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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Поставка автозапчастей и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705091886Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автозапчастей и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул. Звездинка,11 ООО ГТННПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705091886

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0020561/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    17 2.2 0020561 Автозапчасти.zip

    Методика 17_2.2_0020561_ТГННовгород.DOC

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    О подведении итогов ЗП 20561 05.06.2017.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-15-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    O.Telitsina@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Телицына Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Н.Новгород, ул. Звездинка,11 ООО ГТНН

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автозапчастей и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705091886Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автозапчастей и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул. Звездинка,11 ООО ГТНН

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705091886Дата и время вскрытия заявок Поставка автозапчастей и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул. Звездинка,11 ООО ГТНН

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2017 17:0007.06.2017 17:0007.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705091886Подведение итогов не позднее Поставка автозапчастей и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул. Звездинка,11 ООО ГТНН

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201707.06.2017 17:0007.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705091886Подведение итогов не позднее Поставка автозапчастей и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул. Звездинка,11 ООО ГТНН

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей и принадлежностей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Начальная цена

    1 426 585,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    45.31.1

    Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31.1

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Головка соединительная тип «Палм» красная 100-3521110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Датчик давления масла ММ355"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Диск наборный на щетку с диаметром вала 120 мм КО-718"

    Кол-во: 46

    "Позиция 4"

    "Диск сцепления ведомый 245-1601130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Диск сцепления ведомый в сборе 142.1601130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Диск тормозной 3302-3501077"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Диск шарнира переднего моста 375-2303075"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Домкрат гидравлический 12 т (ГО) Д2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Жидкость стеклоомывающая, незамерзающая до минус 30, в пяти литровой таре"

    Кол-во: 834

    "Позиция 10"

    "ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ "РОС-ДОТ-4""

    Кол-во: 650

    "Позиция 11"

    "Знак аварийный 453.3716000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 20/20 100-3519100-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Карбюратор К151"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Карбюратор К151В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Комплект деталей и РТИ для ремонта ТНВД (полный) Евро-2 337.1111007-20*РК"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Компрессор 5336-3509012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Компрессор двухцилиндровый в сборе 5320-3509015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Компрессор одноцилиндровый в сборе 53205-3509015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Кран тормозной двухсекционный с рычагом 100-3514008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "КРЕСТОВИНА 130-2201025"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Крыло левое задняя часть 43114-8403021-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Крыло правое задняя часть 43114-8403020-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Кулак шарнира переднего моста 375-2303074-Б"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Маячок проблесковый оранжевый 24В С-24-21-01"

    Кол-во: 9

    "Позиция 25"

    "Металлорукав 43114-1203012-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Металлорукав гофра + сетка нержавеющая в сборе 5320-1203012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "НАКЛАДКА Р/ТОРМОЗА 375-3507020 В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "НАКЛАДКА ТОРМОЗА 375-3501105-Д"

    Кол-во: 36

    "Позиция 29"

    "АВТОКАМЕРА 300-508 (11,00-20)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "АВТОКАМЕРА 260-508 (9,00-20)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Автолампа А 24-21-3"

    Кол-во: 83

    "Позиция 32"

    "Автолампа А 24-5-1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 33"

    "Автолампа АКГ 24-75-70"

    Кол-во: 19

    "Позиция 34"

    "Авторезина 11,00R20 (300R508) И-68А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "АВТОРЕЗИНА 1100-400-533 О-47А (урал-кран)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "АВТОРЕЗИНА 1220х400-533 ИП-184-1 (камаз-вездеход)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Авторезина 205/55 R16 91V Кама V-130 летняя"

    Кол-во: 9

    "Позиция 38"

    "Авторезина 225/55 R16 Кама V-130 летняя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Авторезина 225/55 R16 Кама V-521 Viatti Brina зимняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Авторезина 235/55 R17 Кама V-237"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Авторезина 245/45 R17 95T Кама V-522 Viatti Brina Nordico шипованная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Авторезина 255/55 R18 Cordiant Polar SL PW-404 шипованная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Авторезина 295/80 R22,5 152/148L Кама NF 201"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "АККУМУЛЯТОР 6СТ-55"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "АМОРТИЗАТОР 3151-2905006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Аптечка автомобильная"

    Кол-во: 528

    "Позиция 47"

