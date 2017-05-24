Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

Поставка изделий и комплектующих для монтажа кабельно-проводниковой продукции

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Канал кабельный из ПВХ 40х25мм" Кол-во: 12

"Позиция 2" "Кабель КГ ХЛ 1х16" Кол-во: 0

"Позиция 3" "Бинт влагоотверждаемый армопласт 100мм х 1,5 м. Производитель - ЗАО Связьстройдеталь.ТУ 2226-607-32957763-95." Кол-во: 143

"Позиция 4" "Бирка кабельная квадратная У-134" Кол-во: 6830

"Позиция 5" "Бирка кабельная У-135 круглая ТУ 36-1440-82" Кол-во: 2200

"Позиция 6" "Бирка кабельная У-136 треугольник ТУ 36-1440-82" Кол-во: 5855

"Позиция 7" "Бирка маркировочная У134У3.5 ТУ 36-1440-82" Кол-во: 250

"Позиция 8" "Бирка маркировочная У153 (250шт)" Кол-во: 12

"Позиция 9" "Бумага кабель 0.12мм ТУ15-03279410-35-94" Кол-во: 13

"Позиция 10" "Ввод кабельный бронированный КВБ к1, резьба R1/2, ТУ 3464-034-00153695-2005, изготовитель ООО Завод "Калининградгазавтоматика"." Кол-во: 10

"Позиция 11" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-Ц-120-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-25МПа" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Зажим кабельный с контргайкой PG 7. Код: 52500R. Диаметр отверстия бокса: 12,5 мм. Диаметр кабеля: 3-6,5 мм. Степень защиты: IP68. Предназначен для для ввода труб и кабеля в корпуса распаячных коробок, щитков, шкафов и боксов с сохранением степени IP" Кол-во: 8

"Позиция 13" "Зажим натяжной НБ-2 ТУ3449-131-00111120" Кол-во: 6

"Позиция 14" "Зажим плашечный ПС-1-1 для ЛЭП. ТУ 3449-013-40064547-01" Кол-во: 25

"Позиция 15" "Кабель ВББШВ 4х16+1х10" Кол-во: 0

"Позиция 16" "Кабель ВБбШвнг-LS 3х1.5-0.66 ТУ16.К71-310-2001" Кол-во: 0

"Позиция 17" "Кабель ВВГ 4х4 -0,66" Кол-во: 0

"Позиция 18" "Кабель ВВГ 5х10" Кол-во: 0

"Позиция 19" "Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5ок(N,PE)-0.66 ТУ16.К71-310-2001" Кол-во: 0

"Позиция 20" "Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 ТУ16.К71-310-2001" Кол-во: 0

"Позиция 21" "Кабель канал 25х16" Кол-во: 32

"Позиция 22" "Кабель КВББШВ 27х1,0" Кол-во: 0

"Позиция 23" "Кабель КВБбШВ 27х1,5" Кол-во: 0

"Позиция 24" "Кабель КВБбШВ 5х1,5" Кол-во: 0

"Позиция 25" "Кабель КВБбШвнг(А)-LS 7х1 ТУ3563-002-76960731-2005" Кол-во: 0

"Позиция 26" "Кабель КВВГ 4х1,0" Кол-во: 0

"Позиция 27" "Кабель КГ 4х6,0" Кол-во: 0

"Позиция 28" "Комплект кабельщика (баллон пропан.5л., горелка ГВ-100, редуктор БПО-5-3, рукав сварочный, переходник, хомуты, шланг)" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Наконечник медный 16-6-6" Кол-во: 110

"Позиция 30" "Наконечник медный 25-4-10/25-10-8" Кол-во: 70

"Позиция 31" "Наконечник медный 25-6-7 ТМЛ" Кол-во: 10

"Позиция 32" "Наконечник медный 50-10-11" Кол-во: 119

"Позиция 33" "Наконечник медный 95-16-10" Кол-во: 20

"Позиция 34" "Наконечник медный луженый ТМЛ 25-10-8" Кол-во: 20

"Позиция 35" "Патч-корд оптоволоконный 9/125, SC-ST UPC, 3 метра" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Провод АС 35/6,2" Кол-во: 50

