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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705091389
Уникальный номер закупки
17/2.1/0022124/ПАО Газпром
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "ТюменНИИгипрогаз", ПАО "ТМ") (22124)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-91
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "ТюменНИИгипрогаз", ПАО "ТМ")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705091389Дата и время окончания срока приема заявок Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "ТюменНИИгипрогаз", ПАО "ТМ")г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 10:2022.05.2017 10:2022.05.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705091389Дата и время вскрытия заявок Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "ТюменНИИгипрогаз", ПАО "ТМ")г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705091389Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "ТюменНИИгипрогаз", ПАО "ТМ")г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром" (ООО "ТюменНИИгипрогаз", ПАО "ТМ")
Начальная цена
95 627 048,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
81.21.1
81.21
81.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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