х1200"

    Кол-во: 9

    "Позиция 142"

    "Порог защитный алюминиевый, толщина 14мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 143"

    "Полимер жидкий Bentolux Horizont PHPA-Gel в канистре 27 кг ТУ 2216-018-81065795-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Полимер Bentolux Horizont PAC-HV мешок 17кг, ТУ 2231-017-81065795-2011"

    Кол-во: 19

    "Позиция 145"

    "Покрытие щетинистое Саундтурф ширина 90см, в рулоне 15 м, 26 коричневый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Покрытие Антикаблук ОР-14 уличное/тамбурное покрытие, морозоустойчивое, стойкое к агрессивным средам, h= 14 мм. Цвет серый."

    Кол-во: 22

    "Позиция 147"

    "Подложка для паркета Порилекс 1000х2мм"

    Кол-во: 110

    "Позиция 148"

    "Подводка гибкая для смывных бачков 1.5 м"

    Кол-во: 8

    "Позиция 149"

    "Подводка гибкая для смывных бачков 0,3 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 150"

    "Саморез по дереву 3,5х55"

    Кол-во: 502

    "Позиция 151"

    "Тройник цанговый Жук 3/4-3/4-3/4, пр-ль ООО Цикл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Тройник равносторонний электросварной d 050 мм ПЭ100 SDR11. Производство: Россия,Кстовский трубный завод. ГОСТ 12816-80."

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Тройник полипропиленовый ПП с равными диаметрами Ду20"

    Кол-во: 49

    "Позиция 154"

    "Тройник полипропиленовый 40х20х40 12 атм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 155"

    "Тройник переходной D32х20х32 PPRS"

    Кол-во: 40

    "Позиция 156"

    "Тройник ПВХ 87,5гр.110х110х3,2 с резиновыми кольцами"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Траверса для монтажа воздуховодов (профиль оцинкованный) 20х30мм (длина 3м) производитель FAST"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Теплоизоляция трубопровода K-flex al clad Ду32-9х42"

    Кол-во: 150

    "Позиция 159"

    "Теплоизоляция Термасмарт (Thermasmart) ПРО С-12/6 (МК) толщина изоляции 6 мм,диаметр 12 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 160"

    "Теплоизоляция K-Flex ST Ду 6 6х6мм"

    Кол-во: 138

    "Позиция 161"

    "Стяжка проводов ПВХ 200х3,6мм 100шт черная"

    Кол-во: 64

    "Позиция 162"

    "Стеклоткань изоляционная И-200 0,2мм ТУ 5952-042-05763895-94"

    Кол-во: 0

    "Позиция 163"

    "Стеклотекстолит СТЭФ-1 толщина 2,0 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 164"

    "Стеклотекстолит СТЭФ 2.5 мм размер 1430х930 2000х930 ГОСТ 12652-74"

    Кол-во: 30

    "Позиция 165"

    "Стеклопластик РСТ-700 ТУ 6-48-87-92"

    Кол-во: 420

    "Позиция 166"

    "Соединитель ПП-профиля 60/27 одноуровневый (Краб)размеры 148х56х20 мм толщина 0,8-1,0 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 167"

    "Соединитель для напольного плинтуса из ПВХ РИКО Лео с кабель-каналом и мягким краем Махагон 137, артикул: тов-077868.ТУ5536-001-13320628-04"

    Кол-во: 5

    "Позиция 168"

    "Соединение тройниковое приварное ТП-14 ст.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 169"

    "Смесь растворная магнезиальная самовыравнивающаяся для устройства искробезопасного антиэлектростатического покрытия промышленного пола Альфапол КИ ТУ 5745-001-82166262-2001 Прочность М400. Мешок 25 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Смазка электропроводящая ЭПС-98"

    Кол-во: 5

    "Позиция 171"

    "Слой покровный Энергопак ТК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 172"

    "Серпянка Строби самоклеющаяся 0,05х153м применяется для проклейки стыков гипмокартона, ДСП, Оргалита и др.листовых материалов; - мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; - трещин, углов и швов на бетонных,оштукатуренных поверхностях;"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Сифон бутылочный АНИ С0100 белый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 174"

