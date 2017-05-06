Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Материал огнезащитный базальтовый МБОР-5 ТУ 5769-003-48588528-00" Кол-во: 20

"Позиция 2" "Материал гидроизоляционный Бикрост ТПП. Тип: Подкладочный, основа: стеклоткань, вес рулона: 45 кг, размер рулона: 15х1 м Производитель Технониколь" Кол-во: 12

"Позиция 3" "Мастика Бастион 2.3кг" Кол-во: 30

"Позиция 4" "Масса МКС-М заливочная ТУ-2242-003-" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Люк чугунный канализационный с крышкой тип Л" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Люк пластиковый Л-80-ПП-1 , класс нагрузки А15 (до 2 т), размер 780х780х90, цвет серый. ГОСТ 3634-99" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Лоток перфорированный ЛП 50х25, L=2м" Кол-во: 350

"Позиция 8" "Лоток перфорированный 100х50 L3000 35022" Кол-во: 300

"Позиция 9" "Лист полиуретан СКУ-7Л 500х500х50 мм ТУ 84-404-2008" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Лист ДВП 2750х1700х3,2" Кол-во: 30

"Позиция 11" "Лист асбостальной ЛА-АС 2,0 ГОСТ 12856-96" Кол-во: 40

"Позиция 12" "Лента электроизоляционная ПВХ 20х0,19 неокрашенная 1 сорта ГОСТ 16214-86" Кол-во: 600

"Позиция 13" "Лента полипропиленовая упаковочная 12х0,6 бухта 3000м ТУ 2245-028-05766623-03" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Доводчик дверной БУЛАТ ДД501/1 от 15 до 30кг A-W белый .Артикул 6990." Кол-во: 2

"Позиция 15" "Держатель (клипса) для труб ф20 мм" Кол-во: 200

"Позиция 16" "Гофра(трубка) PVC пластиковая гибкая облегченная для укладки кабеля ф20мм" Кол-во: 300

"Позиция 17" "Гофра пластиковая для укладки кабеля ф40мм" Кол-во: 290

"Позиция 18" "Гипсокартон 1200х2500х9.5мм" Кол-во: 80

"Позиция 19" "Гильза КЗДС 60мм термоусаживаемые для защиты сростка" Кол-во: 200

"Позиция 20" "Гидроизоляция цементная Ceresit CR65" Кол-во: 75

"Позиция 21" "Герметик MaxSil SA 1011, красный, 70 гр. ТУ 2513-045-05766764-01" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Гвоздь финишный оцинкованный 1,6х30 ГОСТ 7811-7035" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Гвозди строительные ТП 4х100" Кол-во: 20

"Позиция 24" "Гвозди строительные Т 5х150мм ГОСТ 4028-63" Кол-во: 15

"Позиция 25" "Гвозди строительные Т 4х90 ГОСТ4028-63" Кол-во: 8

"Позиция 26" "Гвозди строительные Т 3,5х90 ГОСТ4028-63" Кол-во: 15

"Позиция 27" "Гвозди строительные 6х200 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Подводка гибкая для воды 1,5м г/ш" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Трубка ТКР 8.0мм ГОСТ 19034-82" Кол-во: 100

"Позиция 30" "Трубка ТКР 6.0мм ГОСТ 19034-87" Кол-во: 50

"Позиция 31" "Трубка ТКР 5.0мм ГОСТ 19034-86" Кол-во: 50

"Позиция 32" "Трубка ТКР 4.0мм ГОСТ 19034-85" Кол-во: 50

"Позиция 33" "Трубка ТКР 3.0мм ГОСТ 19034-84" Кол-во: 50

"Позиция 34" "Трубка ТКР 2.0мм ГОСТ 19034-83" Кол-во: 50

"Позиция 35" "Трубка термоусадочная ТТК-(4:1)-Ф6/1,5(КВТ)" Кол-во: 10

"Позиция 36" "Трубка термоусадочная ТТК-(4:1)-Ф52/13 КВТ" Кол-во: 4

"Позиция 37" "Трубка термоусадочная ТТК-(4:1)-Ф24/6 (КВТ)" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Трубка полиэтиленовая ф6,5 мм" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Трубка ПВХ ф10мм" Кол-во: 10

"Позиция 40" "Трубка медная 1/4 Cu_DHP 6,35х0,76х15 ГОСТ EN 12735 производитель РосЦветМет" Кол-во: 44

"Позиция 41" "Трубка медная 1/2 Cu_DHP 12,70х0,81х15 ГОСТ EN 12735 производитель РосЦветМет" Кол-во: 79

"Позиция 42" "Трубка изоляцяционная K-flex ST для медных трубок 3/8" Ду.внеш.=10мм. Ду.усл.прох.=8мм. 2м. ТУ 2535-001-75218277-05" Кол-во: 63

"Позиция 43" "Трубка изоляционная K-flex ST для медных трубок 6мм Ду внешний=8мм Ду условного прохода=6мм ТУ 2535-001-75218277-05" Кол-во: 33

"Позиция 44" "Трубка изоляционная K-flex ST для медных трубок 1/2" Ду.внеш.=13мм. Ду.усл.прох.=10мм. ТУ 2535-001-75218277-05" Кол-во: 41

"Позиция 45" "Трубка изоляционная K-flex ST 9 (3/8") 9х15мм. Для медных трубок.ТУ 2535-001-75218277-05" Кол-во: 12

