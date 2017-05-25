Поставки химпосуды для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставки химпосуды для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Склянка СН-1-500 вместимостью 500 мл" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Отстойник Лысенко 100мл" Кол-во: 5

"Позиция 3" "Банка для реактивов с делениями и винтовой пластмассовой крышкой вместимостью 100 мл из бесцветного стекла ХС-1" Кол-во: 8

"Позиция 4" "Электрод комбинированный стеклянный DGi111-SC с технологией Plug & Play с керамической диафрагмой для прямых измерений рН 0-14 и кислотно-основного титрования в водной среде на титраторах Mettler Toledo каталожный номер 51109500" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Воронка ВФ-1-40-пор40 типа вф,исполнения 1, диаметром фильтра 40 мм, класса пор 40,из термохимически стойкого стекла группы тхс" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Вискозиметр для определения вязкости прозрачных жидкостей ВПЖ-2, номинальное значение постоянной К, мм2/с2 1, номинальное значение п остоянной К, мм2/с2 ТС, диапаз измер вязкости 200-1000мм2/с, внутренний диаметр капилляра 1,77мм. ГОСТ 10028-81" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Вискозиметр для определения вязкости прозрачных жидкостей ВПЖ-4, номинальное значение постоянной К, мм2/с2 0,005, из стекла группы ХС3, диапаз измер вязкости 1-5мм2/с, внутренний диаметр капилляра 0,42мм." Кол-во: 2

"Позиция 8" "Холодильник лабораторный с прямой трубкой ХПТ-2-400-29/32 исполнения 2 длиной кожуха 400мм с взаимозаменяемым конусом керна 29/32 из химически стойкого стекла" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Холодильник лабораторный с прямой трубкой ХПТ-1-300-14/23 исполнения 1 длиной кожуха 300мм с взаимозаменяемым конусом керна 14/23 из термически и химически стойкого стекла" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла" Кол-во: 8

"Позиция 11" "Колба коническая Кн-1-1000-29/32 исполнения 1 вместимостью 1000мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Колба мерная 1-50-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 1 из химически стойкого стекла" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Колба мерная 1-250-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 250мл класса точности 1 из химически стойкого стекла" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Колба мерная 1-200-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 200мл класса точности 1 из химически стойкого стекла" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Колба мерная 1-100-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 100мл класса точности 1 из химически стойкого стекла" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Воронка лабораторная В-100-150 диаметром 100мм высотой 150мм из химически стойкого стекла" Кол-во: 6

"Позиция 17" "Воронка лабораторная делительная ВД-3-500 исполнения 3 вместимостью 500мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Воронка лабораторная В-150-230 диаметром 150мм высотой 230мм из химически стойкого стекла" Кол-во: 6

"Позиция 19" "Воронка лабораторная В-75-110 диаметром 75мм высотой 110мм из химически стойкого стекла" Кол-во: 3

"Позиция 20" "Холодильник ХШ-2-250-45/40" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Пипетка Мора 2-1-5" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Цилиндр измерительный с двойными стенками с запорным краном, объем 750мл, высота 350мм для установки TNG для определения плотности нефтепродуктов" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Цилиндр приемный 100мл стеклянный на латунной подставке, для автоматического анализатора фракционного состава PAC Optidist" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Пробирка с двойными стенками для определения температуры помутнения и начала кристаллизации моторных топлив по ГОСТ 5066-91 черт.1 стр.2, внутренний диаметр 25-33мм, наружный диаметр 35-43мм, кольцевая метка на внутренней стенке на высоте 40 мм от дн" Кол-во: 11

"Позиция 25" "Колба Энглера для анализатора PAC Optidist" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Склянка кислородная БПК-250" Кол-во: 8

"Позиция 27" "Склянка СН-1-250 тип СН с насадкой исполнение 1 номинальная вместимость 250мл" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Склянка кислородная вместимость 150мл диаметр 70мм с взаимозаменяемым конусом 19/26 БПК-150" Кол-во: 3

