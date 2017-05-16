Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Минэнерго России 30.06.2003 г. (СО 153-34.03.603-2003)" Кол-во: 1

"Позиция 2" "ПОТ РО-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Настольная книга ответственного за пожарную безопасность" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Бизнес-процессы: как их описать, отладить и внедрить. Практикум. 2016" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Цель. Процесс непрерывного улучшения" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний" Кол-во: 3

"Позиция 8" "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств"" Кол-во: 57

"Позиция 9" "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов"" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" Кол-во: 40

"Позиция 11" "ФНП в области ПБ "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"" Кол-во: 2

"Позиция 12" "ФНП в области ПБ "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 №784)" Кол-во: 5

"Позиция 14" "ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах с 01.01.2015" Кол-во: 6

"Позиция 15" "Арматуростроение от А до Я. Терминологический словарь. 2012" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Марочник сталей и сплавов" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Трубопроводы целевого назначения. Справочник в двух книгах. Год издания 2006" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" Кол-во: 6

"Позиция 19" "Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования (с изменениями на 16 мая 2016 года)" Кол-во: 3

"Позиция 20" "Технический регламент таможенного союза ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования на взрывоопасных средах" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (СТО-СА-03-002-2009)" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Технический надзор, ревизия и отбраковка 9СТО-СА-03-004-2009)" Кол-во: 1

"Позиция 24" "РД 153-112-017-97 Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров" Кол-во: 1

"Позиция 25" "РД 03-421-01 Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного ресурса службы сосудов и аппаратов" Кол-во: 1

"Позиция 26" "ГОСТ Р 53682-2009 Установки нагревательные для нефтеперерабатывающих заводов" Кол-во: 1

"Позиция 27" "РД 08-95-95 Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов" Кол-во: 1

"Позиция 28" "ВСН 311-89 Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 куб.м." Кол-во: 1

"Позиция 29" "Нефть и газ: технологии и продукты переработки" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Сжиженные углеводородные газы" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Система защиты от коррозии оборудования переработки нефти" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Трудовой Кодекс РФ с изменениями на 2016 год" Кол-во: 15

"Позиция 33" "Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция" Кол-во: 1

"Позиция 34" "ИСО 9001:2015. Пояснения. Интерпретация требований. Рекомендации по внедрению." Кол-во: 1

"Позиция 35" "Статистический бюллетень. Посевные площади, валовые сборы и урожайностьсельскохозяйственных культур за 2015 год (Федеральная служба статистики. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области) (СтройИнформ" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Статистический бюллетень. Итоги учета сбора урожая селтскохозяйственных культур по республике Башкортостан за 2015 год (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике Башкортостан) (СтройИнформИздат)" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов. Москва, 2017(приказ № 999/пр Минстроя РФ от 20.12.2016г.)" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве. Москва, 2017(приказ № 1000/пр Минстроя РФ от 20.12.2016г.)" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства. Москва, 2017(приказ № 1001/пр Минстроя РФ от 20.12.2016г.)" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Методика применения сметных норм. Москва, 2017(приказ № 1028/пр Минстроя РФ от 20.12.2016г.)" Кол-во: 10

"Позиция 41" "Пожарно-технический минимум. Методическое пособие для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях и на предприятиях (2012 г., 464 с.)" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Метрология и средства измерений: Учебное пособие / В Ф. Пелевин. - ил. - (Высшее образование: Бакалавриат)., (Гриф)" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Нормы устройства сетей заземления" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Геотермальная энергетика (Серия 3 "Возобновляемая энергетика". Библиотека энергоэффективности и энергосбережения, том 5)" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях. Учебное пособие, 2-е изд., доп." Кол-во: 1

"Позиция 46" "Теплообменные аппараты ТЭС. В 2-х книгах." Кол-во: 1

"Позиция 47" "Технологии защиты сетевой и подпиточной воды от аэрации" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Коррозия и защита материалов: Учебное пособие / А.С. Неверов, Д.А. Родченко, М.И. Цырлин. - (Высшее образование)." Кол-во: 1

"Позиция 49" "Иллюстрированное пособие стропальщика" Кол-во: 8

"Позиция 50" "Правила устройства электроустановок (все действующие разделы шестого и седьмого издания с изменениями и дополнениями)" Кол-во: 17