    "Серпянка малярная 50ммх20м"

    Кол-во: 35

    "Позиция 175"

    "Саморезы по дереву 3,5х51 мм"

    Кол-во: 506

    "Позиция 176"

    "Саморез ШСММ прессшайба сверло 4.2Х13(упк=100шт.)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 177"

    "Сифон гофрированный Ани пласт К 115 с гибкой трубой 1 1/2"х50 удлиненная ГОСТ 23289-94"

    Кол-во: 42

    "Позиция 178"

    "Сифон с регулирующим коленом для ванны и переливом Е250.1 1/2х550мм с пробкой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 179"

    "Скоба ССВ-24 металлическая для стяжки фланцев"

    Кол-во: 184

    "Позиция 180"

    "Скотч алюминиевый 50ммх50м"

    Кол-во: 63

    "Позиция 181"

    "Скотч армированный 48мм 40м"

    Кол-во: 72

    "Позиция 182"

    "Саморез ШСММ прессшайба 4,2x19"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 183"

    "Саморез по дереву 3.5х25 цвет черный"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 184"

    "Саморез по дереву 3.5х35 цвет черный"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 185"

    "Саморез по дереву 3.8х51 цвет черный"

    Кол-во: 9300

    "Позиция 186"

    "Саморез по дереву 3х16 цвет черный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 187"

    "Саморез по металлу 3.5х19мм"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 188"

    "Материал рулонный Агротекс черный 1,6м плотность 120 г/м2"

    Кол-во: 265

    "Позиция 189"

    "Материал огнезащитный с базальтовым рулоном фольгированным МБФ-7(1рул.-39м2) ТУ 5769-001-70983814-2006 в сочетании с жаростойкой ма стикой (50,7 кг.)по ТУ 5775-001-62388670-2010. На 1м2 материала приходится 1,3кг мастики."

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Крошка косточковая"

    Кол-во: 0

    "Позиция 191"

    "Пленка полиэтиленовая 1500х2х200мкр"

    Кол-во: 100

    "Позиция 192"

    "Трубка гофрированная ф16"

    Кол-во: 200

    "Позиция 193"

    "Хомут червячной 32-50 Норма"

    Кол-во: 58

    "Позиция 194"

    "Саморез 3,8х51"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 195"

    "Лента перфорированная оцинкованная (1рул.25м)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 196"

    "Лента ПВХ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 197"

    "Лента межфланцевая уплотнительная самоклеящееся толщина 5мм,ширина 20мм длина 20 м"

    Кол-во: 19

    "Позиция 198"

    "Лента виниловая ЛВ-1 ССД 19ммх0,22ммх10,8м (ШхТхД)черная артикул: 120804-00086"

    Кол-во: 508

    "Позиция 199"

    "Лента алюминиевая K-Flex ALU AA130,длина 50м ширина 100 мм упк-15шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 200"

    "Лента AD K-FLEX 50х25 ENERGO PREMIUM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Лен сантехнический 200гр"

    Кол-во: 24

    "Позиция 202"

    "Кронштейн для монтажа наружного блока кондиционера к фасаду здания №500 (500х500мм, толщина металла 2мм, сварной, 2шт в комплекте, металлические, покрытие: порошковая краска, цвет белый)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 203"

    "Кронштейн для монтажа наружного блока кондиционера к фасаду здания №450 (450х450мм, толщина металла 2мм, сварной, 2шт в комплекте, металлические, покрытие: порошковая краска, цвет белый)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 204"

    "Кронштейн длиной 170 мм.для крепления радиаторов отопления"

    Кол-во: 24

    "Позиция 205"

    "Крестики для укладки керамической плитки 3мм 150шт ИК ЭНКОР Россия, Воронеж"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Крестики для кафельных швов 2,0мм Стройбат 01477 100шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "Кран шаровый полипропиленовый PPR Ду20. Температура Т-95 С Цвет белый. ГОСТ 52134-2003."