"Позиция 29" "Алонж (приемник лабораторный) изогнутый АИ-14/23-60 с взаимозаменяемым конусом муфты 14/23 и длиной 60мм из термическистойкого стекла" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Вискозиметр Уббелоде k=0,005 размер 0В диапазон измерений 1-5 мм2/с" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Пробирка П-1-10-0,1 ХС лабораторная мерная центрифужная химически стойкая вместимостью 10мл с ценой деления 0,1мл" Кол-во: 6

"Позиция 32" "Кювета кварцевая К-10 анализатора Флюорат" Кол-во: 3

"Позиция 33" "Электрод рН комбинированный для аргентометрического титрования DM141-SC титратора DL50 Mettler Toledo" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Колба мерная исполнения 1, вместимостью1000 мл 1-го класса точности из термически стойкого стекла" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Чашка фарфоровая выпарительная №7 номинальной вместимостью 850мл круглодонная сферическая" Кол-во: 3

"Позиция 36" "Колба мерная 2-500-1 ХС с одной отметкой и пришлифованной пробкой, размер конуса 19/26" Кол-во: 10

"Позиция 37" "Склянка с насадкой СН-1-25" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Тигель высокий №4 фарфоровый наибольшй наружный диаметр 45 мм" Кол-во: 20

"Позиция 39" "Приёмник-ловушка 5 мл для определения содержания воды в нефтепродуктах на аппарате АКОВ ГФ5.887.373-01" Кол-во: 5

"Позиция 40" "Тигель низкий №2 фарфоровый наибольший наружный диаметр 25 мм" Кол-во: 10

"Позиция 41" "Воронка делительная грушевидная ВД-3-250 ХС шлиф горловины 29/32" Кол-во: 8

"Позиция 42" "Электрод InLab Expert Pro-ISM Mettler Toledo комбинированный с полимерным электролитом XEROLYT, диапазон pH 0...14, температурный диапазон 0...100С, материал корпуса PEEK, длина погружной части 120 мм, диаметр погружной части 12 мм, датчик температур" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Колонка адсорбционная ГОСТ 11851 метод А чертеж 2. Н 1420мм; ф расширения 52мм; ф нижней части 18мм; кран К1Х-1-28-1,6; шлиф 19/26" Кол-во: 4

"Позиция 44" "Пипетка 1-1-2-25 с делениями на частичный слив, типа 1, исполнения 1, 2 класса, вместимостью 25 мл, из химически стойкого стекла, цена деления 0,2 мл" Кол-во: 5

"Позиция 45" "Воронка 71 кварцевая диаметр 71 мм высота 125 мм" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Стакан ВН-50 кварцевый высокий с носиком объем 50 мл" Кол-во: 20

"Позиция 47" "Насадка H1-29/32-14/23-14/23 с взаимозаменяемыми конусами керна насадки 29/32, муфты насадки 14/23 и керна отводной трубки 14/23, термостойкая" Кол-во: 5

"Позиция 48" "Отстойник Лысенко 100мл" Кол-во: 4

"Позиция 49" "Тигель низкий №3 фарфоровый" Кол-во: 20

"Позиция 50" "Отстойник 0,5л ГФ 6.451.318" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Цилиндр лабораторный мерный 1-100-1 исполнения 1 (с носиком) вместимостью 100мл класса точности 1 с градуировкой от нуля" Кол-во: 18

"Позиция 52" "Склянка для промывания газов тип свт" Кол-во: 8

"Позиция 53" "Капельница Тернера 1-50 хс с баллоном, вместимость 50мл ГОСТ 25336-82" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Ловушка к аппарату АКОВ-10 для определения содержания воды в нефтепродуктах ГОСТ 1594-69" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Чаша из стеклоуглерода выпарительная №2 номинальной вместимостью 110мл диаметром 92мм высотой 29мм плоскодонная сферическая" Кол-во: 20

"Позиция 56" "Цилиндр лабораторный мерный 1-50-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74" Кол-во: 12

"Позиция 57" "Цилиндр лабораторный мерный 1-500-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 500мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74" Кол-во: 5

"Позиция 58" "Цилиндр лабораторный мерный 1-25-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74" Кол-во: 5