"Позиция 51" "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" Кол-во: 22

"Позиция 52" "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" Кол-во: 16

"Позиция 53" "ПНД Ф 12.1:2:2:2:2.3:3.2-03 Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов производства и потребления (издание 2014 г.)**" Кол-во: 1

"Позиция 54" "ПНД Ф 12.15.1-08 Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод (издание 2015 г.)**" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Методические рекомендации по использованию ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2016 г.)**" Кол-во: 1

"Позиция 56" "ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 Методика измерений массовой концентрации хлоридов в пробах природных и сточных вод аргентометрическим методом (издание 2016 г.)" Кол-во: 1

"Позиция 57" "ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 Методика измерений общей жесткости в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом (издание 2016 г.)" Кол-во: 1

"Позиция 58" "ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом (издание 2016 г.)" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Терминологический словарь по промышленной безопасности (2-е издание, исправленное и дополненное)." Кол-во: 1

"Позиция 60" "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений." Кол-во: 1

"Позиция 61" "Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства." Кол-во: 4

"Позиция 62" "Правила разработки, изготовления и применения мембранных предохранительных устройств (ПБ 03-583-03)" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Документы системы аттестации сварочного производства на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (САС в Ростехнадзора). Аттестация персонала сварочного производства." Кол-во: 2

"Позиция 64" "Документы системы аттестации сварочного производства на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (САС в Ростехнадзора). Аттестация сварочных материалов." Кол-во: 2

"Позиция 65" "Безопасность машин и оборудования.Сборник документов." Кол-во: 2

"Позиция 66" "Памятка для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (2-е изд., испр. и доп.)." Кол-во: 5

"Позиция 67" "Памятка для рабочих люльки по безопасному производству работ подъемниками (вышками) (3-е изд., испр. и доп.)." Кол-во: 5

"Позиция 68" "Памятка для электромонтеров по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных кранов" Кол-во: 5

"Позиция 69" "Безопасность России. Научные основы безопасности" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Охрана труда" Кол-во: 1

"Позиция 71" ""Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"" Кол-во: 5

"Позиция 72" "Комментарий к Трудовому кодексу РФ (постатейный) научно-практический под редакцией доктора юридических наук профессора С.Н. Бабурина с разъяснениями официальных органов и постатейными материалами" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Приказы по охране труда" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Нефтегазовое дело. Полный курс. 2009" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Гидраты природного газа" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Нефтегазовая промышленность. Основные процессы и англо-русская терминология" Кол-во: 1

"Позиция 77" "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Охрана труда при эксплуатации электроустановок. 3-е изд., перераб. и доп." Кол-во: 2

"Позиция 79" "Охрана труда от "А" до "Я". Практическое пособие. 9-е изд., перераб. и доп." Кол-во: 1

"Позиция 80" "Федеральный закон "О пожарной безопасности" (С изменениями от 23.06.2016)" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Правила противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями от 06.04.2016)" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Охрана труда и электробезопасность. (изд.3-е, перераб. и доп. )" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Волоконно-оптические подсистемы современных СКС" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Элементы схемотехники оптоволоконных систем. Инженерные решения." Кол-во: 1

"Позиция 85" "Тайм-менеджмент для системных администраторов" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Системное и сетевое администрирование. Практическое" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Java. Эффективное программирование" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Язык программирования Java SE 8" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Java. Библиотека профессионала. Том 2. Расширенные средства программирования" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Windows Server 2012 R2. Полное руководство. Том 2: дистанционное администрирование, установка среды с несколькими доменами, виртуализация, мониторинг и обслуживание сервера." Кол-во: 1

"Позиция 91" "Основы SNMP" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Java. Библиотека профессионала. Том 1. Основы" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Разработка приложений Java EE 7 NETBEANS 8: простая и быстрая разработка с помощью среды разработки NETBEANS" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Windows Server 2012. Справочник администратора" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Схемотехника. Аппаратура и программы" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Импульсные источники питания. Схемотехника и ремонт" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND2 200-101." Кол-во: 1

