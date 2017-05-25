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    Главная / Торги / Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО «Сибметахим»

    Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО «Сибметахим»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2017 06:0025.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705008Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП705008

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0030727/Сибметахим

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО «Сибметахим»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение-30727.doc

    Документация о запросе предложений-30727.rar

    Извещение об отказе.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-59

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    kostareviv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2017 06:00 GMT +325.05.2017 06:0025.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705008Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2017 06:0025.05.2017 06:0025.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705008Дата и время вскрытия заявок Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2017 15:0030.05.2017 15:0030.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705008Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.05.201730.05.2017 15:0030.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705008Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники, комплектующих и расходных материалов для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    5 688 659,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Классификатор ОКПД2

    46.51.10.110

    Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шасси Cisco UCS, включая блейд-сервера (3 шт) и трансиверы (8 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Разветвитель HDMI HDMI 4K Splitter Orient HSP0104H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блок питания Zalman "ZM500-LE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Yamaha MA2120 Микшер-усилитель Lo-Z/Hi-Z класса D с переключением режимов низкого/высокого импеданса (режим Lo-Z: 2 х 120W на 4 Ом, 2 канала х 100 Вт на 3/8 Ом,§Hi-Z: 2 х 120 Вт или 1 х 200 Вт, 70/100 В). Имеет 6 микрофонных/ линейных входов, 2 стер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Yamaha VXC6 Потолочная акустическая система, 6,5 дюймовый НЧ-динамик с 0,75 дюймовым твитером с обтекаемой купольной мембраной, пара"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вентилятор 220В, 120х120х38мм, подшипник скольжения 2750 об/мин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Проектор(запасная лампа в комплекте+работы по установке под потолок)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "МФУ Kyocera ECOSYS "M2035dn" (A4, принтер-копир-сканер, 1200dpi, 35стр/мин, 512МБ, дуплекс, USB2.0, LAN)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "TS IT Шкаф 800x2000x1000 42U с обзорной и стальной дверью, включая комплектующие"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Накопитель Kingston 240ГБ "SSDNow UV300" SUV300S37A/240G (R550/W490MB/s) 2.5", SATAIII"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Мышь Logitech "RX250" Optical Black USB+PS/2 (2 but.+scroll) USB, PS/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Картридж Kyocera "TK-1120" оригинал"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Картридж XEROX 108R00794 Тонер-картридж стандартной емкости для Phaser 3635MFP (5000 стр.) оригинал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Картридж Kyocera "TK-1140" для FS-1035/1135MFP (7.2К при 5%) оригинал"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Western Digital HDD SATA-III 500Gb Blue WD5000AZLX, 7200 rpm, 32Mb buffer"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Картридж HP "49A" Q5949A (черный) оригинал"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Картридж HP Q7516A Картридж черный для LaserJet 5200 оригинал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Картридж XEROX Drum 013R00589 (для Xerox WC123) оригинал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Картридж hp "12A" Q2612A (черный) для LJ 1010/1012/1015/1022/3015/3020/3030 (2000стр) оригинал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Картридж Kyocera "TK-130" для FS-1028MFP/1128MFP/FS-1300D/1350DN (7 200 стр.) оригинал"

    Кол-во: 7

    "Позиция 21"

    "Картридж hp CC364A Тонер-картридж для HP LJ P4014/ P4015/ P4515 (10000 стр.) оригинал"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Монитор Dell 23.8" Dell "P2414H" 1920x1080, 8мс (GtG), черно-серебр. (D-Sub, DVI, DP, USB Hub)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Персональный компьютер M3X16EA#ACB HP 400 G2.5 ProDesk SFF Core i3-4170,4GB DDR3L-1600 DIMM (1x4GB),500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD,SuperMulti DVDRW,kbd,mouse opt,Win10Pro+Win7Pro(64-bit),1-1-1 Wty (repl.L3E40EA)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Картридж Kyocera "TK-170" для Kyocera FS-1320D/1370D/P2135d/P2135dn (7200 страниц, 5%) оригинал"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Картридж Kyocera "TK-160" оригинал"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Картридж XEROX 006R01573 (для Xerox WC5024DN) оригинал"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "ATEN Переключатель KVM 19" CS1716I, SVGA+Kbd+Mouse, 2>16 портов, PS/2; USB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "МФУ TASKalfa 2201,DP-480,DU-480, IB-33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Экран настенный с электроприводом( с работами по установке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Картридж Kyocera "TK-110" для FS-720/820/920, 6000 стр. 5% оригинал"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Huawei E3272"

    Кол-во: 1

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