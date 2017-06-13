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Номер извещения
31705089601
Уникальный номер закупки
17/2.1/0012015/ВНИПИГД
Наименование закупки
Оказание услуг по заправке техники с использованием пластиковых карт для нужд автохозяйства ПАО "ВНИПИгаздобыча" в 2017 - 2019 гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Владислав Эдуардович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по заправке техники с использованием пластиковых карт для нужд автохозяйства ПАО "ВНИПИгаздобыча" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089601Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по заправке техники с использованием пластиковых карт для нужд автохозяйства ПАО "ВНИПИгаздобыча" в 2017 годуг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705089601Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по заправке техники с использованием пластиковых карт для нужд автохозяйства ПАО "ВНИПИгаздобыча" в 2017 годуг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 21:0019.07.2017 21:0019.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089601Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке техники с использованием пластиковых карт для нужд автохозяйства ПАО "ВНИПИгаздобыча" в 2017 годуг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201719.07.2017 21:0019.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089601Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке техники с использованием пластиковых карт для нужд автохозяйства ПАО "ВНИПИгаздобыча" в 2017 годуг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке техники с использованием пластиковых карт для нужд автохозяйства ПАО "ВНИПИгаздобыча" в 2017 году
Начальная цена
17 661 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
46.71.1
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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