    Кол-во: 20

    "Позиция 208"

    "Кран шаровой 11Б27П1 А30/1 ДУ20 G3/4" НИКЕЛИРОВАННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ вода, пар, муфта-муфта, ручка бабочка. Производитель Бологовский арматурный завод."

    Кол-во: 25

    "Позиция 209"

    "Комплект установочный для биметаллических радиаторов отопления 3/4""

    Кол-во: 26

    "Позиция 210"

    "Комплект душевой Румба, 1 режим, хром (МОЛОТ) артикул: 14225913"

    Кол-во: 17

    "Позиция 211"

    "Компенсатор D32 PPRS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 212"

    "Ковролин Меридиан 1115 ширина 3м"

    Кол-во: 78

    "Позиция 213"

    "Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М-150 ГОСТ 530 -95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Изоляция отражающая Экофол 3х1200ммх25м"

    Кол-во: 180

    "Позиция 215"

    "Подводка гибкая ГГ 1/2'' длина 50 см"

    Кол-во: 38

    "Позиция 216"

    "Подвес Евро для потолка 0,3 х 0,3м"

    Кол-во: 120

    "Позиция 217"

    "Плитка потолочная Албес 600х600мм"

    Кол-во: 580

    "Позиция 218"

    "Плитка облицовочная 200х300 белая"

    Кол-во: 19

    "Позиция 219"

    "Плитка настенная Ладога розовый 20х30см Шахтинская плитка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 220"

    "Плитка керамическая Премиум белая стеновая 200х300мм Стройфарф"

    Кол-во: 80

    "Позиция 221"

    "Плита тротуарная бетонная 200х100х80 М-200"

    Кол-во: 24

    "Позиция 222"

    "Плита потолочная ARMSTRONG BAIKAL 600x600 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 223"

    "Плинтус напольный ПВХ с кабель-каналом W033 махагон 2,5м. ТУ 5536-001-13320628-04"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Плинтус напольный ПВХ с кабель-каналом W030 (дуб медовый) 2,5м. ТУ 5536-001-13320628-04"

    Кол-во: 40

    "Позиция 225"

    "Плинтус лиственный 10х40х6000 Элита цельный"

    Кол-во: 124

    "Позиция 226"

    "Плинтус 45х2500 мм Сорт А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 227"

    "Пленка полиэтиленовая 1500х2х250 мкр ГОСТ 10354-82"

    Кол-во: 1267

    "Позиция 228"

    "Пена монтажная Делюкс профессиональная 750 мл, всесезонная, под пистолет производства ООО ТД Делюкс ТУ 2257-001-86645290-2012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 229"

    "Паста ГОИ №3 размер зерна 17-8 мкм арт. 2809 ТУ 6-18-36-85 средняя цвет зеленый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Панель ДВП Ясень перламутровый 2600х238х6мм"

    Кол-во: 41

    "Позиция 231"

    "Очиститель для монтажной пены Делюкс 650 мл. ТУ 2388-002-86645290-2011"

    Кол-во: 13

    "Позиция 232"

    "Отвод электростальной 90 градусов d 032 мм ПЭ100 SDR11 ГОСТ 12816-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "Отвод электросварной 90 градусов d 050 мм ПЭ100 SDR11 . ГОСТ 12816-80.Производство: Россия, Кстовский трубопроводный завод"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Отвод электросварной 45 градусов d 050 мм ПЭ100 SDR11. Производство: Россия,Кстовский трубопроводный завод. ГОСТ 12816-80."

    Кол-во: 3

    "Позиция 235"

    "Опора ординарная для трубы PPRS D32 белая(с защелкой)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 236"

    "Обои Палитра 3102-22 10Х1.06м Винил Флиз"

    Кол-во: 12

    "Позиция 237"

    "Нейтрализатор ржавчины ВСН1-М ТУ 2389-001-57846308-2003"

    Кол-во: 20

    "Позиция 238"

    "Набор термоусадочных трубок PRC-2, 16шт, 50см, d 6-20мм"

    Кол-во: 62

    "Позиция 239"

    "Набор медных уплотнительных колец Нордтех 560 шт. ГОСТ 11371-78."

