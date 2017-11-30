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Номер извещения
31705084888
Уникальный номер закупки
17/2.1/0014636/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Консалтинговые услуги по оценке ограничений и рисков, установленных наднациональным и национальным законодательством стран инкорпорации дочерних и зависимых транспортных компаний и ПХГ ООО «Газпром экспорт» при передаче функции внутреннего аудита на аутсорсинг ООО «Газпром экспорт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 18:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-57
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
e.shamovski@gazpromexport.com
Ф.И.О. контактного лица
Шамовский Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А
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Консалтинговые услуги по оценке ограничений и рисков, установленных наднациональным и национальным законодательством стран инкорпорации дочерних и зависимых транспортных компаний и ПХГ ООО «Газпром экспорт» при передаче функции внутреннего аудита на аутсорсинг ООО «Газпром экспорт»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.11.2017 11:00 GMT +330.11.2017 11:0030.11.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705084888Дата и время окончания срока приема заявок Консалтинговые услуги по оценке ограничений и рисков, установленных наднациональным и национальным законодательством стран инкорпорации дочерних и зависимых транспортных компаний и ПХГ ООО «Газпром экспорт» при передаче функции внутреннего аудита на аутсорсинг ООО «Газпром экспорт»191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А
Дата и время вскрытия заявок
30.11.2017 12:0030.11.2017 12:0030.11.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705084888Дата и время вскрытия заявок Консалтинговые услуги по оценке ограничений и рисков, установленных наднациональным и национальным законодательством стран инкорпорации дочерних и зависимых транспортных компаний и ПХГ ООО «Газпром экспорт» при передаче функции внутреннего аудита на аутсорсинг ООО «Газпром экспорт»191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А
Подведение итогов не позднее
15.12.2017 15:0015.12.2017 15:0015.12.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705084888Подведение итогов не позднее Консалтинговые услуги по оценке ограничений и рисков, установленных наднациональным и национальным законодательством стран инкорпорации дочерних и зависимых транспортных компаний и ПХГ ООО «Газпром экспорт» при передаче функции внутреннего аудита на аутсорсинг ООО «Газпром экспорт»191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.12.201715.12.2017 15:0015.12.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705084888Подведение итогов не позднее Консалтинговые услуги по оценке ограничений и рисков, установленных наднациональным и национальным законодательством стран инкорпорации дочерних и зависимых транспортных компаний и ПХГ ООО «Газпром экспорт» при передаче функции внутреннего аудита на аутсорсинг ООО «Газпром экспорт»191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Консалтинговые услуги по оценке ограничений и рисков, установленных наднациональным и национальным законодательством стран инкорпорации дочерних и зависимых транспортных компаний и ПХГ ООО «Газпром экспорт» при передаче функции внутреннего аудита на аутсорсинг ООО «Газпром экспорт»
Начальная цена
6 601 058,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
69.10.12
69.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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