"Позиция 46" "Трубка изоляц.S=13мм K-FLEX ST ф65 13х76" Кол-во: 45

"Позиция 47" "Трубка изоляц.S=13мм K-FLEX ST ф40 13х54" Кол-во: 29

"Позиция 48" "Трубка изоляц.S=13мм K-FLEX ST ф108 13х114" Кол-во: 20

"Позиция 49" "Трубка дренажная ф16(м)" Кол-во: 84

"Позиция 50" "Труба хризолитцементная безнапорная БНТ-100-2950 (длиной 2,95м) ГОСТ 31416-2009" Кол-во: 10

"Позиция 51" "Труба ПЭ 100 нап. вода Дн32х2,0 PN10 (SDR17) Т<40C в бухте ГОСТ 18599-83" Кол-во: 1300

"Позиция 52" "Труба ПЭ 100 SDR 17 – 50х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001" Кол-во: 280

"Позиция 53" "Труба ПЭ 100 SDR 11-63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001" Кол-во: 120

"Позиция 54" "Труба полиэтиленовая ПНД-ПЭ ф90х6.7мм ГОСТ 18599-01" Кол-во: 570

"Позиция 55" "Труба полиэтиленовая напорная DN 100, техническая ПЭ80 SDR11–110х10 ГОСТ 18599- 2001" Кол-во: 415

"Позиция 56" "Труба полипропиленовая стабилизированная PPR PN 25 ф40" Кол-во: 80

"Позиция 57" "Труба полипропиленовая ПП Ду20 ГВС, ХВС 2,0 МПА" Кол-во: 302

"Позиция 58" "Труба полипропиленовая PPRC 20PN ф32" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Труба ПВХ гофра труба ф16 мм" Кол-во: 240

"Позиция 60" "Труба медная кондиционерная 5/8 марка Cu_DHP 15,88х0,81х15м (ТхШхД)/бухта стандарт EN 12735 произв. ООО РосЦветМет" Кол-во: 14

"Позиция 61" "Труба медная кондиционерная 3/8" марка Cu_DHP 9,52х0,81х15м бухта стандарт EN 12735 произ. ООО РосЦветМет" Кол-во: 17

"Позиция 62" "Труба гофрированная из ПВХ пластика Ду50 ПВХ-50" Кол-во: 100

"Позиция 63" "Труба гибкая гофрированная легкая с зондом для протяжки кабеля ф20 мм FL (код матер.10020) ООО Экопласт" Кол-во: 100

"Позиция 64" "Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката ф20мм" Кол-во: 165

"Позиция 65" "Труба асбоцементная ф150 ГОСТ 1839-80" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Труба асбоцементная ф100 ГОСТ 1839-80" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Трос сатехнический ТС-16 D=16мм, L=20м ГОСТ 9389-75" Кол-во: 4

"Позиция 68" "Трос сантехнический Стандарт 8мм (5м) для прочистки каналлизационных труб в системе канализации" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Угол 90 градус полипропиленовый Ду 32, 2,0 МПА" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Штукатурка Ротбанд ТУ производителя" Кол-во: 20

"Позиция 71" "Штукатурка декоративная Таракот под валик" Кол-во: 30

"Позиция 72" "Штукатурка гипсовая Ротбанд 30кг" Кол-во: 94

"Позиция 73" "Штукатурка белая фасадная Селин по 25 кг" Кол-во: 20

"Позиция 74" "Шпилька резьбовая М12x2000мм DIN975 01324" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Шпилька резьбовая М10х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Шпатлевка финишная Knauf Полимер Финиш 20 кг ТУ 5744-007-76229700-2015 производство Россия" Кол-во: 12

"Позиция 77" "Шпала деревянная для станционных и подъездных путей железных дорог широкой колеи тип 1 обрезная (чертеж 1) пропитанная средствами защиты маслянистыми с торцовыми закрепителями.ГОСТ 78-2004" Кол-во: 50

"Позиция 78" "Шпаклевка финишная Knauf Ротбанд-Паста Профи 18 кг ТУ 5745-006-04001508-2010 производство Россия." Кол-во: 52

"Позиция 79" "Шланг спиральный дренажный 20мм (30м)" Кол-во: 6

"Позиция 80" "Шланг подводка для воды Гайка 1/2 Штуцер 1/2, длина 1м метал/оплетка" Кол-во: 6

"Позиция 81" "Шланг подводка для воды Гайка 1/2 Гайка 1/2,длина 1м метал/оплетка" Кол-во: 3

"Позиция 82" "Шланг капиллярный 6х9 (бухта 50м)" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Шланг дренажный ДУ 16 мм" Кол-во: 10

"Позиция 84" "Шина монтажная №20(3м)П" Кол-во: 65

"Позиция 85" "Шаровой кран (цанга с внутр. резьба) 50x1 1/2". Производство: Россия, Кстовский трубный завод. ГОСТ 12816-80." Кол-во: 1

"Позиция 86" "Шаровой кран (цанга внутр. резьба) 32x1". Производство:Россия, Кстовский трубопроводный завод. ГОСТ 12816-80." Кол-во: 3

"Позиция 87" "Шайба гроверная, ф18 ГОСТ 6402-70" Кол-во: 10

"Позиция 88" "Шайба 8 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Шайба 6 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 3