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Муфта-труба СВ 45х220 мм прямая"

    Кол-во: 17

    "Позиция 241"

    "Муфта электросварная d 050 мм ПЭ100 SDR11 Производство: Россия, Кстовский трубопроводный завод. ГОСТ 12816-80.ГОСТ 12816-80."

    Кол-во: 6

    "Позиция 242"

    "Муфта электросварная d 032 мм ПЭ100 SDR11 ГОСТ 12816-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 243"

    "Муфта соединительная полипропиленовая ПП Ду20"

    Кол-во: 58

    "Позиция 244"

    "Муфта соединительная PPRS D32"

    Кол-во: 50

    "Позиция 245"

    "Муфта редукционная электросварная d 063х050 мм ПЭ100 SDR11. Производство: Россия, Кстовский трубный завод. ГОСТ 12816-80."

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Муфта редукционная электросварная d 050х032 мм ПЭ100 SDR11 ГОСТ 12816-80."

    Кол-во: 3

    "Позиция 247"

    "Муфта полипропиленовая ф20, 2МПа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 248"

    "Муфта переходная D32-20 PPRS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 249"

    "Механизм цилиндровый Крит Р-238(30-40Н)-Хп, артикул 03171. Производство: ООО "Крит-М", Россия, г. Москва"

    Кол-во: 12

    "Позиция 250"

    "Механизм цилиндровый КРИТ Е-138(60)-Хп, артикул 03044. Производство: ООО "Крит-М" Россия г. Москва"

    Кол-во: 3

    "Позиция 251"

    "Гвозди строительные 3х80 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 9

    "Позиция 252"

    "Гвозди строительные 3х70 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 59

    "Позиция 253"

    "Гвозди строительные 2х50 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 5

    "Позиция 254"

    "Гвозди строительные 1.8х60 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 9

    "Позиция 255"

    "Гайка М8 оцинкованная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Гайка М6 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 19

    "Позиция 257"

    "Гайка М10 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Гайка DIN934 М8 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 259"

    "Воздуховод круглого сечения ф140 T-0.5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 260"

    "Водоотлив с полимерным покрытием 3х0.2м"

    Кол-во: 14

    "Позиция 261"

    "Вентиль шаровой 1/2 дюйма"

    Кол-во: 10

    "Позиция 262"

    "Ввод цокольный газовый ПЭ100 SDR11 63х57. Производство: Россия, Кстовский трубный завод. ГОСТ 12816-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "Ввод газовый цокольный ПЭ 100 SDR 11 32х25мм. Производство: Россия.Кстовский трубопроводный завод. ГОСТ 12816-80."

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Бумага телефонная КТ-50-500 ГОСТ 3553-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "Бумага парафинированная БП-3-35 ГОСТ 9569-2006"

    Кол-во: 25

    "Позиция 266"

    "Брусчатка кирпич 100х200х60 цвет серый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "Американка трубная внутренняя резьба ППРС D20-3/4 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 18

    "Позиция 268"

    "Американка трубная наружная резьба ППРС D32-3/4 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 269"

    "Анкер забивной 8х10х30 оцинкованный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 270"

    "Антисептик для древесины Биосепт"

    Кол-во: 80

    "Позиция 271"

    "Арматура для бачка WC5010 боковой подвод, пластиковая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 272"

    "Арматура для бачка универсальная Тула"

    Кол-во: 39

    "Позиция 273"

    "Арматура смывного бачка БК 1 70 Ме 43412н"

    Кол-во: 21

    "Позиция 274"

    "Арматура смывного бачка ДВК 70 Ме 3 433121н"

    Кол-во: 16

    "Позиция 275"

    "Бентонит (глинопорошок) Bentolux Horizont TN в мешке 25 кг ТУ 2458-010- 81065795-2009"

