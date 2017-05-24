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    Главная / Торги / Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 08:0024.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705084408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705084408

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0023827/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Закупочная документация 17_2.2_0023827.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-56-40

    Адрес электронной почты

    dkhroulev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хрулев Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 08:00 GMT +324.05.2017 08:0024.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705084408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 14:1524.05.2017 14:1524.05.2017 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705084408Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2017 14:1007.06.2017 14:1007.06.2017 14:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705084408Подведение итогов не позднее Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201707.06.2017 14:1007.06.2017 14:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705084408Подведение итогов не позднее Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции

    Начальная цена

    681 863,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Не предусмотрен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.159

    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канал кабельный из ПВХ 40х25мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Кабель КГ ХЛ 1х16"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Бинт влагоотверждаемый армопласт 100мм х 1,5 м. Производитель - ЗАО Связьстройдеталь.ТУ 2226-607-32957763-95."

    Кол-во: 143

    "Позиция 4"

    "Бирка кабельная квадратная У-134"

    Кол-во: 6830

    "Позиция 5"

    "Бирка кабельная У-135 круглая ТУ 36-1440-82"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 6"

    "Бирка кабельная У-136 треугольник ТУ 36-1440-82"

    Кол-во: 5855

    "Позиция 7"

    "Бирка маркировочная У134У3.5 ТУ 36-1440-82"

    Кол-во: 250

    "Позиция 8"

    "Бирка маркировочная У153 (250шт)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Бумага кабель 0.12мм ТУ15-03279410-35-94"

    Кол-во: 13

    "Позиция 10"

    "Ввод кабельный бронированный КВБ к1, резьба R1/2, ТУ 3464-034-00153695-2005, изготовитель ООО Завод "Калининградгазавтоматика"."

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-Ц-120-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-25МПа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Зажим кабельный с контргайкой PG 7. Код: 52500R. Диаметр отверстия бокса: 12,5 мм. Диаметр кабеля: 3-6,5 мм. Степень защиты: IP68. Предназначен для для ввода труб и кабеля в корпуса распаячных коробок, щитков, шкафов и боксов с сохранением степени IP"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Зажим натяжной НБ-2 ТУ3449-131-00111120"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Зажим плашечный ПС-1-1 для ЛЭП. ТУ 3449-013-40064547-01"

    Кол-во: 25

    "Позиция 15"

    "Кабель ВББШВ 4х16+1х10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Кабель ВБбШвнг-LS 3х1.5-0.66 ТУ16.К71-310-2001"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Кабель ВВГ 4х4 -0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Кабель ВВГ 5х10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5ок(N,PE)-0.66 ТУ16.К71-310-2001"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 ТУ16.К71-310-2001"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Кабель канал 25х16"

    Кол-во: 32

    "Позиция 22"

    "Кабель КВББШВ 27х1,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Кабель КВБбШВ 27х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Кабель КВБбШВ 5х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Кабель КВБбШвнг(А)-LS 7х1 ТУ3563-002-76960731-2005"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Кабель КВВГ 4х1,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Кабель КГ 4х6,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "Комплект кабельщика (баллон пропан.5л., горелка ГВ-100, редуктор БПО-5-3, рукав сварочный, переходник, хомуты, шланг)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Наконечник медный 16-6-6"

    Кол-во: 110

    "Позиция 30"

    "Наконечник медный 25-4-10/25-10-8"

    Кол-во: 70

    "Позиция 31"

    "Наконечник медный 25-6-7 ТМЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Наконечник медный 50-10-11"

    Кол-во: 119

    "Позиция 33"

    "Наконечник медный 95-16-10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 25-10-8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Патч-корд оптоволоконный 9/125, SC-ST UPC, 3 метра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Провод АС 35/6,2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Провод заземляющий ПВЗ(ПуГВ)-10 желто-зеленый гибкий"

    Кол-во: 90

    "Позиция 38"

    "Провод заземляющий ПВЗ-6 желто-зеленый артикул 16772"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Провод ПВ 1-6,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Провод ПВ 3-4 ГОСТ 24355-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Провод ПВ3-0,75 (ПУГВ 1х0,75)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "Провод ПВ3-6,0 (ПУГВ 1х6)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Провод ПВС 2х0,75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "Провод ПВС 2х1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Провод ПВС 2х2,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Провод ПВС 3х1 ГОСТ 7399-97"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Провод ПВС 4х0,75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "Провод ПВСнг-LS 3x2.5 ТУ 16.К01-49-2005 Поставщик (производитель): ОАО Электрокабель КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД 601785, г.Кольчугино, Владимирская область, ул.Карла Маркса, д.3 E-mail: ekz@ecable.ru"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Провод установочный ПВ3-0,75 красный"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "Провод установочный с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости ПВ-3 1х2,5-0,45 Ж-З с изоляцией зелено-желтого цвета (ПУГВ 1х2,5)ГОСТ 6323-79"

    Кол-во: 0

    "Позиция 51"

    "Провод ШВВП 2х0,75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "Шнур телефонный плоский линейный ШТПЛ 4х0,12. Предназначен для эксплуатации в телефонных аппаратах и других приборах. ТУ 16.К71-112-91."

