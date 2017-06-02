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    Главная / Торги / Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 09:0002.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705083686

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028385/ЛОКВитязь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Письмо о внесении изменений в документацию.docx

    Приложение № 2.2 - Таблица А с изменениями от 22.05.xlsx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Приложение 1 - Проект договора изм. 22.05.doc

    Приложение к Форме 1- Расчет цены заявки Таблица 1.xlsx

    Приложение № 2.1. - Техническое задание.doc

    Документация о запросе предложений.docx

    Приложение 3 - Методика 17_2.2_0028385_ЛОКВитязь.xml

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.v.dzyba@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзыба Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 09:00 GMT +302.06.2017 09:0002.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083686Дата и время вскрытия заявок Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 17:0016.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083686Подведение итогов не позднее Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083686Подведение итогов не позднее Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"

    Начальная цена

    4 293 741,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ЛОК "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Классификатор ОКПД2

    46.45

    Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами

    46.44.12

    Услуги по оптовой торговле чистящими средствами

    24.20.14.110

    Трубы некруглого сечения стальные

    21.20.10

    Препараты лекарственные

    20.41.32.119

    Средства моющие прочие

    20.41.32.111

    Средства для мытья посуды

    20.41

    Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Классификатор ОКВЭД2

    46.44.2

    Торговля оптовая чистящими средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "OASIS PRO 14 PREMIUM Универсальное моющее средство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "OASIS PRO 40 Моющее средство для стекол и других поверхностей"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "OASIS PRO 64 Моющее средство для туалетов"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "OASIS PRO 56 Освежитель воздуха"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "MIKRO QUAT Дезинфектор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "OASIS PRO 61 Моющее средство для ванных комнат"

    Кол-во: 28

    "Позиция 7"

    "OASIS PRO 62 PREMIUM Слабощелочное моющее средство для ежедневной мойки для ванных комнат"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "PRO SHINE SPECIAL Полироль для деревянных поверхностей с защитой Про Шайн Спешиал"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "MOULD EX Жидкое моющее средство с хлорсодержащей добавкой для удаления плесени и микробов Мулд-экс"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "CHROMOL Средство по уходу за изделиями из нержавеющей стали"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "INTO WC Кислотное средство для унитазов"

    Кол-во: 65

    "Позиция 12"

    "RILAN CRÈME Мягкоабразивное моющее средство для удаления трудных загрязнений"

    Кол-во: 160

    "Позиция 13"

    "KRISTALIN CLASSIC Универсальное моющее средство для санузлов, ванн, душевых кабин"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "MAGIC MAXX Концентрированное суперувлажняющее средство для мытья полов для ручного и машинного применения"

    Кол-во: 35

    "Позиция 15"

    "NEOMAT GMS Сильнощелочное моющее средство для полов Неомат Джиэмэс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "SAPUR SPRAY EX Моющий шампунь для глубокой чистки для экстракторных машин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "SAPUR A Средство для удаления пятен с ковровых покрытий. Удаляет пятна от чая, кофе, соков, напитков, шоколада, мороженного Сапур А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "SAPUR B Средство для удаления пятен с ковровых покрытий. Удаляет пятна от масла, сливок, смолы, крема для обуви, мастики Сапур Би"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "SAPUR FREEZE Средство для удаления жевательной резинки Сапур Фриз"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "ECOBRITE BOOSTER PLUS Щелочной усилитель для стирки белья"

    Кол-во: 55

    "Позиция 21"

    "ECOBRITE OXY Высокотемпературный отбеливатель на основе кислорода для любых тканей, кроме шерсти и шелка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "ECOBRITE BLUE SOFT Кондиционер - ополаскиватель для белья с приятным ароматом"

    Кол-во: 18

    "Позиция 23"

    "ECOBRITE MAGIC EMULSION Комплексное средство для стирки белья"

    Кол-во: 80

    "Позиция 24"

    "SOLID CLEAN M (средство для п/м)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 25"

    "CLEAR DRY HD (ополаскиватель для п/м)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "APEX MANUAL DETERGENT Концентрированное твердое моющее средство для ручной мойки посуды и кухонного инвентаря"

    Кол-во: 24

    "Позиция 27"

    "PANTASTIC CLASSIC (жидкое средство, с мягким запахом лимона для ручного мытья посуды)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 28"

    "OASIS PRO 16 PPEMIUM Универсальное мобщее средство для поверхностей с обезжиривающим эффектом"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "MIKRO QUAT CLASSIC (дезинфицирующее средство)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 30"

    "GREASESTRIP PLUS (щелочное средство, удаляет пригоревший жир с поверхностей печи, гриля, духовки.)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "GREASELIFT RTU Высокоэффективное средство для мытья печей и грилей, не содержит щелочи"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "STRIP-A-WAY Кислотное средство для удаления отложений солей жесткости, накипи с внутренней поверхности посудомоечной машины"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "CHROMOL (уход и защита поверхностей из нержавеющей стали.)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "OASIS PRO 40 PREMIUM (Моющее средство для стекол)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "INTO MAXX (Кислотное моющее средство для ежедневной мойки унитазов, раковин)"

    Кол-во: 110

    "Позиция 36"

    "REGAIN CLEAN S Универсальное моющее средство для мытья полов, стен и оборудования (ежедневная уборка)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "KLENZ SKUM SPECIAL Концентрированное щелочное моющее средство с хлорсодержащей добавкой для мытья полов, стен и оборудования (генеральная уборка)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "MAGIC MAXX Концентрированное суперувлажняющее средство для мытья полов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "GREASE EXPRESS (средство для мытья грилей)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 40"

    "HELIOS BRILLANTОчиститель для поверхностей из нержавеющей стали"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "EPICARE 5 (бактерицидный моющий ласьон)"

    Кол-во: 200

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