    Кол-во: 105

    "Позиция 276"

    "Бикрост ТКП (кровельный изоляционный материал) ТУ производителя"

    Кол-во: 87

    "Позиция 277"

    "Болт анкерный М 10х100 с шестигранной головкой ГОСТ 24379.1-80"

    Кол-во: 70

    "Позиция 278"

    "Брус хвойных пород 50х50х5000 ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 0

    "Позиция 279"

    "Брус хвойных пород 50х100х6000 ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 0

    "Позиция 280"

    "Брус хвойных пород 150х150х4000 ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 281"

    "Болт резьба метрическая М6 длинной 60 мм ГОСТ 7798-70 в развес"

    Кол-во: 8

    "Позиция 282"

    "Болт М8х40 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 283"

    "Болт анкерный с гайкой М8х120"

    Кол-во: 150

    "Позиция 284"

    "Болт М10х16 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Болт М6х30 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 13

    "Позиция 286"

    "Болт М8х28 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Болт М8х20 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 288"

    "Гвозди строительные 4х120 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 95

    "Позиция 289"

    "Изолента ПВХ шириной 15 мм, длина 20 м, черного цвета. Относится к разряду пожаробезопасных изолент, устойчива к воздействию влаги, высокому напряжению. Артикул 19-0010. ООО Полимерпласт, ГОСТ 16214-86 код ОКП 22 4522, ТР ТС 005/2011 О безопасности "

    Кол-во: 130

    "Позиция 290"

    "Защелка ML62 PB полированная латунь 6-62(для дверного замка)"

    Кол-во: 23

    "Позиция 291"

    "Затирка Атлас 001, белая, ТУ производителя"

    Кол-во: 24

    "Позиция 292"

    "Затирка ceresit СЕ 33/5 2-5мм S(белый)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 293"

    "Замок навесной ВС2-10 Чебоксары ГОСТ 5089-97"

    Кол-во: 6

    "Позиция 294"

    "Замок навесной ВС1-75 ГОСТ 5089-97 г.Киров"

    Кол-во: 20

    "Позиция 295"

    "Замок навесной ВС1-50 50 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 296"

    "Замок навесной БУЛАТ ВС 365 ГОСТ 5089-97"

    Кол-во: 7

    "Позиция 297"

    "Замок врезной цилиндровый Булат Номос 3В 4-3.60.03.04/ручка 2шт"

    Кол-во: 14

    "Позиция 298"

    "Замок врезной Зенит цилиндровый 3В1-2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 299"

    "Заклепка вытяжная, комбинированная 4,8х18"

    Кол-во: 400

    "Позиция 300"

    "Заклепка вытяжная комбинированная 4,8х16 алюминиевая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 301"

    "Дюбель-саморез 6х60"

    Кол-во: 950

    "Позиция 302"

    "Дюбель-гвоздь с потайной головкой 8х60мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 303"

    "Дюбель-гвоздь с потайной головкой 6х60мм"

    Кол-во: 1930

    "Позиция 304"

    "Дюбель-гвоздь полипропилен 1упаковка 150шт 358070 6x40мм/потайная манжета"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 305"

    "Дюбель-гвоздь 8х40"

    Кол-во: 400

    "Позиция 306"

    "Дюбель-гвоздь 6х80"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 307"

    "Дюбель-гвоздь 6х40мм"

    Кол-во: 4362

    "Позиция 308"

    "Дюбель фасадный IC 120 Инсепт, размер дюбеля длина 120мм,толщина 10мм"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 309"

    "Дюбель для гипсокартона бабочка 10х50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 310"

    "Дюбель гвоздь 8х100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 311"

    "Дюбель 10х120 мм распорный с металлическим стержнем для крепления плит термоизоляции"

    Кол-во: 100

    "Позиция 312"

    "Доска обшивочная липа 0,015х0,085х3 м. Сорт А."

