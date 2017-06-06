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Номер извещения
31705086281
Уникальный номер закупки
17/2.2/0020945/ДНадым
Наименование закупки
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Аппарат сфигмометр VaseraVS-1500N Fukuda Denchi, LTD.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 10:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-33-71
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Surzhavskaia.TG@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суржавская Тамара Григорьевна
Место рассмотрения предложений
629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара для нужд ООО Газпром добыча Надым. Аппарат сфигмометр VaseraVS-1500N Fukuda Denchi, LTD. ОНТМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705086281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО Газпром добыча Надым. Аппарат сфигмометр VaseraVS-1500N Fukuda Denchi, LTD. ОНТМ.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705086281Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО Газпром добыча Надым. Аппарат сфигмометр VaseraVS-1500N Fukuda Denchi, LTD. ОНТМ.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405
Подведение итогов не позднее
04.07.2017 17:0004.07.2017 17:0004.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086281Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО Газпром добыча Надым. Аппарат сфигмометр VaseraVS-1500N Fukuda Denchi, LTD. ОНТМ.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201704.07.2017 17:0004.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086281Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО Газпром добыча Надым. Аппарат сфигмометр VaseraVS-1500N Fukuda Denchi, LTD. ОНТМ.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО Газпром добыча Надым. Аппарат сфигмометр VaseraVS-1500N Fukuda Denchi, LTD. ОНТМ.
Начальная цена
2 312 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
46 256,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
26.60.12.120
26.60.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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