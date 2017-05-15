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Номер извещения
31705083921
Уникальный номер закупки
17/2.1/0028032/ГИнвест
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению внеплановой специальной оценки условий труда для нужд ООО "Газпром инвест". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. № 0051/17/2.1/0028032/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/03.05.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кичко Надежда Леонидовна
Место рассмотрения предложений
190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению внеплановой специальной оценки условий труда для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083921Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению внеплановой специальной оценки условий труда для нужд ООО "Газпром инвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 09:0015.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083921Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению внеплановой специальной оценки условий труда для нужд ООО "Газпром инвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 18:0013.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083921Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению внеплановой специальной оценки условий труда для нужд ООО "Газпром инвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 18:0013.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083921Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению внеплановой специальной оценки условий труда для нужд ООО "Газпром инвест"190000, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 А, БЦ «Виктория Плаза», комната 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению внеплановой специальной оценки условий труда для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
577 597,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
71.20.19.130
71.20.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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