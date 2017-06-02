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Номер извещения
31705083686
Уникальный номер закупки
17/2.2/0028385/ЛОКВитязь
Наименование закупки
Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-73
Факс
Адрес электронной почты
v.v.dzyba@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзыба Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 09:00 GMT +302.06.2017 09:0002.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083686Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083686Дата и время вскрытия заявок Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 17:0016.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083686Подведение итогов не позднее Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО "ЛОК"Витязь"
Начальная цена
4 293 741,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ЛОК "Витязь"
Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
46.45
46.44.12
24.20.14.110
21.20.10
20.41.32.119
20.41.32.111
20.41
46.44.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 28
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 65
Кол-во: 160
Кол-во: 12
Кол-во: 35
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 55
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Кол-во: 30
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Кол-во: 110
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 22
Кол-во: 20
Кол-во: 200
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