"Позиция 90" "Цилиндр перфорированный Al 70 С T01 CP хром, ключ-вертушка, алюминий(корпус), латунь(личинка). Производитель Россия." Кол-во: 15

"Позиция 91" "Хомут червячной 20-32 Норма" Кол-во: 198

"Позиция 92" "Хомут червячной 10-16 Норма" Кол-во: 90

"Позиция 93" "Хомут пластиковый монтажный 300х7,8(100шт)" Кол-во: 5

"Позиция 94" "Хомут нейлоновый 100мм(+-2мм) х 2,5мм уп.100шт белая ДКС 25203" Кол-во: 10

"Позиция 95" "Хомут (стяжка) кабельный стандартный белый 3,6х200мм из полиамида 6.6, в упаковке 100шт, артикул 25214 DKC ГОСТ 28191-89" Кол-во: 77

"Позиция 96" "Фанера ФСФ ламинированная (сетка) Е-1 сорт I/II 12мм береза 2,44х1,22 цвет красно-коричневый ГОСТ Р 53920-2010" Кол-во: 9

"Позиция 97" "Фанера ФК 1525х1525х20 мм сорт 2/4" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Фанера ФК 10мм 1525х1525 сорт 4/4 нешлифованная" Кол-во: 30

"Позиция 99" "Фанера 4мм" Кол-во: 0

"Позиция 100" "Фанера 10мм сорт 2/4" Кол-во: 2

"Позиция 101" "Утеплитель Техновент ПРОФ. - минераловатная плита. Длина: 1200 мм, ширина: 600 мм, толщина: 50 мм. Кол-во плит в упак.: 5 шт, в упак.: 3,60 м2 / 0,216 м3 Высококачественный, долговечный, негорючий материал с высокой прочностью на сжатие, обеспечивает" Кол-во: 2

"Позиция 102" "Угольник 45х32 белый FIRAT PPRC-3" Кол-во: 20

"Позиция 103" "Уголок УГФ №2 оцинкованный" Кол-во: 320

"Позиция 104" "Уголок УГФ 65х18х3" Кол-во: 72

"Позиция 105" "Уголок пристенный Албес 19х19х3000мм 9003 белый" Кол-во: 40

"Позиция 106" "Уголок полипропиленовый 90 градус ПП Ду20" Кол-во: 124

"Позиция 107" "Уголок гладкий сосна 27х27х2500мм" Кол-во: 3

"Позиция 108" "Угол наружный доборный элемент синий 75х75" Кол-во: 65

"Позиция 109" "Угол наружний доборный элемент цвет синий, толщина 0,5мм, длина 3м, ширина 316мм" Кол-во: 4

"Позиция 110" "Угол внутренний доборный элемент толщина 0,5 мм, длина 3 м, ширина 316мм цвет синий" Кол-во: 11

"Позиция 111" "Трос сантехнический канализационный ВС-10 D10мм,L10м ГОСТ 9389-75" Кол-во: 3

"Позиция 112" "Саморез кровельный по дереву 4.8х35мм" Кол-во: 300

"Позиция 113" "Саморез кровельный оцинкованный 4,8х65мм" Кол-во: 600

"Позиция 114" "Саморез кровельный оцинкованный 3,8х53" Кол-во: 500

"Позиция 115" "Саморез кровельный 5,5х32 сверло,цинк." Кол-во: 100

"Позиция 116" "Саморез кровельный 4,8х32 RAL 5002" Кол-во: 2550

"Позиция 117" "Саморез 4,8х55" Кол-во: 11450

"Позиция 118" "Саморез 4,8х29 оцинкованный по дереву" Кол-во: 300

"Позиция 119" "Саморез 4,2х90 по дереву" Кол-во: 1450

"Позиция 120" "Саморез 4,2х75" Кол-во: 12700

"Позиция 121" "Саморез 4,2х25 острый с пресшайбой" Кол-во: 3850

"Позиция 122" "Саморез 4,2х19" Кол-во: 500

"Позиция 123" "Саморез 3.5х10 оцинкованный с прессшайбой" Кол-во: 800

"Позиция 124" "Саморез 3,8х41" Кол-во: 250

"Позиция 125" "Саморез 3,5х51" Кол-во: 3500

"Позиция 126" "Саморез 3,5х35" Кол-во: 12100

"Позиция 127" "Саморез 3,5х32" Кол-во: 1320

"Позиция 128" "Рукав ф24 маслобензостойкий ГОСТ 10362-76" Кол-во: 10

"Позиция 129" "Ровнитель Unis для пола Горизонт Универсал 25 кг" Кол-во: 4

"Позиция 130" "Рейка 3,7 белая матовая Т-24/29 Албес 3700х24х29мм 1к=20шт." Кол-во: 19

"Позиция 131" "Рейка 1,2 белая матовая Т-24/29 Албес 600х24х29мм 1к=60шт." Кол-во: 120

"Позиция 132" "Рейка 0,6 белая матовая Т-24/29 Албес 600х24х29мм 1к=60шт." Кол-во: 240

"Позиция 133" "Радиатор отопления биметаллический Rifar Base 200 8секций" Кол-во: 4

"Позиция 134" "Пудра алюминиевая ПАП-1" Кол-во: 0

"Позиция 135" "Пряжка проволочная для полипропиленовой ленты PR 13, ТУ 1415-001-84466694-2009. ТУ 1415-001-75813927" Кол-во: 1000

