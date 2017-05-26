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Номер извещения
31705090394
Уникальный номер закупки
17/2.2/0006442/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка оборудования связи для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 06:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Закупки и тендеры Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной связи
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Громкоговоритель 10ГР-38СЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 08:00 GMT +326.05.2017 08:0026.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705090394Дата и время окончания срока приема заявок Громкоговоритель 10ГР-38СЭг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 08:0026.05.2017 08:0026.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705090394Дата и время вскрытия заявок Громкоговоритель 10ГР-38СЭг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 22:0015.06.2017 22:0015.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705090394Подведение итогов не позднее Громкоговоритель 10ГР-38СЭг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Громкоговоритель 10ГР-38СЭ
Начальная цена
737 079,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
26.40.42.110
26.30.30.000
26.30.11.150
26.30.12
26.30.15
26.30.21
26.30.5
26.40.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 20
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Кол-во: 6
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Кол-во: 18
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