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    Главная / Торги / Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТННПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705088132

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0002583/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Методика 17_2.2_0002583_ТГННовгород.DOC

    Документация 2583.zip

    О подведении итогов ЗП 2583.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-15-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    O.Telitsina@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Телицына Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН

    Закупки и тендеры Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

    Закупки и тендеры Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование

    Закупки и тендеры Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705088132Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2017 17:0021.06.2017 17:0021.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088132Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201721.06.2017 17:0021.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705088132Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.Н.Новгород, ул.Звездинка,11 ООО ГТНН

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного и нестандартизированного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Начальная цена

    17 136 833,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    29.31.21

    Свечи зажигания; магнето зажигания; генераторы-магнето; магнитные маховики; распределители зажигания; катушки зажигания

    28.29.12.111

    Фильтры очистки воды промышленные

    28.25.14.110

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха

    28.25.11.110

    Теплообменники

    28.14.20.000

    Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    26.51.85.110

    Комплектующие (запасные части) приборов и устройств контрольно-измерительные автоматических, гидравлических и пневматических, не имеющие самостоятельных группировок

    25.21.11.160

    Конвекторы отопительные из прочих металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21.1

    Производство радиаторов

    26.51.1

    Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    28.25.1

    Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    28.25.14

    Производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    28.29.12

    Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей

    29.31

    Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Воздухонагреватель WWN 40*20/3R "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Воздухонагреватель WWN 50*25/3R "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Воздухонагреватель WWN 80*50/3R "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Воздухоотводчик автоматический Ду 15мм тип Wind (DANFOS )Ду 15мм тип Wind"

    Кол-во: 32

    "Позиция 5"

    "Воздухоотводчик поплавковый Flexvent 1/2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Вставка гибкая круглая типа В-3,15 D=315; Серия 5.904-38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Вставка гибкая круглая типа В-2,5 D=254; Серия 5.904-38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Вставка гибкая круглая типа В-4 D=403; Серия 5.904-38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Вставка кассетная фильтрующая WKF 50-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Вставка кассетная фильтрующая WKF 60-35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Вставка кассетная фильтрующая WKF 70-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Вытяжной шланг EF 200-5 (Совплим) EF 200-5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Гибкий воздуховод AF-П Ду200мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 14"

    "Дверь для вентиляционных камер ДУс 1,25Х0,5 серия 5.904-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Дефлектор вентиляционной системы Диаметр 800, соединение фланцевое"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Дефлектор вентиляционной системы Диаметр 1000,соединение фланцевое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Дефлектор Д 315.00.000-01 Ф400мм ТУ 4863-001-84705473-2013 "

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Дефлектор Д200мм ТУ 4863-001-84705473-2013 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Дефлектор Д-500мм ТУ 4863-001-84705473-2013 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Диффузор пластиковый универсальный круглый ДПУ-М-160"

    Кол-во: 18

    "Позиция 21"

    "Диффузор пластиковый универсальный круглый ДПУ-М-200"

    Кол-во: 31

    "Позиция 22"

    "Дымосос Д 3,5 Двигатель (5А100S4 3,0 кВт/1500об/мин) исп. Правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Завеса с водяным источником тепла КЭВ-200П5120W серия 500W, N=3,2КВт."

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Зонт вентиляционный Д 250мм серия 5.904-51"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Зонт из оцинкованной стали на воздуховод ф160 серия 5.904-51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Зонт на воздуховод Д-200 ТУ 4863-001-84705473-2013 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Зонт на воздуховод Д-630 ТУ 4863-001-84705473-2013 "

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Картридж PU-4020"

    Кол-во: 22

    "Позиция 29"

    "Картридж PU-4076"

    Кол-во: 44

    "Позиция 30"

