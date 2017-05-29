Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка соединительных деталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

Цена договора и требования к обеспечению

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Не указан

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Требования к документации

ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ОТВОД П 90 108х8 09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 2" "ОТВОД П 90 108х6 09Г2С" Кол-во: 37

"Позиция 3" "ОТВОД П 90 89х 6 09Г2С" Кол-во: 14

"Позиция 4" "ОТВОД П 90 89х 5 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 5" "ОТВОД П 90 57х 6 09Г2С" Кол-во: 16

"Позиция 6" "ОТВОД П 90 57х 5 09Г2С" Кол-во: 45

"Позиция 7" "ОТВОД П 90 57х 4 09Г2С" Кол-во: 25

"Позиция 8" "ОТВОД П 90 57х 3 09Г2С" Кол-во: 4

"Позиция 9" "ОТВОД П 90 25х3 09Г2С" Кол-во: 4

"Позиция 10" "ОТВОД П 45 426х12 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 11" "ОТВОД П 45 325х12 09Г2С" Кол-во: 7

"Позиция 12" "ОТВОД П 45 159х 8 09Г2С" Кол-во: 5

"Позиция 13" "ОТВОД П 45 108х6 09Г2С" Кол-во: 1

"Позиция 14" "ОТВОД 90* 108х4 12Х18Н10Т" Кол-во: 6

"Позиция 15" "ОТВОД 90* 18х2 12Х18Н10Т" Кол-во: 32

"Позиция 16" "Заглушка П 57x5 12Х18Н10Т" Кол-во: 4

"Позиция 17" "ЗАГЛУШКА П 426х14 ст.20" Кол-во: 4

"Позиция 18" "ЗАГЛУШКА П 325х18 ст.20" Кол-во: 8

"Позиция 19" "ЗАГЛУШКА П 325х12 09Г2С" Кол-во: 31

"Позиция 20" "ЗАГЛУШКА П 325х10 09Г2С" Кол-во: 17

"Позиция 21" "ЗАГЛУШКА П 273х12 09Г2С" Кол-во: 1

"Позиция 22" "ЗАГЛУШКА П 219х10 09Г2С" Кол-во: 7

"Позиция 23" "ЗАГЛУШКА П 219х 8 09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 24" "ЗАГЛУШКА П 159х 8 09Г2С" Кол-во: 14

"Позиция 25" "ЗАГЛУШКА П 108х6 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 26" "ЗАГЛУШКА П 89х6 09Г2С" Кол-во: 14

"Позиция 27" "ЗАГЛУШКА П 57х5 09Г2С" Кол-во: 121

"Позиция 28" "ЗАГЛУШКА П 57х4 09Г2С" Кол-во: 49

"Позиция 29" "ДНИЩЕ ДШ 426(20К60)-16,0-0,6-УХЛ" Кол-во: 2

"Позиция 30" "ПЕРЕХОД ПК 108х6-89х6 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Транспортные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 32" "ШПИЛЬКА АМ 30х280.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 153

"Позиция 33" "ШПИЛЬКА АМ 24х130.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 30

"Позиция 34" "ШПИЛЬКА АМ 24х110.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 5

"Позиция 35" "ШПИЛЬКА АМ 22х130.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 38

"Позиция 36" "ШПИЛЬКА АМ 20х120.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 22

"Позиция 37" "ШПИЛЬКА АМ 20х110.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 15

"Позиция 38" "ШПИЛЬКА АМ 16х120.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 201

"Позиция 39" "ШПИЛЬКА АМ 16х 90.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 236

"Позиция 40" "ШПИЛЬКА АМ 16x 80.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 4

"Позиция 41" "ШПИЛЬКА АМ 14х100.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 52

"Позиция 42" "ШПИЛЬКА АМ 12х150.35 в к-те с гайками и шайбамим" Кол-во: 30

"Позиция 43" "ШПИЛЬКА АМ 12х 90.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 3

