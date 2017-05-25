Поставка приспособлении и расходных материалов для проведения ремонтных работ

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Поставка приспособлении и расходных материалов для проведения ремонтных работ

Цена договора и требования к обеспечению

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Гравер конический, диаметр 6 мм., общая длина 50 мм., угол заточки 90 градусов, материал твердый сплав k44UF, применение: для гравировки цветных изделий из цветных металлов на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ,производство ООО "Полимет-Сервис", Ро" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Гравер пирамидка, диаметр 3 мм., общая длина 38 мм., угол заточки 60 градусов, материал твердый сплав k44UF, производство ООО "Поли мет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006, применение: для гравировки цветных изделий из цветных металлов на гравироваль" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Гравер пирамидка, диаметр 3 мм., общая длина 38 мм., угол заточки 25 градусов, материал твердый сплав k44UF,применение: для гравировки цветных изделий из цветных металлов на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ,производство ООО "Полимет-Сервис", Росс" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Гравер пирамидка, диаметр 3 мм., общая длина 38 мм., угол заточки 45 градусов, материал твердый сплав k44UF, применение: для гравировки цветных изделий из цветных металлов на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ,производство ООО "Полимет-Сервис", Рос" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Диск отрезной алмазный Турбо Гранит 125х22,23х8мм Ниборит. Производство Россия ГОСТ 16115-88" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Диск отрезной по камню Лаз 3632-230-2.5/54с 63 т1 бу 80 3 230х2.5х22 27021" Кол-во: 5

"Позиция 7" "Зубило тип1 исполнение 1 уголом заточки 35 градусов L = 200мм 2810-0217 ГОСТ 7211-86" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Индикатор состояния электророзеток ИСЭР-01, предназначен для проверки наличия защитного заземления в розетках трехпроводной сети 220В 50Гц, ГОСТ 12.045-84" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Индикатор состояния электророзеток ИСЭР-03, предназначен для проверки наличия защитного заземления в розетках трехпроводной сети 220В 50Гц (евророзетках), ГОСТ 12.045-84" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Инструмент для установки люверсов AM-GP PRO Полуавтоматический профессиональный пресс для установки люверсов диаметром 10-12 мм, артикул 000047257" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Лазы универсальные КРПО для прямоугольных ж/б опор раствор лазов 160/203" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Лебедка ручная Дина (с блоком)г/п 0,5т, длина каната 5м, масса 5,2кг ГОСТ 25835-83" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Лестница стремянка 3-секционная АЛЮМЕТ 9318 3х18" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Метрошток МШС 4,5" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Ареометр АНТ-1 770-830 для нефтепродуктов. ГОСТ 18481-81." Кол-во: 6

"Позиция 16" "Ареометр АНТ-1 710-770 для нефтепродуктов. ГОСТ 18481-81." Кол-во: 6

"Позиция 17" "Ареометр АНТ-1 830-890 для нефтепродуктов. ГОСТ 18481-81." Кол-во: 6

"Позиция 18" "Ареометр АОН-1 820-880 кг/м3 общего назначения. ГОСТ 18481-81." Кол-во: 1

"Позиция 19" "Бита триггер профи 84983 двухсторонняя 65 мм" Кол-во: 20

"Позиция 20" "Валик мини малярный полиамид желтая нить 2шт 220-2110 110x6/12мм Decor" Кол-во: 10

"Позиция 21" "Вискозиметр ВПЖ-4 ф 0.62" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Горелка пропановая профессиональная ПГ (КВТ) для монтажа термоусаживаемых муфт. ТУ 4834-051-97284872-2012. 2 в 1: термоусадка и пайка. В комплекте: рукоятка с вентилем, насадка для термоусадки диаметром 50 мм, насадка для пайки диаметром 17 мм, редук" Кол-во: 8

"Позиция 23" "Гравер конический радиусный, диаметр 3 мм., общая длина 40 мм., угол заточки 20 градусов, 2R кромки=0,4мм, материал твердый сплав k44UF, применение: для 3D обработки на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ ,производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, " Кол-во: 1

"Позиция 24" "Гравер конический радиусный, диаметр 3 мм., общая длина 40 мм., угол заточки 20 градусов, R кромки=1,5мм, материал твердый сплав k44UF, применение: для 3D обработки на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ ,производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, Г" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Гравер конический,диаметр хвостовика и рабочей части 3 мм, общая длина 40 мм, угол заточки 25 градусов, материал твердый сплав,производство ООО "Полимет-Сервис",Россия, ГОСТ Р 52589-2006." Кол-во: 5

"Позиция 26" "Гравер конический, диаметр хвостовика и рабочей части 3 мм., общая длина 40 мм., угол заточки 30 градусов, материал гравера твердый сплав, производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006." Кол-во: 5

