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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026642/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/04.05.2017)

    Поставка химических реактивов для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026642/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/04.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705089917

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026642/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026642/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/04.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 18:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    26642 для участника.rar

    26642 Ув. о комиссии 08.06.17.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Вещества химические неорганические основные прочие

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2017 12:00 GMT +325.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705089917Дата и время вскрытия заявок Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089917Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089917Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Начальная цена

    7 957 764,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.000

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    20.59.52.192

    Индикаторы

    20.59.52.191

    Стандарт-титры

    20.13.25.111

    Гидроксид натрия (сода каустическая)

    20.13.24.170

    Силикагели

    20.13.24.122

    Кислота серная

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Cтандарт-титр Соль Мора 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Гексан ХЧ для хроматографии"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Цеолит NaX 3,6-4мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Индикатор фенолфталеин ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА 0,01кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Стандарт-титр рН-метрия комплект 1-6 для приготовления буферных растворов рабочих эталонов pH 3-го разряда, 6 ампул с рН 1,65; 4,01; 3 ,56; 6,86; 9,18; 12,43 ГОСТ 8.135-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул, 1 ампула 18,6гр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кислота соляная ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Стандарт-титр Кислота азотная 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Кислота фенилантраниловая ЧДА 50г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кислота аскорбиновая ФАРМ 1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Кислота винная ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Индикатор Эриохром черный Т (хромоген черный ЕТ-00) ЧДА фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Индикатор Метиловый красный водорастворимый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Сульфарсазен ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Индикатор Мурексид ЧДА 0,03кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Индикатор Тимоловый синий ЧДА 0,03кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Индикатор хромовый темно-синий ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Индикатор Щелочной голубой 6Б ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "1-Метилнафталин эталонный-1 массовая доля не менее 98,0% фасовка 1л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Нефрас-С2-80/120 высший сорт, фасовка 1 литр"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Реактив Фишера катодный раствор КФИ-КАТОД бутылка 1л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Амиловый спирт (пентанол-1) Ч содержание основного вещества не менее 98,0% фасовка 1 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Дибутилфталат высший сорт фасовка 1 кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Кальций хлористый безводный ч фасовка 1 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Масло вазелиновое медицинское 500мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Калий углекислый чда фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Аммоний надсернокислый ХЧ 1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг."

    Кол-во: 9

    "Позиция 32"

    "Толуол ЧДА 0,86 кг"

    Кол-во: 34

    "Позиция 33"

    "Гексан ХЧ фасовка 0,67кг"

    Кол-во: 9

    "Позиция 34"

    "Алюминий оксид ЧДА 1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Соль динатриевая хромотроповой кислоты 2-водная ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 37"

    "Реактив Грисса ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Йод ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Нефрас-С 50/170"

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "Кислота серная ОСЧ 1,8кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=6,86 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Натр едкий(сода каустическая) технический чешуированный"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "1-Нафтиламин ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный классификация химически чистый кристаллы или кристаллический порошок бледно-голубовато-зеленого цвета растворимы в воде"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Силикагель технический гранулированный крупнопористый активированный АСКГ 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Кислота азотная 65% ОСЧ 18-4 0,7кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Калий хромово-кислый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "Трикаприлметиламмоний хлорид (Аликвот 336) каталожный номер 194972500 Acros Organics, фасовка 250мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Натрий лимоннокислый 5,5-водный хч фасовка 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "Спирт трет-бутиловый хч, содержание основного вещества не менее 99,8%, фасовка 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Хлороформ (трихлорметан стабилизированный) ХЧ 1,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Гексан ОСЧ 0,66кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "Кислота лимонная 1-водная ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 56"

    "D-глюкоза ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 57"

    "Спирт метиловый, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "Серебро азотнокислое ХЧ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Калий йодистый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "Гептан нормальный эталонный 0,7кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Железо треххлористое 6-водное Ч 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "Реактив Несслера ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 64"

    "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Спирт изопропиловый ХЧ 1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 66"

    "Калий хлористый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 67"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,4кг, каталожный номер 7-50646"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Глицерин ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия 3-го разряда, тип 1, pH=1,65, в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Вещество вспомогательное (смачиватель) ОП-10, фасовка 20 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Углерод четыреххлористый ХЧ для ЭВС 1л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Стандарт титр Натрий хлористый 0,1 Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия pH=4,01 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Индикатор 1.5-Дифенилкарбазид ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 77"

    "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Перекись водорода 30% ХЧ 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=9,18 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 81"

    "Кислота серная аккумуляторная 37кг"

    Кол-во: 37

    "Позиция 82"

    "Кислота борная ХЧ 0,4кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 83"

    "Гексан ОСЧ 0,66кг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 84"

    "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг"

