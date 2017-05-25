Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Cтандарт-титр Соль Мора 0,1Н 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 3" "Гексан ХЧ для хроматографии" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Цеолит NaX 3,6-4мм" Кол-во: 60

"Позиция 5" "Индикатор фенолфталеин ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 6" "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА 0,01кг" Кол-во: 0

"Позиция 7" "Стандарт-титр рН-метрия комплект 1-6 для приготовления буферных растворов рабочих эталонов pH 3-го разряда, 6 ампул с рН 1,65; 4,01; 3 ,56; 6,86; 9,18; 12,43 ГОСТ 8.135-2004" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул, 1 ампула 18,6гр" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Кислота соляная ЧДА 1,2кг" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Стандарт-титр Кислота азотная 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Кислота фенилантраниловая ЧДА 50г" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Кислота аскорбиновая ФАРМ 1кг" Кол-во: 0

"Позиция 14" "Кислота винная ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 15" "Индикатор Эриохром черный Т (хромоген черный ЕТ-00) ЧДА фасовка 0,05 кг" Кол-во: 0

"Позиция 16" "Индикатор Метиловый красный водорастворимый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 17" "Сульфарсазен ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 18" "Индикатор Мурексид ЧДА 0,03кг" Кол-во: 0

"Позиция 19" "Индикатор Тимоловый синий ЧДА 0,03кг" Кол-во: 0

"Позиция 20" "Индикатор хромовый темно-синий ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 21" "Индикатор Щелочной голубой 6Б ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 22" "1-Метилнафталин эталонный-1 массовая доля не менее 98,0% фасовка 1л" Кол-во: 8

"Позиция 23" "Нефрас-С2-80/120 высший сорт, фасовка 1 литр" Кол-во: 100

"Позиция 24" "Реактив Фишера катодный раствор КФИ-КАТОД бутылка 1л" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Амиловый спирт (пентанол-1) Ч содержание основного вещества не менее 98,0% фасовка 1 л" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Дибутилфталат высший сорт фасовка 1 кг" Кол-во: 50

"Позиция 27" "Кальций хлористый безводный ч фасовка 1 кг" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Масло вазелиновое медицинское 500мл" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Калий углекислый чда фасовка 0,5 кг" Кол-во: 0

"Позиция 30" "Аммоний надсернокислый ХЧ 1кг" Кол-во: 0

"Позиция 31" "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг." Кол-во: 9

"Позиция 32" "Толуол ЧДА 0,86 кг" Кол-во: 34

"Позиция 33" "Гексан ХЧ фасовка 0,67кг" Кол-во: 9

"Позиция 34" "Алюминий оксид ЧДА 1кг" Кол-во: 0

"Позиция 35" "Соль динатриевая хромотроповой кислоты 2-водная ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 36" "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 37" "Реактив Грисса ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 38" "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Йод ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9кг" Кол-во: 0

"Позиция 41" "Нефрас-С 50/170" Кол-во: 40

"Позиция 42" "Кислота серная ОСЧ 1,8кг" Кол-во: 7

"Позиция 43" "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=6,86 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Натр едкий(сода каустическая) технический чешуированный" Кол-во: 0

"Позиция 45" "1-Нафтиламин ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 46" "Аммоний-железо(II) сернокислый 6-водный классификация химически чистый кристаллы или кристаллический порошок бледно-голубовато-зеленого цвета растворимы в воде" Кол-во: 0

"Позиция 47" "Силикагель технический гранулированный крупнопористый активированный АСКГ 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Кислота азотная 65% ОСЧ 18-4 0,7кг" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Калий хромово-кислый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 50" "Трикаприлметиламмоний хлорид (Аликвот 336) каталожный номер 194972500 Acros Organics, фасовка 250мл" Кол-во: 8

"Позиция 51" "Натрий лимоннокислый 5,5-водный хч фасовка 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 52" "Спирт трет-бутиловый хч, содержание основного вещества не менее 99,8%, фасовка 1л" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Хлороформ (трихлорметан стабилизированный) ХЧ 1,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Гексан ОСЧ 0,66кг" Кол-во: 0

"Позиция 55" "Кислота лимонная 1-водная ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 56" "D-глюкоза ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 57" "Спирт метиловый, чда" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 59" "Серебро азотнокислое ХЧ" Кол-во: 100