"Позиция 136" "Профиль потолочный ПП 60/27/0,6" Кол-во: 180

"Позиция 137" "Профиль ГКЛ 28х27х3000мм" Кол-во: 50

"Позиция 138" "Профиль Албес Т 24/600 Е белый матовый" Кол-во: 180

"Позиция 139" "Профиль Албес Т 24/1200 Е белый матовый" Кол-во: 180

"Позиция 140" "Профиль Албес 24/3700 Е белый матовый" Кол-во: 60

"Позиция 141" "Поролон 2000х20х1200" Кол-во: 9

"Позиция 142" "Порог защитный алюминиевый, толщина 14мм" Кол-во: 60

"Позиция 143" "Полимер жидкий Bentolux Horizont PHPA-Gel в канистре 27 кг ТУ 2216-018-81065795-2011" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Полимер Bentolux Horizont PAC-HV мешок 17кг, ТУ 2231-017-81065795-2011" Кол-во: 19

"Позиция 145" "Покрытие щетинистое Саундтурф ширина 90см, в рулоне 15 м, 26 коричневый" Кол-во: 10

"Позиция 146" "Покрытие Антикаблук ОР-14 уличное/тамбурное покрытие, морозоустойчивое, стойкое к агрессивным средам, h= 14 мм. Цвет серый." Кол-во: 22

"Позиция 147" "Подложка для паркета Порилекс 1000х2мм" Кол-во: 110

"Позиция 148" "Подводка гибкая для смывных бачков 1.5 м" Кол-во: 8

"Позиция 149" "Подводка гибкая для смывных бачков 0,3 м" Кол-во: 5

"Позиция 150" "Саморез по дереву 3,5х55" Кол-во: 502

"Позиция 151" "Тройник цанговый Жук 3/4-3/4-3/4, пр-ль ООО Цикл" Кол-во: 20

"Позиция 152" "Тройник равносторонний электросварной d 050 мм ПЭ100 SDR11. Производство: Россия,Кстовский трубный завод. ГОСТ 12816-80." Кол-во: 2

"Позиция 153" "Тройник полипропиленовый ПП с равными диаметрами Ду20" Кол-во: 49

"Позиция 154" "Тройник полипропиленовый 40х20х40 12 атм" Кол-во: 16

"Позиция 155" "Тройник переходной D32х20х32 PPRS" Кол-во: 40

"Позиция 156" "Тройник ПВХ 87,5гр.110х110х3,2 с резиновыми кольцами" Кол-во: 3

"Позиция 157" "Траверса для монтажа воздуховодов (профиль оцинкованный) 20х30мм (длина 3м) производитель FAST" Кол-во: 5

"Позиция 158" "Теплоизоляция трубопровода K-flex al clad Ду32-9х42" Кол-во: 150

"Позиция 159" "Теплоизоляция Термасмарт (Thermasmart) ПРО С-12/6 (МК) толщина изоляции 6 мм,диаметр 12 мм" Кол-во: 20

"Позиция 160" "Теплоизоляция K-Flex ST Ду 6 6х6мм" Кол-во: 138

"Позиция 161" "Стяжка проводов ПВХ 200х3,6мм 100шт черная" Кол-во: 64

"Позиция 162" "Стеклоткань изоляционная И-200 0,2мм ТУ 5952-042-05763895-94" Кол-во: 0

"Позиция 163" "Стеклотекстолит СТЭФ-1 толщина 2,0 мм" Кол-во: 30

"Позиция 164" "Стеклотекстолит СТЭФ 2.5 мм размер 1430х930 2000х930 ГОСТ 12652-74" Кол-во: 30

"Позиция 165" "Стеклопластик РСТ-700 ТУ 6-48-87-92" Кол-во: 420

"Позиция 166" "Соединитель ПП-профиля 60/27 одноуровневый (Краб)размеры 148х56х20 мм толщина 0,8-1,0 мм" Кол-во: 200

"Позиция 167" "Соединитель для напольного плинтуса из ПВХ РИКО Лео с кабель-каналом и мягким краем Махагон 137, артикул: тов-077868.ТУ5536-001-13320628-04" Кол-во: 5

"Позиция 168" "Соединение тройниковое приварное ТП-14 ст.20" Кол-во: 20

"Позиция 169" "Смесь растворная магнезиальная самовыравнивающаяся для устройства искробезопасного антиэлектростатического покрытия промышленного пола Альфапол КИ ТУ 5745-001-82166262-2001 Прочность М400. Мешок 25 кг." Кол-во: 1

"Позиция 170" "Смазка электропроводящая ЭПС-98" Кол-во: 5

"Позиция 171" "Слой покровный Энергопак ТК" Кол-во: 20

"Позиция 172" "Серпянка Строби самоклеющаяся 0,05х153м применяется для проклейки стыков гипмокартона, ДСП, Оргалита и др.листовых материалов; - мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; - трещин, углов и швов на бетонных,оштукатуренных поверхностях;" Кол-во: 10

