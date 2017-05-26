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    Главная / Торги / Поставка проката черных и цветных металлов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Поставка проката черных и цветных металлов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 09:0026.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705086425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проката черных и цветных металлов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705086425

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0002538/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка проката черных и цветных металлов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 2538.zip

    Методика 17_2.2_0002538_ТГННовгород.DOC

    О подведении итогов ЗП 2538.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-19-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    N.Kravchenko@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Закупки и тендеры Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

    Закупки и тендеры Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Закупки и тендеры Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и трамвайных путей стальной

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Закупки и тендеры Алюминий

    Закупки и тендеры Медь

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка проката черных и цветных металлов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 09:00 GMT +326.05.2017 09:0026.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705086425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проката черных и цветных металлов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705086425Дата и время вскрытия заявок Поставка проката черных и цветных металлов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2017 17:0007.06.2017 17:0007.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086425Подведение итогов не позднее Поставка проката черных и цветных металлов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201707.06.2017 17:0007.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086425Подведение итогов не позднее Поставка проката черных и цветных металлов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проката черных и цветных металлов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Начальная цена

    7 318 980,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    24.44.26.110

    Трубы медные

    24.44.22.110

    Прутки медные

    24.42.24.110

    Плиты и листы алюминиевые

    24.42.22.130

    Профили из алюминия или алюминиевых сплавов

    24.42.22.110

    Прутки из алюминия или алюминиевых сплавов

    24.20.13.190

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    24.10.73.130

    Швеллеры стальные горячекатаные из прочих легированных сталей

    24.10.73.110

    Уголки стальные горячекатаные из прочих легированных сталей

    24.10.66.123

    Прокат сортовой горячекатаный шестигранный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей

    24.10.64.121

    Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки

    24.10.62.210

    Сталь арматурная

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.3

    Производство листового горячекатаного стального проката

    24.10.6

    Производство сортового горячекатаного проката и катанки

    24.10.7

    Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    24.42

    Производство алюминия

    24.44

    Производство меди

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "круг 90мм ст 35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Лист алюминиевый 0,6х1200х3000"

    Кол-во: 45

    "Позиция 3"

    "Лист алюминиевый 0,8х1200х2000"

    Кол-во: 31

    "Позиция 4"

    "Лист алюминиевый 1,5х1200х3000"

    Кол-во: 34

    "Позиция 5"

    "Лист нержавеющий 1,5мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Лист оцинкованный 0,5мм с полимерным покрытием RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Лист оцинкованный 0,5мм с полимерным покрытием RAL 9016 (белый яркий)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Лист оцинкованный 0,6мм с полимерным покрытием RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Лист оцинкованный 0,6мм с полимерным покрытием RAL 7047 (светло-серый)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Лист оцинкованный 0,6мм с полимерным покрытием RAL 9016 (белый яркий)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Лист стальной 1мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Лист стальной 2,5мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Лист стальной 2мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Лист стальной 3мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Лист стальной 4мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Лист стальной 5мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Лист стальной 6мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Лист стальной 8мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Лист стальной 10мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Лист стальной 20мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Металлочерепица RAL 3005 (красно-коричневый)"

    Кол-во: 585

    "Позиция 22"

    "Металлочерепица RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Накладка Р-24"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Арматура кл.А-III 8 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Арматура кл.А-III 10 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Арматура кл.А-III 12 мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 27"

    "Арматура кл.А-III 14 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "Арматура кл.А-III 16 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Арматура кл.А-III 25 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Балка 10Б1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "Балка двутавровая 12 ГОСТ 8239-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Доборные элементы из гладкого оцинкованного окрашенного листа толщ. 0,7 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Катанка 8мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Катанка горячекатанная диаметром 6,3-6,5мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Конек оцинкованный окрашенный полукруглый для металлочерепицы 1шт.-1,25м RAL 3005 (красно-коричневый)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 36"

    "круг 6мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 37"

    "круг 8 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "круг 10мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "круг 14мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "круг 16мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "круг 18мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "круг 20мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "круг 20мм ст 45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "круг 22мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "круг 24мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "круг 25мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "круг 30мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "круг 32мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "круг 36мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "круг 45мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 51"

    "круг 60мм ст 35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "круг 90мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "Труба медная 6х1"

    Кол-во: 69

    "Позиция 54"

    "Труба медная 8х1,5"

    Кол-во: 73

    "Позиция 55"