"Позиция 59" "Колба коническая Кн-2-250-34 исполнения 2 вместимостью 250мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм из термически и химически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 20

"Позиция 60" "Колба коническая Кн-1-250-29/32 исполнения 1 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла" Кол-во: 20

"Позиция 61" "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла" Кол-во: 40

"Позиция 62" "Колба мерная 2-250-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 250мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 10

"Позиция 63" "Колба мерная 2-2000-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 2000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов КРН-125-17 вместимостью 125мл с наибольшим внутренним диаметром центральной г орловины 17мм из термически стойкого стекла" Кол-во: 20

"Позиция 65" "Бюкс(стаканчик для взвешивания) СВ-34/12 высокий с конусом горловины 34/12 из термически и химически стойкого стекла группы ТХС" Кол-во: 46

"Позиция 66" "Бюкс(стаканчик для взвешивания) СВ-14/8 высокий с конусом горловины 14/8 из термически и химически стойкого стекла группы ТХС" Кол-во: 20

"Позиция 67" "Стакан лабораторный высокий В-1-2000 исполнения 1 с носиком вместимостью 2000мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС" Кол-во: 8

"Позиция 68" "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-400 исполнения 1 с носиком вместимостью 400мл из термически стойкого стекла группы ТС" Кол-во: 8

"Позиция 69" "Стакан лабораторный высокий В-1-100 исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл из термически стойкого стекла группы ТС" Кол-во: 4

"Позиция 70" "Бюретка I-1-2-10-0,05 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,05мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29252-91" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Бюретка I-1-2-25-0,1 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29252-91" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Бюретка I-1-2-5-0,02 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,02мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29252-91" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Воронка лабораторная В-100-150 диаметром 100мм высотой 150мм из химически стойкого стекла" Кол-во: 4

"Позиция 74" "Воронка лабораторная В-25-38 диаметром 25мм высотой 38мм из химически стойкого стекла" Кол-во: 10

"Позиция 75" "Воронка лабораторная В-150-230 диаметром 150мм высотой 230мм из химически стойкого стекла" Кол-во: 3

"Позиция 76" "Цилиндр приемный 100мл стеклянный на латунной подставке, для автоматического анализатора фракционного состава PAC Optidist" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Пипетка лабораторная с одной отметкой (Мора) 2-2-20 с расширением без запасного резервуара исполнения 2 класса точности 2 вместимостью 20мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Алонж (приемник лабораторный) изогнутый АИ-14/23-60 с взаимозаменяемым конусом муфты 14/23 и длиной 60мм из термическистойкого стекла" Кол-во: 8

"Позиция 79" "Кружка лабораторная №2 фарфоровая вместимостью 500мл ГОСТ 9147-80" Кол-во: 5

"Позиция 80" "Кружка лабораторная №3 фарфоровая вместимостью 1000мл ГОСТ 9147-80" Кол-во: 5

"Позиция 81" "Цилиндр мерный стеклянный 1-1000-2 исполнения 1 с носиком на стеклянном основании вместимостью 1000 см3 2 класса точности" Кол-во: 7

"Позиция 82" "Пробирка центрифужная коническая градуированная 100мл длина 203 мм каталожный номер K61106 Koehler Instruments" Кол-во: 10

"Позиция 83" "Колонка стандартная FIA с плоским концом (верх) для флуоресцентно-индикаторной абсорбции FIA длина 39см верхний сферический шлиф 28/12 каталожный номер К41500-26 Kochler" Кол-во: 3

"Позиция 84" "Трубка подачи кислорода из боросиликатного стекла, длина 750мм со стержнем диаметром 6мм для определения окислительной стабильности на анализаторе К12290, рис.1 ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007, каталожный номер К122-0-18 фирмы Kochler" Кол-во: 10

"Позиция 85" "Стакан низкий 1000 мл без шкалы ПП из полипропилена диаметр 108мм высота 145мм" Кол-во: 20

