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Номер извещения
ГП705005
Уникальный номер закупки
17/2.2/0029284/ДОренбург
Наименование закупки
Право заключения договора на приобретение научно-технической литературы для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" (17/2.2/0029284/ДОренбург) ЗАКУПКА ДЛЯ СМСП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-11-99
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
d.chepelyuk@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чепелюк Динара Шамильевна
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2
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Приобретение научно-технической литературы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 08:00 GMT +316.05.2017 08:0016.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705005Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение научно-технической литературыООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 09:0016.05.2017 09:0016.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705005Дата и время вскрытия заявок Приобретение научно-технической литературыООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 14:0025.05.2017 14:0025.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705005Подведение итогов не позднее Приобретение научно-технической литературыООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение научно-технической литературы
Начальная цена
464 264,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
58.11.12.000
58.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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