    "Уголок стальной 25*25*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Уголок стальной 32*32*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Уголок стальной 35*35*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Уголок стальной 40*40*3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "Уголок стальной 40*40*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Уголок стальной 45*45*4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Уголок стальной 45*45*5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 62"

    "Уголок стальной 50*50*4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Уголок стальной 50*50*5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Уголок стальной 63*63*5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Уголок стальной 63*63*6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 66"

    "Уголок стальной 75*75*8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 67"

    "Швеллер 160х60х4 С-245"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Швеллер 10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 69"

    "Швеллер 12П"

    Кол-во: 0

    "Позиция 70"

    "Швеллер 14П"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "Швеллер 16П"

    Кол-во: 0

    "Позиция 72"

    "Швеллер 18"

    Кол-во: 0

    "Позиция 73"

    "Швеллер 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "Шестигранник 14мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 75"

    "Шестигранник 17мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 76"

    "Шестигранник 19мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 77"

    "Шестигранник 22мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Шестигранник 24мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 79"

    "Шестигранник 27мм ст 35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Шестигранник 36мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Шестигранник 8мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 82"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Подкладка Д-24"

    Кол-во: 0

    "Позиция 84"

    "Полоса стальная 3х20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 85"

    "Полоса стальная 4х25"

    Кол-во: 0

    "Позиция 86"

    "Полоса стальная 4х30"

    Кол-во: 0

    "Позиция 87"

    "Полоса стальная 4х40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Полоса стальная 4х50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 89"

    "Полоса стальная 5х40"

    Кол-во: 0

    "Позиция 90"

    "Полоса стальная 5х50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 91"

    "Полоса стальная 5х60 Б"

    Кол-во: 0

    "Позиция 92"

    "Полоса стальная 6х40"

    Кол-во: 0

    "Позиция 93"

    "Полоса стальная 8х100"

    Кол-во: 0

    "Позиция 94"

    "Полоса электромонтажная L=2000мм К107У2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Проволока латунная 2,0мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 96"

    "Профиль 100х4"

    Кол-во: 27

    "Позиция 97"

    "Профиль 40х3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 98"

    "Профиль 80х3"

    Кол-во: 104

    "Позиция 99"

    "Профиль Z-образный К 239У2"

    Кол-во: 13

    "Позиция 100"

    "Профнастил Н-75 0,7х750х6000 RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Профнастил НС-35 0,7х1000х6000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Профнастил С-21 0,7х1000х6000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Профнастил НС-44 0,7х1000х6000 оцинкованный"

    Кол-во: 0

    "Позиция 104"

    "Профнастил С-10 0,5х1000х6000 RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 105"

    "Профнастил С-21 0,5 х1000х6000 RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 106"

    "Профнастил С-21 0,7х1000х6000 RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 107"

    "Пруток бронзовый 80 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 210

    "Позиция 108"

    "Рельсы Р-24"

    Кол-во: 0

    "Позиция 109"

    "Арматура кл.А-III 20 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 110"

    "Конек оцинкованный окрашенный плоский для профнастила 200х200 1шт.- 2,0м RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 27

    "Позиция 111"

    "круг 12мм ст 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 112"

    "Профнастил С-10 0,5х1000х6000 RAL 9016 (белый яркий)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 113"

    "Профнастил С-10 0,7х1000х6000 RAL 5015 (небесно-синий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Профнастил С-10 0,7х1000х6000 RAL 7004 (серый)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 115"

    "Сетка латунная 0,5мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Труба дымоходная Д=130 мм L=1000 мм толщина 0,5 мм из кoppoзиoннo-cтoйкoй cтaли"

    Кол-во: 97

    "Позиция 117"

    "Труба медная 10х1,5"

    Кол-во: 38

    "Позиция 118"

    "Лист оцинкованный 0,55мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Лист оцинкованный 0,6мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 120"

    "Лист оцинкованный 0,7мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 121"

    "Лист оцинкованный 0,8мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 122"

    "Лист оцинкованный 1,0мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 123"

    "Лист просечно-вытяжной ПВ-408"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Лист просечновытяжной ПВЛ-308"

    Кол-во: 0

    "Позиция 125"

    "Лист рифленый 4мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 126"

    "Лист стальной 1,5мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Уголок стальной 70*70*6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 128"

    "Уголок стальной 75*75*6"

    Кол-во: 0

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