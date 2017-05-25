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    Главная / Торги / Поставка приспособлений и расходных материалов для проведения ремонтных работ (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка приспособлений и расходных материалов для проведения ремонтных работ (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2017 08:0025.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089175Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приспособлении и расходных материалов для проведения ремонтных работ450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705089175

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0023831/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка приспособлений и расходных материалов для проведения ремонтных работ (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Закупочная документация 17_2.2_0023831.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-56-40

    Адрес электронной почты

    varkhipenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архипенко Вячеслав Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    рис, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приспособлении и расходных материалов для проведения ремонтных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2017 08:00 GMT +325.05.2017 08:0025.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089175Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приспособлении и расходных материалов для проведения ремонтных работ450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2017 13:0025.05.2017 13:0025.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705089175Дата и время вскрытия заявок Поставка приспособлении и расходных материалов для проведения ремонтных работ450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 13:0008.06.2017 13:0008.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089175Подведение итогов не позднее Поставка приспособлении и расходных материалов для проведения ремонтных работ450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 13:0008.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089175Подведение итогов не позднее Поставка приспособлении и расходных материалов для проведения ремонтных работ450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приспособлении и расходных материалов для проведения ремонтных работ

    Начальная цена

    518 928,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Не предусмотрен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гравер конический, диаметр 6 мм., общая длина 50 мм., угол заточки 90 градусов, материал твердый сплав k44UF, применение: для гравировки цветных изделий из цветных металлов на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ,производство ООО "Полимет-Сервис", Ро"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Гравер пирамидка, диаметр 3 мм., общая длина 38 мм., угол заточки 60 градусов, материал твердый сплав k44UF, производство ООО "Поли мет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006, применение: для гравировки цветных изделий из цветных металлов на гравироваль"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Гравер пирамидка, диаметр 3 мм., общая длина 38 мм., угол заточки 25 градусов, материал твердый сплав k44UF,применение: для гравировки цветных изделий из цветных металлов на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ,производство ООО "Полимет-Сервис", Росс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Гравер пирамидка, диаметр 3 мм., общая длина 38 мм., угол заточки 45 градусов, материал твердый сплав k44UF, применение: для гравировки цветных изделий из цветных металлов на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ,производство ООО "Полимет-Сервис", Рос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Диск отрезной алмазный Турбо Гранит 125х22,23х8мм Ниборит. Производство Россия ГОСТ 16115-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Диск отрезной по камню Лаз 3632-230-2.5/54с 63 т1 бу 80 3 230х2.5х22 27021"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Зубило тип1 исполнение 1 уголом заточки 35 градусов L = 200мм 2810-0217 ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Индикатор состояния электророзеток ИСЭР-01, предназначен для проверки наличия защитного заземления в розетках трехпроводной сети 220В 50Гц, ГОСТ 12.045-84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Индикатор состояния электророзеток ИСЭР-03, предназначен для проверки наличия защитного заземления в розетках трехпроводной сети 220В 50Гц (евророзетках), ГОСТ 12.045-84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Инструмент для установки люверсов AM-GP PRO Полуавтоматический профессиональный пресс для установки люверсов диаметром 10-12 мм, артикул 000047257"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Лазы универсальные КРПО для прямоугольных ж/б опор раствор лазов 160/203"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Лебедка ручная Дина (с блоком)г/п 0,5т, длина каната 5м, масса 5,2кг ГОСТ 25835-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Лестница стремянка 3-секционная АЛЮМЕТ 9318 3х18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Метрошток МШС 4,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ареометр АНТ-1 770-830 для нефтепродуктов. ГОСТ 18481-81."

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Ареометр АНТ-1 710-770 для нефтепродуктов. ГОСТ 18481-81."

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Ареометр АНТ-1 830-890 для нефтепродуктов. ГОСТ 18481-81."

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Ареометр АОН-1 820-880 кг/м3 общего назначения. ГОСТ 18481-81."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Бита триггер профи 84983 двухсторонняя 65 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Валик мини малярный полиамид желтая нить 2шт 220-2110 110x6/12мм Decor"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Вискозиметр ВПЖ-4 ф 0.62"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Горелка пропановая профессиональная ПГ (КВТ) для монтажа термоусаживаемых муфт. ТУ 4834-051-97284872-2012. 2 в 1: термоусадка и пайка. В комплекте: рукоятка с вентилем, насадка для термоусадки диаметром 50 мм, насадка для пайки диаметром 17 мм, редук"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Гравер конический радиусный, диаметр 3 мм., общая длина 40 мм., угол заточки 20 градусов, 2R кромки=0,4мм, материал твердый сплав k44UF, применение: для 3D обработки на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ ,производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, "

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Гравер конический радиусный, диаметр 3 мм., общая длина 40 мм., угол заточки 20 градусов, R кромки=1,5мм, материал твердый сплав k44UF, применение: для 3D обработки на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ ,производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Гравер конический,диаметр хвостовика и рабочей части 3 мм, общая длина 40 мм, угол заточки 25 градусов, материал твердый сплав,производство ООО "Полимет-Сервис",Россия, ГОСТ Р 52589-2006."

