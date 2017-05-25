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    Главная / Торги / Поставка химпосуды для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026725/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/04.05.2017)

    Поставка химпосуды для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026725/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/04.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089912Дата и время окончания срока приема заявок Поставки химпосуды для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705089912

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026725/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химпосуды для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026725/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/04.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 18:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    26725 для участника.rar

    26725 Ув. о комиссии 08.06.17.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Стекло прочее, включая технические изделия из стекла

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставки химпосуды для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2017 12:00 GMT +325.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089912Дата и время окончания срока приема заявок Поставки химпосуды для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 10:0526.05.2017 10:0526.05.2017 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705089912Дата и время вскрытия заявок Поставки химпосуды для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089912Подведение итогов не позднее Поставки химпосуды для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089912Подведение итогов не позднее Поставки химпосуды для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставки химпосуды для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Начальная цена

    7 141 656,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    Классификатор ОКВЭД2

    23.19

    Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Склянка СН-1-500 вместимостью 500 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Отстойник Лысенко 100мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Банка для реактивов с делениями и винтовой пластмассовой крышкой вместимостью 100 мл из бесцветного стекла ХС-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Электрод комбинированный стеклянный DGi111-SC с технологией Plug & Play с керамической диафрагмой для прямых измерений рН 0-14 и кислотно-основного титрования в водной среде на титраторах Mettler Toledo каталожный номер 51109500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Воронка ВФ-1-40-пор40 типа вф,исполнения 1, диаметром фильтра 40 мм, класса пор 40,из термохимически стойкого стекла группы тхс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Вискозиметр для определения вязкости прозрачных жидкостей ВПЖ-2, номинальное значение постоянной К, мм2/с2 1, номинальное значение п остоянной К, мм2/с2 ТС, диапаз измер вязкости 200-1000мм2/с, внутренний диаметр капилляра 1,77мм. ГОСТ 10028-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Вискозиметр для определения вязкости прозрачных жидкостей ВПЖ-4, номинальное значение постоянной К, мм2/с2 0,005, из стекла группы ХС3, диапаз измер вязкости 1-5мм2/с, внутренний диаметр капилляра 0,42мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Холодильник лабораторный с прямой трубкой ХПТ-2-400-29/32 исполнения 2 длиной кожуха 400мм с взаимозаменяемым конусом керна 29/32 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Холодильник лабораторный с прямой трубкой ХПТ-1-300-14/23 исполнения 1 длиной кожуха 300мм с взаимозаменяемым конусом керна 14/23 из термически и химически стойкого стекла"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Колба коническая Кн-1-1000-29/32 исполнения 1 вместимостью 1000мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Колба мерная 1-50-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 1 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Колба мерная 1-250-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 250мл класса точности 1 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Колба мерная 1-200-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 200мл класса точности 1 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Колба мерная 1-100-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 100мл класса точности 1 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Воронка лабораторная В-100-150 диаметром 100мм высотой 150мм из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Воронка лабораторная делительная ВД-3-500 исполнения 3 вместимостью 500мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Воронка лабораторная В-150-230 диаметром 150мм высотой 230мм из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Воронка лабораторная В-75-110 диаметром 75мм высотой 110мм из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Холодильник ХШ-2-250-45/40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Пипетка Мора 2-1-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Цилиндр измерительный с двойными стенками с запорным краном, объем 750мл, высота 350мм для установки TNG для определения плотности нефтепродуктов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Цилиндр приемный 100мл стеклянный на латунной подставке, для автоматического анализатора фракционного состава PAC Optidist"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Пробирка с двойными стенками для определения температуры помутнения и начала кристаллизации моторных топлив по ГОСТ 5066-91 черт.1 стр.2, внутренний диаметр 25-33мм, наружный диаметр 35-43мм, кольцевая метка на внутренней стенке на высоте 40 мм от дн"

    Кол-во: 11

    "Позиция 25"