"Позиция 98" "CCNP. Настройка коммутацоров" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Русская отопительно-вентиляционная техника" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Системы вентиляции" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Увлажнение воздуха. Системы и применение" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для кондиционирования воздуха и в холодильных установках" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Отопление и тепловые сети: Учебник / Ю.С. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. -(Среднее профессиональное образование)., (Гриф)" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, кондиционирования" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Информационная безопасность и защита информации" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Основы информационной безопасности (2-е изд., стер.) учеб. пособие" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Промышленная безопасность опасных производственных объектов" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Справочник по молниезащите" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Безопасная эксплуатация инструмента и приспособлений, предохранительных и оградительных устройств" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Пособие по безопасному производству работ для стропальщиков" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Действия при угрозах и осуществлении террористических актов. Памятка для руководителей и работников организаций и производственных объектов" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Столяр-плотник. Учебное пособие. Издательство: Феникс, 2015" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы. Издательство: НЦ ЭНАС, 2005" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Железобетонные и металлические конструкции: курс лекции. Издательство: Феникс, 2013" Кол-во: 2

"Позиция 117" "Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Устройство, монтаж и эксплуатация. Издательство: Кнорус, 2016" Кол-во: 3

"Позиция 118" "Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Издательство ИНФРА-М, 2012" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Токарь-расточник. Издательство: Высшая школа, 1978" Кол-во: 2

"Позиция 120" "Токарная обработка. Издательство: Инфра-Инженерия, 2016" Кол-во: 2

"Позиция 121" "Ремонт электронных модулей стиральных машин. Издательство: Солон-пресс, 2015" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в вопросах и ответах. Издательство: НЦ ЭНАС, 2015" Кол-во: 5

"Позиция 123" "Новые материалы и системы изоляции высоковольтных электрических машин Издательство: Энергоатомиздат, 2007" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Микропроцессорные системы: учебник Издательство: Инфра-М, 2016" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Электроника и микропроцессорная техника. Учебник. Издательство: Академия, 2016" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Промышленная безопасность и охрана труда. Справочник руководителя опасного производственного объекта. Издательство:Альфа-Пресс, 2014" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Современные методы обеззараживания воды. Издательский Центр Аква-Терм, 2014" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Электронные модули стиральных машин Indezit, Ariston/Hotpoit на аппаратных платформах EVO-I/II и Arcadia Издательство: Солон-Пресс, 2015" Кол-во: 2

"Позиция 129" "Расходомеры и счетчики газа, узлы учета. Справочник. Издательство: Политехника, 2003" Кол-во: 2

"Позиция 130" "Материалы для одежды. Ткани Издательство: Форум, 2016" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Применение присадок в топливах: Справочник. Издательство: ХИМИЗДАТ, 2010" Кол-во: 2

"Позиция 132" "Оборудование швейных предприяти.Часть 2. Машины автоматыи оборудование в швейном производстве. Издательство: Академия, 2009" Кол-во: 2

"Позиция 133" "Основы теоретической механики: учебник. Издательство: Физматлит, 2008" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Оборудование швейных предприятий: в 2-х частях. Ч.1: Швейные машины неавтоматического действия В 1-х ч Ч:1 Издательство: Академия, 2009" Кол-во: 2

"Позиция 135" "ДОПОГ-2017 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом. (в 2-х томах) ISBN 978-9-21-639019-8 Издательство: ООН" Кол-во: 3

"Позиция 136" "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (Приказ от 25 марта 2014 года N 116)" Кол-во: 20

"Позиция 137" "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива (Приказ от 11 декабря 2014 года N 559)" Кол-во: 25

"Позиция 138" "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. (Приказ от 12 ноября 2013 года N 533 в редакции от 12 апреля 2016)" Кол-во: 47

"Позиция 139" "Правила по охране труда при работе на высоте (Утверждены Приказом Минтруда России от 23.08.2014 № 155н в ред. от 17.06.2015 № 383н)" Кол-во: 14

"Позиция 140" "Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 551н)" Кол-во: 7

"Позиция 141" "Правила по охране труда при выполнении электросварочных газосварочных работ (Утверждены Приказом Минтруда России от 23.12.2015 № 1101н)" Кол-во: 32

"Позиция 142" "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Утверждены Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н)" Кол-во: 32

"Позиция 143" "Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах (Утверждены Приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н)" Кол-во: 7

"Позиция 144" "Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов (Утверждены Приказом Минтруда России от 16.11.2015 № 873н)" Кол-во: 11

"Позиция 145" "Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" с изм. от 03.07.2016 № 283-ФЗ" Кол-во: 37

"Позиция 146" ""Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 года N 542)" Кол-во: 11

"Позиция 147" ""Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" (приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года N 558)" Кол-во: 11

"Позиция 148" "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" Кол-во: 22