"Позиция 37" "Провод заземляющий ПВЗ(ПуГВ)-10 желто-зеленый гибкий" Кол-во: 90

"Позиция 38" "Провод заземляющий ПВЗ-6 желто-зеленый артикул 16772" Кол-во: 0

"Позиция 39" "Провод ПВ 1-6,0" Кол-во: 0

"Позиция 40" "Провод ПВ 3-4 ГОСТ 24355-80" Кол-во: 0

"Позиция 41" "Провод ПВ3-0,75 (ПУГВ 1х0,75)" Кол-во: 0

"Позиция 42" "Провод ПВ3-6,0 (ПУГВ 1х6)" Кол-во: 0

"Позиция 43" "Провод ПВС 2х0,75" Кол-во: 0

"Позиция 44" "Провод ПВС 2х1" Кол-во: 0

"Позиция 45" "Провод ПВС 2х2,5" Кол-во: 0

"Позиция 46" "Провод ПВС 3х1 ГОСТ 7399-97" Кол-во: 0

"Позиция 47" "Провод ПВС 4х0,75" Кол-во: 0

"Позиция 48" "Провод ПВСнг-LS 3x2.5 ТУ 16.К01-49-2005 Поставщик (производитель): ОАО Электрокабель КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД 601785, г.Кольчугино, Владимирская область, ул.Карла Маркса, д.3 E-mail: ekz@ecable.ru" Кол-во: 0

"Позиция 49" "Провод установочный ПВ3-0,75 красный" Кол-во: 0

"Позиция 50" "Провод установочный с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости ПВ-3 1х2,5-0,45 Ж-З с изоляцией зелено-желтого цвета (ПУГВ 1х2,5)ГОСТ 6323-79" Кол-во: 0

"Позиция 51" "Провод ШВВП 2х0,75" Кол-во: 0

"Позиция 52" "Шнур телефонный плоский линейный ШТПЛ 4х0,12. Предназначен для эксплуатации в телефонных аппаратах и других приборах. ТУ 16.К71-112-91." Кол-во: 0

"Позиция 53" "Наконечник медный 10-8-5 ТМЛ" Кол-во: 530

"Позиция 54" "Короб перфорированный с крышкой серии Е, артикул: 75013, размер 40х40х2000, высота 40 мм, ширина 40 мм, длина 2000 мм, ТУ 3464-002- 56625002-2002." Кол-во: 10

"Позиция 55" "Крышка лотка 100х50 2М S5 Combitech" Кол-во: 5

"Позиция 56" "Крышка лотка кабельного оцинкованного 50х50 L2м S5 Combitech 35510" Кол-во: 19

"Позиция 57" "Лоток 100х100, S5 Combitech, 2 метра. ТУ 3449-013-47022248-2004" Кол-во: 5

"Позиция 58" "Лоток кабельный оцинкованный 50х50 L=2м S5 Combitech 35010" Кол-во: 19

"Позиция 59" "Муфта 3 КВТП-10-70х120" Кол-во: 4

"Позиция 60" "Муфта 4СТП 1(35-50/25-50)" Кол-во: 5

"Позиция 61" "Муфта комплект ТУМ-КС 2Ма на кабель ЗКПБ 1х4х1,2. ГОСТ 30732-2006. Производитель: ООО "КСС-КОНТАКТ" г.Москва." Кол-во: 4

"Позиция 62" "Муфта комплект ТУМ-КС 3Ма на кабель МКСАШп, МКССтШп, МКПпАШп 4х4х1,2. ГОСТ 30732-2006." Кол-во: 2

"Позиция 63" "Муфта концевая 10кВ 1ПКВТ-10-70/120" Кол-во: 3

"Позиция 64" "Муфта пластмассовая соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей ПСТк(10-37)х(0,75-1) Сечение жил кабеля, мм2: 0,75-1 Количество жил кабеля: 10-37 Количество комплектов в упаковке: 10 ТУ: ТУ 36-2043-82" Кол-во: 3