    "Колба Энглера для анализатора PAC Optidist"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Склянка кислородная БПК-250"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Склянка СН-1-250 тип СН с насадкой исполнение 1 номинальная вместимость 250мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Склянка кислородная вместимость 150мл диаметр 70мм с взаимозаменяемым конусом 19/26 БПК-150"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Алонж (приемник лабораторный) изогнутый АИ-14/23-60 с взаимозаменяемым конусом муфты 14/23 и длиной 60мм из термическистойкого стекла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Вискозиметр Уббелоде k=0,005 размер 0В диапазон измерений 1-5 мм2/с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Пробирка П-1-10-0,1 ХС лабораторная мерная центрифужная химически стойкая вместимостью 10мл с ценой деления 0,1мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Кювета кварцевая К-10 анализатора Флюорат"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Электрод рН комбинированный для аргентометрического титрования DM141-SC титратора DL50 Mettler Toledo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Колба мерная исполнения 1, вместимостью1000 мл 1-го класса точности из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Чашка фарфоровая выпарительная №7 номинальной вместимостью 850мл круглодонная сферическая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Колба мерная 2-500-1 ХС с одной отметкой и пришлифованной пробкой, размер конуса 19/26"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Склянка с насадкой СН-1-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Тигель высокий №4 фарфоровый наибольшй наружный диаметр 45 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Приёмник-ловушка 5 мл для определения содержания воды в нефтепродуктах на аппарате АКОВ ГФ5.887.373-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Тигель низкий №2 фарфоровый наибольший наружный диаметр 25 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Воронка делительная грушевидная ВД-3-250 ХС шлиф горловины 29/32"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Электрод InLab Expert Pro-ISM Mettler Toledo комбинированный с полимерным электролитом XEROLYT, диапазон pH 0...14, температурный диапазон 0...100С, материал корпуса PEEK, длина погружной части 120 мм, диаметр погружной части 12 мм, датчик температур"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Колонка адсорбционная ГОСТ 11851 метод А чертеж 2. Н 1420мм; ф расширения 52мм; ф нижней части 18мм; кран К1Х-1-28-1,6; шлиф 19/26"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Пипетка 1-1-2-25 с делениями на частичный слив, типа 1, исполнения 1, 2 класса, вместимостью 25 мл, из химически стойкого стекла, цена деления 0,2 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Воронка 71 кварцевая диаметр 71 мм высота 125 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Стакан ВН-50 кварцевый высокий с носиком объем 50 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Насадка H1-29/32-14/23-14/23 с взаимозаменяемыми конусами керна насадки 29/32, муфты насадки 14/23 и керна отводной трубки 14/23, термостойкая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Отстойник Лысенко 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Тигель низкий №3 фарфоровый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Отстойник 0,5л ГФ 6.451.318"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-100-1 исполнения 1 (с носиком) вместимостью 100мл класса точности 1 с градуировкой от нуля"

    Кол-во: 18

    "Позиция 52"

    "Склянка для промывания газов тип свт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Капельница Тернера 1-50 хс с баллоном, вместимость 50мл ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Ловушка к аппарату АКОВ-10 для определения содержания воды в нефтепродуктах ГОСТ 1594-69"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Чаша из стеклоуглерода выпарительная №2 номинальной вместимостью 110мл диаметром 92мм высотой 29мм плоскодонная сферическая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-50-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-500-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 500мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-25-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Колба коническая Кн-2-250-34 исполнения 2 вместимостью 250мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм из термически и химически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Колба коническая Кн-1-250-29/32 исполнения 1 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "Колба мерная 2-250-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 250мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Колба мерная 2-2000-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 2000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Колба круглодонная для разгонки нефти и нефтепродуктов КРН-125-17 вместимостью 125мл с наибольшим внутренним диаметром центральной г орловины 17мм из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Бюкс(стаканчик для взвешивания) СВ-34/12 высокий с конусом горловины 34/12 из термически и химически стойкого стекла группы ТХС"

