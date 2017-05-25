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Номер извещения
31705083940
Уникальный номер закупки
17/1.2/0030627/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ДКС Западно-Таркосалинского газового месторождения (2-я очередь). Замена СПЧ-16/21-3,0 СМ 1-й ступени сжатия» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/1.2/0030627/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/03.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ДКС Западно-Таркосалинского газового месторождения (2-я очередь). Замена СПЧ-16/21-3,0 СМ 1-й ступени сжатия» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083940Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ДКС Западно-Таркосалинского газового месторождения (2-я очередь). Замена СПЧ-16/21-3,0 СМ 1-й ступени сжатия» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 11:4525.05.2017 11:4525.05.2017 11:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083940Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ДКС Западно-Таркосалинского газового месторождения (2-я очередь). Замена СПЧ-16/21-3,0 СМ 1-й ступени сжатия» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083940Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ДКС Западно-Таркосалинского газового месторождения (2-я очередь). Замена СПЧ-16/21-3,0 СМ 1-й ступени сжатия» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083940Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ДКС Западно-Таркосалинского газового месторождения (2-я очередь). Замена СПЧ-16/21-3,0 СМ 1-й ступени сжатия» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ДКС Западно-Таркосалинского газового месторождения (2-я очередь). Замена СПЧ-16/21-3,0 СМ 1-й ступени сжатия» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
1 253 928,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
71.11.22.000
71.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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