"Позиция 60" "Калий йодистый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 12

"Позиция 61" "Гептан нормальный эталонный 0,7кг" Кол-во: 3

"Позиция 62" "Железо треххлористое 6-водное Ч 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 63" "Реактив Несслера ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 64" "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Спирт изопропиловый ХЧ 1кг" Кол-во: 0

"Позиция 66" "Калий хлористый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 67" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,4кг, каталожный номер 7-50646" Кол-во: 0

"Позиция 68" "Глицерин ЧДА 1,2кг" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия 3-го разряда, тип 1, pH=1,65, в упаковке 6 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Вещество вспомогательное (смачиватель) ОП-10, фасовка 20 л" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Углерод четыреххлористый ХЧ для ЭВС 1л" Кол-во: 8

"Позиция 74" "Стандарт титр Натрий хлористый 0,1 Н" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия pH=4,01 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Индикатор 1.5-Дифенилкарбазид ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 77" "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Перекись водорода 30% ХЧ 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=9,18 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 81" "Кислота серная аккумуляторная 37кг" Кол-во: 37

"Позиция 82" "Кислота борная ХЧ 0,4кг" Кол-во: 0

"Позиция 83" "Гексан ОСЧ 0,66кг" Кол-во: 15

"Позиция 84" "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг" Кол-во: 52

"Позиция 85" "Алюминий-никель (сплав Ренея) 50/50 размер зерен 0,071- 0,28мм, фасовка 3 кг" Кол-во: 3

"Позиция 86" "Йод ОСЧ 20-3 концентрация йода не менее 99,9%, фасовка 0,95кг" Кол-во: 0

"Позиция 87" "Свинец хлористый (II) ч концентрациея основного вещества не менее 99%, фасовка 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 88" "Индикатор Акридиновый желтый чда 25 г" Кол-во: 0

"Позиция 89" "Индикатор Нитрохромазо чда фасовка 0,01 кг" Кол-во: 0

"Позиция 90" "1-Метилнафталин эталонный-1 массовая доля не менее 98,0% фасовка 1л" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Реактив Фишера раствор анодный Аква М-Кулон AG кат.№ 836 фасовка 1 л" Кол-во: 8

"Позиция 92" "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг" Кол-во: 8

"Позиция 93" "Реактив Фишера раствор катодный Аква М-Кулон CG кат.№ 840 фасовка 10ампул х 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 94" "Тетрахлорэтилен для анализа вод и почв (АВП) на нефтепродукты (перхлорэтилен) 99,5% 1,6кг" Кол-во: 44

"Позиция 95" "Медь (II) сернокислая 5-водная ЧДА 1кг" Кол-во: 0

"Позиция 96" "Индикатор нитразиновый желтый,чда. Содержание основного вещества 65%.Внешний вид коричневый порошок. Фасовка 0,05 кг" Кол-во: 0

"Позиция 97" "Дибутилфталат высший сорт фасовка 1 кг" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Уголь активный ОУ-А осветляющий древесный порошкообразный 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Толуол ЧДА 0,86 кг" Кол-во: 303

"Позиция 100" "Эфир диэтиловый ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Гексан ХЧ фасовка 0,67кг" Кол-во: 109

"Позиция 102" "Алюминий оксид ЧДА 1кг, каталожный номер 7-43200" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-50115" Кол-во: 0

"Позиция 104" "Серебро азотнокислое ХЧ" Кол-во: 50

"Позиция 105" "Кислота соляная ХЧ 0,6кг" Кол-во: 8

"Позиция 106" "Калий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 107" "Калий роданистый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 108" "Калий двухромово-кислый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 9

"Позиция 109" "Натрий фосфорно-кислый 2-замещенный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 110" "Гептан нормальный эталонный 0,7кг" Кол-во: 123

"Позиция 111" "Кислота азотная 70% ОСЧ фасовка 1,4 кг" Кол-во: 5

"Позиция 112" "Декалин для синтеза 1л 8.03101.1000 Merck" Кол-во: 73

"Позиция 113" "Цетан эталонный (гексадекан) 0,6кг" Кол-во: 49

"Позиция 114" "Кальций хлорид обезвоженный (кальций хлористый) Ч ТУ 6-09-4711-81" Кол-во: 4