    "Картридж сорбционный прессованный CBC-BB20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Картридж сорбционный прессованный CBC-SL20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Картридж тонкой очистки ЭФГ-SL20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Клапан обратный КО-01 Ду 315; Серия 5.904-41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Клапан обратный с пределом огнестойкости 0,5часа Ф630 Серия 5.904-58, АЗЕ 101.000х0,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Клапан противопожарный с приводом BELIMO на 220В, Ф 315 мм, КЛОП-1(60)-НО-МВ(220)-315 (Фл)-К ТУ 4854-004-45384742-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5мм Д-200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Водяной теплообменник ВНВ243.1-052-085-03-2,5-06-2 Lв=12500 м3/ч; DN=25 мм; Fто=27 м2; резьба 1 размер (620х910х180)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Водяной теплообменник ВНВ243.1-083-085-02-2,0-04-2 Lв=7100 м3/ч; DN=25 мм; Fто=35 м2; резьба 1 размер (930х910х180)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Водяной теплообменник ВНВ243.1-083-085-03-2,5-04-2 Lв=5480 м3/ч; DN=50 мм; Fто=43 м2; резьба 2, размер (950х910х180)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Водяной теплообменник ВНВ243.1-115-085-02-2,0-04-2 Lв=10000 м3/ч; DN=25 мм; Fто=49 м2; резьба 1 размер (1250х910х180)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    ""Водяной теплообменник ВНВ243.1-145-085-02-1,8-02-2 Lв=12500 м3/ч; DN=50 мм; Fто=68 м2; резьба 2 размер (1570х910х180)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Дымовой клапан с приводом типа "belimo" BLF 230 КДМ-2 800х500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Клапан противопожарный огнезадерживающий 200х200 с электромагнитным приводом типа КОМ-1 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Клапан противопожарный огнезадерживающий 250х300 с электромагнитным приводом типа КОМ-1 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Клапан противопожарный огнезадерживающий 400х300 с электромагнитным приводом типа КОМ-1 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Клапан противопожарный огнезадерживающий 500х300 с электромагнитным приводом типа КОМ-1 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Подъемно-поворотное вытяжное устройство 160 мм KUA-4S Ду 160 типа "Совплим""

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Бак мембранный расширительный «Гранлевел» тип М 24/1,5-10; объем 24 л, предв. давл. - 1,5 бар, раб.давл. - 10 бар артикул FK01A378475"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "ВЕНТИЛЯТОР ВР 86-77-2,5В 0,55/3000 ПРАВЫЙ 0*(АИМ63В2) взрывозащищенный на виброизоляторах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "ВЕНТИЛЯТОР ВР-86-77-3,15 1,5/3000 ЛЕВЫЙ 0* (АИР80А2) на виброизоляторах"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Вентилятор канальный круглый назад загнутыми лопатками N=157Вт, n=2610об/мин, 230В, К250LК250L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Вентилятор канальный круглый назад загнутыми лопатками N=159Вт, n=2630об/мин, 230В, К200LК200L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Вентилятор крышный КРОС6-3,55В с ЭД Р=0,25кВт, n=1500об/мин АИМ-М63А4 (КРОС91-035-Т80-В-00025/4-У1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Виброизолятор ДО38"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Виброизолятор ДО39"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Водяной воздухонагреватель WWN 60-35/3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Водяной воздухонагреватель WWN 70-40/3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Водяной нагреватель КВН-40-20-3 Lв=1000 м3/ч; произв.20 кВт, размер (440х250х180)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Водяной нагреватель КВН-60-30-3 Lв=2500 м3/чпроизв.38 кВт, размер (640х340х180)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "Водяной нагреватель КВН-60-35-3 Lв=3000 м3/чпроиз.46 кВт, размер (640х390х180)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Водяной нагреватель КВН-70-40-3 Lв=4000 м3/ч;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Водяной смесительный узел SUR 40-1,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Воздуховод из оцинкованной стали 250х150 "

    Кол-во: 58

    "Позиция 64"

    "Воздуховод из оцинкованной стали Д-225 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Воздуховод из оцинкованной стали Д-400 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Воздуховод из оцинкованной стали Д-500 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали t=0,5мм ф 160мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Конвектор настенный электрический ЭВСН-1,0 (ЭВНБ-1,0)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Свеча продувочная Ду100 Ру 5,4МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Совмещенный механический дыхательный клапан типа СМДК-50, Ду-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Тепловая завеса Тропик А-3; "