    Кол-во: 46

    "Позиция 66"

    "Бюкс(стаканчик для взвешивания) СВ-14/8 высокий с конусом горловины 14/8 из термически и химически стойкого стекла группы ТХС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Стакан лабораторный высокий В-1-2000 исполнения 1 с носиком вместимостью 2000мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-400 исполнения 1 с носиком вместимостью 400мл из термически стойкого стекла группы ТС"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Стакан лабораторный высокий В-1-100 исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл из термически стойкого стекла группы ТС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Бюретка I-1-2-10-0,05 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,05мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29252-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Бюретка I-1-2-25-0,1 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29252-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Бюретка I-1-2-5-0,02 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,02мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29252-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Воронка лабораторная В-100-150 диаметром 100мм высотой 150мм из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Воронка лабораторная В-25-38 диаметром 25мм высотой 38мм из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Воронка лабораторная В-150-230 диаметром 150мм высотой 230мм из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Цилиндр приемный 100мл стеклянный на латунной подставке, для автоматического анализатора фракционного состава PAC Optidist"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Пипетка лабораторная с одной отметкой (Мора) 2-2-20 с расширением без запасного резервуара исполнения 2 класса точности 2 вместимостью 20мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Алонж (приемник лабораторный) изогнутый АИ-14/23-60 с взаимозаменяемым конусом муфты 14/23 и длиной 60мм из термическистойкого стекла"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Кружка лабораторная №2 фарфоровая вместимостью 500мл ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Кружка лабораторная №3 фарфоровая вместимостью 1000мл ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Цилиндр мерный стеклянный 1-1000-2 исполнения 1 с носиком на стеклянном основании вместимостью 1000 см3 2 класса точности"

    Кол-во: 7

    "Позиция 82"

    "Пробирка центрифужная коническая градуированная 100мл длина 203 мм каталожный номер K61106 Koehler Instruments"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Колонка стандартная FIA с плоским концом (верх) для флуоресцентно-индикаторной абсорбции FIA длина 39см верхний сферический шлиф 28/12 каталожный номер К41500-26 Kochler"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Трубка подачи кислорода из боросиликатного стекла, длина 750мм со стержнем диаметром 6мм для определения окислительной стабильности на анализаторе К12290, рис.1 ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007, каталожный номер К122-0-18 фирмы Kochler"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Стакан низкий 1000 мл без шкалы ПП из полипропилена диаметр 108мм высота 145мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Кювета круглая (виала) стеклянная с завинчивающийся крышкой для анализатора ХПК НАСН каталожный номер 2275806 в упаковке 6 штук"

    Кол-во: 16

    "Позиция 87"

    "Пипетка тестовая 25 мл к аппарату определения предельной температуры фильтруемости FPP 5Gs PAC ISL каталожный номер М004235."

    Кол-во: 8

    "Позиция 88"

    "Колба К-1-100-29/32 ТС круглодонная с взаимозаменяемым конусом"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Приёмник-ловушка 2 мл для определения содержания воды в нефтепродуктах на аппарате АКОВ ГФ5.887.373"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Бюретка I-4-1-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Склянка с тубусом 3-0,50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Стекло часовое диаметр 80 мм, в упаковке 10 шт"

    Кол-во: 11

    "Позиция 93"

    "Бюретка I-4-1-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Колонка адсорбционная ГОСТ 11851 метод А чертеж 2. Н 1420мм; ф расширения 52мм; ф нижней части 18мм; кран К1Х-1-28-1,6; шлиф 19/26"

    Кол-во: 6

    "Позиция 95"

    "Пипетка 1-1-2-25 с делениями на частичный слив, типа 1, исполнения 1, 2 класса, вместимостью 25 мл, из химически стойкого стекла, цена деления 0,2 мл"

    Кол-во: 27

    "Позиция 96"