"Позиция 173" "Сифон бутылочный АНИ С0100 белый" Кол-во: 5

"Позиция 174" "Серпянка малярная 50ммх20м" Кол-во: 35

"Позиция 175" "Саморезы по дереву 3,5х51 мм" Кол-во: 506

"Позиция 176" "Саморез ШСММ прессшайба сверло 4.2Х13(упк=100шт.)" Кол-во: 12

"Позиция 177" "Сифон гофрированный Ани пласт К 115 с гибкой трубой 1 1/2"х50 удлиненная ГОСТ 23289-94" Кол-во: 42

"Позиция 178" "Сифон с регулирующим коленом для ванны и переливом Е250.1 1/2х550мм с пробкой" Кол-во: 12

"Позиция 179" "Скоба ССВ-24 металлическая для стяжки фланцев" Кол-во: 184

"Позиция 180" "Скотч алюминиевый 50ммх50м" Кол-во: 63

"Позиция 181" "Скотч армированный 48мм 40м" Кол-во: 72

"Позиция 182" "Саморез ШСММ прессшайба 4,2x19" Кол-во: 4500

"Позиция 183" "Саморез по дереву 3.5х25 цвет черный" Кол-во: 2500

"Позиция 184" "Саморез по дереву 3.5х35 цвет черный" Кол-во: 3500

"Позиция 185" "Саморез по дереву 3.8х51 цвет черный" Кол-во: 9300

"Позиция 186" "Саморез по дереву 3х16 цвет черный" Кол-во: 300

"Позиция 187" "Саморез по металлу 3.5х19мм" Кол-во: 9000

"Позиция 188" "Материал рулонный Агротекс черный 1,6м плотность 120 г/м2" Кол-во: 265

"Позиция 189" "Материал огнезащитный с базальтовым рулоном фольгированным МБФ-7(1рул.-39м2) ТУ 5769-001-70983814-2006 в сочетании с жаростойкой ма стикой (50,7 кг.)по ТУ 5775-001-62388670-2010. На 1м2 материала приходится 1,3кг мастики." Кол-во: 1

"Позиция 190" "Крошка косточковая" Кол-во: 0

"Позиция 191" "Пленка полиэтиленовая 1500х2х200мкр" Кол-во: 100

"Позиция 192" "Трубка гофрированная ф16" Кол-во: 200

"Позиция 193" "Хомут червячной 32-50 Норма" Кол-во: 58

"Позиция 194" "Саморез 3,8х51" Кол-во: 1500

"Позиция 195" "Лента перфорированная оцинкованная (1рул.25м)" Кол-во: 50

"Позиция 196" "Лента ПВХ" Кол-во: 0

"Позиция 197" "Лента межфланцевая уплотнительная самоклеящееся толщина 5мм,ширина 20мм длина 20 м" Кол-во: 19

"Позиция 198" "Лента виниловая ЛВ-1 ССД 19ммх0,22ммх10,8м (ШхТхД)черная артикул: 120804-00086" Кол-во: 508

"Позиция 199" "Лента алюминиевая K-Flex ALU AA130,длина 50м ширина 100 мм упк-15шт" Кол-во: 5

"Позиция 200" "Лента AD K-FLEX 50х25 ENERGO PREMIUM" Кол-во: 2

"Позиция 201" "Лен сантехнический 200гр" Кол-во: 24

"Позиция 202" "Кронштейн для монтажа наружного блока кондиционера к фасаду здания №500 (500х500мм, толщина металла 2мм, сварной, 2шт в комплекте, металлические, покрытие: порошковая краска, цвет белый)" Кол-во: 16

"Позиция 203" "Кронштейн для монтажа наружного блока кондиционера к фасаду здания №450 (450х450мм, толщина металла 2мм, сварной, 2шт в комплекте, металлические, покрытие: порошковая краска, цвет белый)" Кол-во: 18

"Позиция 204" "Кронштейн длиной 170 мм.для крепления радиаторов отопления" Кол-во: 24

"Позиция 205" "Крестики для укладки керамической плитки 3мм 150шт ИК ЭНКОР Россия, Воронеж" Кол-во: 10

"Позиция 206" "Крестики для кафельных швов 2,0мм Стройбат 01477 100шт" Кол-во: 10

"Позиция 207" "Кран шаровый полипропиленовый PPR Ду20. Температура Т-95 С Цвет белый. ГОСТ 52134-2003." Кол-во: 20

"Позиция 208" "Кран шаровой 11Б27П1 А30/1 ДУ20 G3/4" НИКЕЛИРОВАННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ вода, пар, муфта-муфта, ручка бабочка. Производитель Бологовский арматурный завод." Кол-во: 25

"Позиция 209" "Комплект установочный для биметаллических радиаторов отопления 3/4"" Кол-во: 26

"Позиция 210" "Комплект душевой Румба, 1 режим, хром (МОЛОТ) артикул: 14225913" Кол-во: 17

"Позиция 211" "Компенсатор D32 PPRS" Кол-во: 20

"Позиция 212" "Ковролин Меридиан 1115 ширина 3м" Кол-во: 78

"Позиция 213" "Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М-150 ГОСТ 530 -95" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Изоляция отражающая Экофол 3х1200ммх25м" Кол-во: 180

"Позиция 215" "Подводка гибкая ГГ 1/2'' длина 50 см" Кол-во: 38

"Позиция 216" "Подвес Евро для потолка 0,3 х 0,3м" Кол-во: 120

"Позиция 217" "Плитка потолочная Албес 600х600мм" Кол-во: 580

"Позиция 218" "Плитка облицовочная 200х300 белая" Кол-во: 19

"Позиция 219" "Плитка настенная Ладога розовый 20х30см Шахтинская плитка" Кол-во: 40