"Позиция 65" "Муфта пластмассовая соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей ПСТк(4-14)х(1,5-2,5) Сечение жил кабеля, мм2: 1,5-2,5 Количество жил кабеля: 4-14 Количество комплектов в упаковке: 10 ТУ: ТУ 36-2043-82" Кол-во: 5

"Позиция 66" "Муфта пластмассовая соединительная термоусаживаемая для контрольных кабелей ПСТк(4-7)х(0,75-1) Сечение жил кабеля, мм2: 0,75-1 Количество жил кабеля: 4-7 Количество комплектов в упаковке: 10 ТУ: ТУ 36-2043-82" Кол-во: 5

"Позиция 67" "Муфта полиэтиленовая МПП 0,1/0,3" Кол-во: 98

"Позиция 68" "Муфта соединительная 4СТп 1-16-25" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Муфта соединительная пластмассовая термоусаживаемая ПСТк(19-37)х(1,5-2,5) для контрольных кабелей" Кол-во: 5

"Позиция 70" "Муфта соединительная пластмассовая термоусаживаемая ПСТк(4-14)х(1,5-2,5) для контрольных кабелей" Кол-во: 3

"Позиция 71" "Наконечник кабельный алюминиевый 16-8-5,4" Кол-во: 20

"Позиция 72" "Наконечник кабельный алюминиевый 95-12-13" Кол-во: 30

"Позиция 73" "Наконечник кабельный медный леженый ТМЛ 4-5-3 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 138

"Позиция 74" "Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 70

"Позиция 75" "Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 106

"Позиция 76" "Наконечник кабельный медный ТМЛ 16-8-6" Кол-во: 20

"Позиция 77" "Наконечник медный 10-6-5" Кол-во: 55

"Позиция 78" "Наконечник медный 10-6-5 ТМЛ" Кол-во: 400

"Позиция 79" "Кабель КГ ХЛ 3х1,5" Кол-во: 0

"Позиция 80" "Кабель КГ-ХЛ 2х1,5" Кол-во: 0

"Позиция 81" "Кабель КГ-ХЛ 3х10+1х6" Кол-во: 0

"Позиция 82" "Кабель КГ-ХЛ 3х16+1х6" Кол-во: 0

"Позиция 83" "Кабель КГ-ХЛ 3х2,5-1х1,5" Кол-во: 0

"Позиция 84" "Кабель КМС 1" Кол-во: 0

"Позиция 85" "Кабель КПСВВ 2х2х1,5" Кол-во: 0

"Позиция 86" "Кабель КПСВВ нг-LS 1х2х1,5" Кол-во: 0

"Позиция 87" "Кабель КСВВнг-LS 2х0,5, ТУ 3581-001-39793330-2000" Кол-во: 0

"Позиция 88" "Кабель КСПВ 4х0,5" Кол-во: 0

"Позиция 89" "Кабель оповещения ШВВП 2х1,5" Кол-во: 0

"Позиция 90" "Кабель ТЗАБп 7х4х1,2" Кол-во: 0

"Позиция 91" "Кабель-канал 100х40мм" Кол-во: 40

"Позиция 92" "Кабель-канал 10х12мм" Кол-во: 124

"Позиция 93" "Кабель-канал 10х15" Кол-во: 200

"Позиция 94" "Кабель-канал 16х16мм" Кол-во: 80

"Позиция 95" "Кабель-канал 16х40мм" Кол-во: 40

"Позиция 96" "Кабель-канал 20х12мм" Кол-во: 56

"Позиция 97" "Кабель-канал 50х20мм" Кол-во: 70

"Позиция 98" "Кабель-канал 60х40" Кол-во: 70

"Позиция 99" "Кабель-канал ПВХ 40х16 2м (30)" Кол-во: 5

"Позиция 100" "Кабель-канал с крышкой серии Норма, 2000х40х25 мм., ТУ5775-002-57453845-2009" Кол-во: 120

"Позиция 101" "Кабель-канал серии Норма с крышкой, 2000х15х10 мм ТУ5772-002-57453845-2009" Кол-во: 80

"Позиция 102" "Кабель-канал серии Норма с крышкой, 2000х25х16 мм ТУ 5772-002-57453845- 2009" Кол-во: 10