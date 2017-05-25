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Номер извещения
31705088184
Уникальный номер закупки
17/2.1/0014306/ГТранс
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг. (3 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
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Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 11:00 GMT +325.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088184Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 11:1025.05.2017 11:1025.05.2017 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705088184Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088184Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088184Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017-2018гг.
Начальная цена
589 998,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
95.11.10.110
26.20.40.190
47.41
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Оренбургского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2017-2018г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 11:00 GMT +325.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088184Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Оренбургского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2017-2018г.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 11:1025.05.2017 11:1025.05.2017 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705088184Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Оренбургского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2017-2018г.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088184Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Оренбургского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2017-2018г.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088184Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Оренбургского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2017-2018г.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Оренбургского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2017-2018г.
Начальная цена
105 376,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
95.11.10.110
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Ямальского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2018г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 11:00 GMT +325.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088184Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Ямальского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2018г.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 11:1025.05.2017 11:1025.05.2017 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705088184Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Ямальского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2018г.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088184Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Ямальского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2018г.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088184Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Ямальского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2018г.108814, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и персональных печатающих и сканирующих устройств для нужд Ямальского филиалал ООО "Газпромтранс" в 2018г.
Начальная цена
75 520,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
95.11.10.110
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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