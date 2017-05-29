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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 09:3029.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083603Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705083603

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0002533/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Закупочная документация 17 2.2 0002533.zip

    Методика 17_2.2_0002533_ТГННовгород.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-15-10

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.krestova@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крестова Марина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 09:30 GMT +329.05.2017 09:3029.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083603Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083603Дата и время вскрытия заявок Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2017 17:0015.06.2017 17:0015.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083603Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201715.06.2017 17:0015.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083603Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Начальная цена

    2 775 202,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    28.14.13.120

    Задвижки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОТВОД П 90 108х8 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "ОТВОД П 90 108х6 09Г2С"

    Кол-во: 37

    "Позиция 3"

    "ОТВОД П 90 89х 6 09Г2С"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "ОТВОД П 90 89х 5 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ОТВОД П 90 57х 6 09Г2С"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "ОТВОД П 90 57х 5 09Г2С"

    Кол-во: 45

    "Позиция 7"

    "ОТВОД П 90 57х 4 09Г2С"

    Кол-во: 25

    "Позиция 8"

    "ОТВОД П 90 57х 3 09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "ОТВОД П 90 25х3 09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "ОТВОД П 45 426х12 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ОТВОД П 45 325х12 09Г2С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "ОТВОД П 45 159х 8 09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "ОТВОД П 45 108х6 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ОТВОД 90* 108х4 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "ОТВОД 90* 18х2 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 32

    "Позиция 16"

    "Заглушка П 57x5 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "ЗАГЛУШКА П 426х14 ст.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "ЗАГЛУШКА П 325х18 ст.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "ЗАГЛУШКА П 325х12 09Г2С"

    Кол-во: 31

    "Позиция 20"

    "ЗАГЛУШКА П 325х10 09Г2С"

    Кол-во: 17

    "Позиция 21"

    "ЗАГЛУШКА П 273х12 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "ЗАГЛУШКА П 219х10 09Г2С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "ЗАГЛУШКА П 219х 8 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "ЗАГЛУШКА П 159х 8 09Г2С"

    Кол-во: 14

    "Позиция 25"

    "ЗАГЛУШКА П 108х6 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "ЗАГЛУШКА П 89х6 09Г2С"

    Кол-во: 14

    "Позиция 27"

    "ЗАГЛУШКА П 57х5 09Г2С"

    Кол-во: 121

    "Позиция 28"

    "ЗАГЛУШКА П 57х4 09Г2С"

    Кол-во: 49

    "Позиция 29"

    "ДНИЩЕ ДШ 426(20К60)-16,0-0,6-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "ПЕРЕХОД ПК 108х6-89х6 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ШПИЛЬКА АМ 30х280.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 153

    "Позиция 33"

    "ШПИЛЬКА АМ 24х130.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "ШПИЛЬКА АМ 24х110.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "ШПИЛЬКА АМ 22х130.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 38

    "Позиция 36"

    "ШПИЛЬКА АМ 20х120.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 22

    "Позиция 37"

    "ШПИЛЬКА АМ 20х110.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 15

    "Позиция 38"

    "ШПИЛЬКА АМ 16х120.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 201

    "Позиция 39"

    "ШПИЛЬКА АМ 16х 90.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 236

    "Позиция 40"

    "ШПИЛЬКА АМ 16x 80.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "ШПИЛЬКА АМ 14х100.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 52

    "Позиция 42"

    "ШПИЛЬКА АМ 12х150.35 в к-те с гайками и шайбамим"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "ШПИЛЬКА АМ 12х 90.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "ШПИЛЬКА АМ 12х 80.35 в к-те с гайками и шайбами"

    Кол-во: 83

    "Позиция 45"

    "ШПИЛЬКА АМ 10х120.35"

    Кол-во: 23

    "Позиция 46"

    "ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ 3- 50- 63 ст.20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "ТРОЙНИК штампованный 426х12 ТУ 1468-010-593377520-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "ТРОЙНИК П 426х16 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "ТРОЙНИК П 325х14 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "ТРОЙНИК П 325х12-219х10 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "ТРОЙНИК П 325х12-108х 6 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "ТРОЙНИК П 325х10 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "ТРОЙНИК П 219х10-89х6 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "ТРОЙНИК П 219х10-159х8 09Г2С"

    Кол-во: 14

    "Позиция 55"

    "ТРОЙНИК П 219х 8-159х6 09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "ТРОЙНИК П 219х 8 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "ТРОЙНИК П 219х 6-108х4 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "ТРОЙНИК П 159х 8-108х6 09Г2С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "ТРОЙНИК П 159х 8 09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "ТРОЙНИК П 108х6-89х6 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "ТРОЙНИК П 108х6- 57х4 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "ТРОЙНИК П 108х6 09Г2С"

    Кол-во: 14

    "Позиция 63"

    "ТРОЙНИК П 89х6 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "ТРОЙНИК П 57х5 09Г2С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "ПЕРЕХОД ПК 325х12-273х12 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "ПЕРЕХОД ПК 325х12-219х10 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "ПЕРЕХОД ПК 325х10-219х 8 09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "ПЕРЕХОД ПК 219х10-159х8 09Г2С"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "ПЕРЕХОД ПК 219х10-108х6 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Отвод стальной П45-219х8-09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "ОТВОД П 90 426х16 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "ПЕРЕХОД ПК 219х 8-159х8 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "ПЕРЕХОД ПК 159х8-108х6 09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "ПЕРЕХОД ПК 159х8- 57х4 09Г2С"

    Кол-во: 9

    "Позиция 75"

    "ПЕРЕХОД ПК 108х8-89х6 09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "ПЕРЕХОД ПК 108х6-57х4 09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "ПЕРЕХОД ПК 89х6-57х5 09Г2С"

    Кол-во: 9

    "Позиция 78"

    "ПЕРЕХОД ПК 89х6-57х4 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "ОТВОД П 90 426х12 09Г2С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "ОТВОД П 90 325х16 09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "ОТВОД П 90 325х14 09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "ОТВОД П 90 325х12 09Г2С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 83"

    "ОТВОД П 90 325х10 09Г2С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "ОТВОД П 90 219х10 09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "ОТВОД П 90 219х 8 09Г2С"

    Кол-во: 11

    "Позиция 86"

    "ОТВОД П 90 159х 8 09Г2С"

    Кол-во: 26

    "Позиция 87"

    "ОТВОД П 90 159х 6 09Г2С"

    Кол-во: 6

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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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