"Позиция 86" "Кювета круглая (виала) стеклянная с завинчивающийся крышкой для анализатора ХПК НАСН каталожный номер 2275806 в упаковке 6 штук" Кол-во: 16

"Позиция 87" "Пипетка тестовая 25 мл к аппарату определения предельной температуры фильтруемости FPP 5Gs PAC ISL каталожный номер М004235." Кол-во: 8

"Позиция 88" "Колба К-1-100-29/32 ТС круглодонная с взаимозаменяемым конусом" Кол-во: 20

"Позиция 89" "Приёмник-ловушка 2 мл для определения содержания воды в нефтепродуктах на аппарате АКОВ ГФ5.887.373" Кол-во: 5

"Позиция 90" "Бюретка I-4-1-10" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Склянка с тубусом 3-0,50" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Стекло часовое диаметр 80 мм, в упаковке 10 шт" Кол-во: 11

"Позиция 93" "Бюретка I-4-1-25" Кол-во: 2

"Позиция 94" "Колонка адсорбционная ГОСТ 11851 метод А чертеж 2. Н 1420мм; ф расширения 52мм; ф нижней части 18мм; кран К1Х-1-28-1,6; шлиф 19/26" Кол-во: 6

"Позиция 95" "Пипетка 1-1-2-25 с делениями на частичный слив, типа 1, исполнения 1, 2 класса, вместимостью 25 мл, из химически стойкого стекла, цена деления 0,2 мл" Кол-во: 27

"Позиция 96" "Колба дистилляционная стеклянная 10мл М004242 для экспресс-анализатора фракционного состава ISL PMD 110 ASTM D7345" Кол-во: 10

"Позиция 97" "Воронка В-36-50 ХС лабораторная тип В диаметр 36 мм высота 50 мм из стекла группы ХС" Кол-во: 25

"Позиция 98" "Приемный 100 мл nc без подставки код по катологу фирмы herzog к автоматич.прибор у д/определения фракционного состава неф тепродукто в модель herzog hda 627" Кол-во: 15

"Позиция 99" "Цилиндр лабораторный мерный 1-100-1 исполнения 1 (с носиком) вместимостью 100мл класса точности 1 с градуировкой от нуля" Кол-во: 21

"Позиция 100" "Стаканчик для взвешивания 60х30 низкий" Кол-во: 10

"Позиция 101" "Капельница Тернера 1-50 хс с баллоном, вместимость 50мл ГОСТ 25336-82" Кол-во: 15

"Позиция 102" "Стакан Бехера высокий с носиком со шкалой ВН-100 номинальной вместимостью 100мл диаметром 48мм высотой 80мм из стекла Simax" Кол-во: 10

"Позиция 103" "Колба плоскодонная П-1-500-29/32 исполнения 1 вместимостью 500мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 20

"Позиция 104" "Колба с тубусом(Бунзена) 1-1000 исполнения 1 без взаимозаменяемого конуса вместимостью 1000мл из термически стойкого стекла" Кол-во: 4

"Позиция 105" "Цилиндр лабораторный мерный 1-500-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 500мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74" Кол-во: 7

"Позиция 106" "Цилиндр лабораторный мерный 1-25-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74" Кол-во: 15

"Позиция 107" "Колба мерная 1-50-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 1 из химически стойкого стекла" Кол-во: 10

"Позиция 108" "Колба мерная 1-500-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 500мл класса точности 1 из химически стойкого стекла" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-100 исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС" Кол-во: 20

"Позиция 110" "Пипетка лабораторная 1-1-2-2-0,02 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,02мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 45

"Позиция 111" "Воронка ВП-100 ХС диаметр 100мм шлиф 29/32" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Сосуд цилиндрический СЦ-5,0 объемом 5 дм3." Кол-во: 2

"Позиция 113" "Электрод DMi140-SC Mettler Toledo комбинированный платиновый кольцевой с керамической фриттой для редокс-титрирования" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Пестик №2 фарфоровый высотой 120 мм" Кол-во: 3

"Позиция 115" "Крышка к тиглю №3 фарфоровая" Кол-во: 20

"Позиция 116" "Трубка сорбционная СТ 212 для улавливания примесей из воздуха в процессе отбора воздушных проб, D=12мм, L=170мм" Кол-во: 50