    Кол-во: 52

    "Позиция 85"

    "Алюминий-никель (сплав Ренея) 50/50 размер зерен 0,071- 0,28мм, фасовка 3 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Йод ОСЧ 20-3 концентрация йода не менее 99,9%, фасовка 0,95кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 87"

    "Свинец хлористый (II) ч концентрациея основного вещества не менее 99%, фасовка 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 88"

    "Индикатор Акридиновый желтый чда 25 г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 89"

    "Индикатор Нитрохромазо чда фасовка 0,01 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 90"

    "1-Метилнафталин эталонный-1 массовая доля не менее 98,0% фасовка 1л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Реактив Фишера раствор анодный Аква М-Кулон AG кат.№ 836 фасовка 1 л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 92"

    "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 93"

    "Реактив Фишера раствор катодный Аква М-Кулон CG кат.№ 840 фасовка 10ампул х 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Тетрахлорэтилен для анализа вод и почв (АВП) на нефтепродукты (перхлорэтилен) 99,5% 1,6кг"

    Кол-во: 44

    "Позиция 95"

    "Медь (II) сернокислая 5-водная ЧДА 1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 96"

    "Индикатор нитразиновый желтый,чда. Содержание основного вещества 65%.Внешний вид коричневый порошок. Фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 97"

    "Дибутилфталат высший сорт фасовка 1 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Уголь активный ОУ-А осветляющий древесный порошкообразный 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Толуол ЧДА 0,86 кг"

    Кол-во: 303

    "Позиция 100"

    "Эфир диэтиловый ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Гексан ХЧ фасовка 0,67кг"

    Кол-во: 109

    "Позиция 102"

    "Алюминий оксид ЧДА 1кг, каталожный номер 7-43200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-50115"

    Кол-во: 0

    "Позиция 104"

    "Серебро азотнокислое ХЧ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 105"

    "Кислота соляная ХЧ 0,6кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Калий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 107"

    "Калий роданистый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 108"

    "Калий двухромово-кислый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 9

    "Позиция 109"

    "Натрий фосфорно-кислый 2-замещенный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 110"

    "Гептан нормальный эталонный 0,7кг"

    Кол-во: 123

    "Позиция 111"

    "Кислота азотная 70% ОСЧ фасовка 1,4 кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Декалин для синтеза 1л 8.03101.1000 Merck"

    Кол-во: 73

    "Позиция 113"

    "Цетан эталонный (гексадекан) 0,6кг"

    Кол-во: 49

    "Позиция 114"

    "Кальций хлорид обезвоженный (кальций хлористый) Ч ТУ 6-09-4711-81"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Натрий углекислый кислый ХЧ 1кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Хлороформ (трихлорметан стабилизированный) ХЧ 1,5кг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 117"

    "Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "Тиомочевина ЧДА ГОСТ 6344-73"

    Кол-во: 0

    "Позиция 120"

    "Желатин пищевой марка К-13 ГОСТ 11293-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 121"

    "Марганец (II) сернокислый 5-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Кальций хлористый безводный в гранулах ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 123"

    "Дихлорэтан(1,2-Дихлорэтан) ХЧ"

    Кол-во: 239

    "Позиция 124"

    "Кислота лимонная 1-водная ЧДА ГОСТ 3652-69"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Серебро сернокислое ХЧ 100г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 126"

    "Кислота сульфаминовая ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 127"

    "Натрий сернистокислый безводный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 128"

    "Натрий тетраборнокислый 10-водный ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 129"

    "Натрий углекислый безводный ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 130"

    "Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 131"

    "Натрий хлористый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 132"

    "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 133"

    "Барий гидроокись 8-водный ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Магний сернокислый 7-водный ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56130"

    Кол-во: 0

    "Позиция 135"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,4кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Ацетон ЧДА 0,8кг"

    Кол-во: 40

    "Позиция 137"

    "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 138"

    "Эфир петролейный 70/100 технический, фасовка 0,7 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 139"

    "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия 3-го разряда, тип 1, pH=1,65, в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Топливо дизельное контрольное с высоким цетановым числом Diesel Cetane CK Fuel High канистра 5л"

    Кол-во: 55

    "Позиция 141"

    "Топливо дизельное контрольное с низким цетановым числом Diesel Cetane CK Fuel Low канистра 5л"

    Кол-во: 55

    "Позиция 142"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг"

    Кол-во: 28

    "Позиция 143"

    "Калий марганцовокислый Ч 0,5кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Углерод четыреххлористый ХЧ для ЭВС 1л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Стандарт-титр кислота щавелевая 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Медь (ii) уксусно-кислая 1-водн,чда ГОСТ 5852-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Кислота соляная ОСЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Водорода перекись 30% ОСЧ ТУ 6-02-570-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Гексан ХЧ для хроматографии"