    Кол-во: 95

    "Позиция 313"

    "Доска обрезная 50 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 314"

    "Доска обрезная 40мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 315"

    "Доска обрезная 30мм ГОСТ 2695-83"

    Кол-во: 3

    "Позиция 316"

    "Доводчик дверной Булат Закаленный характер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 317"

    "Стяжка проводов (150х3,6)мм упаковка 100шт. белая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 318"

    "Саморез по дереву ШСГД 3,8х45"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 319"

    "Люк Л (А15)-В-1.60 ГОСТ3634-99"

    Кол-во: 3

    "Позиция 320"

    "Кран шаровый муфтовый 11Б27П Ду25 Ру16 ручка г/г ГОСТ 12.2.063-81"

    Кол-во: 19

    "Позиция 321"

    "Кран шаровой PPRS ф20"

    Кол-во: 48

    "Позиция 322"

    "Муфта переходная 40х20мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 323"

    "Муфта комбинированная ПП с наружной резьбой Ду20-3/4"

    Кол-во: 77

    "Позиция 324"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 325"

    "Саморез по металлу 4х12"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 326"

    "Лента ЛЭТСАР КФ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 327"

    "Крестики для кафельных швов 2,5мм Стройбат 01478 100шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 328"

    "Крепеж клипса для трубы 20мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 329"

    "Кран шаровой 11Б27П1 А30/1 ДУ15 G1/2" НИКЕЛИРОВАННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ вода, пар, муфта-муфта, ручка бабочка. Производитель Бологовский арматурный завод."

    Кол-во: 35

    "Позиция 330"

    "Материал теплоизолирующий МКРФ200 ГОСТ 23619-79 (муллитокремнезёмистый войлок)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 331"

    "Муфта комбинированная ПП внутренняя резьба Ду20-3/4"

    Кол-во: 19

    "Позиция 332"

    "Муфта американка трубная наружная резьба PPRS D20-3/4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 333"

    "Механизм цилиндровый Крит Р-238(35-45Н)-Хп, артикул 03073. Производство: ООО "Крит-М", Россия, г. Москва"

    Кол-во: 10

    "Позиция 334"

    "Шуруп саморез кровельный 4,8х41 RAL"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 335"

    "Саморез ШСГМ 3,5х35 мм ГОСТ10618-80"

    Кол-во: 18

    "Позиция 336"

    "Саморез Универсальный желтый цинк головка потай 6х50 ГОСТ 1145-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 337"

    "Саморез с прессшайбой сверлильный 4.2х16"

    Кол-во: 1550

    "Позиция 338"

    "Материал теплоизоляционнный фольгированный Изовер Сауна (толщина 50мм, ширина 1200мм, длина 12500мм, площадь в упаковке 15м2) ТУ 5763-007- 56846022-2010 с изм.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 339"

    "Изолента хлопчато-бумажная"

    Кол-во: 27

    "Позиция 340"

    "Гвозди строительные 4х100 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 76

    "Позиция 341"

    "Гвозди строительные 1.8х40 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 13

    "Позиция 342"

    "Гвозди строительные 1,6х25 ГОСТ4028-63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 343"

    "Гвозди строительные 1,4х32 ГОСТ4028-63"

    Кол-во: 6

    "Позиция 344"

    "Гвозди 90х3.5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 345"

    "Гвозди 120"

    Кол-во: 5

    "Позиция 346"

    "Трубка изоляционная K-flex ST для медных труб (Ду внешний=18мм. Ду условного прохода 15мм) 19х18(3/4"),длина 2 метра,толщина изоляции 6мм, ТУ 2535-001-75218277-06"

    Кол-во: 85

    "Позиция 347"

    "Трубка изоляционная K-Flex ST 13х57"

    Кол-во: 90

    "Позиция 348"

    "Саморез кровельный 4.8х50 RAL 5005 синий MS 10"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 349"

    "Саморез кровельный 4,8х51"

    Кол-во: 500

    "Позиция 350"

    "Саморез кровельный 4,8х40 RAL 9003, белый"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 351"

    "Саморез кровельный 4,8х32 RAL 9003"

    Кол-во: 2600

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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