"Позиция 220" "Плитка керамическая Премиум белая стеновая 200х300мм Стройфарф" Кол-во: 80

"Позиция 221" "Плита тротуарная бетонная 200х100х80 М-200" Кол-во: 24

"Позиция 222" "Плита потолочная ARMSTRONG BAIKAL 600x600 мм" Кол-во: 16

"Позиция 223" "Плинтус напольный ПВХ с кабель-каналом W033 махагон 2,5м. ТУ 5536-001-13320628-04" Кол-во: 10

"Позиция 224" "Плинтус напольный ПВХ с кабель-каналом W030 (дуб медовый) 2,5м. ТУ 5536-001-13320628-04" Кол-во: 40

"Позиция 225" "Плинтус лиственный 10х40х6000 Элита цельный" Кол-во: 124

"Позиция 226" "Плинтус 45х2500 мм Сорт А" Кол-во: 6

"Позиция 227" "Пленка полиэтиленовая 1500х2х250 мкр ГОСТ 10354-82" Кол-во: 1267

"Позиция 228" "Пена монтажная Делюкс профессиональная 750 мл, всесезонная, под пистолет производства ООО ТД Делюкс ТУ 2257-001-86645290-2012" Кол-во: 3

"Позиция 229" "Паста ГОИ №3 размер зерна 17-8 мкм арт. 2809 ТУ 6-18-36-85 средняя цвет зеленый" Кол-во: 1

"Позиция 230" "Панель ДВП Ясень перламутровый 2600х238х6мм" Кол-во: 41

"Позиция 231" "Очиститель для монтажной пены Делюкс 650 мл. ТУ 2388-002-86645290-2011" Кол-во: 13

"Позиция 232" "Отвод электростальной 90 градусов d 032 мм ПЭ100 SDR11 ГОСТ 12816-80" Кол-во: 10

"Позиция 233" "Отвод электросварной 90 градусов d 050 мм ПЭ100 SDR11 . ГОСТ 12816-80.Производство: Россия, Кстовский трубопроводный завод" Кол-во: 10

"Позиция 234" "Отвод электросварной 45 градусов d 050 мм ПЭ100 SDR11. Производство: Россия,Кстовский трубопроводный завод. ГОСТ 12816-80." Кол-во: 3

"Позиция 235" "Опора ординарная для трубы PPRS D32 белая(с защелкой)" Кол-во: 200

"Позиция 236" "Обои Палитра 3102-22 10Х1.06м Винил Флиз" Кол-во: 12

"Позиция 237" "Нейтрализатор ржавчины ВСН1-М ТУ 2389-001-57846308-2003" Кол-во: 20

"Позиция 238" "Набор термоусадочных трубок PRC-2, 16шт, 50см, d 6-20мм" Кол-во: 62

"Позиция 239" "Набор медных уплотнительных колец Нордтех 560 шт. ГОСТ 11371-78." Кол-во: 1

"Позиция 240" "Муфта-труба СВ 45х220 мм прямая" Кол-во: 17

"Позиция 241" "Муфта электросварная d 050 мм ПЭ100 SDR11 Производство: Россия, Кстовский трубопроводный завод. ГОСТ 12816-80.ГОСТ 12816-80." Кол-во: 6

"Позиция 242" "Муфта электросварная d 032 мм ПЭ100 SDR11 ГОСТ 12816-80" Кол-во: 20

"Позиция 243" "Муфта соединительная полипропиленовая ПП Ду20" Кол-во: 58

"Позиция 244" "Муфта соединительная PPRS D32" Кол-во: 50

"Позиция 245" "Муфта редукционная электросварная d 063х050 мм ПЭ100 SDR11. Производство: Россия, Кстовский трубный завод. ГОСТ 12816-80." Кол-во: 2

"Позиция 246" "Муфта редукционная электросварная d 050х032 мм ПЭ100 SDR11 ГОСТ 12816-80." Кол-во: 3

"Позиция 247" "Муфта полипропиленовая ф20, 2МПа" Кол-во: 10

"Позиция 248" "Муфта переходная D32-20 PPRS" Кол-во: 20

"Позиция 249" "Механизм цилиндровый Крит Р-238(30-40Н)-Хп, артикул 03171. Производство: ООО "Крит-М", Россия, г. Москва" Кол-во: 12

"Позиция 250" "Механизм цилиндровый КРИТ Е-138(60)-Хп, артикул 03044. Производство: ООО "Крит-М" Россия г. Москва" Кол-во: 3

"Позиция 251" "Гвозди строительные 3х80 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 9

"Позиция 252" "Гвозди строительные 3х70 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 59

"Позиция 253" "Гвозди строительные 2х50 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 5

"Позиция 254" "Гвозди строительные 1.8х60 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 9