"Позиция 27" "Гравер конический , диаметр хвостовика и рабочей части 3мм., общая длина 40мм., угол заточки 45 градусов, материал гравера твердый сплав, производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006." Кол-во: 5

"Позиция 28" "Фреза спиральная двухзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм ,длина рабочей части 12 мм.,общая длина 40 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки меди, латуни, а" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Фреза спиральная однозаходная с удалением стружки ввверх, диаметр 6 мм ,длина рабочей части 17 мм.,общая длина 50 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для раскроя алюминия на грав" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Фреза спиральная однозаходная с удалением стружки вверх, диаметр режущей части 2 мм, диаметр хвостовика 3 мм,общая длина 38 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки алюм" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Фреза спиральная однозаходная с удалением стружки вверх, диаметр 6 мм ,длина режущей части 32 мм., общая длина 50 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки цветных металл" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Фреза спиральная трехзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм., длина рабочей части 12 мм. общая длина 38 мм.,тип заточки-"рыбий хвост", производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006, применение: для обработки магния, меди, лат" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Фреза спиральная двухзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм ,длина рабочей части 10 мм., общая длина 40 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки цветных металл" Кол-во: 6

"Позиция 34" "Фреза спиральная двухзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм ,длина рабочей части 12 мм, общая длина 38 мм., тип заточки торца - "рыбий хвост", материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Примен" Кол-во: 5

"Позиция 35" "Фреза спиральная, однозаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм ,длина рабочей части 15 мм, общая длина 40 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки цветных металл" Кол-во: 20

"Позиция 36" "Фреза спиральная двухзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм ,длина режущей части 25 мм., общая длина 50 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки ПВХ и древесны" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Цепь короткозвеньевая калиброванная оцинкованная, артикул А1-6х19х21, DIN 766 ТУ 3148-018-00235424-00 Производитель: Грязинский завод цепей" Кол-во: 40

"Позиция 38" "Шаблон чистоты поверхности ГОСТ 9.402-2004. Размер 25x25 мм. Пластина из прозрачного материала для контроля изделия от окалин и ржавщины" Кол-во: 4

"Позиция 39" "Шайба 6 Н (гровер) ГОСТ 6402-70" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Шайба 8 Н (гровер) ГОСТ 6402-70" Кол-во: 3

"Позиция 41" "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 12Н (Р100) 775" Кол-во: 3

"Позиция 42" "Штатив S6-02 алюминиевый универсальный" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Шубка велюровая бесшовная ШВ-250" Кол-во: 9

"Позиция 44" "Щетка Тевтон стальная с деревянной рукояткой 6 ряд." Кол-во: 5

"Позиция 45" "Стремянка алюминиевая 9 ступеней" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Карандаш алмазный правящий исп.С 3908-0086 тип 02 ГОСТ 607.80" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Комплект инструмента кабельщика-спайщика-3" Кол-во: 6

"Позиция 48" "Набор ключей рожковых 1112MR 12 шт. (комб)" Кол-во: 5

"Позиция 49" "Прибор рН-метр-иономер ЭКОТЕСТ-120" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Фреза спиральная двухзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм, длина режущей части 10 мм, длина общая 40 мм,радиусные кромки, материал твердый сплав K44UF, применение: для обработки цветных металлов и пластмасс с хорошей шероховатостью на гра" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Набор инструмента электромонтажника НЭУ-М2 до 1000V (46 предметов, 40 наконечников), ТУ 3926-021-127191850-2007" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Полотно биметаллическое ленточнопильное 34х1,1мм, 3-4 TPI РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ ПЛЮС М42 ТУ 3902-001-11251700-2015" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Полотно биметаллическое ленточнопильное 34х1,1мм, 5/8 TPI РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ ПЛЮС М42 ТУ 3902-001-11251700-2015" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Полотно биметаллическое ленточнопильное 34х1,1мм, 8/12 TPI РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ ПЛЮС М42 ТУ 3902-001-11251700-2015" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Резец фасочный Р6М5 размер 14х18 длина 120мм угол наклона 30гр. ГОСТ 19265-73" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Рулетка измерительная Р10УЗГ-длиной 10м,из углеродистой стали, кл. точности 3, с грузом на вытяжном конце ленты ГОСТ 7502-98" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Сверло для прочистки отверстий в смесителе ф0,57 ГОСТ 8034-76" Кол-во: 5

"Позиция 58" "Сверло для прочистки отверстий в сместителе ф0,63 ГОСТ 8034-76" Кол-во: 5

"Позиция 59" "Сверло цилиндрический хвостовик твёрдосплавное по металлу ф8.5 ГОСТ 17275-90" Кол-во: 6

