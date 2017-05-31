www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705088328
Уникальный номер закупки
17/5.1/0031271/ТГЧайковск
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта объектов АСУТП для нужд ООО "Газпром траснгаз Чайковский " в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-68
Факс
{}
Адрес электронной почты
lavrenovayu@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврёнов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта объектов АСУТП для нужд ООО "Газпром траснгаз Чайковский " в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 12:00 GMT +331.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088328Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта объектов АСУТП для нужд ООО "Газпром траснгаз Чайковский " в 2017 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 12:3031.05.2017 12:3031.05.2017 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705088328Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта объектов АСУТП для нужд ООО "Газпром траснгаз Чайковский " в 2017 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 15:3014.06.2017 15:3014.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088328Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта объектов АСУТП для нужд ООО "Газпром траснгаз Чайковский " в 2017 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201714.06.2017 15:3014.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088328Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта объектов АСУТП для нужд ООО "Газпром траснгаз Чайковский " в 2017 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта объектов АСУТП для нужд ООО "Газпром траснгаз Чайковский " в 2017 году
Начальная цена
1 319 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
71.12.17.000
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.