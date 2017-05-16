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    Главная / Торги / Право заключения договора на приобретение научно-технической литературы для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" (17/2.2/0029284/ДОренбург) ЗАКУПКА ДЛЯ СМСП

    Право заключения договора на приобретение научно-технической литературы для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" (17/2.2/0029284/ДОренбург) ЗАКУПКА ДЛЯ СМСП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 08:0016.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705005Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение научно-технической литературыООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП705005

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0029284/ДОренбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на приобретение научно-технической литературы для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" (17/2.2/0029284/ДОренбург) ЗАКУПКА ДЛЯ СМСП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    изменения в ЗД.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-11-99

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    d.chepelyuk@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чепелюк Динара Шамильевна

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Книги печатные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение научно-технической литературы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 08:00 GMT +316.05.2017 08:0016.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705005Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение научно-технической литературыООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 09:0016.05.2017 09:0016.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705005Дата и время вскрытия заявок Приобретение научно-технической литературыООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2017 14:0025.05.2017 14:0025.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705005Подведение итогов не позднее Приобретение научно-технической литературыООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.201725.05.2017 14:0025.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705005Подведение итогов не позднее Приобретение научно-технической литературыООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение научно-технической литературы

    Начальная цена

    464 264,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    58.11.12.000

    Книги печатные профессиональные, технические и научные

    Классификатор ОКВЭД2

    58.11.1

    Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Минэнерго России 30.06.2003 г. (СО 153-34.03.603-2003)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ПОТ РО-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Настольная книга ответственного за пожарную безопасность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Бизнес-процессы: как их описать, отладить и внедрить. Практикум. 2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Цель. Процесс непрерывного улучшения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств""

    Кол-во: 57

    "Позиция 9"

    "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов""

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "ФНП в области ПБ "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств""

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ФНП в области ПБ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности""

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 №784)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах с 01.01.2015"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Арматуростроение от А до Я. Терминологический словарь. 2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Марочник сталей и сплавов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Трубопроводы целевого назначения. Справочник в двух книгах. Год издания 2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования (с изменениями на 16 мая 2016 года)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Технический регламент таможенного союза ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования на взрывоопасных средах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (СТО-СА-03-002-2009)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Технический надзор, ревизия и отбраковка 9СТО-СА-03-004-2009)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "РД 153-112-017-97 Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "РД 03-421-01 Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного ресурса службы сосудов и аппаратов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ГОСТ Р 53682-2009 Установки нагревательные для нефтеперерабатывающих заводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "РД 08-95-95 Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ВСН 311-89 Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 куб.м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Нефть и газ: технологии и продукты переработки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Сжиженные углеводородные газы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Система защиты от коррозии оборудования переработки нефти"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Трудовой Кодекс РФ с изменениями на 2016 год"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "ИСО 9001:2015. Пояснения. Интерпретация требований. Рекомендации по внедрению."

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Статистический бюллетень. Посевные площади, валовые сборы и урожайностьсельскохозяйственных культур за 2015 год (Федеральная служба статистики. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области) (СтройИнформ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Статистический бюллетень. Итоги учета сбора урожая селтскохозяйственных культур по республике Башкортостан за 2015 год (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике Башкортостан) (СтройИнформИздат)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов. Москва, 2017(приказ № 999/пр Минстроя РФ от 20.12.2016г.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве. Москва, 2017(приказ № 1000/пр Минстроя РФ от 20.12.2016г.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства. Москва, 2017(приказ № 1001/пр Минстроя РФ от 20.12.2016г.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Методика применения сметных норм. Москва, 2017(приказ № 1028/пр Минстроя РФ от 20.12.2016г.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Пожарно-технический минимум. Методическое пособие для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях и на предприятиях (2012 г., 464 с.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Метрология и средства измерений: Учебное пособие / В Ф. Пелевин. - ил. - (Высшее образование: Бакалавриат)., (Гриф)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Нормы устройства сетей заземления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Геотермальная энергетика (Серия 3 "Возобновляемая энергетика". Библиотека энергоэффективности и энергосбережения, том 5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях. Учебное пособие, 2-е изд., доп."

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Теплообменные аппараты ТЭС. В 2-х книгах."

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Технологии защиты сетевой и подпиточной воды от аэрации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Коррозия и защита материалов: Учебное пособие / А.С. Неверов, Д.А. Родченко, М.И. Цырлин. - (Высшее образование)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Иллюстрированное пособие стропальщика"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Правила устройства электроустановок (все действующие разделы шестого и седьмого издания с изменениями и дополнениями)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 51"

    "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"

    Кол-во: 22

    "Позиция 52"

    "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

    Кол-во: 16

    "Позиция 53"

    "ПНД Ф 12.1:2:2:2:2.3:3.2-03 Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов производства и потребления (издание 2014 г.)**"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "ПНД Ф 12.15.1-08 Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод (издание 2015 г.)**"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Методические рекомендации по использованию ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2016 г.)**"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 Методика измерений массовой концентрации хлоридов в пробах природных и сточных вод аргентометрическим методом (издание 2016 г.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 Методика измерений общей жесткости в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом (издание 2016 г.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом (издание 2016 г.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Терминологический словарь по промышленной безопасности (2-е издание, исправленное и дополненное)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений."

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства."

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Правила разработки, изготовления и применения мембранных предохранительных устройств (ПБ 03-583-03)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Документы системы аттестации сварочного производства на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (САС в Ростехнадзора). Аттестация персонала сварочного производства."

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Документы системы аттестации сварочного производства на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (САС в Ростехнадзора). Аттестация сварочных материалов."

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Безопасность машин и оборудования.Сборник документов."

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Памятка для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (2-е изд., испр. и доп.)."