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "Наконечник медный 10-8-5 ТМЛ"

    Кол-во: 530

    "Позиция 54"

    "Короб перфорированный с крышкой серии Е, артикул: 75013, размер 40х40х2000, высота 40 мм, ширина 40 мм, длина 2000 мм, ТУ 3464-002- 56625002-2002."

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Крышка лотка 100х50 2М S5 Combitech"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Крышка лотка кабельного оцинкованного 50х50 L2м S5 Combitech 35510"

    Кол-во: 19

    "Позиция 57"

    "Лоток 100х100, S5 Combitech, 2 метра. ТУ 3449-013-47022248-2004"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Лоток кабельный оцинкованный 50х50 L=2м S5 Combitech 35010"

    Кол-во: 19

    "Позиция 59"

    "Муфта 3 КВТП-10-70х120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Муфта 4СТП 1(35-50/25-50)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Муфта комплект ТУМ-КС 2Ма на кабель ЗКПБ 1х4х1,2. ГОСТ 30732-2006. Производитель: ООО "КСС-КОНТАКТ" г.Москва."

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Муфта комплект ТУМ-КС 3Ма на кабель МКСАШп, МКССтШп, МКПпАШп 4х4х1,2. ГОСТ 30732-2006."

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Муфта концевая 10кВ 1ПКВТ-10-70/120"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Муфта пластмассовая соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей ПСТк(10-37)х(0,75-1) Сечение жил кабеля, мм2: 0,75-1 Количество жил кабеля: 10-37 Количество комплектов в упаковке: 10 ТУ: ТУ 36-2043-82"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Муфта пластмассовая соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей ПСТк(4-14)х(1,5-2,5) Сечение жил кабеля, мм2: 1,5-2,5 Количество жил кабеля: 4-14 Количество комплектов в упаковке: 10 ТУ: ТУ 36-2043-82"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Муфта пластмассовая соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей ПСТк(4-7)х(0,75-1) Сечение жил кабеля, мм2: 0,75-1 Количество жил кабеля: 4-7 Количество комплектов в упаковке: 10 ТУ: ТУ 36-2043-82"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Муфта полиэтиленовая МПП 0,1/0,3"

    Кол-во: 98

    "Позиция 68"

    "Муфта соединительная 4СТп 1-16-25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Муфта соединительная пластмассовая термоусаживаемая ПСТк(19-37)х(1,5-2,5) для контрольных кабелей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Муфта соединительная пластмассовая термоусаживаемая ПСТк(4-14)х(1,5-2,5) для контрольных кабелей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Наконечник кабельный алюминиевый 16-8-5,4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Наконечник кабельный алюминиевый 95-12-13"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Наконечник кабельный медный леженый ТМЛ 4-5-3 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 138

    "Позиция 74"

    "Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 70

    "Позиция 75"

    "Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 106

    "Позиция 76"

    "Наконечник кабельный медный ТМЛ 16-8-6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Наконечник медный 10-6-5"

    Кол-во: 55

    "Позиция 78"

    "Наконечник медный 10-6-5 ТМЛ"

    Кол-во: 400

    "Позиция 79"

    "Кабель КГ ХЛ 3х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 80"

    "Кабель КГ-ХЛ 2х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 81"

    "Кабель КГ-ХЛ 3х10+1х6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 82"

    "Кабель КГ-ХЛ 3х16+1х6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 83"

    "Кабель КГ-ХЛ 3х2,5-1х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 84"

    "Кабель КМС 1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 85"

    "Кабель КПСВВ 2х2х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 86"

    "Кабель КПСВВ нг-LS 1х2х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 87"

    "Кабель КСВВнг-LS 2х0,5, ТУ 3581-001-39793330-2000"

    Кол-во: 0

    "Позиция 88"

    "Кабель КСПВ 4х0,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 89"

    "Кабель оповещения ШВВП 2х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 90"

    "Кабель ТЗАБп 7х4х1,2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 91"

    "Кабель-канал 100х40мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 92"

    "Кабель-канал 10х12мм"

    Кол-во: 124

    "Позиция 93"

    "Кабель-канал 10х15"

    Кол-во: 200

    "Позиция 94"

    "Кабель-канал 16х16мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 95"

    "Кабель-канал 16х40мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 96"

    "Кабель-канал 20х12мм"

    Кол-во: 56

    "Позиция 97"

    "Кабель-канал 50х20мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 98"

    "Кабель-канал 60х40"

    Кол-во: 70

    "Позиция 99"

    "Кабель-канал ПВХ 40х16 2м (30)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Кабель-канал с крышкой серии Норма, 2000х40х25 мм., ТУ5775-002-57453845-2009"

    Кол-во: 120

    "Позиция 101"

    "Кабель-канал серии Норма с крышкой, 2000х15х10 мм ТУ5772-002-57453845-2009"

    Кол-во: 80

    "Позиция 102"

    "Кабель-канал серии Норма с крышкой, 2000х25х16 мм ТУ 5772-002-57453845- 2009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Наконечник медный 35-8-10"

    Кол-во: 140

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