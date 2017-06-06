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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Обжимной фитинг DK-Lok. Материал: нерж. сталь 316. Штуцер с внутренней резьбой. 12 мм НД - 1/2" FNPT (коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) / Stainless Steel, Female Connector, 12 mm OD - 1/2 in. Female NPT. DCF12M-8N-SA" Кол-во: 32

"Позиция 2" "Обжимной фитинг DK-Lok. Нерж. сталь 316 L. Штуцер с наружной резьбой. 12 мм НД - 1/2" MNPT (коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба). DMC12M-8N-SA" Кол-во: 84

"Позиция 3" "Шеровый кран. V86. Материал: Нерж. сталь 316 L. Материал уплотнений: PEEK. Торцевые соединения: Обжимные соединения под трубку с НД 12 мм. ДУ: 10. Коэф.расхода Cv: 7,5. Максимальное рабочее давление: 689 бар. Рабочая температура: от -54 °C до +260 °" Кол-во: 56

"Позиция 4" "Монтажная направляющая STAUFF. Угл. сталь. Длина 2м. TS 11-2m W3 GRAU" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Сдвоенная трубная опора STAUFF для трубки с наружным диаметром 12 мм. В составе из: накладки из оцинкованной углеродистой стали, корпуса трубной опоры из полиамида (температуры от -40С до +120 С), крепежного болта М6х30 из и шестигранной гайки для ре" Кол-во: 32

"Позиция 6" "Трубная опора STAUFF для трубки с наружным диаметром 12 мм. В составе из: корпуса трубной опоры из полиамида (температуры от -40С до +120 С), шестигранной направляющей гайки, одного крепежного болта М6х30 и накладной пластины из оцинк углерод. стали." Кол-во: 64

"Позиция 7" "Набор обжимных колец DFS-12M-SA. Фирмы DK-LOK под трубку 12 мм (переднее + заднее кольцо), нержав. сталь 316." Кол-во: 4

"Позиция 8" "Обжимной фитинг DK-Lok. Материал: нерж. сталь 316. Проходная муфта с диэлектрической вставкой DEU12M-E10M-SA" Кол-во: 20

"Позиция 9" "Обжимной фитинг DK-Lok. Материал: нерж. сталь 316. Проходной тройник DT-12M-SA" Кол-во: 86

"Позиция 10" "Обжимной фитинг DK-Lok. Материал: нерж. сталь 316. Проходная муфта DU-12M-SA." Кол-во: 32

"Позиция 11" "Комплект монтажных частей SuperFlo-21B (Опросный лист №10/2) Опросный лист №10/2" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Комплект монтажных частей SuperFlo-21B (Опросный лист №10/1) Опросный лист №10/1" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ200/7,5 (Опросный лист №6) Т 0201.30.00.00 (Опросный лист №6)" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ100/7,5 (Опросный лист №5) Т 0101.30.00.00 (Опросный лист №5)" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ150/7 ,5(Опросный лист №2) Т 0151.30.00.00 (Опросный лист №2)" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ80/7,5 (Опросный лист №1) Т 0081.20.00.00 (Опросный лист №1)" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ200/7,5 (Опросный лист №4) Т 0201.30.00.00 (Опросный лист №4)" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ80/7,5 (Опросный лист №3) Т 0081.20.00.00 (Опросный лист №3)" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Аналоговая плата 4-Path IIA/D 1L6 SP для приемопередающей пары УЗПР FlowSick600" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Кольцевые прокладки O-ring 15*2,0 Viton, natural gas resistant, -46...200 C для приемопередающей пары УЗПР FlowSick600" Кол-во: 4

"Позиция 21" "Пара ультразвуковых приемопередатчиков S2 S2 200 kHz, 100 bar, 85 C, Titanium, P18 для приемопередающей пары УЗПР FlowSick600" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Поворотная задвижка с электроприводом МЭОФ-160(380В) Ду150" Кол-во: 5

"Позиция 23" "Модуль измерения/генерации напряжения и тока Fluke 275 (0…1000)В, (0…100)А" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Внутренний модуль давления калибратора MC5R-IS INT 1C-IS +/- 100кПа" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Модуль аналитический хроматографа MicroSAM Siemens CV C09" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Внешний модуль давления EXT-100-IS 0…10 Мпа" Кол-во: 1