"Позиция 115" "Натрий углекислый кислый ХЧ 1кг" Кол-во: 6

"Позиция 116" "Хлороформ (трихлорметан стабилизированный) ХЧ 1,5кг" Кол-во: 15

"Позиция 117" "Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77" Кол-во: 4

"Позиция 118" "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 6

"Позиция 119" "Тиомочевина ЧДА ГОСТ 6344-73" Кол-во: 0

"Позиция 120" "Желатин пищевой марка К-13 ГОСТ 11293-89" Кол-во: 0

"Позиция 121" "Марганец (II) сернокислый 5-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 4

"Позиция 122" "Кальций хлористый безводный в гранулах ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 123" "Дихлорэтан(1,2-Дихлорэтан) ХЧ" Кол-во: 239

"Позиция 124" "Кислота лимонная 1-водная ЧДА ГОСТ 3652-69" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Серебро сернокислое ХЧ 100г" Кол-во: 50

"Позиция 126" "Кислота сульфаминовая ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 127" "Натрий сернистокислый безводный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 128" "Натрий тетраборнокислый 10-водный ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 129" "Натрий углекислый безводный ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 130" "Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 131" "Натрий хлористый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 132" "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 133" "Барий гидроокись 8-водный ХЧ 0,5кг" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Магний сернокислый 7-водный ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56130" Кол-во: 0

"Позиция 135" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА 0,4кг" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Ацетон ЧДА 0,8кг" Кол-во: 40

"Позиция 137" "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 138" "Эфир петролейный 70/100 технический, фасовка 0,7 кг" Кол-во: 8

"Позиция 139" "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия 3-го разряда, тип 1, pH=1,65, в упаковке 6 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Топливо дизельное контрольное с высоким цетановым числом Diesel Cetane CK Fuel High канистра 5л" Кол-во: 55

"Позиция 141" "Топливо дизельное контрольное с низким цетановым числом Diesel Cetane CK Fuel Low канистра 5л" Кол-во: 55

"Позиция 142" "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг" Кол-во: 28

"Позиция 143" "Калий марганцовокислый Ч 0,5кг" Кол-во: 3

"Позиция 144" "Углерод четыреххлористый ХЧ для ЭВС 1л" Кол-во: 3

"Позиция 145" "Стандарт-титр кислота щавелевая 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Медь (ii) уксусно-кислая 1-водн,чда ГОСТ 5852-79" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Кислота соляная ОСЧ" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Водорода перекись 30% ОСЧ ТУ 6-02-570-75" Кол-во: 2

"Позиция 149" "Гексан ХЧ для хроматографии" Кол-во: 29

"Позиция 150" "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 151" "Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 152" "Кислота азотная ХЧ 1,4кг" Кол-во: 0

"Позиция 153" "Стандарт-титр кислота серная 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Кислота борная ОСЧ" Кол-во: 2

"Позиция 155" "Стандарт титр Натрий хлористый 0,1 Н, упаковка по 10 ампул" Кол-во: 4

"Позиция 156" "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия pH=4,01 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 15

"Позиция 157" "Кислота серная ОСЧ 1,8кг" Кол-во: 80

"Позиция 158" "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Кислота серная ЧДА 1,8кг" Кол-во: 21

"Позиция 160" "Натрий хлористый ЧДА 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Цеолит CaA диаметр 1-2мм ТУ 2163-004-05766557-97" Кол-во: 0

"Позиция 162" "Сера элементарная ОСЧ 0,1 кг" Кол-во: 0

"Позиция 163" "Стандарт титр Натрий хлористый 0,1 Н, упаковка по 10 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 164" "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=9,18 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 15

"Позиция 166" "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=6,86 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 15

"Позиция 167" "Бром ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Известь хлорная для розничной торговли расфасовка в пакетах 500г средство дизенфицирующее ГОСТ 1692-85" Кол-во: 0

"Позиция 169" "Аммоний сернокислый ХЧ 0,6кг" Кол-во: 0

"Позиция 170" "Силикагель окрашенный для флуоресцентно-индикаторной адсорбции № 80675 UOP - LLC, упаковка 40г" Кол-во: 0