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Гравер конический, диаметр хвостовика и рабочей части 3 мм., общая длина 40 мм., угол заточки 30 градусов, материал гравера твердый сплав, производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006."

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Гравер конический , диаметр хвостовика и рабочей части 3мм., общая длина 40мм., угол заточки 45 градусов, материал гравера твердый сплав, производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006."

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Фреза спиральная двухзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм ,длина рабочей части 12 мм.,общая длина 40 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки меди, латуни, а"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Фреза спиральная однозаходная с удалением стружки ввверх, диаметр 6 мм ,длина рабочей части 17 мм.,общая длина 50 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для раскроя алюминия на грав"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Фреза спиральная однозаходная с удалением стружки вверх, диаметр режущей части 2 мм, диаметр хвостовика 3 мм,общая длина 38 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки алюм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Фреза спиральная однозаходная с удалением стружки вверх, диаметр 6 мм ,длина режущей части 32 мм., общая длина 50 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки цветных металл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Фреза спиральная трехзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм., длина рабочей части 12 мм. общая длина 38 мм.,тип заточки-"рыбий хвост", производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006, применение: для обработки магния, меди, лат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Фреза спиральная двухзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм ,длина рабочей части 10 мм., общая длина 40 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки цветных металл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Фреза спиральная двухзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм ,длина рабочей части 12 мм, общая длина 38 мм., тип заточки торца - "рыбий хвост", материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Примен"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Фреза спиральная, однозаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм ,длина рабочей части 15 мм, общая длина 40 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки цветных металл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Фреза спиральная двухзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм ,длина режущей части 25 мм., общая длина 50 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки ПВХ и древесны"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Цепь короткозвеньевая калиброванная оцинкованная, артикул А1-6х19х21, DIN 766 ТУ 3148-018-00235424-00 Производитель: Грязинский завод цепей"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Шаблон чистоты поверхности ГОСТ 9.402-2004. Размер 25x25 мм. Пластина из прозрачного материала для контроля изделия от окалин и ржавщины"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Шайба 6 Н (гровер) ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Шайба 8 Н (гровер) ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 12Н (Р100) 775"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Штатив S6-02 алюминиевый универсальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Шубка велюровая бесшовная ШВ-250"

    Кол-во: 9

    "Позиция 44"

    "Щетка Тевтон стальная с деревянной рукояткой 6 ряд."

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Стремянка алюминиевая 9 ступеней"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Карандаш алмазный правящий исп.С 3908-0086 тип 02 ГОСТ 607.80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Комплект инструмента кабельщика-спайщика-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Набор ключей рожковых 1112MR 12 шт. (комб)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Прибор рН-метр-иономер ЭКОТЕСТ-120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Фреза спиральная двухзаходная с удалением стружки вверх, диаметр 3 мм, длина режущей части 10 мм, длина общая 40 мм,радиусные кромки, материал твердый сплав K44UF, применение: для обработки цветных металлов и пластмасс с хорошей шероховатостью на гра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Набор инструмента электромонтажника НЭУ-М2 до 1000V (46 предметов, 40 наконечников), ТУ 3926-021-127191850-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Полотно биметаллическое ленточнопильное 34х1,1мм, 3-4 TPI РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ ПЛЮС М42 ТУ 3902-001-11251700-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Полотно биметаллическое ленточнопильное 34х1,1мм, 5/8 TPI РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ ПЛЮС М42 ТУ 3902-001-11251700-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Полотно биметаллическое ленточнопильное 34х1,1мм, 8/12 TPI РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ ПЛЮС М42 ТУ 3902-001-11251700-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Резец фасочный Р6М5 размер 14х18 длина 120мм угол наклона 30гр. ГОСТ 19265-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Рулетка измерительная Р10УЗГ-длиной 10м,из углеродистой стали, кл. точности 3, с грузом на вытяжном конце ленты ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Сверло для прочистки отверстий в смесителе ф0,57 ГОСТ 8034-76"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Сверло для прочистки отверстий в сместителе ф0,63 ГОСТ 8034-76"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Сверло цилиндрический хвостовик твёрдосплавное по металлу ф8.5 ГОСТ 17275-90"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Скребок для удаления краски 55мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Съемник подшипников шарнирный 2-х лапый универсальный 75 мм, рабочий диапозон 40-75 мм, ГОСТ 27718-88, артикул 815007, фирмы "Дело техники" производства Россия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Удлинитель вентилей металлический прямой МЕХ-139 Россвик ГОСТ 8107-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Устройство намагничивающее на постоянных магнитах УНПМ-3ЭС. Предназначено для намагничивания деталей, узлов и конструкций из ферром агнитных сплавов при неразрушающем контроле в соответствии с ГОСТ 21105-87. Производитель: ООО Эридан-сервис г. Уфа."

