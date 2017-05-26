Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка спортивных товаров для экипировки спортсменов-участников Спартакиады ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (061/17/2.2/0027859/ТГУхта/05.05.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Поставка спортивных товаров для экипировки спортсменов-участников Спартакиады ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (061/17/2.2/0027859/ТГУхта/05.05.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 09:0026.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083920Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спортивных товаров для экипировки спортсменов-участников Спартакиады ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705083920

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0027859/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спортивных товаров для экипировки спортсменов-участников Спартакиады ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (061/17/2.2/0027859/ТГУхта/05.05.17/ЗЭПГОС) (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    061_17-2.2-0027859_Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-31-90

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спортивных товаров для экипировки спортсменов-участников Спартакиады ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 09:00 GMT +326.05.2017 09:0026.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083920Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спортивных товаров для экипировки спортсменов-участников Спартакиады ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 09:0026.05.2017 09:0026.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083920Дата и время вскрытия заявок Поставка спортивных товаров для экипировки спортсменов-участников Спартакиады ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2017 20:0009.06.2017 20:0009.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083920Подведение итогов не позднее Поставка спортивных товаров для экипировки спортсменов-участников Спартакиады ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 20:0009.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083920Подведение итогов не позднее Поставка спортивных товаров для экипировки спортсменов-участников Спартакиады ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивных товаров для экипировки спортсменов-участников Спартакиады ПАО «Газпром» для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    4 061 793,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.30.15.299

    Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.43

    Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Форма вратаря Перчатки* NIKE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Бутсы NIKE"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Сумка NIKE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Мяч футбольный Select Team FiFa Approved PRO№ 5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Костюм спортивный (парадный)* FORWARD"

    Кол-во: 79

    "Позиция 6"

    "Ветровка* FORWARD"

    Кол-во: 79

    "Позиция 7"

    "Сумка спортивная FORWARD"

    Кол-во: 79

    "Позиция 8"

    "Спортивная форма MIZUNO Футболка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Спортивная форма MIZUNO Трусы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Спортивная форма MIZUNO Носки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Кроссовки игровые MIZUNO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Костюм спортивный (парадный)* FORWARD"

    Кол-во: 31

    "Позиция 13"

    "Бейсболка* FORWARD"

    Кол-во: 31

    "Позиция 14"

    "Футболка polo* FORWARD"

    Кол-во: 31

    "Позиция 15"

    "Кроссовки Reebok"

    Кол-во: 31

    "Позиция 16"

    "Носки FORWARD"

    Кол-во: 31

    "Позиция 17"

    "Ветровка* FORWARD"

    Кол-во: 31

    "Позиция 18"

    "Рюкзак FORWARD"

    Кол-во: 31

    "Позиция 19"

    "Спортивная форма ASICS- Майка*"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Спортивная форма ASICS- Трусы*"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Носки для бега Asics"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Шиповки Asics"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Купальник (Arena)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Плавки (Arena)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Полотенце (Arena)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Шапочка (Arena)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Очки (Arena)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Форма спортивная - Футболка* Nike"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Форма спортивная - Трусы Nikе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Форма спортивная - Велосипедки Nikе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Наколенники для волейбола MIZUNO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Тапочки Arena"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Полотенце Arena"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Очки стартовые Arena"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Футболка NIKE"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Форма спортивная - Гетры Nikе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Форма спортивная - Щитки Nikе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Форма вратаря Свитер* NIKE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Форма вратаря Брюки* NIKE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Форма вратаря Перчатки NIKE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Сумка на 6 волейбольных мячей MIKASA VL6B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Мячи волейбольные MIKASA"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Спортивная форма ASICS Майка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Спортивная форма ASICS Трусы"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Бейсболка* FORWARD"

    Кол-во: 79

    "Позиция 46"

    "Футболка polo* FORWARD"

    Кол-во: 79

    "Позиция 47"

    "Кроссовки Reebok"

    Кол-во: 79

    "Позиция 48"

    "Носки FORWARD"

    Кол-во: 79

    "Позиция 49"

    "Спортивная форма ASICS Носки"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Форма спортивная - Майка ASICS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Форма спортивная - Велосипедки ASICS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Форма спортивная - Носки ASICS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Пояс Ironman"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Штангетки Adidas POWERLIFT.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Гидрокостюм Arena"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Гидрошорты Arena"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить