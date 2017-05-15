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    Главная / Торги / Поставка материалов для антикоррозионного покрытия для выполнения работ по капитальному ремонту объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка материалов для антикоррозионного покрытия для выполнения работ по капитальному ремонту объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 08:0015.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705090370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для антикоррозионного покрытия для выполнения работ по капитальному ремонту объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этажПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705090370

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028439/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для антикоррозионного покрытия для выполнения работ по капитальному ремонту объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 06:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28439.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-59

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенская Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные на основе полимеров

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов для антикоррозионного покрытия для выполнения работ по капитальному ремонту объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.05.2017 08:00 GMT +315.05.2017 08:0015.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705090370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для антикоррозионного покрытия для выполнения работ по капитальному ремонту объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Дата и время вскрытия заявок

    15.05.2017 08:0015.05.2017 08:0015.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705090370Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для антикоррозионного покрытия для выполнения работ по капитальному ремонту объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2017 22:0030.05.2017 22:0030.05.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705090370Подведение итогов не позднее Поставка материалов для антикоррозионного покрытия для выполнения работ по капитальному ремонту объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201730.05.2017 22:0030.05.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705090370Подведение итогов не позднее Поставка материалов для антикоррозионного покрытия для выполнения работ по капитальному ремонту объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для антикоррозионного покрытия для выполнения работ по капитальному ремонту объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    326 806,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    20.59.56.150

    Катализаторы, не включенные в другие группировки

    20.30.22.220

    Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)

    20.30.22.130

    Олифы

    20.30.22.110

    Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие

    20.30.21.110

    Пигменты готовые

    20.30.12.140

    Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

    20.30.12.130

    Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

    20.30.12.110

    Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30.1

    Производство красок и лаков на основе полимеров

    20.30.2

    Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска МА-15 белая,25кг"

    Кол-во: 75

    "Позиция 2"

    "КраскаМА-15 песочная,(2,7 кг)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Краска селиконовая CERESIT CT48"

    Кол-во: 45

    "Позиция 4"

    "Ксилол нефтяной марки А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Колер PARADE 750 мл кофе с молоком №237"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Лак БТ-988"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Лак ХС-76 химстойкий"

    Кол-во: 28

    "Позиция 8"

    "Лак битумный БТ 123"

    Кол-во: 80

    "Позиция 9"

    "Отвердитель ИЗУР-021"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Разбавитель Ортоксилол"

    Кол-во: 64

    "Позиция 11"

    "Растворитель Р-650"

    Кол-во: 90

    "Позиция 12"

    "Растворитель Р-4 , 10л"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Сурик железный МА-15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Шпатлевка автобобильная полиэфирная универсальная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Эмаль ПФ-115 СИНЯЯ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Эмаль ПФ-115 ЧЕРНАЯ,1,8 кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Ацетон"

    Кол-во: 180

    "Позиция 18"

    "Грунт ГФ-021 красно коричневый"

    Кол-во: 75

    "Позиция 19"

    "ГрунтовкаПФ-0244 серая 0,9 кг"

    Кол-во: 36

    "Позиция 20"

    "Грунтовка ГФ-021 серая"

    Кол-во: 125

    "Позиция 21"

    "аэрозольная Кудо белая , 520 мл"

    Кол-во: 343

    "Позиция 22"

    "Эмаль ХП-7120"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Эмаль ПФ-115 красная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Эмаль ПФ-115 светло-зеленая, 1,8 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Эмаль МЛ-12 черная 25 кг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Эмаль МЛ-12 защитная,2,7 кг"

    Кол-во: 21

    "Позиция 27"

    "Эмаль МЛ-12 черная 1,8 кг"

    Кол-во: 14

    "Позиция 28"

    "Эмаль МЛ-12 бежевая,1,8 кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 29"

    "Эмаль МЛ-12 красная,1,8 кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 30"

    "Эмаль МЛ-12 красная,25 кг"

    Кол-во: 25

    "Позиция 31"

    "Эмаль МЛ-12 белая,1,8 кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 32"

    "Эмаль МЛ-12 серая,25 кг"

    Кол-во: 75

    "Позиция 33"

    "Эмаль КО-174 СЕРЕБРИСТАЯ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Эмаль НЦ-132 ЧЕРНАЯ,1,8 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Эмаль НЦ-132 защитная,1,8 кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Олифа ОКСОЛЬ"

    Кол-во: 90

    "Позиция 37"

    "Эмаль ПФ-115 СЕРАЯ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Грунтовка ХС-068 красно-коричневая"

    Кол-во: 25

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