"Позиция 171" "Уголь активный древесный дробленый марки БАУ-А (для ликероводочного производства и для адсорбции из растворов и водных сред) ГОСТ 6217-74" Кол-во: 0

"Позиция 172" "Бумага индикаторная универсальная рН 1-10 300штук" Кол-во: 6

"Позиция 173" "Кислота лимонная 1-водная ХЧ ГОСТ 3652-69" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Аммоний хлористый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 8

"Позиция 175" "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,1кг" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Дитизон (1,5-дифенилтиокарбазон) ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 177" "Индикатор Эозин Н ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-01770" Кол-во: 0

"Позиция 178" "Силикагель технический гранулированный крупнопористый крупный КСКГ 1кг" Кол-во: 30

"Позиция 179" "Калий йодистый ЧДА 1кг" Кол-во: 0

"Позиция 180" "Кислота соляная ОСЧ" Кол-во: 4

"Позиция 181" "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Кислота азотная 56% ЧДА 1,4кг" Кол-во: 0

"Позиция 183" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 184" "Калий йодистый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Изооктан ХЧ без хлора и серы фасовка 0,69кг" Кол-во: 2

"Позиция 186" "Анилин ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Гексан ХЧ фасовка 0,67кг" Кол-во: 8

"Позиция 188" "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 189" "Калий йодистый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 190" "Йод ЧДА 1кг" Кол-во: 0

"Позиция 191" "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг" Кол-во: 2

"Позиция 192" "Реактив Фишера анодный раствор КФИ-АНОД бутылка 1л" Кол-во: 2

"Позиция 193" "Индикатор индигокармин чда 50 г" Кол-во: 0

"Позиция 194" "Калий марганцовокислый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 195" "Аммоний надсернокислый ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 196" "Медь(II) оксид порошок ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 197" "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг" Кол-во: 9

"Позиция 198" "Индикатор нитразиновый желтый,чда. Содержание основного вещества 65% Фасовка 0,05 кг" Кол-во: 0

"Позиция 199" "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг." Кол-во: 4

"Позиция 200" "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг." Кол-во: 5

"Позиция 201" "Барий хромовокислый ЧДА 0,2кг" Кол-во: 0

"Позиция 202" "Желатин пищевой П-11 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 203" "Эфир диэтиловый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 204" "Алюминий оксид ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 206" "Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный (калий-сурьма(III) оксид тартрат 0 ,5-водный, антимонилтартрат) особо чистый Merck 1.08092.0250" Кол-во: 0

"Позиция 207" "Гептан нормальный эталонный 0,7кг" Кол-во: 8

"Позиция 208" "Кальций хлорид обезвоженный (кальций хлористый) Ч" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 210" "Никель(II) азотнокислый 6-водный ЧДА 1кг" Кол-во: 0

"Позиция 211" "Глицерин ЧДА 1,2кг" Кол-во: 10

"Позиция 212" "Кислота фенилантраниловая ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 213" "Натрий азид для синтеза 8223350100 Merck, фасовка 0,1 кг" Кол-во: 0

"Позиция 214" "Кадмий ацетат 2-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 215" "Деэмульгатор диссольван 4411" Кол-во: 0

"Позиция 216" "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг" Кол-во: 6

"Позиция 217" "Силикагель Davisil 923 фракция 75-150мкм 100-200меш 1кг" Кол-во: 2

"Позиция 218" "Ртуть (II) сернокислая ЧДА ГОСТ 4520-78" Кол-во: 0

"Позиция 219" "Натрий сернокислый ХЧ" Кол-во: 1

"Позиция 220" "Натрий гидроокись ЧДА 1кг" Кол-во: 7

"Позиция 221" "Кислота щавелевая ХЧ 0,5кг" Кол-во: 2

"Позиция 222" "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА фасовка 0,025кг ТУ 6-09-5171-84" Кол-во: 0

"Позиция 223" "Бензол ХЧ 0,9кг" Кол-во: 2

"Позиция 224" "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг." Кол-во: 12

"Позиция 225" "Натрий бифенил 1М в диэтиловом эфире этиленгликоля, фасовка - ампула (шприц) 15 мл." Кол-во: 2

"Позиция 226" "Калий марганцевокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 227" "Свинец(II) уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0