    "Колба дистилляционная стеклянная 10мл М004242 для экспресс-анализатора фракционного состава ISL PMD 110 ASTM D7345"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Воронка В-36-50 ХС лабораторная тип В диаметр 36 мм высота 50 мм из стекла группы ХС"

    Кол-во: 25

    "Позиция 98"

    "Приемный 100 мл nc без подставки код по катологу фирмы herzog к автоматич.прибор у д/определения фракционного состава неф тепродукто в модель herzog hda 627"

    Кол-во: 15

    "Позиция 99"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-100-1 исполнения 1 (с носиком) вместимостью 100мл класса точности 1 с градуировкой от нуля"

    Кол-во: 21

    "Позиция 100"

    "Стаканчик для взвешивания 60х30 низкий"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Капельница Тернера 1-50 хс с баллоном, вместимость 50мл ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 15

    "Позиция 102"

    "Стакан Бехера высокий с носиком со шкалой ВН-100 номинальной вместимостью 100мл диаметром 48мм высотой 80мм из стекла Simax"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Колба плоскодонная П-1-500-29/32 исполнения 1 вместимостью 500мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "Колба с тубусом(Бунзена) 1-1000 исполнения 1 без взаимозаменяемого конуса вместимостью 1000мл из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-500-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 500мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 7

    "Позиция 106"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-25-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 15

    "Позиция 107"

    "Колба мерная 1-50-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 1 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Колба мерная 1-500-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 500мл класса точности 1 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-100 исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 110"

    "Пипетка лабораторная 1-1-2-2-0,02 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,02мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 45

    "Позиция 111"

    "Воронка ВП-100 ХС диаметр 100мм шлиф 29/32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Сосуд цилиндрический СЦ-5,0 объемом 5 дм3."

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Электрод DMi140-SC Mettler Toledo комбинированный платиновый кольцевой с керамической фриттой для редокс-титрирования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Пестик №2 фарфоровый высотой 120 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Крышка к тиглю №3 фарфоровая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 116"

    "Трубка сорбционная СТ 212 для улавливания примесей из воздуха в процессе отбора воздушных проб, D=12мм, L=170мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 117"

    "Стакан Н-1-50 со шкалой ТС ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 24

    "Позиция 118"

    "Колба коническая Кн-1-1000-29/32 исполнения 1 вместимостью 1000мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Колба мерная 2-1000-1 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 1000мл класса точности 1 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Стакан лабораторный низкий Н-1-250 исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Воронка лабораторная В-36-80 диаметром 36мм высотой 80мм из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 12

    "Позиция 122"

    "Воронка лабораторная В-75-110 диаметром 75мм высотой 110мм из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-10-2 исполнения 1 (с носиком) вместимостью 10мл класса точности 2 с градуировкой от нуля ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 14

    "Позиция 124"

    "Кювета кварцевая К-10 анализатора Флюорат"

    Кол-во: 8

    "Позиция 125"

    "Электрод рН комбинированный для аргентометрического титрования DM141-SC титратора DL50 Mettler Toledo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Кювета кварцевая КФК 20мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Ложка лабораторная №3 длиной 200мм фарфоровая ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 14

    "Позиция 128"

    "Кювета кварцевая КФК 10мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Склянка для промывания газов с насадкой СН-1-100 исполнения 1 номинальной вместимостью 100мл"

    Кол-во: 14

    "Позиция 130"

    "Электрод рН комбинированный Inlab ExpertPro со встроенным температурным датчиком NTC30K, полимерным электролитом (XEROLYT Polymer) и фиксированным кабелем BNC/RCA (Cinch) длиной 1,2 м, диапазон измерений рН 0-14 при температуре 0-100С, длина корпуса "

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Кювета сборная с крышкой для волнового рентгенофлуоресцентного спектрометра высота 21мм, внешний диаметр 40 мм, внутренний диаметр 34мм, обьем 18мл, каталожный номер SC-3340 Fluxana, в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Крышка белая винтовая с фторопластовым вкладышем для круглой кюветы (виалы) для определения ХПК каталожный номер 2241106, в упаковке6 штук"