"Позиция 44" "ШПИЛЬКА АМ 12х 80.35 в к-те с гайками и шайбами" Кол-во: 83

"Позиция 45" "ШПИЛЬКА АМ 10х120.35" Кол-во: 23

"Позиция 46" "ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ 3- 50- 63 ст.20" Кол-во: 3

"Позиция 47" "ТРОЙНИК штампованный 426х12 ТУ 1468-010-593377520-2003" Кол-во: 4

"Позиция 48" "ТРОЙНИК П 426х16 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 49" "ТРОЙНИК П 325х14 09Г2С" Кол-во: 1

"Позиция 50" "ТРОЙНИК П 325х12-219х10 09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 51" "ТРОЙНИК П 325х12-108х 6 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 52" "ТРОЙНИК П 325х10 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 53" "ТРОЙНИК П 219х10-89х6 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 54" "ТРОЙНИК П 219х10-159х8 09Г2С" Кол-во: 14

"Позиция 55" "ТРОЙНИК П 219х 8-159х6 09Г2С" Кол-во: 4

"Позиция 56" "ТРОЙНИК П 219х 8 09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 57" "ТРОЙНИК П 219х 6-108х4 09Г2С" Кол-во: 1

"Позиция 58" "ТРОЙНИК П 159х 8-108х6 09Г2С" Кол-во: 10

"Позиция 59" "ТРОЙНИК П 159х 8 09Г2С" Кол-во: 4

"Позиция 60" "ТРОЙНИК П 108х6-89х6 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 61" "ТРОЙНИК П 108х6- 57х4 09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 62" "ТРОЙНИК П 108х6 09Г2С" Кол-во: 14

"Позиция 63" "ТРОЙНИК П 89х6 09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 64" "ТРОЙНИК П 57х5 09Г2С" Кол-во: 20

"Позиция 65" "ПЕРЕХОД ПК 325х12-273х12 09Г2С" Кол-во: 1

"Позиция 66" "ПЕРЕХОД ПК 325х12-219х10 09Г2С" Кол-во: 1

"Позиция 67" "ПЕРЕХОД ПК 325х10-219х 8 09Г2С" Кол-во: 8

"Позиция 68" "ПЕРЕХОД ПК 219х10-159х8 09Г2С" Кол-во: 12

"Позиция 69" "ПЕРЕХОД ПК 219х10-108х6 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Отвод стальной П45-219х8-09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 71" "ОТВОД П 90 426х16 09Г2С" Кол-во: 1

"Позиция 72" "ПЕРЕХОД ПК 219х 8-159х8 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 73" "ПЕРЕХОД ПК 159х8-108х6 09Г2С" Кол-во: 5

"Позиция 74" "ПЕРЕХОД ПК 159х8- 57х4 09Г2С" Кол-во: 9

"Позиция 75" "ПЕРЕХОД ПК 108х8-89х6 09Г2С" Кол-во: 6

"Позиция 76" "ПЕРЕХОД ПК 108х6-57х4 09Г2С" Кол-во: 4

"Позиция 77" "ПЕРЕХОД ПК 89х6-57х5 09Г2С" Кол-во: 9

"Позиция 78" "ПЕРЕХОД ПК 89х6-57х4 09Г2С" Кол-во: 2

"Позиция 79" "ОТВОД П 90 426х12 09Г2С" Кол-во: 6

"Позиция 80" "ОТВОД П 90 325х16 09Г2С" Кол-во: 5

"Позиция 81" "ОТВОД П 90 325х14 09Г2С" Кол-во: 4

"Позиция 82" "ОТВОД П 90 325х12 09Г2С" Кол-во: 7

"Позиция 83" "ОТВОД П 90 325х10 09Г2С" Кол-во: 5

"Позиция 84" "ОТВОД П 90 219х10 09Г2С" Кол-во: 3

"Позиция 85" "ОТВОД П 90 219х 8 09Г2С" Кол-во: 11

"Позиция 86" "ОТВОД П 90 159х 8 09Г2С" Кол-во: 26