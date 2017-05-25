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Номер извещения
ГП705008
Уникальный номер закупки
17/2.2/0030727/Сибметахим
Наименование закупки
Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО «Сибметахим»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-59
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 06:00 GMT +325.05.2017 06:0025.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705008Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 06:0025.05.2017 06:0025.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705008Дата и время вскрытия заявок Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 15:0030.05.2017 15:0030.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705008Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"
Начальная цена
5 688 659,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
46.51.10.110
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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