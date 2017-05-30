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    Главная / Торги / Поставка удобрений, средств защиты и посадочного материала для нужд ООО "ЛОК"Витязь" в 2017г.

    Поставка удобрений, средств защиты и посадочного материала для нужд ООО "ЛОК"Витязь" в 2017г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 09:0030.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка удобрений, средств защиты и посадочного материала353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705083724

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028388/ЛОКВитязь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка удобрений, средств защиты и посадочного материала для нужд ООО "ЛОК"Витязь" в 2017г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 4 - Приложениек Форме 1- Расчет цены заявки Таблица 1.xlsx

    Приложение № 2.2 - Таблица А.xlsx

    Приложение № 2.1 - Техническое задание.doc

    Документация о запросе предложений.docx

    Приложение 3 - Методика 17_2.2_0028388_ЛОКВитязь.DOC

    Изменения в извещении

    Приложение 1 - Проект договора изм..doc

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.v.dzyba@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзыба Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка удобрений, средств защиты и посадочного материала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 09:00 GMT +330.05.2017 09:0030.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083724Дата и время окончания срока приема заявок Поставка удобрений, средств защиты и посадочного материала353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083724Дата и время вскрытия заявок Поставка удобрений, средств защиты и посадочного материала353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2017 17:0013.06.2017 17:0013.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083724Подведение итогов не позднее Поставка удобрений, средств защиты и посадочного материала353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 17:0013.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083724Подведение итогов не позднее Поставка удобрений, средств защиты и посадочного материала353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка удобрений, средств защиты и посадочного материала

    Начальная цена

    2 243 126,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ЛОК "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Классификатор ОКПД2

    46.75.1

    Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    23.52.10.110

    Известь негашеная

    20.20.15.000

    Фунгициды

    20.20.13.120

    Регуляторы роста растений

    20.20.12.000

    Гербициды

    20.20.11.000

    Инсектициды

    20.15.79.000

    Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в другие группировки

    20.15.72.000

    Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат)

    20.15.71.000

    Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий

    20.15.59.000

    Удобрения калийные прочие

    20.15.39.000

    Удобрения азотные и смеси прочие

    20.15.33.000

    Нитрат аммония

    20.15.32.000

    Сульфат аммония

    20.15.31.000

    Мочевина (карбамид)

    20.13.42.150

    Нитраты (кроме калия)

    20.13.41.130

    Сульфаты

    20.13.24.149

    Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие группировки

    13.95.10.112

    Материалы нетканые из химических нитей

    08.92.10.122

    Брикеты и полубрикеты торфяные питательные для сельского хозяйства

    01.30.10.149

    Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие

    01.30.10.142

    Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая черенки и отводки

    01.30.10.121

    Рассада цветов

    01.30.10.113

    Луковицы тюльпанов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75.1

    Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рассада цветочно-декоративных растений в кассетах VIOLA оранжевая"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 2"

    "Рассада цветочно-декоративных растений в кассетахVIOLA красная с глазком"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Рассада цветочно-декоративных растений в кассетах VIOLA желтая с глазком"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 4"

    "Рассада цветочно-декоративных растений в кассетах VIOLA терракотовая, сорт Panola Fire"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 5"

    "Рассада цветочно-декоративных растений в кассетах VIOLA синяя, сорт Matrix Ocean"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 6"

    "Материал укрывной Спанбонд 4,2 м – рулон , синтетический"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Удобрение гранулированное, Селитра кальциевая, 1кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Удобрение Минеральное "Аммиачная селитра", 1 кг"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 9"

    "Удобрения для растений Селитра Калиевая, 1кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Удобрение для комнатных растений Мастер, 1кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Удобрение Гумат калия,10л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Гербицид Дефолт, 1 л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Средство защиты растений Сульфат магния, 1кг."

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Средство защиты растений Липедоцид,1кг."