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Тепловентилятор напольный электрический N=9кВт, 380В, L=560м3/чКЭВ-9С40Е; типа КЭВ-9С40Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Ткань фильтрационная типа Remak VF3N 50-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Ткань фильтрационная типа Remak VF3N 90-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Фильтр ячейковый плоский ФЯП 500х500х48"

    Кол-во: 25

    "Позиция 76"

    "Фильтр воздушный ячейковый ФяРБ 514х514х50"

    Кол-во: 19

    "Позиция 77"

    "Фильтр карманный 275-892-240-4-G4/25; ФВК"

    Кол-во: 9

    "Позиция 78"

    "Фильтр карманный 275-892-300-3-G4/25; ФВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Фильтр карманный 275-892-300-6-G4/25; ФВК"

    Кол-во: 17

    "Позиция 80"

    "Фильтр карманный 570-592-300-6-G4/25; ФВК"

    Кол-во: 13

    "Позиция 81"

    "Фильтр карманный 592-892-300-6-G4/25; ФВК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Фильтр карманный 592-892-300-6-G4/25; ФВК"

    Кол-во: 25

    "Позиция 83"

    "Фильтр карманный 600-350-160-6-G4/25; ФВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Фильтр карманный 800-500-160-6-G4/25; ФВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Фильтр карманный 892-892-300-6-G4/25; ФВК"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Фильтр карманный ФВК-39-600-4-F7/25 размер (287х879х600)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Фильтр карманный ФВК-66-600-8-F7/25 размер (592х592х600)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Фильтр карманный ФВК-69-600-8-F7/25 размер (592х879х600)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 89"

    "Фильтр касетный FK 90-50/G3 типа "ПО КОРФ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Фильтр косой латунный 1/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Фильтр магнитно-механический фланцевый ФМФ-80, Ду80 Ру1,6МПа ТУ 3616-001-63029921-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ 100 ТУ 3616-001-63029921-2012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Фильтр промышленный магнитно-мех. муфтовый ФММ-20 1,6МПа ТУ 3616-001-63029921-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Фильтр сетчатый латунный для воды Ду20 ТУ 3616-001-63029921-2012"

    Кол-во: 29

    "Позиция 95"

    "Фильтр сетчатый латунный для воды Ду25 ТУ 3616-001-63029921-2012"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Фильтр сетчатый прямоточный ФСП-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Фильтр сетчатый прямоточный ФСП-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Фильтр ячейковы плоский 892-287-48-F7 ФЯС-F-ПМП058"

    Кол-во: 14

    "Позиция 99"

    "Фильтр ячейковы плоский 892-592-48-F7 ФЯС-F-ПМП058"

    Кол-во: 19

    "Позиция 100"

    "Фильтр ячейковый плоский ФВКac-III-93-48-G4 размер (287х879х48)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Фильтр ячейковый плоский ФВКac-III-96-48-G4 размер (592х879х48)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "Фильтр ячейковый плоский ФЯП.Б 1000х600х50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Шланг гибкий полимерный ГПВ-160"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Свеча продув. Ду50 Ру 5,4МПа ч.06.101.050-069.00.00.000 (Свеча вытяж с отбором DN25 МС 07.420..000В1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Крышка бочки фильтра Balear BL Kripsol RBL 010А типа BL Kripsol RBL 010А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Насос гидравлический (к крану Ду200, Ду300.) типа МА 39215-300ГА"

    Кол-во: 14

    "Позиция 107"

    "Оголовок продувочной свечи Ду 50 ТУ 1469-005-86774509-2013 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Опора регулируемая Ду100 ТУ 3741-202-47058248-2004 "

    Кол-во: 28

    "Позиция 109"

    "Опора регулируемая Ду200 ТУ 3741-202-47058248-2004 "

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Опора регулируемая Ду80 ТУ 3741-202-47058248-2004 "

    Кол-во: 12

    "Позиция 111"

