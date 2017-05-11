Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электромонтажного оборудования для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Поставка электромонтажного оборудования для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электромонтажного оборудования для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ruПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705088164

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0029491/ГАвиа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электромонтажного оборудования для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Докуметация 29491.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Юридический адрес

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Контактный телефон

    +7 495 719-15-38

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    murashkin.ai@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электромонтажного оборудования для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 12:00 GMT +311.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электромонтажного оборудования для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2017 15:0011.05.2017 15:0011.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705088164Дата и время вскрытия заявок Поставка электромонтажного оборудования для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2017 23:5918.05.2017 23:5918.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088164Подведение итогов не позднее Поставка электромонтажного оборудования для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.201718.05.2017 23:5918.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088164Подведение итогов не позднее Поставка электромонтажного оборудования для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электромонтажного оборудования для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Начальная цена

    574 445,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    27.33

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.43

    Торговля оптовая бытовыми электротоварами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа люминесцентная 18Вт TLD 18W/33 G13"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Лампа ЛОН 40Вт 220В E27 (грибок)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Лампа ЛОН 60Вт 220В E27 (грибок)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Автоматический выключатель S203 D25A/3п/6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0251 D25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Дифф. автомат DS203 AC-B20/0,03 (тип AC) 20A-30mA 230/400В, 3P, 6кА, 2CSR253001R1205"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Кабель ВБШв 5х4,0ок (N,PE)-0,66"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Лампа галогенная "капсула" 220В 35Вт G4 прозрачная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Смазка 70113 Cpecialist WD-40 проникающая для замка 200мл."

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Дифф.автомат DX (тип АС) 25А-30mA 230В 1P+N (2 мод)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Дифф.автомат DX (тип АС) 16А-30mA 230В 1P+N (2 мод)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Дифф.автомат DX (тип АС) 32А-30mA 230В 1P+N (2 мод)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Кабель силовой ВВГ(нг) А 3x2,5 кв.мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Автоматический выключатель S203 C25A/3п/6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0254 C25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Розетка ELSO AQUA-TOP 455009 "евро" о/п с крышкой, IP44, серая."

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Дюбель ВМ F0011 Super-V 5S 5х25мм. с шурупом 4х30мм. крест-потай."

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Держатель 51125 со стяжкой для труб 25мм."

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Дифф.автомат DS202C (Тип А) 16А-30мА 230 2Р 6кА 2CSR252140R1164 C16 30MA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Бокс 601976 Plexo навесной 6 модулей, IP 65 с шиной N и Pe"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Провод ПВСнг(А)-LS 5x2,5 кв.мм малодымный Dн 13,9мм, Р=0,356 кг/м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Хомут 25314CUV гибкий 3,5х200мм. Черный, устойчивый к ультрафиолету"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Шина 06-07-004 ноль, желто-зеленый изолятор на 8 присоединяющих, латунь 63А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Шина 06-07-001 ноль, синий изолятор на 8 присоединяющих, латунь 63А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Короб 6191037 WDK 20x20мм., 1 канал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Труба 20125 гофрированная 25мм ПНФ (Dвнутр. 18,3мм) легкая, с зондом"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "Коробка DE9345 пластиковая 98х98х52мм., с мембранами, 5 клемм 6кв.мм IP55, 10 вводов, серая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Заглушка для короба DLP 50х105 мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Бокс 1SL2462 навесной, 12 модулей, прозрачная дверь, IP40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Автомат. выкл. Acti 9 iC60N A9F78116 B16A/1п/ 6,0кА на ДИН-рейку"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Труба 70716 гофрированная 16мм., ПНД (Dвн. 11,3мм) легкая,без зонда"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Бокс 1SPE007717F0210 Mistral41, навесной, 4 модуля, непрозразная дверь, IP41, без клеммника"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Мини-канал 638191Metra 16х16мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6ок (N,PE) - 0,66"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Шкаф ЩМП04 IP54 400x300x155мм., светло-серый с монтажной платой IP65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Шкаф SRN3415К навесной 300х400х150мм., светло-серый с монтажной платой IP65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Дифф. автомат DS203 AC-B32/0,03 (Тип AC) 32A-30mA 230/400В; 3Р; 6кА 2CSR253001R1325"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Автоматический выключатель SH203L B32A/3п/4,5кА на Дин-рейку 2CDS243001R0325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Кабель силовой ВВГ(нг) А 3x6,0 кв.мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Лента изоляционная Temflex 1300 15мм х 10м ПВХ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Механизм Cariva выключателя 1-клавишный с/п белый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Механизм Cariva выключателя 2-клавишный с/п белый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Розетка "евро" 2-я о/п 16А 250В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Розетка РА16-297 "евро" с крышкой о/п IP44 16A 250В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Выключатель К2221 1-клавишный о/п IP44 белый 10А 250В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Выключатель К2223 2-клавишный о/п IP44 белый 10А 250В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Провод кроссовый стационарный с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПКСВ 2х0,5 мм."

    Кол-во: 500

    "Позиция 46"

    "Термоусадочная трубка 9,5/4,8 мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Термоусадочная трубка 15,8/6,4 мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Термоусадочная трубка 6,4/3,2 мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Бандаж BIG-15.50 для крепления СИП"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Провод СИП-4 2х10,0 кв.мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 51"

    "Автомат. выкл. 25A/1п/на ДИН-рейку"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Лампа галогенная "капсула" 12В 35Вт GY6,35 прозрачная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Лампа ДНАТ 100, 100Вт E40"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Лампа люминесцентная 36Вт 36W/33 G13"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Лампа ДНАТ 250, 250Вт E40"

    Кол-во: 24

    "Позиция 56"

    "Лампа бездроссельная 160 Вт E27"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Стартер для люминесцентных ламп 4-65Вт., 220В"

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "Стартер для люминесцентных ламп 4-22Вт., 127В"

    Кол-во: 500

    "Позиция 59"

    "Лампа ДНАТ 400, 400Вт E40"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "Лампа галогенная "капсула" 12В 35Вт GY4 прозрачная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Лампа 40Вт E14 свеча матовая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "Лампа 6Вт Ele-Filament-A6 6W E27 2700K светодиодная "груша""

    Кол-во: 15

    "Позиция 63"

    "Лампа 25Вт "спираль" 2700К E27 люминесцентная энергосберегающая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Кабель силовой ВВГ(нг) А 3x4,0 кв.мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Кабель силовой ВВГ-Пнг(A)-LS 3x1,5ok (N,PE)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 66"

    "Хомут стяжной E778 (10-47 мм.)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Хомут стяжной E260 (25-65 мм.)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Профиль монтажный 50х50х3мм., U-образный, перфорированный, оцинкованный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Провод ПВС 3х1.5 кв.мм., белый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Зажим анкерный DN-123"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Лента изоляционная синяя 15мм х 18м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "Рамка-2 Cariva белая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Рамка-4 Cariva белая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Механизм Cariva розетки "евро" с/п белый 16А 250В"

    Кол-во: 30

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить