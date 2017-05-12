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Номер извещения
31705084989
Уникальный номер закупки
17/2.2/0002051/Газмаш
Наименование закупки
Поставка электромагнитов и наконечников термопар для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 19:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гетц Яна Викторовна
Место рассмотрения предложений
197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корп. 1
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электромагнитов и наконечников термопар
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705084989Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электромагнитов и наконечников термопар197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корп. 1
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 12:3012.05.2017 12:3012.05.2017 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705084989Дата и время вскрытия заявок Поставка электромагнитов и наконечников термопар197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корп. 1
Подведение итогов не позднее
01.06.2017 00:0001.06.2017 00:0001.06.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705084989Подведение итогов не позднее Поставка электромагнитов и наконечников термопар197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корп. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электромагнитов и наконечников термопар
Начальная цена
1 869 783,48
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
27.90.11.000
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 239988
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