    Кол-во: 20

    "Позиция 133"

    "Стакан тестовый (высота 120мм диаметр 30мм с меткой на высоте 60мм) для определения предельной температуры фильтруемости на анализаторе FPP 5Gs PAC ISL каталожный номер М004234"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "Бюретка I-4-1-50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Стекло часовое диаметр 45 мм, в упаковке 10 шт"

    Кол-во: 11

    "Позиция 136"

    "Пипетка лабораторная 1-1-2-5, в упаковке 10 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Воронка делительная грушевидная ВД-3-250 ХС шлиф горловины 29/32"

    Кол-во: 16

    "Позиция 138"

    "Пипетка лабораторная 1-2-2-10-0,1 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 139"

    "Насадка НЭТВ-25 номинальной вместимостью вкладыша 25 см3 с взаимозаменяемыми конусами керна насадки 19/26, муфты 45/40 химическистойкая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 140"

    "Склянка СН-1-200 вместимостью 200 мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 141"

    "Стакан тестовый с дополнительной меткой для анализатора температуры закупорки холодного фильтра 501-011 Herzog"

    Кол-во: 20

    "Позиция 142"

    "Cосуд тестовый с зеркальным дном 501-143 для определения температуры помутнения HCP 852 HERZOG"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Лабораторная посуда.стакан низкий типа нн,вместимостью 100мл из стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Колба на 125 мл д/автоматического аппара та серии ndi 440 д/дистилляции нефтепрод уктов фирмы "normalab-analis""

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Колба мерная 1-10-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 10мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Конденсатор змеев.д/опред.жид.кислорода"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "Трубка тестовая нагревательная с комплектом фильтров для анализатора термоокислительной стабильности JFTOT III, в упаковке 10 штук, каталожный номер AL-91652 фирмы "Alcor""

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Поглотитель Зайцева"

    Кол-во: 20

    "Позиция 149"

    "Пипетка лабораторная 1-2-2-5-0,05 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29228-91"

    Кол-во: 30

    "Позиция 150"

    "Трубка хлоркальциевая прямая ТХ-П-1-25 исполнения 1 с одним шаром под пробку диаметром 25мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Пипетка 2-1-2-20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Пробирка лабораторная мерная П-2-25-14/23 исполнения 2 вместимостью 25мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 30

    "Позиция 153"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-250-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл класса точности 2"

    Кол-во: 13

    "Позиция 154"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-100-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "Колба коническая Кн-1-250-29/32 исполнения 1 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически и химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Колба коническая Кн-1-100-29/32 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 157"

    "Колба коническая Кн-1-100-19/26 исполнения 1 вместимостью 100мл с взаимозаменяемым конусом 19/26 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Колба плоскодонная П-1-2000-29/32 исполнения 1 вместимостью 2000мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Колба мерная 2-1000-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 1000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 24

    "Позиция 160"

    "Колба мерная 1-50-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Колба мерная 1-25-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 25мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 162"

    "Колба мерная 1-100-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 100мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Колба мерная 1-100-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 100мл класса точности 1 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 164"

    "Стакан лабораторный высокий В-1-2000 исполнения 1 с носиком вместимостью 2000мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС"

    Кол-во: 35

    "Позиция 165"

    "Стакан лабораторный высокий В-1-1000 исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС"

    Кол-во: 15

    "Позиция 166"

    "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-400 исполнения 1 с носиком вместимостью 400мл из термически стойкого стекла группы ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "Бюретка I-1-2-10-0,05 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,05мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29252-91"

    Кол-во: 5

    "Позиция 168"

    "Бюретка I-1-2-25-0,1 типа I без установленного времени ожидания исполнения 1 с одноходовым краном класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29252-91"

    Кол-во: 5

    "Позиция 169"