    "Опора скользящая для труб теплогидроизолированных для надземной прокладки 89/180 ТУ 3741-202-4705824"

    Кол-во: 20

    "Позиция 112"

    "Отвод 90 из тонколистовой оцинкованной стали b=0.5мм Ду125ммТУ 4863-001-84705473-2013 "

    Кол-во: 31

    "Позиция 113"

    "Отвод 90* из оцинкованой стали D-200 ТУ 4863-001-84705473-2013 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Переход из оцинкованной стали b=0.5мм L=300мм 200х250/200х300ТУ 4863-001-84705473-2013 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Переход из оцинкованной стали L=300мм D225/d200 ТУ 4863-001-84705473-2013 "

    Кол-во: 8

    "Позиция 116"

    "Подогреватель водоводяной типа ПВ 57х2,0-Р-БП-2-Уз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Полуразъем гидравлический ПРГ-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 118"

    "Полуразъем гидравлический ПРГ-2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 119"

    "Прокладка кольцо крышки бочки фильтра Balear BL Kripsol RBL 010А (фильтр Balear BL Kripsol RBL 010А)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 120"

    "Расширительный мембранный бак 12л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана "Днепрмашбуммаш" Ду700, Ру80 типа Рку-КрШ-ДнМБМ-700-8 МА 39095"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана "Кемеровохиммаш" Ду300, Ру80 типа Рку-КрШ-КХМ-300-8-003"

    Кол-во: 11

    "Позиция 123"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана "Сигма Дольне Бенешов" Ду1000, Ру80Рку-КрШ-СДБ1000-8-К85.3 124"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана "Сигма Дольне Бенешов" Ду300, типа Ру80Рку-КрШ-СДБ-300-8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана ЧКД Ду1000, ру80 типа Рку-КрШ-ЧКД-1000-8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана ЧКД Ду300, ру80типа Рку-КрШ-ЧКД бланско-300-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана ЧКД Ду700, ру80 типа Рку-КрШ-ЧКД-700-8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 128"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана Dу-1000 мм., Ру-8 МПа МА 39183-1000 типа Рку-КрШ-А-1000-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана Dу-1400 мм., Ру-8 МПа МА 39183-1400 типа Рку-КрШ-А-1400-8-С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана Dу-1400 мм., Ру-8 МПа МА 39183-1400 типа Рку-КрШ-А-1400-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана Dу-150 мм., Ру-8 МПа МА 39208-150 типа Рку-КрШ-А-150-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана Dу-300 мм., Ру-8 МПа МА 39003-300 типа Рку-КрШ-А-300-8-003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана Dу-300 мм., Ру-8 МПа МА 39183-300 типа Рку-КрШ-А-300-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Ремкомплект резиновых уплотнений шарового крана Dу-50, 80 мм., Ру-8 МПа МА 39002-50, 80 типа Рку-КрШ-А-50-80-8-С"

    Кол-во: 13

    "Позиция 135"

    "Решетка вентиляционная МВ 350х350 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Решетка вентиляционная РС-Г/Б 200х150 мм "

    Кол-во: 8

    "Позиция 137"

    "Решетка жалюзийная 500х360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Насос гидравлический (к крану Ду700) типа МА 39183-700-04"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Решётка наружная жалюзийная АНР 1000х500 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Решётка наружная жалюзийная АНР 600х350 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "ВЕНТИЛЯТОР ВР-86-77-4 1,1/1500 ПРАВЫЙ 0* (АИР80А4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Вентилятор канальный круглый назад загнутыми лопатками N=108Вт, n=2610об/мин, 230В, К160ХLК160ХL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Вентилятор крышный радиальный низкого давления(исп.1) N=0,37кВт, n=1380 об/мин, 3ф, 380В"ВКР-4, 71А4""

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Вентилятор осевой В-06-300-4 №4 с электродвигателем АИР71А2 0,75кВт 3000об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Вентиляционный агрегат ЭРВ-49 №3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Воздухонагреватель WWN 100-50/3 "

    Кол-во: 2

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