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Средство защиты растений Актара, 1кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Средство защиты растений " Амай", 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Средство для защиты растений Алиот, 5 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Средство для защиты растений Фитоверм 0.2%, 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Средство для защиты растений Топаз ,1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Средство для защиты растений Сэмпай, 1л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Средство для защиты растений Раек, 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Средство для защиты растений Препарат-30, 1000 мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Средство для защиты растений Муравьед, 30мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Удобрение гранулированное, Карбамид,1кг"

    Кол-во: 700

    "Позиция 25"

    "Средство для защиты растений Гром 20 гр"

    Кол-во: 25

    "Позиция 26"

    "Средство для защиты растений Актелик, 5л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Биостимулятор для роста растений "Эпин", 1 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Биостимулятор для роста растений "Циркон", 1 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Биостимулятор для корней растений "Рутер",1л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Удобрение гранулированное , Азофоска гуматизированная,1кг"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 31"

    "Удобрение гранулированное "Нитроаммофоска", 1 кг"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 32"

    "Рассада цветочно-декоративных растений в кассетах VIOLA сиренивая"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 33"

    "Средство защиты растений Эфория, 1л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Средство защиты растений Сульфат Цинка, 10мл."

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Средство защиты растений Фоликюр,1л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Средство защиты растений "Диаммофос""

    Кол-во: 1000

    "Позиция 37"

    "Средство защиты растений Сульфат аммония, 1кг"

    Кол-во: 150

    "Позиция 38"

    "Материал посадочный Лаванда,горшок - диаметр 15 см., выращенная в горшке"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Средство защиты растений Алатар 5мл."

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Гербицид "Клопэфир" микс, 4л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Известь негашенная, 1кг"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Средство защиты растений Герольд, 5л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Средство защиты растений Борная кислота 10мл."

    Кол-во: 100

    "Позиция 44"

    "Средство для защиты растений Железный купорос 250гр"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Средство для защиты растений Бордосская смесь (Август) 200г/кор/75 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Рассада сортовая цветочно-декоративных растений в горшках катарантус ампельный смесь"

    Кол-во: 500

    "Позиция 47"

    "Рассада сортовая цветочно-декоративных растений в горшках катарантус прямостоячий смесь"

    Кол-во: 500

    "Позиция 48"

    "Материал посадочный, Можевельник казацкий, д/кроны 0,6-0,8см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Материал посадочный, Роза на штамбе, 1,5-1,7 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Луковицы для высаживания на клумбы, Тюльпан в ассортименте"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 51"

    "Рассада сортовая цветочно-декоративных растений в кассетах Вербена синяя"

    Кол-во: 500

    "Позиция 52"

    "Рассада сортовая цветочно-декоративных растений в кассетах Вербена белая"

    Кол-во: 500

    "Позиция 53"

    "Рассада сортовая цветочно-декоративных растений в кассетах Вербена красная"

    Кол-во: 500

    "Позиция 54"

    "Рассада сортовая цветочно-декоративных растений в кассетах Агератум низкорослый, синий"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 55"

    "Рассада сортовая цветочно-декоративных растений в кассетах Сальвия красный"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 56"

    "Рассада сортовая цветочно-декоративных растений в кассетах Петуния белая, сорт Fantasy Ivory"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 57"

    "Рассада сортовая цветочно-декоративных растений в кассетах Петуния синяя, сорт Express Blue Vein"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 58"

    "Рассада сортовая цветочно-декоративных растений в кассетах Петуния красная, сорт Duo Red White"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 59"

    "Рассада цветочно-декоративных растений в кассетах VIOLA бордовая, сорт Rain Purple"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 60"

    "Рассада цветочно-декоративных растений в кассетах VIOLA фиолетово-белая,сорт Beaconsfield"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 61"

    "Гербицид "Лонтрел-3000", 5л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Рассада цветочно-декоративных растений в кассетах VIOLA белая с синими вкраплениями, сорт Matrix White Blotch"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 63"

    "Торф, 200л"

    Кол-во: 25

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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