    Кол-во: 29

    "Позиция 150"

    "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Кислота азотная ХЧ 1,4кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 153"

    "Стандарт-титр кислота серная 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Кислота борная ОСЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Стандарт титр Натрий хлористый 0,1 Н, упаковка по 10 ампул"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия pH=4,01 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 15

    "Позиция 157"

    "Кислота серная ОСЧ 1,8кг"

    Кол-во: 80

    "Позиция 158"

    "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Кислота серная ЧДА 1,8кг"

    Кол-во: 21

    "Позиция 160"

    "Натрий хлористый ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Цеолит CaA диаметр 1-2мм ТУ 2163-004-05766557-97"

    Кол-во: 0

    "Позиция 162"

    "Сера элементарная ОСЧ 0,1 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 163"

    "Стандарт титр Натрий хлористый 0,1 Н, упаковка по 10 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=9,18 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 15

    "Позиция 166"

    "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=6,86 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 15

    "Позиция 167"

    "Бром ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Известь хлорная для розничной торговли расфасовка в пакетах 500г средство дизенфицирующее ГОСТ 1692-85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 169"

    "Аммоний сернокислый ХЧ 0,6кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 170"

    "Силикагель окрашенный для флуоресцентно-индикаторной адсорбции № 80675 UOP - LLC, упаковка 40г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 171"

    "Уголь активный древесный дробленый марки БАУ-А (для ликероводочного производства и для адсорбции из растворов и водных сред) ГОСТ 6217-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 172"

    "Бумага индикаторная универсальная рН 1-10 300штук"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "Кислота лимонная 1-водная ХЧ ГОСТ 3652-69"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Аммоний хлористый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 175"

    "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Дитизон (1,5-дифенилтиокарбазон) ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 177"

    "Индикатор Эозин Н ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-01770"

    Кол-во: 0

    "Позиция 178"

    "Силикагель технический гранулированный крупнопористый крупный КСКГ 1кг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 179"

    "Калий йодистый ЧДА 1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 180"

    "Кислота соляная ОСЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 181"

    "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Кислота азотная 56% ЧДА 1,4кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 183"

    "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 184"

    "Калий йодистый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Изооктан ХЧ без хлора и серы фасовка 0,69кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Анилин ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Гексан ХЧ фасовка 0,67кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 188"

    "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 189"

    "Калий йодистый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 190"

    "Йод ЧДА 1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 191"

    "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Реактив Фишера анодный раствор КФИ-АНОД бутылка 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Индикатор индигокармин чда 50 г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 194"

    "Калий марганцовокислый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 195"

    "Аммоний надсернокислый ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 196"

    "Медь(II) оксид порошок ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 197"

    "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг"

    Кол-во: 9

    "Позиция 198"

    "Индикатор нитразиновый желтый,чда. Содержание основного вещества 65% Фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 199"

    "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг."

    Кол-во: 4

    "Позиция 200"

    "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг."

    Кол-во: 5

    "Позиция 201"

    "Барий хромовокислый ЧДА 0,2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 202"

    "Желатин пищевой П-11 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 203"

    "Эфир диэтиловый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 204"

    "Алюминий оксид ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 206"

    "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный (калий-сурьма(III) оксид тартрат 0 ,5-водный, антимонилтартрат) особо чистый Merck 1.08092.0250"

    Кол-во: 0

    "Позиция 207"

    "Гептан нормальный эталонный 0,7кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 208"

    "Кальций хлорид обезвоженный (кальций хлористый) Ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 210"

    "Никель(II) азотнокислый 6-водный ЧДА 1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 211"

    "Глицерин ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Кислота фенилантраниловая ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 213"

    "Натрий азид для синтеза 8223350100 Merck, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 214"

    "Кадмий ацетат 2-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 215"

    "Деэмульгатор диссольван 4411"

    Кол-во: 0

    "Позиция 216"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 217"

    "Силикагель Davisil 923 фракция 75-150мкм 100-200меш 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Ртуть (II) сернокислая ЧДА ГОСТ 4520-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 219"

    "Натрий сернокислый ХЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Натрий гидроокись ЧДА 1кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 221"

    "Кислота щавелевая ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА фасовка 0,025кг ТУ 6-09-5171-84"

    Кол-во: 0

    "Позиция 223"

    "Бензол ХЧ 0,9кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг."

    Кол-во: 12

    "Позиция 225"

    "Натрий бифенил 1М в диэтиловом эфире этиленгликоля, фасовка - ампула (шприц) 15 мл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Калий марганцевокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 227"

    "Свинец(II) уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 228"

    "Кислота фосфорная ХЧ 1,7кг"

    Кол-во: 0

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    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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