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Номер извещения
31705088100
Уникальный номер закупки
17/2.3/0027992/ГППроект
Наименование закупки
Комплекс работ по согласованию и утверждению в Министерстве энергетики Российской Федерации документации по планировке территории по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
ybogdanova@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2А
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Комплекс работ по согласованию и утверждению в Министерстве энергетики Российской Федерации документации по планировке территории по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088100Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс работ по согласованию и утверждению в Министерстве энергетики Российской Федерации документации по планировке территории по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2А
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705088100Дата и время вскрытия заявок Комплекс работ по согласованию и утверждению в Министерстве энергетики Российской Федерации документации по планировке территории по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 18:0023.06.2017 18:0023.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088100Подведение итогов не позднее Комплекс работ по согласованию и утверждению в Министерстве энергетики Российской Федерации документации по планировке территории по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 18:0023.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088100Подведение итогов не позднее Комплекс работ по согласованию и утверждению в Министерстве энергетики Российской Федерации документации по планировке территории по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс работ по согласованию и утверждению в Министерстве энергетики Российской Федерации документации по планировке территории по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».
Начальная цена
6 740 479,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
71.12.34.110
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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