Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"

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Не указан

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "OASIS PRO 14 PREMIUM Универсальное моющее средство" Кол-во: 1

"Позиция 2" "OASIS PRO 40 Моющее средство для стекол и других поверхностей" Кол-во: 6

"Позиция 3" "OASIS PRO 64 Моющее средство для туалетов" Кол-во: 30

"Позиция 4" "OASIS PRO 56 Освежитель воздуха" Кол-во: 4

"Позиция 5" "MIKRO QUAT Дезинфектор" Кол-во: 4

"Позиция 6" "OASIS PRO 61 Моющее средство для ванных комнат" Кол-во: 28

"Позиция 7" "OASIS PRO 62 PREMIUM Слабощелочное моющее средство для ежедневной мойки для ванных комнат" Кол-во: 3

"Позиция 8" "PRO SHINE SPECIAL Полироль для деревянных поверхностей с защитой Про Шайн Спешиал" Кол-во: 50

"Позиция 9" "MOULD EX Жидкое моющее средство с хлорсодержащей добавкой для удаления плесени и микробов Мулд-экс" Кол-во: 50

"Позиция 10" "CHROMOL Средство по уходу за изделиями из нержавеющей стали" Кол-во: 10

"Позиция 11" "INTO WC Кислотное средство для унитазов" Кол-во: 65

"Позиция 12" "RILAN CRÈME Мягкоабразивное моющее средство для удаления трудных загрязнений" Кол-во: 160

"Позиция 13" "KRISTALIN CLASSIC Универсальное моющее средство для санузлов, ванн, душевых кабин" Кол-во: 12

"Позиция 14" "MAGIC MAXX Концентрированное суперувлажняющее средство для мытья полов для ручного и машинного применения" Кол-во: 35

"Позиция 15" "NEOMAT GMS Сильнощелочное моющее средство для полов Неомат Джиэмэс" Кол-во: 2

"Позиция 16" "SAPUR SPRAY EX Моющий шампунь для глубокой чистки для экстракторных машин" Кол-во: 2

"Позиция 17" "SAPUR A Средство для удаления пятен с ковровых покрытий. Удаляет пятна от чая, кофе, соков, напитков, шоколада, мороженного Сапур А" Кол-во: 30

"Позиция 18" "SAPUR B Средство для удаления пятен с ковровых покрытий. Удаляет пятна от масла, сливок, смолы, крема для обуви, мастики Сапур Би" Кол-во: 30

"Позиция 19" "SAPUR FREEZE Средство для удаления жевательной резинки Сапур Фриз" Кол-во: 4

"Позиция 20" "ECOBRITE BOOSTER PLUS Щелочной усилитель для стирки белья" Кол-во: 55

"Позиция 21" "ECOBRITE OXY Высокотемпературный отбеливатель на основе кислорода для любых тканей, кроме шерсти и шелка" Кол-во: 30

"Позиция 22" "ECOBRITE BLUE SOFT Кондиционер - ополаскиватель для белья с приятным ароматом" Кол-во: 18

"Позиция 23" "ECOBRITE MAGIC EMULSION Комплексное средство для стирки белья" Кол-во: 80

"Позиция 24" "SOLID CLEAN M (средство для п/м)" Кол-во: 48

"Позиция 25" "CLEAR DRY HD (ополаскиватель для п/м)" Кол-во: 20

"Позиция 26" "APEX MANUAL DETERGENT Концентрированное твердое моющее средство для ручной мойки посуды и кухонного инвентаря" Кол-во: 24

"Позиция 27" "PANTASTIC CLASSIC (жидкое средство, с мягким запахом лимона для ручного мытья посуды)" Кол-во: 18

"Позиция 28" "OASIS PRO 16 PPEMIUM Универсальное мобщее средство для поверхностей с обезжиривающим эффектом" Кол-во: 15

"Позиция 29" "MIKRO QUAT CLASSIC (дезинфицирующее средство)" Кол-во: 28

"Позиция 30" "GREASESTRIP PLUS (щелочное средство, удаляет пригоревший жир с поверхностей печи, гриля, духовки.)" Кол-во: 40

"Позиция 31" "GREASELIFT RTU Высокоэффективное средство для мытья печей и грилей, не содержит щелочи" Кол-во: 30

"Позиция 32" "STRIP-A-WAY Кислотное средство для удаления отложений солей жесткости, накипи с внутренней поверхности посудомоечной машины" Кол-во: 20

"Позиция 33" "CHROMOL (уход и защита поверхностей из нержавеющей стали.)" Кол-во: 30

"Позиция 34" "OASIS PRO 40 PREMIUM (Моющее средство для стекол)" Кол-во: 2

"Позиция 35" "INTO MAXX (Кислотное моющее средство для ежедневной мойки унитазов, раковин)" Кол-во: 110

"Позиция 36" "REGAIN CLEAN S Универсальное моющее средство для мытья полов, стен и оборудования (ежедневная уборка)" Кол-во: 50

"Позиция 37" "KLENZ SKUM SPECIAL Концентрированное щелочное моющее средство с хлорсодержащей добавкой для мытья полов, стен и оборудования (генеральная уборка)" Кол-во: 20

"Позиция 38" "MAGIC MAXX Концентрированное суперувлажняющее средство для мытья полов" Кол-во: 20

"Позиция 39" "GREASE EXPRESS (средство для мытья грилей)" Кол-во: 22

"Позиция 40" "HELIOS BRILLANTОчиститель для поверхностей из нержавеющей стали" Кол-во: 20