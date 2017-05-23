www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705086645
Уникальный номер закупки
17/1.1/0030294/ГЦР
Наименование закупки
Оказание логистических услуг для нужд объекта ПАО "Газпром" "Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", КС Калач" (код стройки 056-2003247) для нужд ООО "Газпром центрремонт" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (30294)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-91
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание логистических услуг для нужд объекта ПАО "Газпром" "Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", КС Калач" (код стройки 056-2003247)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 12:00 GMT +323.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705086645Дата и время окончания срока приема заявок Оказание логистических услуг для нужд объекта ПАО "Газпром" "Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", КС Калач" (код стройки 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 11:5024.05.2017 11:5024.05.2017 11:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705086645Дата и время вскрытия заявок Оказание логистических услуг для нужд объекта ПАО "Газпром" "Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", КС Калач" (код стройки 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086645Подведение итогов не позднее Оказание логистических услуг для нужд объекта ПАО "Газпром" "Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", КС Калач" (код стройки 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086645Подведение итогов не позднее Оказание логистических услуг для нужд объекта ПАО "Газпром" "Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", КС Калач" (код стройки 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание логистических услуг для нужд объекта ПАО "Газпром" "Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", КС Калач" (код стройки 056-2003247)
Начальная цена
85 292 991,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
52.10.19.900
52.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.