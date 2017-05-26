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Номер извещения
31705088132
Уникальный номер закупки
17/2.2/0002583/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-15-81
Факс
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Адрес электронной почты
O.Telitsina@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Телицына Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН
Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование
Закупки и тендеры Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки
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Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705088132Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 17:0021.06.2017 17:0021.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088132Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201721.06.2017 17:0021.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088132Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.
Начальная цена
17 136 833,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
49.41.19.000
29.31.21
28.29.12.111
28.25.14.110
28.25.11.110
28.14.20.000
28.13.31.110
26.51.85.110
25.21.11.160
25.21.1
26.51.1
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28.14
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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