    "Пипетка лабораторная 1-1-2-1-0,01 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 1мл ценой деления 0,01мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 35

    "Позиция 170"

    "Воронка лабораторная В-150-230 диаметром 150мм высотой 230мм из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 25

    "Позиция 171"

    "Цилиндр измерительный с двойными стенками с запорным краном, объем 750мл, высота 350мм для установки TNG для определения плотности нефтепродуктов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Цилиндр приемный 100мл стеклянный на латунной подставке, для автоматического анализатора фракционного состава PAC Optidist"

    Кол-во: 20

    "Позиция 173"

    "Пробирка с двойными стенками для определения температуры помутнения и начала кристаллизации моторных топлив по ГОСТ 5066-91 черт.1 стр.2, внутренний диаметр 25-33мм, наружный диаметр 35-43мм, кольцевая метка на внутренней стенке на высоте 40 мм от дн"

    Кол-во: 32

    "Позиция 174"

    "Пипетка Мора 2-2-100 ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Стакан В-1-50 со шкалой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "Пипетка лабораторная с одной отметкой (Мора) 2-2-25 с расширением без запасного резервуара исполнения 2 класса точности 2 вместимостью 25мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 177"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-10-2 исполнения 1 (с носиком) вместимостью 10мл класса точности 2 с градуировкой от нуля ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 15

    "Позиция 178"

    "Пипетка лабораторная с одной отметкой (Мора) 2-2-20 с расширением без запасного резервуара исполнения 2 класса точности 2 вместимостью 20мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 15

    "Позиция 179"

    "Пробирка лабораторная мерная П-2-20-14/23 исполнения 2 вместимостью 20мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 20

    "Позиция 180"

    "Склянка для промывания газов с насадкой СН-2-100 исполнения 2 номинальной вместимостью 100мл ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 20

    "Позиция 181"

    "Пробка лабораторная стеклянная высотой 32мм диаметром 13мм размерами взаимозаменяемого конуса 7/16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 182"

    "Чашка фарфоровая выпарительная №7 номинальной вместимостью 850мл круглодонная сферическая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Ложка лабораторная №2 длиной 150мм фарфоровая ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 184"

    "Ложка лабораторная №1 длиной 120мм фарфоровая ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Пробирка лабораторная мерная П-2-10-14/23 исполнения 2 вместимостью 10мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Колба мерная 2-500-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 500мл класса точности 2 из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 13

    "Позиция 187"

    "Колба мерная 2-25-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 25мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Воронка лабораторная делительная ВД-1-250 исполнения 1 вместимостью 250мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 14

    "Позиция 189"

    "Газоанализатор кислорода ГК-1 (аппарат для определения содержания кислорода) Состоит из бюретки Гемпеля вместимостью 100 мл, пипетки Гемпеля с резиновой пробкой, трубки соединительной, сосуда уравнительного, соединенного с пипеткой Гемпеля резиновой "

    Кол-во: 5

    "Позиция 190"

    "Колба Энглера для анализатора PAC Optidist"

    Кол-во: 40

    "Позиция 191"

    "ПИПЕТКА МОРА 2-2-5, ИСПОЛНЕНИЕ 2-2КОД ТОВАРА 000847.006КЛАСС ТОЧНОСТИ - 2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 192"

    "Ложка лабораторная №3 длиной 200мм фарфоровая ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 193"

    "Воронка для фильтрования ВФ-3-100 ХС с конусом 29/32"

    Кол-во: 15

    "Позиция 194"

    "Ступка № 3 фарфоровая с наружным диаметром 90 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 195"

    "Тигель Н-20 кварцевый низкий объем 20 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Чашка ЧБН-2 Петри диаметр 100 мм высота 20 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 197"

    "Палочка стеклянная d=4+-1мм l=250мм ГОСТ 27460-87"

    Кол-во: 24

    "Позиция 198"