"Позиция 117" "Стакан Н-1-50 со шкалой ТС ГОСТ 25336-82" Кол-во: 24

"Позиция 118" "Колба коническая Кн-1-1000-29/32 исполнения 1 вместимостью 1000мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Колба мерная 2-1000-1 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 1000мл класса точности 1 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 4

"Позиция 120" "Стакан лабораторный низкий Н-1-250 исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС" Кол-во: 20

"Позиция 121" "Воронка лабораторная В-36-80 диаметром 36мм высотой 80мм из химически стойкого стекла" Кол-во: 12

"Позиция 122" "Воронка лабораторная В-75-110 диаметром 75мм высотой 110мм из химически стойкого стекла" Кол-во: 10

"Позиция 123" "Цилиндр лабораторный мерный 1-10-2 исполнения 1 (с носиком) вместимостью 10мл класса точности 2 с градуировкой от нуля ГОСТ 1770-74" Кол-во: 14

"Позиция 124" "Кювета кварцевая К-10 анализатора Флюорат" Кол-во: 8

"Позиция 125" "Электрод рН комбинированный для аргентометрического титрования DM141-SC титратора DL50 Mettler Toledo" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Кювета кварцевая КФК 20мм" Кол-во: 4

"Позиция 127" "Ложка лабораторная №3 длиной 200мм фарфоровая ГОСТ 9147-80" Кол-во: 14

"Позиция 128" "Кювета кварцевая КФК 10мм" Кол-во: 2

"Позиция 129" "Склянка для промывания газов с насадкой СН-1-100 исполнения 1 номинальной вместимостью 100мл" Кол-во: 14

"Позиция 130" "Электрод рН комбинированный Inlab ExpertPro со встроенным температурным датчиком NTC30K, полимерным электролитом (XEROLYT Polymer) и фиксированным кабелем BNC/RCA (Cinch) длиной 1,2 м, диапазон измерений рН 0-14 при температуре 0-100С, длина корпуса " Кол-во: 1

"Позиция 131" "Кювета сборная с крышкой для волнового рентгенофлуоресцентного спектрометра высота 21мм, внешний диаметр 40 мм, внутренний диаметр 34мм, обьем 18мл, каталожный номер SC-3340 Fluxana, в упаковке 100 штук" Кол-во: 2

"Позиция 132" "Крышка белая винтовая с фторопластовым вкладышем для круглой кюветы (виалы) для определения ХПК каталожный номер 2241106, в упаковке6 штук" Кол-во: 20

"Позиция 133" "Стакан тестовый (высота 120мм диаметр 30мм с меткой на высоте 60мм) для определения предельной температуры фильтруемости на анализаторе FPP 5Gs PAC ISL каталожный номер М004234" Кол-во: 20

"Позиция 134" "Бюретка I-4-1-50" Кол-во: 6

"Позиция 135" "Стекло часовое диаметр 45 мм, в упаковке 10 шт" Кол-во: 11

"Позиция 136" "Пипетка лабораторная 1-1-2-5, в упаковке 10 шт" Кол-во: 10

"Позиция 137" "Воронка делительная грушевидная ВД-3-250 ХС шлиф горловины 29/32" Кол-во: 16

"Позиция 138" "Пипетка лабораторная 1-2-2-10-0,1 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл" Кол-во: 20

"Позиция 139" "Насадка НЭТВ-25 номинальной вместимостью вкладыша 25 см3 с взаимозаменяемыми конусами керна насадки 19/26, муфты 45/40 химическистойкая" Кол-во: 6

"Позиция 140" "Склянка СН-1-200 вместимостью 200 мл" Кол-во: 50

"Позиция 141" "Стакан тестовый с дополнительной меткой для анализатора температуры закупорки холодного фильтра 501-011 Herzog" Кол-во: 20

"Позиция 142" "Cосуд тестовый с зеркальным дном 501-143 для определения температуры помутнения HCP 852 HERZOG" Кол-во: 10

