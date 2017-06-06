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    Главная / Торги / Поставка запчастей для нужд отдела метрологического обеспечения для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (№ 0001/17/2.2/0023556/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/03.05.2017)

    Поставка запчастей для нужд отдела метрологического обеспечения для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (№ 0001/17/2.2/0023556/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/03.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705084801Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для нужд отдела метрологического обеспечения ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705084801

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0023556/ТГТомск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для нужд отдела метрологического обеспечения для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (№ 0001/17/2.2/0023556/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/03.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 17:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    23556 Уведомление о продлении.doc

    23556 для участника.rar

    0023556 продление 30-5-2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для нужд отдела метрологического обеспечения ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 12:00 GMT +306.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705084801Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для нужд отдела метрологического обеспечения ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 10:1507.06.2017 10:1507.06.2017 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705084801Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей для нужд отдела метрологического обеспечения ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705084801Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для нужд отдела метрологического обеспечения ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705084801Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для нужд отдела метрологического обеспечения ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для нужд отдела метрологического обеспечения ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    15 108 350,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    26.51.85.110

    Комплектующие (запасные части) приборов и устройств контрольно-измерительные автоматических, гидравлических и пневматических, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    49.50.21

    Транспортирование по трубопроводам газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обжимной фитинг DK-Lok. Материал: нерж. сталь 316. Штуцер с внутренней резьбой. 12 мм НД - 1/2" FNPT (коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба) / Stainless Steel, Female Connector, 12 mm OD - 1/2 in. Female NPT. DCF12M-8N-SA"

    Кол-во: 32

    "Позиция 2"

    "Обжимной фитинг DK-Lok. Нерж. сталь 316 L. Штуцер с наружной резьбой. 12 мм НД - 1/2" MNPT (коническая резьба по стандарту NPT, K-резьба). DMC12M-8N-SA"

    Кол-во: 84

    "Позиция 3"

    "Шеровый кран. V86. Материал: Нерж. сталь 316 L. Материал уплотнений: PEEK. Торцевые соединения: Обжимные соединения под трубку с НД 12 мм. ДУ: 10. Коэф.расхода Cv: 7,5. Максимальное рабочее давление: 689 бар. Рабочая температура: от -54 °C до +260 °"

    Кол-во: 56

    "Позиция 4"

    "Монтажная направляющая STAUFF. Угл. сталь. Длина 2м. TS 11-2m W3 GRAU"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Сдвоенная трубная опора STAUFF для трубки с наружным диаметром 12 мм. В составе из: накладки из оцинкованной углеродистой стали, корпуса трубной опоры из полиамида (температуры от -40С до +120 С), крепежного болта М6х30 из и шестигранной гайки для ре"

    Кол-во: 32

    "Позиция 6"

    "Трубная опора STAUFF для трубки с наружным диаметром 12 мм. В составе из: корпуса трубной опоры из полиамида (температуры от -40С до +120 С), шестигранной направляющей гайки, одного крепежного болта М6х30 и накладной пластины из оцинк углерод. стали."

    Кол-во: 64

    "Позиция 7"

    "Набор обжимных колец DFS-12M-SA. Фирмы DK-LOK под трубку 12 мм (переднее + заднее кольцо), нержав. сталь 316."

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Обжимной фитинг DK-Lok. Материал: нерж. сталь 316. Проходная муфта с диэлектрической вставкой DEU12M-E10M-SA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Обжимной фитинг DK-Lok. Материал: нерж. сталь 316. Проходной тройник DT-12M-SA"

    Кол-во: 86

    "Позиция 10"

    "Обжимной фитинг DK-Lok. Материал: нерж. сталь 316. Проходная муфта DU-12M-SA."

    Кол-во: 32

    "Позиция 11"

    "Комплект монтажных частей SuperFlo-21B (Опросный лист №10/2) Опросный лист №10/2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Комплект монтажных частей SuperFlo-21B (Опросный лист №10/1) Опросный лист №10/1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ200/7,5 (Опросный лист №6) Т 0201.30.00.00 (Опросный лист №6)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ100/7,5 (Опросный лист №5) Т 0101.30.00.00 (Опросный лист №5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ150/7 ,5(Опросный лист №2) Т 0151.30.00.00 (Опросный лист №2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ80/7,5 (Опросный лист №1) Т 0081.20.00.00 (Опросный лист №1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ200/7,5 (Опросный лист №4) Т 0201.30.00.00 (Опросный лист №4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Теплоизоляция для устройства сужающего быстросменного Т БСУ80/7,5 (Опросный лист №3) Т 0081.20.00.00 (Опросный лист №3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Аналоговая плата 4-Path IIA/D 1L6 SP для приемопередающей пары УЗПР FlowSick600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Кольцевые прокладки O-ring 15*2,0 Viton, natural gas resistant, -46...200 C для приемопередающей пары УЗПР FlowSick600"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Пара ультразвуковых приемопередатчиков S2  S2  200 kHz, 100 bar, 85 C, Titanium, P18 для приемопередающей пары УЗПР FlowSick600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Поворотная задвижка с электроприводом МЭОФ-160(380В) Ду150"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Модуль измерения/генерации напряжения и тока Fluke 275 (0…1000)В, (0…100)А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Внутренний модуль давления калибратора MC5R-IS INT 1C-IS +/- 100кПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Модуль аналитический хроматографа MicroSAM Siemens CV C09"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Внешний модуль давления EXT-100-IS 0…10 Мпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Обжимной фитинг DK-Lok. Материал: нерж. сталь 316. Штуцер с внутренней резьбой. 12 мм OD - внутренняя цилиндрическая резьба M20х1.5. DCF12M-20M15G-SA"

    Кол-во: 32

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