"Позиция 60" "Скребок для удаления краски 55мм" Кол-во: 5

"Позиция 61" "Съемник подшипников шарнирный 2-х лапый универсальный 75 мм, рабочий диапозон 40-75 мм, ГОСТ 27718-88, артикул 815007, фирмы "Дело техники" производства Россия" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Удлинитель вентилей металлический прямой МЕХ-139 Россвик ГОСТ 8107-75" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Устройство намагничивающее на постоянных магнитах УНПМ-3ЭС. Предназначено для намагничивания деталей, узлов и конструкций из ферром агнитных сплавов при неразрушающем контроле в соответствии с ГОСТ 21105-87. Производитель: ООО Эридан-сервис г. Уфа." Кол-во: 3

"Позиция 64" "Фреза коническая, диаметр хвостовика 6 мм., диаметр режущей части 1 мм., длина рабочей части 12 мм., общая длина 50 мм., угол наклона 20 градусов, материал твердый сплав k44UF, производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006, применение:" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Фреза коническая круглая, диаметр хвостовика 3 мм., длина рабочей части 10 мм. общая длина 40 мм.,угол наклона 16 градусов, 2R=0,2 мм, материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006, применение: для обработ" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Фреза прямая двухзаходная сферическая, диаметр хвостовика 3 мм., диаметр режущей части 2,5 мм, длина рабочей части 12 мм., общая длина 40 мм., материал твердый сплав k44UF, применение: для 3D обработки на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ, произво" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Фреза прямая двухзаходная, диаметр 3 мм, длина режущей части 17 мм., общая длина 40 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для раскроя ПВХ и дерева на гравировально-фрезерном станк" Кол-во: 4

"Позиция 68" "Фреза спиральная двухзаходная круглая, диаметр 3 мм., длина рабочей части 12 мм., общая длина 40 мм., материал твердый сплав k44UF, производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006, применение: для 3D обработки на гравировально-фрезерном" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Лазы универсальные КРУ для ж/б опор 168/190" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Болт М6х18 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Скребок малярный Вира с запасным лезвием 19мм" Кол-во: 3

"Позиция 72" "Фреза по дереву напаянная пластинами быстрорежущей стали для изготовления углового плинтуса ДИ-05 ф40мм арт.ДИ-05.13.40" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Фреза спиральная двухзаходная круглая, диаметр 6 мм., длина режущей части 16 мм., общая длина 50 мм., материал твердый сплав k44UF, применение: для 3D обработки на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ ,производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Диск отрезной алмазный Турбо Гранит 180х22,23х8мм арт.10184 Ниборит. Производство Россия ГОСТ 16115-88" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Набор автоэлектрика И 151" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Вискозиметр ВПЖ-4 ф 1,12" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-4 ф 0,82мм" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Полотно биметаллическое ленточнопильное 34х1,1мм, 4/6 TPI РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ ПЛЮС М42 ТУ 3902-001-11251700-2015" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Метрошток МШТм-3,0 ГОСТ 8.247-2004" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Метрошток МШТм-5,0 ГОСТ 8.247-2004" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Набор инструмента 3/8" 55 предметов (набор торцевых головок 6-22 мм, ключ-трещетка, удлинители) артикул 610755 ГОСТ 22402-77, ГОСТ 25604-83 компания "Дело техники" производство Россия" Кол-во: 6

"Позиция 82" "Гравер конический, диаметр хвостовика 3 мм., общая длина 40 мм., угол заточки 60 градусов, материал твердый сплав, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки цветных металлов и пластмасс на гравировально-ф" Кол-во: 5

"Позиция 83" "Адгезиметр механический Константа-АЦ для измерения адгезии лакокрасочных покрытий" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Микроскоп бинокулярный медицинский МИКМЕД-5 ТУ 9443-166-07502348-2005" Кол-во: 3

"Позиция 85" "Секундомер механический СОСпр-2Б-2-000, корпус металический хромированный, класс точности-2, ТУ-25-1894.003-90." Кол-во: 4

"Позиция 86" "Секундомер электрический Интеграл С-01, с автономным источником питания и жидкокристаллическим экраном, ТУ РБ 100231303.011-2002." Кол-во: 1

"Позиция 87" "Адгезиметр для битумных покрытий СМ-1" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Анемометр ТТМ-2-01. Диапазон измерений: скорости 0,01-30м/с., температуры -40...+60град.С. Габариты: измерительного блока 165х85х35 мм., измерительного зонда Ду14х250мм. Масса:0,6кг. С заводской поверкой. ТУ 4311-005-70203816-04." Кол-во: 2

"Позиция 89" "Гравер конический, диаметр хвостовика 3 мм,общая длина 40 мм., угол заточки 90 градусов, материал твердый сплав K44UF,применение: для обработки цветных металлов и пластиков на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ, производство ООО "Полимет-Сервис" Ро" Кол-во: 5