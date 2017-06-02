Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка газопромыслового и бурового оборудования

    Поставка газопромыслового и бурового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 13:0002.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газопромыслового и бурового оборудованияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП705007

    Уникальный номер закупки

    17-ГПК-4.1-6008

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка газопромыслового и бурового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 12:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    продление

    024 Документация

    024 Приложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-50-46

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    monitoringMTR@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Елена Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газопромыслового и бурового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705007Подведение итогов не позднее Поставка газопромыслового и бурового оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газопромыслового и бурового оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект инжекции метанола/ингибитора (емкость расходная КИГИК РN=атм., V=2,0 м3 в комплекте с насосом и фильтром KL40/2 Q=0,015 м3/ч, РN44,0 МПа, N=0,75 кВт, Сталь углер. 0074.003.001.Р.0005.0101.0000.000.00–ТХ.ОЛ38"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок подогревателя устьевого БПУ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Задвижка шиберная фланцевая с ручным приводом DN 50 PN 14,0 МПа в комплекте с ответными фланцами и крепежом ЗМС-50х140ХЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Задвижка шиберная фланцевая с ручным приводом DN 50 PN 14,0 МПа в комплекте с ответными фланцами и крепежом ЗМС-50х140ХЛ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 5"

    "Задвижка шиберная фланцевая с ручным приводом DN 50 PN 14,0 МПа в комплекте с ответными фланцами и крепежом ЗМС-50х140ХЛ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 6"

    "Узел обвязки ФА ОФА.В.01.00.000-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Узел обвязки ФА ОФА.В.01.00.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Линия метанольная ОФА.В.08.00.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Линия метанольная ОФА.В.07.00.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Отвод, ОФА.В.05.00.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Подвод к ФА ОФА.В.04.00.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Узел обвязки ФА ОФА.В.03.00.000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Узел с регулятором БИС.В.05.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Блок обвязки скважин БОС.В.01.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Блок автоматизированной обвязки скважин БОС.02.3.00.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Устройство горелочное горизонтальное УГГ 500-08, УГГ 508.00.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Узел обвязки газовых скважин КМЕВ.611453.001.12.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Узел метанольной линии с задвижкой БИС.В.06.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Узел обвязки ФА ОФА.В.02.00.000-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Узел обвязки ФА ОФА.В.02.00.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Комплект монтажных частей БОС.В.00.00.970-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Комплект монтажных частей БОС.В.00.00.970"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Блок подключения исследовательского сепаратора БИС.В.00.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Блок глушения БГ.В.00.00.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Узел обвязки газовых скважин КМЕВ.611453.001.10.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Узел обвязки газовых скважин КМЕВ.611453.001.14.08.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Узел обвязки газовых скважин КМЕВ.611453.001.14.07.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Узел обвязки газовых скважин КМЕВ.611453.001.13.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Трубопровод ОГС.4200.08"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Трубопровод ОГС.4200.07-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Трубопровод ОГС.4200.07"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Трубопровод ОГС.4200.06"

    Кол-во: 7

    "Позиция 33"

    "Трубопровод ОГС.4200.05"

    Кол-во: 7

    "Позиция 34"

    "Обвязка модульная скважины МОС-04/2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Трубопровод ОГС.4200.06"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Трубопровод ОГС.4200.05"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Трубопровод ОГС.4200.04"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Трубопровод ОГС.4200.03"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Трубопровод ОГС.4200.02"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Трубопровод ОГС.4200.01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС-2, МОС2.00.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС2/3, МОС2/3.00.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин МОС2/0.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Узел обвязки газовых скважин КМЕВ.611453.001.11.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Узел обвязки газовых скважин КМЕВ.611453.001.08.00.000-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Узел обвязки газовых скважин КМЕВ.611453.001.08.00.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Узел обвязки газовых скважин КМЕВ.611453.001.02.00.000"

    Кол-во: 14

    "Позиция 48"

    "Узел факельной линии с задвижкой БИС.В.07.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Трубопровод ОГС.4200.04"

    Кол-во: 7

    "Позиция 50"

    "Трубопровод ОГС.4200.03"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "Трубопровод ОГС.4200.02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 52"

    "Трубопровод ОГС.4200.01"

    Кол-во: 14

    "Позиция 53"

    "Обвязка модульная скважины МОС-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Обвязка модульная скважины МОС-04/1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Обвязка модульная скважины МОС-04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Обвязка модульная скважины МОС-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Трубопровод ОГС.4200.07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Трубопровод ОГС.4200.06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Трубопровод ОГС.4200.05"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Трубопровод ОГС.4200.04"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Трубопровод ОГС.4200.03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Трубопровод ОГС.4200.02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Трубопровод ОГС.4200.01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Обвязка модульная скважины МОС-05"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить