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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка оборудования связи для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 08:0026.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705090394Дата и время окончания срока приема заявок Громкоговоритель 10ГР-38СЭг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этажПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705090394

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0006442/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 06:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6442.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-59

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенская Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств

    Закупки и тендеры Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой

    Закупки и тендеры Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

    Закупки и тендеры Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной связи

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Громкоговоритель 10ГР-38СЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 08:00 GMT +326.05.2017 08:0026.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705090394Дата и время окончания срока приема заявок Громкоговоритель 10ГР-38СЭг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 08:0026.05.2017 08:0026.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705090394Дата и время вскрытия заявок Громкоговоритель 10ГР-38СЭг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2017 22:0015.06.2017 22:0015.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705090394Подведение итогов не позднее Громкоговоритель 10ГР-38СЭг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201715.06.2017 22:0015.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705090394Подведение итогов не позднее Громкоговоритель 10ГР-38СЭг.Екатеринбург ,ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Громкоговоритель 10ГР-38СЭ

    Начальная цена

    737 079,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    26.40.42.110

    Громкоговорители

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    26.30.11.150

    Средства связи радиоэлектронные

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.12

    Производство средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных систем

    26.30.15

    Производство радиоэлектронных средств связи

    26.30.21

    Производство пользовательского (оконечного) оборудования проводной телефонной связи с проводными или беспроводными телефонными трубками

    26.30.5

    Производство запасных частей и комплектующих радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер

    26.40.4

    Производство электроакустической аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка КРТП-В/10-Р"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Коробка КРТН-100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Коробка КРТМ 10Х2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Бокс КАБЕЛЬНЫЙ БММ-1-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Аттенюатор АТ-50-30 115х95х65 высокочастотный, 50 Ом, 0-500 МГц, 30dB, N-папа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Аттенюатор АТ-50-20 115х95х65 высокочастотный, 50 Ом, 0-500 МГц, 20dB, N-папа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Аттенюатор АТ-50-10 115х95х65 высокочастотный, 50 Ом, 0-500 МГц, 10dB, N-папа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Антенна вертикальная А4 165 2,4 метра 160-172 МГц"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Антенна автомобильная ADM153 на магнитном основании 136-174 МГЦ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Антенна ADM15V автомобильная 125-180 МГц с разъемом UHF"

    Кол-во: 54

    "Позиция 11"

    "Устройство переговорное УП 12-24М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Мегафон АТ-М135 ВС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Мегафон МЕТА 2620 ручной, мощность 25Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Громкоговоритель 10ГР-38СЭ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ячейка управления КУД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Набор ЗИП №2 для УДКС 4604/4615"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Модуль одноволоконный SNR-SFP-W53-20 SNR SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм, дальность до 20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Модуль SNR-SFP-SX-DDM 63х12х8мм для подключения к многомодовым оптоволоконным линиям связи"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Модуль SNR-SFP-SX-1310 63х12х8мм для подключения к многомодовым оптоволоконным линиям связи"

    Кол-во: 11

    "Позиция 20"

    "Модуль SNR-SFP-W53-3 одноволоконный SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм, дальность до 3км (6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Модуль SNR-SFP-W35-3 одноволоконный, SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 3км ("

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Модуль SNR-SFP-W35-20 SNR одноволоконный SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Модуль SNR-SFP-SX 63х12х8мм для подключения к многомодовым оптоволоконным линиям связи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 24"

    "Конвертер Арлан 9000-1RS232 94x42x24мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шкаф распределительный настенный, на 30 пар специальный, замок плинт с размыкаемыми контактами для коммутации магистральных и ра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Плинт с нормально-замкнутыми контактами, с дополнительными клеммами винтового соединения с кроссировочной стороны LSA-PLUS 2/10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Коробка КРТМ-В/10-Р"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Коробка КРТМ-В/20-Р"

    Кол-во: 18

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