"Позиция 255" "Гайка М8 оцинкованная" Кол-во: 2

"Позиция 256" "Гайка М6 ГОСТ 5915-70" Кол-во: 19

"Позиция 257" "Гайка М10 ГОСТ 5915-70" Кол-во: 1

"Позиция 258" "Гайка DIN934 М8 ГОСТ 5915-70" Кол-во: 4

"Позиция 259" "Воздуховод круглого сечения ф140 T-0.5" Кол-во: 3

"Позиция 260" "Водоотлив с полимерным покрытием 3х0.2м" Кол-во: 14

"Позиция 261" "Вентиль шаровой 1/2 дюйма" Кол-во: 10

"Позиция 262" "Ввод цокольный газовый ПЭ100 SDR11 63х57. Производство: Россия, Кстовский трубный завод. ГОСТ 12816-80" Кол-во: 2

"Позиция 263" "Ввод газовый цокольный ПЭ 100 SDR 11 32х25мм. Производство: Россия.Кстовский трубопроводный завод. ГОСТ 12816-80." Кол-во: 2

"Позиция 264" "Бумага телефонная КТ-50-500 ГОСТ 3553-87" Кол-во: 5

"Позиция 265" "Бумага парафинированная БП-3-35 ГОСТ 9569-2006" Кол-во: 25

"Позиция 266" "Брусчатка кирпич 100х200х60 цвет серый" Кол-во: 5

"Позиция 267" "Американка трубная внутренняя резьба ППРС D20-3/4 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 18

"Позиция 268" "Американка трубная наружная резьба ППРС D32-3/4 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 4

"Позиция 269" "Анкер забивной 8х10х30 оцинкованный" Кол-во: 8

"Позиция 270" "Антисептик для древесины Биосепт" Кол-во: 80

"Позиция 271" "Арматура для бачка WC5010 боковой подвод, пластиковая" Кол-во: 5

"Позиция 272" "Арматура для бачка универсальная Тула" Кол-во: 39

"Позиция 273" "Арматура смывного бачка БК 1 70 Ме 43412н" Кол-во: 21

"Позиция 274" "Арматура смывного бачка ДВК 70 Ме 3 433121н" Кол-во: 16

"Позиция 275" "Бентонит (глинопорошок) Bentolux Horizont TN в мешке 25 кг ТУ 2458-010- 81065795-2009" Кол-во: 105

"Позиция 276" "Бикрост ТКП (кровельный изоляционный материал) ТУ производителя" Кол-во: 87

"Позиция 277" "Болт анкерный М 10х100 с шестигранной головкой ГОСТ 24379.1-80" Кол-во: 70

"Позиция 278" "Брус хвойных пород 50х50х5000 ГОСТ 8486-86" Кол-во: 0

"Позиция 279" "Брус хвойных пород 50х100х6000 ГОСТ 8486-86" Кол-во: 0

"Позиция 280" "Брус хвойных пород 150х150х4000 ГОСТ 8486-86" Кол-во: 5

"Позиция 281" "Болт резьба метрическая М6 длинной 60 мм ГОСТ 7798-70 в развес" Кол-во: 8

"Позиция 282" "Болт М8х40 ГОСТ 7805-70" Кол-во: 3

"Позиция 283" "Болт анкерный с гайкой М8х120" Кол-во: 150

"Позиция 284" "Болт М10х16 ГОСТ 7805-70" Кол-во: 1

"Позиция 285" "Болт М6х30 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 13

"Позиция 286" "Болт М8х28 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 1

"Позиция 287" "Болт М8х20 ГОСТ 7805-70" Кол-во: 0

"Позиция 288" "Гвозди строительные 4х120 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 95

"Позиция 289" "Изолента ПВХ шириной 15 мм, длина 20 м, черного цвета. Относится к разряду пожаробезопасных изолент, устойчива к воздействию влаги, высокому напряжению. Артикул 19-0010. ООО Полимерпласт, ГОСТ 16214-86 код ОКП 22 4522, ТР ТС 005/2011 О безопасности " Кол-во: 130

"Позиция 290" "Защелка ML62 PB полированная латунь 6-62(для дверного замка)" Кол-во: 23

"Позиция 291" "Затирка Атлас 001, белая, ТУ производителя" Кол-во: 24

"Позиция 292" "Затирка ceresit СЕ 33/5 2-5мм S(белый)" Кол-во: 5

"Позиция 293" "Замок навесной ВС2-10 Чебоксары ГОСТ 5089-97" Кол-во: 6

"Позиция 294" "Замок навесной ВС1-75 ГОСТ 5089-97 г.Киров" Кол-во: 20

"Позиция 295" "Замок навесной ВС1-50 50 мм" Кол-во: 2

"Позиция 296" "Замок навесной БУЛАТ ВС 365 ГОСТ 5089-97" Кол-во: 7

"Позиция 297" "Замок врезной цилиндровый Булат Номос 3В 4-3.60.03.04/ручка 2шт" Кол-во: 14

"Позиция 298" "Замок врезной Зенит цилиндровый 3В1-2" Кол-во: 9

"Позиция 299" "Заклепка вытяжная, комбинированная 4,8х18" Кол-во: 400

"Позиция 300" "Заклепка вытяжная комбинированная 4,8х16 алюминиевая" Кол-во: 100

"Позиция 301" "Дюбель-саморез 6х60" Кол-во: 950

"Позиция 302" "Дюбель-гвоздь с потайной головкой 8х60мм" Кол-во: 200

"Позиция 303" "Дюбель-гвоздь с потайной головкой 6х60мм" Кол-во: 1930

"Позиция 304" "Дюбель-гвоздь полипропилен 1упаковка 150шт 358070 6x40мм/потайная манжета" Кол-во: 2800

