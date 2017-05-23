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Номер извещения
31705084797
Уникальный номер закупки
17/2.2/0020513/ДНадым
Наименование закупки
Поставка средств гигиены для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0020513/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/03.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Закупки и тендеры Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические
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Поставка товара для нужд ООО Газпром добыча Надым. Средства гигиены
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 12:00 GMT +323.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705084797Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО Газпром добыча Надым. Средства гигиены196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 10:1024.05.2017 10:1024.05.2017 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705084797Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО Газпром добыча Надым. Средства гигиены196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705084797Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО Газпром добыча Надым. Средства гигиены196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО Газпром добыча Надым. Средства гигиены
Начальная цена
8 954 592,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
20.41.32.119
20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 2888
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