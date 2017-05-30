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Номер извещения
31705092822
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031990/ПАО Газпром
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Москва", АО "Газпром центрэнергогаз", ООО "Газпром ВНИИГАЗ", ООО "Газпром геотехнологии", ООО «НИИгазэкономика», ОАО "Газэнергосервис", ОАО "Оргэнергогаз", АО "Газпром электрогаз", ОАО "Газпром промгаз", АО "Дружба", ООО Авиапредприятие "Газпром авиа") (31990)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-91
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Москва", АО "Газпром центрэнергогаз", ООО"Газпром ВНИИГАЗ", ООО "Газпром геотехнологии", ООО «НИИгазэкономика», ОАО "Газэнергосервис", ОАО "Оргэнергогаз", АО "Газпром электрогаз", ОАО "Газпром промгаз", АО "Дружба", ООО Авиапредприятие "Газпром авиа")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705092822Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Москва", АО "Газпром центрэнергогаз", ООО"Газпром ВНИИГАЗ", ООО "Газпром геотехнологии", ООО «НИИгазэкономика», ОАО "Газэнергосервис", ОАО "Оргэнергогаз", АО "Газпром электрогаз", ОАО "Газпром промгаз", АО "Дружба", ООО Авиапредприятие "Газпром авиа")г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 11:1031.05.2017 11:1031.05.2017 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705092822Дата и время вскрытия заявок Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Москва", АО "Газпром центрэнергогаз", ООО"Газпром ВНИИГАЗ", ООО "Газпром геотехнологии", ООО «НИИгазэкономика», ОАО "Газэнергосервис", ОАО "Оргэнергогаз", АО "Газпром электрогаз", ОАО "Газпром промгаз", АО "Дружба", ООО Авиапредприятие "Газпром авиа")г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 14:0016.06.2017 14:0016.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705092822Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Москва", АО "Газпром центрэнергогаз", ООО"Газпром ВНИИГАЗ", ООО "Газпром геотехнологии", ООО «НИИгазэкономика», ОАО "Газэнергосервис", ОАО "Оргэнергогаз", АО "Газпром электрогаз", ОАО "Газпром промгаз", АО "Дружба", ООО Авиапредприятие "Газпром авиа")г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 14:0016.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705092822Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Москва", АО "Газпром центрэнергогаз", ООО"Газпром ВНИИГАЗ", ООО "Газпром геотехнологии", ООО «НИИгазэкономика», ОАО "Газэнергосервис", ОАО "Оргэнергогаз", АО "Газпром электрогаз", ОАО "Газпром промгаз", АО "Дружба", ООО Авиапредприятие "Газпром авиа")г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "Газпром трансгаз Москва", АО "Газпром центрэнергогаз", ООО"Газпром ВНИИГАЗ", ООО "Газпром геотехнологии", ООО «НИИгазэкономика», ОАО "Газэнергосервис", ОАО "Оргэнергогаз", АО "Газпром электрогаз", ОАО "Газпром промгаз", АО "Дружба", ООО Авиапредприятие "Газпром авиа")
Начальная цена
326 821 427,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Адрес местонахождения
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Наименование заказчика
ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Адрес местонахождения
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143396, Российская Федерация, Москва, д. Рогозинино, Москва, Москва
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
81.21.1
81.10
81.2
81.21
81.22
96.01
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 600
Кол-во: 100000
Кол-во: 110000
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1016
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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