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Номер извещения
31705086657
Уникальный номер закупки
17/2.1/0027612/ГТранс
Наименование закупки
Выполнение работ по плановым видам ремонта подвижного состава по сети железных дорог ОАО "РЖД" (Приволжская ж.д., Северная ж.д., Западно-Сибирская ж.д., Свердловская ж.д. и т.д.) для нужд ООО "Газпромтранс" (27612)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-91
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования
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Выполнение работ по плановым видам ремонта подвижного состава по сети железных дорог ОАО "РЖД" (Приволжская ж.д., Северная ж.д., Западно-Сибирская ж.д., Свердловская ж.д. и т.д.) для нужд ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705086657Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по плановым видам ремонта подвижного состава по сети железных дорог ОАО "РЖД" (Приволжская ж.д., Северная ж.д., Западно-Сибирская ж.д., Свердловская ж.д. и т.д.) для нужд ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 11:1506.06.2017 11:1506.06.2017 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705086657Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по плановым видам ремонта подвижного состава по сети железных дорог ОАО "РЖД" (Приволжская ж.д., Северная ж.д., Западно-Сибирская ж.д., Свердловская ж.д. и т.д.) для нужд ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086657Подведение итогов не позднее Выполнение работ по плановым видам ремонта подвижного состава по сети железных дорог ОАО "РЖД" (Приволжская ж.д., Северная ж.д., Западно-Сибирская ж.д., Свердловская ж.д. и т.д.) для нужд ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086657Подведение итогов не позднее Выполнение работ по плановым видам ремонта подвижного состава по сети железных дорог ОАО "РЖД" (Приволжская ж.д., Северная ж.д., Западно-Сибирская ж.д., Свердловская ж.д. и т.д.) для нужд ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по плановым видам ремонта подвижного состава по сети железных дорог ОАО "РЖД" (Приволжская ж.д., Северная ж.д., Западно-Сибирская ж.д., Свердловская ж.д. и т.д.) для нужд ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
349 920 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
33.17.11.000
33.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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