    "Бак топливный в сборе 300 л. с кривой горловиной 43203-1101002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ 469-3501070"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Барабан тормозной 3302-3502070"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Вал карданнный среднего моста в сборе 4320-2205010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ 3151-2203010-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Вал карданный заднего моста в сборе 4320-2201010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Вал карданный задний 3741-2201010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Вал карданный переднего моста в сборе 375-2203010-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Вал карданный промежуточный в сборе 375-2202010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Вилка наружной полуоси 375-2303072-Б"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Выключатель "массы" 1420.3737"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Выключатель света заднего хода ВК418"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Генератор 1601.3701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Генератор 161.3771"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Генератор 1702.3771"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Генератор 6582.3701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Термостат ТС107-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Тройник 55105-1201035-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Труба выпускная правая 43114-1203015-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Труба приёмная глушителя передняя левая в сборе (с ЯМЗ-236М2-4, 238М2-8) 4320Я-1203008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Труба приёмная глушителя передняя правая в сборе (с ЯМЗ-236М2-4, 238М2-8) 4320Я-1203010-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Труба приёмная левая 54115-1203013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Труба приёмная правая 54115-1203014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Усилитель тормоза пневматический с главным тормозным цилиндром задний в сборе 4320-3510011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Усилитель тормоза пневматический с главным тормозным цилиндром передний в сборе 4320-3510010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Фара ФГ150Б1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Фара ФГ16.3711"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Фильтр масляный ФМ 009-1012005"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 2101-1012005-20 2101-1012005-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Фонарь задний ФП 132АБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Фонарь задний левый с подсветкой 9802.3716-01(анФП130)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Фонарь задний правый без подсветки 9802.3716 (ан.ФП130)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Форсунка предпускового подогревателя ПЖД-30-1015610-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Шланг гибкий в сборе (длина 960 мм) 375-4225075-02"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "Шланг ГУРа 5320-3408020 5320-3408020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "ШЛАНГ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ L=780 ММ 4310-3506442-01 4310-3506442-01"

    Кол-во: 13

    "Позиция 83"

    "Шланг передний тормозной с пружиной L=750мм 4310-3506060"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ 5320-3506060 5320-3506060"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Щетка стеклоочистителя 27.5205900"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА /к-т/ ДТ75-1109560К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА ВОЗДУШНЫЙ 3102-1109013"

    Кол-во: 7

    "Позиция 88"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА ВОЗДУШНЫЙ 7405-1109560"

    Кол-во: 12

    "Позиция 89"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА ТОПЛИВНЫЙ 740-1117040-01"

    Кол-во: 16

    "Позиция 90"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА ТОПЛИВНЫЙ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 201-1117040"

    Кол-во: 32

    "Позиция 91"

    "Элемент фильтрующий (аналог DIFA 5319) Реготмас 636-1-19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Элемент фильтрующий грубой очистки масла ЭФМ 702-1012040 7405-1012040"

    Кол-во: 22

    "Позиция 93"

    "Элемент фильтрующий очистки масла 245-1017030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Элемент фильтрующий тонкой очистки масла ЭФМ 703-1012040 7405-1017040"

    Кол-во: 12

    "Позиция 95"

    "ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ТОПЛИВНЫЙ ЭТФ-3-1117040"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "НАКЛАДКА ТОРМОЗА 53212-3501105"

    Кол-во: 72

    "Позиция 98"

    "Наконечник тяги рулевой трапеции левый в сборе 4310-3414061"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Наконечник тяги рулевой трапеции левый в сборе 4320-3414057"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Наконечник тяги рулевой трапеции правый в сборе 4310-3414060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Наконечник тяги рулевой трапеции правый в сборе 4320-3414056"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Насос водяной в сборе (Евро-2) 7406.1307010-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Насос топливоподкачивающий в сборе (ТННД) 236-1106210-А2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Насос топливоподкачивающий в сборе (ТННД), Евро1, 2 332.1106010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ ЛЕВЫЙ НШ32Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Патрубок 54115-1203010-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Пневмогидроусилитель сцепления в сборе 5320-1609510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Подножка дополнительная левая 4310-8405021"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Подножка левая в сборе 4320Я2-8405013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Подножка правая в сборе 4320-8405010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Подшипник ступицы наружный 2007118А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Распылитель 335.1112110-70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Распылитель с иглой в сборе (для двигателей с турбокомпрессором , Евро-1) 273.1112110-30"

    Кол-во: 16

    "Позиция 114"

    "РЕЛЕ интегральное (24v) 443.3702"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "РЕЛЕ ПОВОРОТОВ (Владимир) РС-951В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Ремень 14х10-937 с/з"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "РЕМЕНЬ 14х10-987 С/З"

    Кол-во: 8

    "Позиция 118"

    "РЕМЕНЬ 8,5х8-850"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "РЕМЕНЬ 11х10-1600"

    Кол-во: 16

    "Позиция 120"

    "РЕМЕНЬ 11х10-1775"

    Кол-во: 21

    "Позиция 121"

    "РЕМЕНЬ 14х10-1037"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "РЕМЕНЬ 14х10-887"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Ремень 6РК-1703"

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "Рессора задняя 3308-2912012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "РЫЧАГ ТОРМОЗНОЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ЛЕВЫЙ 5320-3502237"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "РЫЧАГ ТОРМОЗНОЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ЛЕВЫЙ 5511-3502237"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "РЫЧАГ ТОРМОЗНОЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ПРАВЫЙ 5320-3502136"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Стартер 2501.3708"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "РЫЧАГ ТОРМОЗНОЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ПРАВЫЙ 5511-3502136"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Стартер 2501.3708-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Генератор Г273В1(аналог 1312)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Глушитель 33097-1201005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ 3205-1201009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Глушитель в сборе 4320-1201010-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Глушитель из стали с покрытием 5320-1201010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Глушитель с выпускной трубой в сборе 3741-1200012-10"

    Кол-во: 2

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