"Позиция 143" "Лабораторная посуда.стакан низкий типа нн,вместимостью 100мл из стекла" Кол-во: 10

"Позиция 144" "Колба на 125 мл д/автоматического аппара та серии ndi 440 д/дистилляции нефтепрод уктов фирмы "normalab-analis"" Кол-во: 10

"Позиция 145" "Колба мерная 1-10-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 10мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 5

"Позиция 146" "Конденсатор змеев.д/опред.жид.кислорода" Кол-во: 20

"Позиция 147" "Трубка тестовая нагревательная с комплектом фильтров для анализатора термоокислительной стабильности JFTOT III, в упаковке 10 штук, каталожный номер AL-91652 фирмы "Alcor"" Кол-во: 3

"Позиция 148" "Поглотитель Зайцева" Кол-во: 20

"Позиция 149" "Пипетка лабораторная 1-2-2-5-0,05 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29228-91" Кол-во: 30

"Позиция 150" "Трубка хлоркальциевая прямая ТХ-П-1-25 исполнения 1 с одним шаром под пробку диаметром 25мм" Кол-во: 5

"Позиция 151" "Пипетка 2-1-2-20" Кол-во: 20

"Позиция 152" "Пробирка лабораторная мерная П-2-25-14/23 исполнения 2 вместимостью 25мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 30

"Позиция 153" "Цилиндр лабораторный мерный 1-250-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл класса точности 2" Кол-во: 13

"Позиция 154" "Цилиндр лабораторный мерный 1-100-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74" Кол-во: 10

"Позиция 155" "Колба коническая Кн-1-250-29/32 исполнения 1 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически и химически стойкого стекла" Кол-во: 10

"Позиция 156" "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла" Кол-во: 20

"Позиция 157" "Колба коническая Кн-1-100-19/26 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 19/26 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 10

"Позиция 158" "Колба плоскодонная П-1-2000-29/32 исполнения 1 вместимостью 2000мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 10

"Позиция 159" "Колба мерная 2-1000-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 1000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 24

"Позиция 160" "Колба мерная 1-50-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 10

"Позиция 161" "Колба мерная 1-25-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 25мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 20

"Позиция 162" "Колба мерная 1-100-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 100мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 10

"Позиция 163" "Колба мерная 1-100-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 100мл класса точности 1 из химически стойкого стекла" Кол-во: 20

"Позиция 164" "Стакан лабораторный высокий В-1-2000 исполнения 1 с носиком вместимостью 2000мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС" Кол-во: 35

"Позиция 165" "Стакан лабораторный высокий В-1-1000 исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС" Кол-во: 15

"Позиция 166" "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-400 исполнения 1 с носиком вместимостью 400мл из термически стойкого стекла группы ТС" Кол-во: 5

"Позиция 167" "Бюретка I-1-2-10-0,05 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,05мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29252-91" Кол-во: 5

"Позиция 168" "Бюретка I-1-2-25-0,1 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29252-91" Кол-во: 5

"Позиция 169" "Пипетка лабораторная 1-1-2-1-0,01 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 35

"Позиция 170" "Воронка лабораторная В-150-230 диаметром 150мм высотой 230мм из химически стойкого стекла" Кол-во: 25

"Позиция 171" "Цилиндр измерительный с двойными стенками с запорным краном, объем 750мл, высота 350мм для установки TNG для определения плотности нефтепродуктов" Кол-во: 4

"Позиция 172" "Цилиндр приемный 100мл стеклянный на латунной подставке, для автоматического анализатора фракционного состава PAC Optidist" Кол-во: 20

"Позиция 173" "Пробирка с двойными стенками для определения температуры помутнения и начала кристаллизации моторных топлив по ГОСТ 5066-91 черт.1 стр.2, внутренний диаметр 25-33мм, наружный диаметр 35-43мм, кольцевая метка на внутренней стенке на высоте 40 мм от дн" Кол-во: 32