"Позиция 305" "Дюбель-гвоздь 8х40" Кол-во: 400

"Позиция 306" "Дюбель-гвоздь 6х80" Кол-во: 1700

"Позиция 307" "Дюбель-гвоздь 6х40мм" Кол-во: 4362

"Позиция 308" "Дюбель фасадный IC 120 Инсепт, размер дюбеля длина 120мм,толщина 10мм" Кол-во: 1300

"Позиция 309" "Дюбель для гипсокартона бабочка 10х50" Кол-во: 20

"Позиция 310" "Дюбель гвоздь 8х100" Кол-во: 300

"Позиция 311" "Дюбель 10х120 мм распорный с металлическим стержнем для крепления плит термоизоляции" Кол-во: 100

"Позиция 312" "Доска обшивочная липа 0,015х0,085х3 м. Сорт А." Кол-во: 95

"Позиция 313" "Доска обрезная 50 мм" Кол-во: 2

"Позиция 314" "Доска обрезная 40мм" Кол-во: 0

"Позиция 315" "Доска обрезная 30мм ГОСТ 2695-83" Кол-во: 3

"Позиция 316" "Доводчик дверной Булат Закаленный характер" Кол-во: 10

"Позиция 317" "Стяжка проводов (150х3,6)мм упаковка 100шт. белая" Кол-во: 10

"Позиция 318" "Саморез по дереву ШСГД 3,8х45" Кол-во: 1000

"Позиция 319" "Люк Л (А15)-В-1.60 ГОСТ3634-99" Кол-во: 3

"Позиция 320" "Кран шаровый муфтовый 11Б27П Ду25 Ру16 ручка г/г ГОСТ 12.2.063-81" Кол-во: 19

"Позиция 321" "Кран шаровой PPRS ф20" Кол-во: 48

"Позиция 322" "Муфта переходная 40х20мм" Кол-во: 4

"Позиция 323" "Муфта комбинированная ПП с наружной резьбой Ду20-3/4" Кол-во: 77

"Позиция 324" "Изолента ПВХ" Кол-во: 8

"Позиция 325" "Саморез по металлу 4х12" Кол-во: 1200

"Позиция 326" "Лента ЛЭТСАР КФ" Кол-во: 5

"Позиция 327" "Крестики для кафельных швов 2,5мм Стройбат 01478 100шт" Кол-во: 10

"Позиция 328" "Крепеж клипса для трубы 20мм" Кол-во: 100

"Позиция 329" "Кран шаровой 11Б27П1 А30/1 ДУ15 G1/2" НИКЕЛИРОВАННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ вода, пар, муфта-муфта, ручка бабочка. Производитель Бологовский арматурный завод." Кол-во: 35

"Позиция 330" "Материал теплоизолирующий МКРФ200 ГОСТ 23619-79 (муллитокремнезёмистый войлок)" Кол-во: 0

"Позиция 331" "Муфта комбинированная ПП внутренняя резьба Ду20-3/4" Кол-во: 19

"Позиция 332" "Муфта американка трубная наружная резьба PPRS D20-3/4" Кол-во: 60

"Позиция 333" "Механизм цилиндровый Крит Р-238(35-45Н)-Хп, артикул 03073. Производство: ООО "Крит-М", Россия, г. Москва" Кол-во: 10

"Позиция 334" "Шуруп саморез кровельный 4,8х41 RAL" Кол-во: 1800

"Позиция 335" "Саморез ШСГМ 3,5х35 мм ГОСТ10618-80" Кол-во: 18

"Позиция 336" "Саморез Универсальный желтый цинк головка потай 6х50 ГОСТ 1145-80" Кол-во: 10

"Позиция 337" "Саморез с прессшайбой сверлильный 4.2х16" Кол-во: 1550

"Позиция 338" "Материал теплоизоляционнный фольгированный Изовер Сауна (толщина 50мм, ширина 1200мм, длина 12500мм, площадь в упаковке 15м2) ТУ 5763-007- 56846022-2010 с изм.1" Кол-во: 4

"Позиция 339" "Изолента хлопчато-бумажная" Кол-во: 27

"Позиция 340" "Гвозди строительные 4х100 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 76

"Позиция 341" "Гвозди строительные 1.8х40 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 13

"Позиция 342" "Гвозди строительные 1,6х25 ГОСТ4028-63" Кол-во: 2

"Позиция 343" "Гвозди строительные 1,4х32 ГОСТ4028-63" Кол-во: 6

"Позиция 344" "Гвозди 90х3.5" Кол-во: 10

"Позиция 345" "Гвозди 120" Кол-во: 5

"Позиция 346" "Трубка изоляционная K-flex ST для медных труб (Ду внешний=18мм. Ду условного прохода 15мм) 19х18(3/4"),длина 2 метра,толщина изоляции 6мм, ТУ 2535-001-75218277-06" Кол-во: 85

"Позиция 347" "Трубка изоляционная K-Flex ST 13х57" Кол-во: 90

"Позиция 348" "Саморез кровельный 4.8х50 RAL 5005 синий MS 10" Кол-во: 1000

"Позиция 349" "Саморез кровельный 4,8х51" Кол-во: 500

"Позиция 350" "Саморез кровельный 4,8х40 RAL 9003, белый" Кол-во: 2300