    "Воронка лабораторная В-56-80 диаметром 56мм высотой 80мм из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Ложка химическая 120/30/20/1/31х23 нержавеющая сталь; длина 120мм; размеры шпателя 30х20 мм; диаметр ручки 1мм; размеры ложки 31х23мм кат.№ 3420 BOCHEM"

    Кол-во: 5

    "Позиция 200"

    "Ложка лабораторная BOCHEM 150/20Х10, Ложка лабораторная (нерж.сталь18/10/150/20х10/тип 3) Bochem Германия 2-01153"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Колба коническая Кн-2-100-34 исполнения 2 вместимостью 100мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм из термически с тойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 10

    "Позиция 202"

    "Колба коническая Кн-2-1000-50 исполнения 2 вместимостью 1000мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 50мм из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 40

    "Позиция 203"

    "Колба коническая Кн-1-50-14/23 исполнения 1 вместимостью 50мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 204"

    "Склянка для промывания газов с насадкой СН-1-100 исполнения 1 номинальной вместимостью 100мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Электрод сравнения (Reference Electrode)для галогенов, заполненный электролитом 3М KCl насыщенный AgCl для кулонометрического определения хлора на ECS-3000, каталожный номер PANAL0052 TSHR International"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "pH-Электрод комбинированный заполняемый (KCl+Ag) стеклянный со сферической мембранной и керамической диафрагмой для общелабораторного применения, диапазон измерения 0-13 pH при температуре -5 - 100С с кабелем BNC 1м, каталожный номер HI 1131B HANNAIn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Приёмник-ловушка 2 мл для определения содержания воды в нефтепродуктах на аппарате АКОВ ГФ5.887.373"

    Кол-во: 10

    "Позиция 208"

    "Приёмник-ловушка 5 мл для определения содержания воды в нефтепродуктах на аппарате АКОВ ГФ5.887.373-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Пипетка лабораторная 1-2-2-10-0,1 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,1мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 210"

    "Пипетка лабораторная 1-2-2-25-0,2 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 2 с расширением без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,2мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Насадка H1-29/32-14/23-14/23 с взаимозаменяемыми конусами керна насадки 29/32, муфты насадки 14/23 и керна отводной трубки 14/23, термостойкая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Насадка НЭТВ-25 номинальной вместимостью вкладыша 25 см3 с взаимозаменяемыми конусами керна насадки 19/26, муфты 45/40 химическистойкая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Колба с тубусом 2-250-29/32 (Бунзена) с взаимозаменяемым конусом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 214"

    "Вискозиметр Уббелоде размер 0С k=0,003 мм2/с2 диапазон измерений 0,6-3 мм2/с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "Склянка СН-1-200 вместимостью 200 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 216"

    "Чаша выпарительная n2 50мл (фарфор)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Стакан лабораторный низкий Н-1-250 исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл из термически и химически стойкого стекла группы ТХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Бюретка I-3-2-100-0,2 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 100мл ценой д еления 0,2мл из химически стойкого стекла"

    Кол-во: 5

    "Позиция 219"

    "Пипетка 1-2-100 с одной отметкой исполнения 1, класс точности 2, номинальная вместимость 100 мл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Пипетка Мора 2-1-5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 221"

    "Алонж АИО-29/32-14/23-50 ТС изогнутый с отводом взаимозаменяемыми конусами керна 29/32 и муфты 14/23 длиной 50 мм из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Колба Энглера для анализатора PAC Optidist"

    Кол-во: 5

    "Позиция 223"

    "Ложка лабораторная №1 длиной 120мм фарфоровая ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Воронка лабораторная 150 мм ПП из полипропилена, диаметр 150 мм, высота 230 мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 225"

    "Кружка 1 (фарфор)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 226"

    "Пробирка тестов.501-008 д/hz 9011 herzog"

    Кол-во: 4

    "Позиция 227"

    "Электрод переносной медно-сульфатный ЭМС-1,2 с полноразмерной рукояткой"

    Кол-во: 3

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