"Позиция 174" "Пипетка Мора 2-2-100 ГОСТ 25336-82" Кол-во: 10

"Позиция 175" "Стакан В-1-50 со шкалой" Кол-во: 20

"Позиция 176" "Пипетка лабораторная с одной отметкой (Мора) 2-2-25 с расширением без запасного резервуара исполнения 2 класса точности 2 вместимостью 25мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 20

"Позиция 177" "Цилиндр лабораторный мерный 1-10-2 исполнения 1 (с носиком) вместимостью 10мл класса точности 2 с градуировкой от нуля ГОСТ 1770-74" Кол-во: 15

"Позиция 178" "Пипетка лабораторная с одной отметкой (Мора) 2-2-20 с расширением без запасного резервуара исполнения 2 класса точности 2 вместимостью 20мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 15

"Позиция 179" "Пробирка лабораторная мерная П-2-20-14/23 исполнения 2 вместимостью 20мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 20

"Позиция 180" "Склянка для промывания газов с насадкой СН-2-100 исполнения 2 номинальной вместимостью 100мл ГОСТ 25336-82" Кол-во: 20

"Позиция 181" "Пробка лабораторная стеклянная высотой 32мм диаметром 13мм размерами взаимозаменяемого конуса 7/16" Кол-во: 15

"Позиция 182" "Чашка фарфоровая выпарительная №7 номинальной вместимостью 850мл круглодонная сферическая" Кол-во: 10

"Позиция 183" "Ложка лабораторная №2 длиной 150мм фарфоровая ГОСТ 9147-80" Кол-во: 5

"Позиция 184" "Ложка лабораторная №1 длиной 120мм фарфоровая ГОСТ 9147-80" Кол-во: 5

"Позиция 185" "Пробирка лабораторная мерная П-2-10-14/23 исполнения 2 вместимостью 10мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла" Кол-во: 10

"Позиция 186" "Колба мерная 2-500-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 500мл класса точности 2 из химически стойкого стекла" Кол-во: 13

"Позиция 187" "Колба мерная 2-25-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 25мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 10

"Позиция 188" "Воронка лабораторная делительная ВД-1-250 исполнения 1 вместимостью 250мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 14

"Позиция 189" "Газоанализатор кислорода ГК-1 (аппарат для определения содержания кислорода) Состоит из бюретки Гемпеля вместимостью 100 мл, пипетки Гемпеля с резиновой пробкой, трубки соединительной, сосуда уравнительного, соединенного с пипеткой Гемпеля резиновой " Кол-во: 5

"Позиция 190" "Колба Энглера для анализатора PAC Optidist" Кол-во: 40

"Позиция 191" "ПИПЕТКА МОРА 2-2-5, ИСПОЛНЕНИЕ 2-2КОД ТОВАРА 000847.006КЛАСС ТОЧНОСТИ - 2" Кол-во: 12

"Позиция 192" "Ложка лабораторная №3 длиной 200мм фарфоровая ГОСТ 9147-80" Кол-во: 5

"Позиция 193" "Воронка для фильтрования ВФ-3-100 ХС с конусом 29/32" Кол-во: 15

"Позиция 194" "Ступка № 3 фарфоровая с наружным диаметром 90 мм" Кол-во: 3

"Позиция 195" "Тигель Н-20 кварцевый низкий объем 20 мл" Кол-во: 10

"Позиция 196" "Чашка ЧБН-2 Петри диаметр 100 мм высота 20 мм" Кол-во: 3

"Позиция 197" "Палочка стеклянная d=4+-1мм l=250мм ГОСТ 27460-87" Кол-во: 24

"Позиция 198" "Воронка лабораторная В-56-80 диаметром 56мм высотой 80мм из химически стойкого стекла" Кол-во: 10

"Позиция 199" "Ложка химическая 120/30/20/1/31х23 нержавеющая сталь; длина 120мм; размеры шпателя 30х20 мм; диаметр ручки 1мм; размеры ложки 31х23мм кат.№ 3420 BOCHEM" Кол-во: 5

"Позиция 200" "Ложка лабораторная BOCHEM 150/20Х10, Ложка лабораторная (нерж.сталь18/10/150/20х10/тип 3) Bochem Германия 2-01153" Кол-во: 4