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Фреза коническая, диаметр хвостовика 6 мм., диаметр режущей части 1 мм., длина рабочей части 12 мм., общая длина 50 мм., угол наклона 20 градусов, материал твердый сплав k44UF, производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006, применение:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Фреза коническая круглая, диаметр хвостовика 3 мм., длина рабочей части 10 мм. общая длина 40 мм.,угол наклона 16 градусов, 2R=0,2 мм, материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006, применение: для обработ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Фреза прямая двухзаходная сферическая, диаметр хвостовика 3 мм., диаметр режущей части 2,5 мм, длина рабочей части 12 мм., общая длина 40 мм., материал твердый сплав k44UF, применение: для 3D обработки на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ, произво"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Фреза прямая двухзаходная, диаметр 3 мм, длина режущей части 17 мм., общая длина 40 мм., материал твердый сплав K44UF, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для раскроя ПВХ и дерева на гравировально-фрезерном станк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Фреза спиральная двухзаходная круглая, диаметр 3 мм., длина рабочей части 12 мм., общая длина 40 мм., материал твердый сплав k44UF, производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ Р 52589-2006, применение: для 3D обработки на гравировально-фрезерном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Лазы универсальные КРУ для ж/б опор 168/190"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Болт М6х18 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Скребок малярный Вира с запасным лезвием 19мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Фреза по дереву напаянная пластинами быстрорежущей стали для изготовления углового плинтуса ДИ-05 ф40мм арт.ДИ-05.13.40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Фреза спиральная двухзаходная круглая, диаметр 6 мм., длина режущей части 16 мм., общая длина 50 мм., материал твердый сплав k44UF, применение: для 3D обработки на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ ,производство ООО "Полимет-Сервис", Россия, ГОСТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Диск отрезной алмазный Турбо Гранит 180х22,23х8мм арт.10184 Ниборит. Производство Россия ГОСТ 16115-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Набор автоэлектрика И 151"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Вискозиметр ВПЖ-4 ф 1,12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-4 ф 0,82мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Полотно биметаллическое ленточнопильное 34х1,1мм, 4/6 TPI РОСПИЛ УНИВЕРСАЛ ПЛЮС М42 ТУ 3902-001-11251700-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Метрошток МШТм-3,0 ГОСТ 8.247-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Метрошток МШТм-5,0 ГОСТ 8.247-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Набор инструмента 3/8" 55 предметов (набор торцевых головок 6-22 мм, ключ-трещетка, удлинители) артикул 610755 ГОСТ 22402-77, ГОСТ 25604-83 компания "Дело техники" производство Россия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Гравер конический, диаметр хвостовика 3 мм., общая длина 40 мм., угол заточки 60 градусов, материал твердый сплав, производство ООО "Полимет-Сервис" Россия, ГОСТ Р 52589-2006. Применение: для обработки цветных металлов и пластмасс на гравировально-ф"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Адгезиметр механический Константа-АЦ для измерения адгезии лакокрасочных покрытий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Микроскоп бинокулярный медицинский МИКМЕД-5 ТУ 9443-166-07502348-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Секундомер механический СОСпр-2Б-2-000, корпус металический хромированный, класс точности-2, ТУ-25-1894.003-90."

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Секундомер электрический Интеграл С-01, с автономным источником питания и жидкокристаллическим экраном, ТУ РБ 100231303.011-2002."

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Адгезиметр для битумных покрытий СМ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Анемометр ТТМ-2-01. Диапазон измерений: скорости 0,01-30м/с., температуры -40...+60град.С. Габариты: измерительного блока 165х85х35 мм., измерительного зонда Ду14х250мм. Масса:0,6кг. С заводской поверкой. ТУ 4311-005-70203816-04."

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Гравер конический, диаметр хвостовика 3 мм,общая длина 40 мм., угол заточки 90 градусов, материал твердый сплав K44UF,применение: для обработки цветных металлов и пластиков на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ, производство ООО "Полимет-Сервис" Ро"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Гравер конический, диаметр 6 мм., общая длина 45 мм., угол заточки 60 градусов, материал твердый сплав k44UF, применение: для гравировки цветных изделий из цветных металлов на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ,производство ООО "Полимет-Сервис", Ро"

    Кол-во: 2

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