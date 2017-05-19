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Номер извещения
31705089930
Уникальный номер закупки
17/2.2/0002108/Газмаш
Наименование закупки
Поставка проволоки, плющенной ленты для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 18:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гетц Яна Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
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Поставка проволоки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 11:00 GMT +319.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проволоки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 11:3019.05.2017 11:3019.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705089930Дата и время вскрытия заявок Поставка проволоки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 18:0009.06.2017 18:0009.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089930Подведение итогов не позднее Поставка проволоки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка проволоки для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
7 096 331,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
24.34.11.170
24.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Поставка плющенной ленты для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 11:00 GMT +319.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плющенной ленты для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 11:3019.05.2017 11:3019.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705089930Дата и время вскрытия заявок Поставка плющенной ленты для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 18:0009.06.2017 18:0009.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089930Подведение итогов не позднее Поставка плющенной ленты для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плющенной ленты для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
20 691 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
24.34.11.170
24.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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