"Позиция 201" "Колба коническая Кн-2-100-34 исполнения 2 вместимостью 100мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм из термически с тойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 10

"Позиция 202" "Колба коническая Кн-2-1000-50 исполнения 2 вместимостью 1000мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 50мм из термически стойкого стекла" Кол-во: 40

"Позиция 203" "Колба коническая Кн-1-50-14/23 исполнения 1 вместимостью 50мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из термически стойкого стекла" Кол-во: 20

"Позиция 204" "Склянка для промывания газов с насадкой СН-1-100 исполнения 1 номинальной вместимостью 100мл" Кол-во: 2

"Позиция 205" "Электрод сравнения (Reference Electrode)для галогенов, заполненный электролитом 3М KCl насыщенный AgCl для кулонометрического определения хлора на ECS-3000, каталожный номер PANAL0052 TSHR International" Кол-во: 1

"Позиция 206" "pH-Электрод комбинированный заполняемый (KCl+Ag) стеклянный со сферической мембранной и керамической диафрагмой для общелабораторного применения, диапазон измерения 0-13 pH при температуре -5 - 100С с кабелем BNC 1м, каталожный номер HI 1131B HANNAIn" Кол-во: 2

"Позиция 207" "Приёмник-ловушка 2 мл для определения содержания воды в нефтепродуктах на аппарате АКОВ ГФ5.887.373" Кол-во: 10

"Позиция 208" "Приёмник-ловушка 5 мл для определения содержания воды в нефтепродуктах на аппарате АКОВ ГФ5.887.373-01" Кол-во: 10

"Позиция 209" "Пипетка лабораторная 1-2-2-10-0,1 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл" Кол-во: 5

"Позиция 210" "Пипетка лабораторная 1-2-2-25-0,2 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,2мл" Кол-во: 10

"Позиция 211" "Насадка H1-29/32-14/23-14/23 с взаимозаменяемыми конусами керна насадки 29/32, муфты насадки 14/23 и керна отводной трубки 14/23, термостойкая" Кол-во: 1

"Позиция 212" "Насадка НЭТВ-25 номинальной вместимостью вкладыша 25 см3 с взаимозаменяемыми конусами керна насадки 19/26, муфты 45/40 химическистойкая" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Колба с тубусом 2-250-29/32 (Бунзена) с взаимозаменяемым конусом" Кол-во: 3

"Позиция 214" "Вискозиметр Уббелоде размер 0С k=0,003 мм2/с2 диапазон измерений 0,6-3 мм2/с" Кол-во: 2

"Позиция 215" "Склянка СН-1-200 вместимостью 200 мл" Кол-во: 3

"Позиция 216" "Чаша выпарительная n2 50мл (фарфор)" Кол-во: 10

"Позиция 217" "Стакан лабораторный низкий Н-1-250 исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС" Кол-во: 10

"Позиция 218" "Бюретка I-3-2-100-0,2 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 100мл ценой д еления 0,2мл из химически стойкого стекла" Кол-во: 5

"Позиция 219" "Пипетка 1-2-100 с одной отметкой исполнения 1, класс точности 2, номинальная вместимость 100 мл." Кол-во: 2

"Позиция 220" "Пипетка Мора 2-1-5" Кол-во: 15

"Позиция 221" "Алонж АИО-29/32-14/23-50 ТС изогнутый с отводом взаимозаменяемыми конусами керна 29/32 и муфты 14/23 длиной 50 мм из термически стойкого стекла" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Колба Энглера для анализатора PAC Optidist" Кол-во: 5

"Позиция 223" "Ложка лабораторная №1 длиной 120мм фарфоровая ГОСТ 9147-80" Кол-во: 2

"Позиция 224" "Воронка лабораторная 150 мм ПП из полипропилена, диаметр 150 мм, высота 230 мм" Кол-во: 45

"Позиция 225" "Кружка 1 (фарфор)" Кол-во: 8

"Позиция 226" "Пробирка тестов.501-008 д/hz 9011 herzog" Кол-во: 4