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Памятка для рабочих люльки по безопасному производству работ подъемниками (вышками) (3-е изд., испр. и доп.)."

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Памятка для электромонтеров по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных кранов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Безопасность России. Научные основы безопасности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Охрана труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    ""Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов""

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Комментарий к Трудовому кодексу РФ (постатейный) научно-практический под редакцией доктора юридических наук профессора С.Н. Бабурина с разъяснениями официальных органов и постатейными материалами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Приказы по охране труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Нефтегазовое дело. Полный курс. 2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Гидраты природного газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Нефтегазовая промышленность. Основные процессы и англо-русская терминология"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Охрана труда при эксплуатации электроустановок. 3-е изд., перераб. и доп."

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Охрана труда от "А" до "Я". Практическое пособие. 9-е изд., перераб. и доп."

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Федеральный закон "О пожарной безопасности" (С изменениями от 23.06.2016)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями от 06.04.2016)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Охрана труда и электробезопасность. (изд.3-е, перераб. и доп. )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Волоконно-оптические подсистемы современных СКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Элементы схемотехники оптоволоконных систем. Инженерные решения."

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Тайм-менеджмент для системных администраторов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Системное и сетевое администрирование. Практическое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Java. Эффективное программирование"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Язык программирования Java SE 8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Java. Библиотека профессионала. Том 2. Расширенные средства программирования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Windows Server 2012 R2. Полное руководство. Том 2: дистанционное администрирование, установка среды с несколькими доменами, виртуализация, мониторинг и обслуживание сервера."

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Основы SNMP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Java. Библиотека профессионала. Том 1. Основы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Разработка приложений Java EE 7 NETBEANS 8: простая и быстрая разработка с помощью среды разработки NETBEANS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Windows Server 2012. Справочник администратора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Схемотехника. Аппаратура и программы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Импульсные источники питания. Схемотехника и ремонт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND2 200-101."

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "CCNP. Настройка коммутацоров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Русская отопительно-вентиляционная техника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Системы вентиляции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Увлажнение воздуха. Системы и применение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для кондиционирования воздуха и в холодильных установках"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Отопление и тепловые сети: Учебник / Ю.С. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. -(Среднее профессиональное образование)., (Гриф)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, кондиционирования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Информационная безопасность и защита информации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Основы информационной безопасности (2-е изд., стер.) учеб. пособие"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Промышленная безопасность опасных производственных объектов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Справочник по молниезащите"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Безопасная эксплуатация инструмента и приспособлений, предохранительных и оградительных устройств"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Пособие по безопасному производству работ для стропальщиков"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Действия при угрозах и осуществлении террористических актов. Памятка для руководителей и работников организаций и производственных объектов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Столяр-плотник. Учебное пособие. Издательство: Феникс, 2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы. Издательство: НЦ ЭНАС, 2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Железобетонные и металлические конструкции: курс лекции. Издательство: Феникс, 2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Устройство, монтаж и эксплуатация. Издательство: Кнорус, 2016"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Издательство ИНФРА-М, 2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Токарь-расточник. Издательство: Высшая школа, 1978"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Токарная обработка. Издательство: Инфра-Инженерия, 2016"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Ремонт электронных модулей стиральных машин. Издательство: Солон-пресс, 2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в вопросах и ответах. Издательство: НЦ ЭНАС, 2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Новые материалы и системы изоляции высоковольтных электрических машин Издательство: Энергоатомиздат, 2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Микропроцессорные системы: учебник Издательство: Инфра-М, 2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Электроника и микропроцессорная техника. Учебник. Издательство: Академия, 2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Промышленная безопасность и охрана труда. Справочник руководителя опасного производственного объекта. Издательство:Альфа-Пресс, 2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Современные методы обеззараживания воды. Издательский Центр Аква-Терм, 2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Электронные модули стиральных машин Indezit, Ariston/Hotpoit на аппаратных платформах EVO-I/II и Arcadia Издательство: Солон-Пресс, 2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Расходомеры и счетчики газа, узлы учета. Справочник. Издательство: Политехника, 2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Материалы для одежды. Ткани Издательство: Форум, 2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Применение присадок в топливах: Справочник. Издательство: ХИМИЗДАТ, 2010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Оборудование швейных предприяти.Часть 2. Машины автоматыи оборудование в швейном производстве. Издательство: Академия, 2009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Основы теоретической механики: учебник. Издательство: Физматлит, 2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Оборудование швейных предприятий: в 2-х частях. Ч.1: Швейные машины неавтоматического действия В 1-х ч Ч:1 Издательство: Академия, 2009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "ДОПОГ-2017 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом. (в 2-х томах) ISBN 978-9-21-639019-8 Издательство: ООН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (Приказ от 25 марта 2014 года N 116)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива (Приказ от 11 декабря 2014 года N 559)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 138"

    "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. (Приказ от 12 ноября 2013 года N 533 в редакции от 12 апреля 2016)"

    Кол-во: 47

    "Позиция 139"

    "Правила по охране труда при работе на высоте (Утверждены Приказом Минтруда России от 23.08.2014 № 155н в ред. от 17.06.2015 № 383н)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 140"

    "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 551н)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 141"

    "Правила по охране труда при выполнении электросварочных газосварочных работ (Утверждены Приказом Минтруда России от 23.12.2015 № 1101н)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 142"

    "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Утверждены Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 143"

    "Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах (Утверждены Приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 144"

    "Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов (Утверждены Приказом Минтруда России от 16.11.2015 № 873н)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 145"

    "Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" с изм. от 03.07.2016 № 283-ФЗ"

    Кол-во: 37

    "Позиция 146"

    ""Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 года N 542)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 147"

    ""Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" (приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года N 558)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 148"

    "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"

    Кол-во: 22

    "Позиция 149"

    "Памятка для слесарей по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных кранов"

    Кол-во: 5

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