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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705092325
Уникальный номер закупки
17/2.1/0026841/ТюменНИИГГ
Наименование закупки
Аттестация персонала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 12:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-58
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
ElfimovaOB@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елфимова Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аттестация персонала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 09:00 GMT +306.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705092325Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация персоналаг. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 09:0006.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705092325Дата и время вскрытия заявок Аттестация персоналаг. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 14:0013.06.2017 14:0013.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705092325Подведение итогов не позднее Аттестация персоналаг. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аттестация персонала
Начальная цена
496 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
71.20.19
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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